"Лена Бориславова: ИТН не влязоха в парламента, но пък влязоха в състава на МС. Ударно!"

ИТН не влязоха в парламента, но пък влязоха в състава на Министерския съвет. Ударно. Това написа бившият депутат от "Продължаваме Промяната" Лена Бориславовапо повод проектокабинета на "Прогресивна България".

"Кой да подозира, че така Радев ще "уважи" гласа на суверена, който изхвърли ИТН от политическата сцена", написа още тя.

Кабинетът "Радев"

Велислава Николаева Петрова-Чамова е кандидат за министър на външните работи в кабинета на премиера Румен Радев. Името ѝ не е непознато в политическите среди. През 2021 г. тя беше посочена за министър на здравеопазването в обявения от Слави Трифонов проектокабинет на "Има такъв народ", но този състав на правителство така и не беше реализиран.

Месец по-късно Петрова-Чамова отново беше предложена за министър - този път на образованието, науката и иновациите, в друг нереализиран кабинет на ИТН, начело с Пламен Николов. В периода 2022 г. – 2023 г. тя заемаше поста заместник-министър на външните работи в три последователни правителства - редовния кабинет на Кирил Петков и двете служебни правителства на Гълъб Донев.

Кандидатът за министър на земеделието Пламен Абровски е сред политическите фигури, свързвани с ИТН , които продължават кариерата си в "Прогресивна България". На последните избори той беше поставен на второ място в листата на формацията в Монтана. Преди това Абровски беше депутат от "Има такъв народ" в няколко парламентарни мандата от същия избирателен район.

Името на Евтим Милошев, предложен за министър на културата, също се свързва с кръга около Слави Трифонов. Милошев е познат като един от основателите на студентската програма "Ку-Ку", както и като част от екипите зад "Каналето", "Хъшове" и "Шоуто на Слави".

Николета Кузманова, която беше депутат от "Има такъв народ" в предишен парламент, пък е станала началник на кабинета на председателката на Народното събрание Михаела Доцова.

