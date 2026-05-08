Лена Бориславова: ИТН не влязоха в парламента, но пък влязоха в състава на МС. Ударно!

Кой да подозира, че така Радев ще "уважи" гласа на суверена, който изхвърли ИТН от политическата сцена

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ИТН не влязоха в парламента, но пък влязоха в състава на Министерския съвет. Ударно. Това написа бившият депутат от "Продължаваме Промяната" Лена Бориславовапо повод проектокабинета на "Прогресивна България".

"Кой да подозира, че така Радев ще "уважи" гласа на суверена, който изхвърли ИТН от политическата сцена", написа още тя.

Кабинетът "Радев"

Велислава Николаева Петрова-Чамова е кандидат за министър на външните работи в кабинета на премиера Румен Радев. Името ѝ не е непознато в политическите среди. През 2021 г. тя беше посочена за министър на здравеопазването в обявения от Слави Трифонов проектокабинет на "Има такъв народ", но този състав на правителство така и не беше реализиран.

Месец по-късно Петрова-Чамова отново беше предложена за министър - този път на образованието, науката и иновациите, в друг нереализиран кабинет на ИТН, начело с Пламен Николов. В периода 2022 г. – 2023 г. тя заемаше поста заместник-министър на външните работи в три последователни правителства - редовния кабинет на Кирил Петков и двете служебни правителства на Гълъб Донев.

Кандидатът за министър на земеделието Пламен Абровски е сред политическите фигури, свързвани с ИТН , които продължават кариерата си в "Прогресивна България". На последните избори той беше поставен на второ място в листата на формацията в Монтана. Преди това Абровски беше депутат от "Има такъв народ" в няколко парламентарни мандата от същия избирателен район.

Името на Евтим Милошев, предложен за министър на културата, също се свързва с кръга около Слави Трифонов. Милошев е познат като един от основателите на студентската програма "Ку-Ку", както и като част от екипите зад "Каналето", "Хъшове" и "Шоуто на Слави".

Николета Кузманова, която беше депутат от "Има такъв народ" в предишен парламент, пък е станала началник на кабинета на председателката на Народното събрание Михаела Доцова.

Източник: www.focus-news.net


  • 1 Трол

    24 1 Отговор
    БСП пък влязоха в парламента, без да са влезли.

    09:07 08.05.2026

  • 2 честен ционист

    27 17 Отговор
    Не ИТН, а старото ДПС.

    Коментиран от #7, #14

    09:08 08.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Елена

    22 6 Отговор
    Пак с рогата напред!

    09:08 08.05.2026

  • 5 Абе

    32 7 Отговор
    Киро и Лена не разбраха ли, че Кокорчо им взе партията из под носа?

    Коментиран от #9, #18

    09:09 08.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Хм...

    23 6 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Не е старото, а новото ДПС, на шиши.

    09:09 08.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БайБоцимир

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Мислиш ли, че ги интересува партията? Оттеглиха се. Не ти пречат вече. Ако имаш акъл, поне слушай какво казват. Но трол на деб3лите момчета не е тук да мисли, а само да плюе.

    09:11 08.05.2026

  • 10 Повече не

    14 11 Отговор
    Асен Василев е бил заместник ми истър пък откъм ГЕРБ Христо Иванов. Вие сглобка правихте но се видя че сте некадърни и хората за вас не гласуват и няма. Особено за теб нахална парапетка

    09:11 08.05.2026

  • 11 Жеко

    23 12 Отговор
    Госпожа Парапетова , много жално ги реди .
    Най скъпоплатената родилка в България !...и най скъпоплатената к .... ва с държавна пара ....
    Га яде кифтетата не рива .
    Кирцата я беше направил Сив кардинал . Тя управляваше държавата .

    09:12 08.05.2026

  • 12 За съжаление Пара5кова е права

    20 8 Отговор
    А с кадрите на Чалгаря в правителството влезе и Шиши. Дойде новият-стар престъпен триумвират Боташ-Тиква-Прасе.

    09:13 08.05.2026

  • 13 Последния Софиянец

    24 2 Отговор
    ИТН са слуги на Пеевски.

    09:14 08.05.2026

  • 14 Ганчо

    18 5 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Ционисте, то старото ти ДПС стана Ново Начало на Феномена и чалгите от ИТН са негов продукт.

    Коментиран от #20

    09:15 08.05.2026

  • 15 бушприт

    7 2 Отговор
    Това написа бившата депутатка от пп "Продължаваме Промяната" -Лена Бориславова по повод проектокабинета на пп"Прогресивна България".

    09:16 08.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 бушприт

    5 3 Отговор
    09:16 08.05.2026

  • 18 така е

    10 5 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    но кокорела и шпецов са скрити лимонки на дебелото а дебелото превзе всички партийни шайки дори и тая на герб пък тия покрай боташа са си направо като проект на дебелото

    09:17 08.05.2026

  • 19 Свински черва

    9 0 Отговор
    оплетени.

    09:19 08.05.2026

  • 20 Браво!

    11 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ганчо":

    Точен коментар!

    09:20 08.05.2026

  • 21 АБВ

    7 9 Отговор
    "Лена Бориславова: ИТН не влязоха в парламента, но пък влязоха в състава на МС. Ударно!"

    Е и какво като са в МС ?! Куха лейка, така и не проумя, че ПП-ДБ оттече в канала !

    09:21 08.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Сталин

    10 5 Отговор
    Ленче ко прайм сега ,няма парапети -няма пари и Киру е с единия крак в пандиза

    09:24 08.05.2026

  • 24 в кратце

    6 0 Отговор
    Чамова иде от чам-борови дъски.

    09:25 08.05.2026

  • 25 Елена от парапета хич не ми е приятна,

    10 2 Отговор
    но отдавна тя не е проблем в тая територия, вече напълно овладяна институционално от клановете на ДС-мафията.

    В случая е права, но спестява още по-гадната истина, че Дидко Фалита се намъка и в правителстото на Боташа през задния вход. Най-вероятно са се договорили.

    09:25 08.05.2026

  • 26 мучо

    10 6 Отговор
    тази кифла с такива коментари ли се занимава бе....

    Коментиран от #31

    09:25 08.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Куха !

    7 5 Отговор
    Лейка !

    09:28 08.05.2026

  • 29 нашмъркан чалгар

    10 2 Отговор
    Нов бардак със стари ку.кувци не става!

    09:28 08.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Човек !

    9 2 Отговор

    До коментар #26 от "мучо":

    Не може да Избяга !

    От !

    Простотията Си !

    09:29 08.05.2026

  • 32 Електра

    4 4 Отговор
    Днес ще е един интересен ден. Полезните идиоти шарлатани от Петроханската педофилска секта, които доведоха другаря Боташ на власт, ще бъдат изхвърлени лично от него на сметището, като ненужни кондоми. Сега ще ги разследват и съдят за тъпотията им. Но Шарлатаните казват така, по добре е да ни ритне офицер с ботуш отколкото на Шиши да му е добре. Типично за шопите е Вуте, който казва "Аз не искам да съм добре а на комшията да е зле"...

    Коментиран от #37

    09:32 08.05.2026

  • 33 Предатели

    10 3 Отговор
    при предатели ! Честито на лапни шараните !

    09:32 08.05.2026

  • 34 Ехххх, племе излъгано

    9 1 Отговор
    Ехххх, племе неумно! Макар и крайно неприятна, в случая не ви е виновна Парапетка, задето Шиши и Боко ви метнаха пак по върбите през Боташа.

    09:32 08.05.2026

  • 35 Мъка мие

    5 4 Отговор
    Кировица,пак и се иска,ама нема.

    09:38 08.05.2026

  • 36 Нали

    5 0 Отговор
    ИТН-МАЛКОТО ДПС са му любимците заедно с Доган?! Винаги само на тях даваше третия мандат!

    09:40 08.05.2026

  • 37 Изобщо

    6 0 Отговор

    До коментар #32 от "Електра":

    НЯМА да бъдат изхвърлени! Напротив! Те са си едно с бащицата им! Само прах в очите на наивниците! Лъжат ви като шарани.

    09:42 08.05.2026

  • 38 Уфсъ

    1 2 Отговор
    Отвращението и Непоносимостта към подобни физиономии със Срамно минало и Поведение са по - интензивни от кадровите грешки

    09:58 08.05.2026

  • 39 така е . явно няма кой

    1 0 Отговор
    но има ново правителство . така тя ще е подчинена на премиерът . от 15 години външната политика е една и съща . ще и е лесно . е можеше и да е някой украинец . има и пребоядисани . това явление е все по срещано . възраждане ги няма , а те правеха много скандали . но политиката не е компромис . и в киев е така .

    10:02 08.05.2026

  • 40 Механик

    0 1 Отговор
    Лен-че. Ленче, мари! Казахте ли на таткото? Уведомихте ли го най-после?
    Ми ндейте така, мари, мама! Не е човешко да не кажете на бащата.
    п.п.
    Ленче, на куфланда са пуснале самобърсначки на примоция, мале. Тичи да си купиш, щото ти бърже ги захабяваш.

    10:02 08.05.2026

  • 41 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Охо, а тук, във "Факти", отново влезе писък от парапета 😂😂😂

    10:07 08.05.2026

  • 42 написано кратко...

    1 0 Отговор
    Малкото ДПС пак е във властта... Честито на излъганите камилчета!

    10:09 08.05.2026

  • 43 Така

    1 2 Отговор
    Няма нищо лошо в кадрите на ИТН, те са свестни хора, лошото е в шефа им...

    10:11 08.05.2026

  • 44 Уау

    2 0 Отговор
    Свършиха ли парапетите за подпиране, че Ленчето се изказва за неща, които не разбира?

    10:13 08.05.2026

