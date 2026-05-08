Киселова: В кабинета "Радев" има нещо старо, нещо синьо и нещо ново. Три възможни варианта за разкол на властта

"Аз мисля, че в кабинета "Радев" има нещо старо, нещо синьо и нещо ново. Това са министри от служебните правителства на Румен Радев, нещо синьо, защото посоката, която ще държи правителството, ще бъде нещо от дясно в център и нещо ново - за министерства, които са тежки и ще се наложи нови хора, за да има първоначално по-голям кредит на доверие самото правителство".

Това заяви в интервю за News.bg преподавателят по Конституционно право и бивш председател на Народното събрание доц. Наталия Киселова.

Тя обясни, че със сравнително бързо конституирано Народно събрание и връчването на изпълване на проучвателния мандат за съставяне на правителство и избор на правителство в рамките на часове, ще се създаде усещане, че политическата криза си е тръгнала. От 52-ото Народно събрание зависи дали ще се върнат неприятни прецеденти, които наблюдавахме от 45-ото Народно събрание досега, коментира Доц. Киселова.

Тя посочи, че най-сериозният проблем пред всяко правителство, включително и това на Румен Радев, ще бъде бюджетът.

Според нея има опасност Народното събрание да бъде превърнато в гумен печат под едноличното управление на "Прогресивна България".

Доц. Киселова изтъкна, че много по-важен е въпросът практики, които залагаха ГЕРБ и ДПС, да бъдат прекратени от правителството на Румен Радев.

Бившият председател на Народното събрание заяви още, че нито една партия, освен "Прогресивна България", не може самостоятелно да поиска вот на недоверие. Необходими са 48 подписа и това ще означава, че всяка една реши да поиска, ще трябва да търси подкрепа от още една или две парламентарно представени партии, открои доц. Киселова.

Тя добави, че една от първите възможностите за ерозия на мнозинството на "Прогресивна България" е да се появят "мравки" - политически номади, минали през няколко партии, решат да напуснат.

Втората сериозна възможност може да се окаже споразумението и помощи за Украйна.

Третата сериозна възможност, по която е възможно да има ерозия за атакува на мнозинството, е през улицата и това не бива да се изключва като възможен вариант.

"Или със съгласувани действия на опозиционните групи, или ерозия на мнозинството през политически номади, или през улицата", посочи доц. Киселова като възможни варианти за разкол в 52-ото Народно събрание.

Тя не изключва и практика за купуване на народни представители от "Прогресивна България".

Доц. Наталия Киселова коментира още избора на нов Висш съдебен съвет и главен прокурор. Тя смята, че дали ПП и ДБ са една или две парламентарни групи нямало да има значение, тъй като и двете групи ще бъдат на една позиция за ВСС и главния прокурор.

"Те ще искат повече възможности за номинации, за мораториум върху кадровите въпроси във вече с изтекъл мандат ВСС. Тактиката на ПБ ще бъде да очаква кой ще дойде да се предложи да подкрепи, а не те да търсят подкрепа. Това ще създаде конкуренция в опозицията, с която ПБ да се съгласи да работи, за да бъде избран техен представител във ВСС или техни представители", каза доц. Киселова.

Тя посочи още, че правосъдната реформа се е превърнала в "разписание на влак".

"Тук има два въпроса - кои да бъдат избрани първо? Дали първо да бъдат личностите или промените в Закона за съдебната власт", отбеляза доц. Киселова.

Според нея трябва да бъде избран нов главен прокурор и нов ВСС, а дали ще има преглед на имущественото състояние на административните ръководители на всички магистрали, дали ще има реподбор отвъд това да се види дали морално отговарят на изискванията да бъдат магистрати, ще бъдем изправени пред много сериозни очаквания.