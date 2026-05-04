Какви заплати ще получават новите лица във властта

Между 4 500 и 7 000 евро основна заплата ще получават новите лица във властта, информират от Нова телевизия. Възнагражденията на депутати, министри и премиера са обвързани със средната заплата в обществения сектор. Те се променят на всеки 3 месеца.

Депутатите получават 3 средни заплати, отчетени от националната статистика за обществения сектор в края на всяко тримесечие. Така първите заплати, които ще вземат новите депутати, ще са базирани на месец декември. При средна заплата в обществения сектор малко под 1500 евро, депутатите ще взимат почти 4 500. Тук не са включени допълнителните проценти за класове прослужено време, добавки за научни степени и участия в комисии.

Като председател на парламента Михаела Доцова ще получава 55% над депутатската заплата – това означава почти 7000 евро месечно.

Министрите, които ще влязат в новия кабинет, ще взимат малко по-малко. Техните основни заплати се формират като над депутатската се дават още 30 процента. Математиката показва малко над 5800 евро.

Премиерската заплата също е обвързана с депутатската. И тя е с 55 на сто над тази на народните избраници, колкото е и на председателя на парламента – почти 7000 евро. Както стана ясно Румен Радев ще е премиер в следващото правителство. Докато е на тази позиция, той ще трябва да се откаже от пожизненото възнаграждение, което му се полага като личност, заемала поста президент. В случая става въпрос за почти 5 400 евро месечно.

Хората във властта ще взимат тези заплати само 1 месец. До дни НСИ ще обяви какви са били възнагражденията в обществения сектор през март, което ще промени и доходите на властта – въпросът е нагоре или надолу ще са следващите им заплати.