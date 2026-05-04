Какви заплати ще получават новите лица във властта

4 Май, 2026 20:15 881 16

Депутатите получават 3 средни заплати, отчетени от националната статистика за обществения сектор в края на всяко тримесечие. Така първите заплати, които ще вземат новите депутати, ще са базирани на месец декември. При средна заплата в обществения сектор малко под 1500 евро, депутатите ще взимат почти 4 500. Тук не са включени допълнителните проценти за класове прослужено време, добавки за научни степени и участия в комисии.

Между 4 500 и 7 000 евро основна заплата ще получават новите лица във властта, информират от Нова телевизия. Възнагражденията на депутати, министри и премиера са обвързани със средната заплата в обществения сектор. Те се променят на всеки 3 месеца.

Като председател на парламента Михаела Доцова ще получава 55% над депутатската заплата – това означава почти 7000 евро месечно.

Министрите, които ще влязат в новия кабинет, ще взимат малко по-малко. Техните основни заплати се формират като над депутатската се дават още 30 процента. Математиката показва малко над 5800 евро.

Премиерската заплата също е обвързана с депутатската. И тя е с 55 на сто над тази на народните избраници, колкото е и на председателя на парламента – почти 7000 евро. Както стана ясно Румен Радев ще е премиер в следващото правителство. Докато е на тази позиция, той ще трябва да се откаже от пожизненото възнаграждение, което му се полага като личност, заемала поста президент. В случая става въпрос за почти 5 400 евро месечно.
Хората във властта ще взимат тези заплати само 1 месец. До дни НСИ ще обяви какви са били възнагражденията в обществения сектор през март, което ще промени и доходите на властта – въпросът е нагоре или надолу ще са следващите им заплати.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    14 1 Отговор
    В България годишно се крадът около 20-25 млрд евро. Във властта, за заплати седят само най-изпадналите!

    20:19 04.05.2026

  • 2 от село

    16 1 Отговор
    Всички депутати трябва да получават средната работна заплата в държавата ни , и нито стотинка повече ,а ако не са съгласни да си търсят по платена !

    Коментиран от #9, #13

    20:19 04.05.2026

  • 3 Шишибойко брос

    14 1 Отговор
    По-интересно е кога, ще премахнат огромната държавна охрана на Дебелите за която обикновените хора плащат? И двамата са милиардери, като толкова ги е страх от народната любив да си наемат частни охранители и пр.!

    Коментиран от #6

    20:19 04.05.2026

  • 4 Роза

    8 1 Отговор
    И какво,като вземат толкова много?!Живота на обикновените хора ще се подобри ли?!Спомням си, че като президент Жельо Желев даряваше заплатата си за хора в неравностойно положение.Но сегашните не правят така,налапват се докато трае мандата им,осигуряват децата и внуците си и после-шапка на тояга,най-вероятно духване в чужбина и толкоз!

    20:25 04.05.2026

  • 5 А те

    9 0 Отговор
    пет пари не струват !

    20:27 04.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аз ще работя без заплата

    6 0 Отговор
    Кой ли работи за едната заплатата във тези среди?

    20:29 04.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    7 1 Отговор
    От кога стана средната заплата 1500?

    И от къв бяс ще им плащат за прослужено време! Кой частник плаща за прослужено време! Даже и европейските програми да вземеш и там не се начислява! Само държавните хрантутници в България!

    20:30 04.05.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "от село":

    И средна им е много! На минимална! А те и за минимална работа не вършат!

    Трябва да нямаш право да кандидатстваш за избираема държавна позиция ако си под 40 и ако до 40 не си работил в частния сектор! Някви 20 годишни парцали ги избрали да правят закони... щото той живота ги е сблъсквал с проблеми, та да ги решават!

    20:33 04.05.2026

  • 10 Госあ

    3 0 Отговор
    А така, 3 “средни” заплати 😂 Майка плаче, грамофон свири !

    20:33 04.05.2026

  • 11 Иван

    2 0 Отговор
    Байрям Байрям и Хамид Хамид по 6000 евро заплата ли ще вземат!??

    20:37 04.05.2026

  • 12 ?????

    3 0 Отговор
    Неща които се знаят от сто години.
    Не че ги оправдавам но да попитам що нямаше статия с такова заглавие когато на власт бяха умните и красивите?
    Или тва е друго? А?

    20:39 04.05.2026

  • 13 От село ли си

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "от село":

    А знаеш ли колко взема един директор на държавна болница - 5 депутатски на месец, осигурени от здравната каса. От осигуровките на хората.

    20:39 04.05.2026

  • 14 1488

    1 0 Отговор
    румен пари не иска
    той го радва само благото на народа

    20:42 04.05.2026

  • 15 кой мy дpeмe

    1 0 Отговор
    под кремьлскито юмруче всичко ще е безплатно, включително трудът

    20:43 04.05.2026

  • 16 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    Аз като пенсионер , разбира се, че получавам много по малко. Правилно , Депутати и Министри трябва да получават високи заплати за да не крадат, но едно не ми е ясно, защо техните заплати ще се увеличават на три месеца а моята пенсия един път в годината. Хляба в Кауфланд е с еднаква цена за пенсионери и управлявсщи. Къде е равноправието за което говорят!

    20:44 04.05.2026

