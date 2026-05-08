Костадинов: Няма да подкрепим кабинета "Радев"- имаме идеологически различия

8 Май, 2026 10:48 952 18

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Възраждане“ няма да подкрепи кабинета „Радев“, защото имаме идеологически различия. Искаме България да е суверенна и независима държава, да има собствена валута, силна икономика и българските граждани да се връщат в България, а не да напускат. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов от парламентарната трибуна, предават от БТА.

Ние ще продължим да показваме алтернативния модел за развитие на България, която може да изгради собствени съюзи и може да бъде собствен регионален полюс на влияние, допълни той.

В началото на изказването си Костадинов припомни изявлението на Румен Радев от 9 май м.г., като президент, когато обяви, че ще внесе в парламента предложение за референдум с въпроса „Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута през 2026 г.?”.

Доверието на гражданите в институциите беше загубено през последните години. Кандидатът за премиер Румен Радев обяви, че политическата криза е приключила, но според мен тя ще приключи, когато институциите си върнат доверието на суверена. Не знам как това ще стане, обаче, когато Радев през 2025 г. говори едно, а през 2026 г. – друго, каза Костадинов.

Според него няма как да има суверенитет без суверена финансова система. Парите са в основата на държавата, след хората, а нашите пари вече не са наши. България вече не е независима държава, смята Костадинов.

По отношение на заявката на Радев, че България ще работи за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Костадинов коментира организацията като „едно от остриетата на глобалисткия световен ред“. Това бяха изразявани цели и от ГЕРБ, ДПС и „Продължаваме промяната“. На фона на това в изказването му отсъстваше най-големият проблем – гражданите на България изчезват. Нищо не чухме за демографската катастрофа, а се говореше за дигитална трансформация. Значи България може да стане първата дигитална държава без реални хора, само дигитални, коментира още лидерът на „Възраждане“.


  • 1 оня с коня

    20 9 Отговор
    Най-лошото
    Заболяване е да си гербав! Това гарантира, че си пъленДегенерат!

    10:50 08.05.2026

  • 2 С вас съм

    13 13 Отговор
    Правилно! Ако остане само дясната алтернатива, България ще продължи да се върти на едно място, като куче, което си гони опашката.

    10:50 08.05.2026

  • 3 честен ционист

    8 6 Отговор
    След Коцето реч произнесе и Бенисио дел Торо, който каза по-големи истини.

    10:51 08.05.2026

  • 4 Сталин

    19 13 Отговор
    Всички читави хора и хора като Волен Сидеров винаги ще бъдат мразени и подигравани , защото такива хора напомнят на другите за собственото им нищожество.Еврейските медии винаги усмиват нормалните хора в техните медии ,това го пише в идеологията на евреите,винаги да убиват и принизяват най добрите от гоите.Така е било и по време на Турско, мижитурки и страхливци ,еврейски чорбаджии са предавали борците за свобода на Турските власти, защото са малодушни нищожества страхуващи се за мизерния си робски живот.Когато Христо Ботев влиза с четата си в България и излизат в Балкана искат от един овчар 10 агнета да се нахрани четата от 200 души и овчаря до последно е искал да му се платят агнетата, Ботев му плаща и казва"и ние за този народ сме тръгнали курбан да ставаме".
    Не случайно ЦРУ е отделило най малко пари за контрол на българската си колония ,защото знаят че България е самоконтролираща се колониална робска територия и изпращат треторазрядни чиновници за посланници ,дори за африканските държави ЦРУ отпуска повече пари за контрол.
    Българина не е способен на велики дела,защото по природа е мушморок и мишок,страхлив треперещ за мизерния си живот човек,затова няма и нито едно политическо убийство в България,за разлика от повечето държави в Европа.
    Така че надежда всякаква вие оставете.
    НЕ ПРЕЧЕТЕ НА Българина ЗА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СИ ИЗБОР ДА БЪДЕ ОВЦА.

    10:51 08.05.2026

  • 5 Ганя Путинофила

    9 14 Отговор
    Резидента ще бри олигархията с Малкият хладилник, СлавчУ Василев, син на Големият хладилник, който открадна и съсипа най големият завод за хладилници на Балканите, Мраз.

    10:52 08.05.2026

  • 6 хаха

    17 14 Отговор
    Възраждане издъни всяка една кауза, до която се докопа. Беше плюене и грозни обиди по инициативния комитет за запазване на лева, докато не яхнаха инициативата и не я приключиха както всички останали свои инициативи – безславно и с позор. Щяха да запазят Паметника на Съветската армия – отидоха да се нафоткат пред паметника и не мъцнаха повече. Костадинов нарече Путин агресор при приемане на декларацията срещу Русия през 2022 година. Сега подкрепя Тръмп и анексирането на Гренландия и дори Панамския канал. Негови хора отидоха в Института „Куинси“ – ционистка организация, за да водят някакви разговори. Сега уж е русофил, пък е тръмпист.

    ГЕП-ераската патерица не спря да лъже.

    10:53 08.05.2026

  • 7 хаха

    16 14 Отговор
    Лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов, популярен като Костя Копейкин, навръх Коледа е дарил на баща си Тодор скандалната вила в Тюленово, която започна да гради миналата година, пише „Уикенд”. Това е стандартен ход, с който Костадинов си спестява главоболието да декларира пред властите колко пари му е струвало строителството на триетажната къща, със застроена площ от 360 кв. м. И далеч по-важния въпрос – от къде са парите?

    10:53 08.05.2026

  • 8 хаха

    12 5 Отговор
    "Костадинов лъже, че ТОЙ е подал сигнала срещу Гюров в прокуратурата (документ)"

    10:54 08.05.2026

  • 9 гумата

    14 5 Отговор
    Хора без идеология не могат да имат идеологически различия!

    Коментиран от #18

    10:59 08.05.2026

  • 10 Али раза

    3 6 Отговор
    Ало ти бетер волен сидеров бе я се стегни и подкрепи правителството

    11:16 08.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 дядото

    7 5 Отговор
    ти да видиш.този имал идеология.ха ха

    11:36 08.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тоа се...

    7 3 Отговор
    Държи все едно има 120 депутата.Да се благодари на маргиналите,че има и толкова депутата.На другите избори през крив макарон.

    11:47 08.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Ще подкрепите,

    5 4 Отговор
    както подкрепяхте гербавите. Мизерници. Хората ви изритаха под 4%, а месията ви набута в НС да имитирате опозиция.

    11:51 08.05.2026

  • 17 Дориана

    7 4 Отговор
    Костадинов да е наясно , че на следващите избори отпада от Парламента заедно с Възраждане Все повече се доказва, че тази партия е силно националистическа и е абсолютно вредна за България нямат място в Парламента вредни за народа партии.

    11:53 08.05.2026

  • 18 Гумения

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "гумата":

    Що, краденето колкото се може не е ли вид идиология?

    12:07 08.05.2026

