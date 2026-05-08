Костадинов: Няма да подкрепим кабинета "Радев"- имаме идеологически различия

„Възраждане“ няма да подкрепи кабинета „Радев“, защото имаме идеологически различия. Искаме България да е суверенна и независима държава, да има собствена валута, силна икономика и българските граждани да се връщат в България, а не да напускат. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов от парламентарната трибуна, предават от БТА.
Ние ще продължим да показваме алтернативния модел за развитие на България, която може да изгради собствени съюзи и може да бъде собствен регионален полюс на влияние, допълни той.
В началото на изказването си Костадинов припомни изявлението на Румен Радев от 9 май м.г., като президент, когато обяви, че ще внесе в парламента предложение за референдум с въпроса „Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута през 2026 г.?”.
Доверието на гражданите в институциите беше загубено през последните години. Кандидатът за премиер Румен Радев обяви, че политическата криза е приключила, но според мен тя ще приключи, когато институциите си върнат доверието на суверена. Не знам как това ще стане, обаче, когато Радев през 2025 г. говори едно, а през 2026 г. – друго, каза Костадинов.
Според него няма как да има суверенитет без суверена финансова система. Парите са в основата на държавата, след хората, а нашите пари вече не са наши. България вече не е независима държава, смята Костадинов.
По отношение на заявката на Радев, че България ще работи за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Костадинов коментира организацията като „едно от остриетата на глобалисткия световен ред“. Това бяха изразявани цели и от ГЕРБ, ДПС и „Продължаваме промяната“. На фона на това в изказването му отсъстваше най-големият проблем – гражданите на България изчезват. Нищо не чухме за демографската катастрофа, а се говореше за дигитална трансформация. Значи България може да стане първата дигитална държава без реални хора, само дигитални, коментира още лидерът на „Възраждане“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
Заболяване е да си гербав! Това гарантира, че си пъленДегенерат!
10:50 08.05.2026
2 С вас съм
10:50 08.05.2026
3 честен ционист
10:51 08.05.2026
4 Сталин
Не случайно ЦРУ е отделило най малко пари за контрол на българската си колония ,защото знаят че България е самоконтролираща се колониална робска територия и изпращат треторазрядни чиновници за посланници ,дори за африканските държави ЦРУ отпуска повече пари за контрол.
Българина не е способен на велики дела,защото по природа е мушморок и мишок,страхлив треперещ за мизерния си живот човек,затова няма и нито едно политическо убийство в България,за разлика от повечето държави в Европа.
Така че надежда всякаква вие оставете.
НЕ ПРЕЧЕТЕ НА Българина ЗА ДЕМОКРАТИЧНИЯ СИ ИЗБОР ДА БЪДЕ ОВЦА.
10:51 08.05.2026
5 Ганя Путинофила
6 хаха
ГЕП-ераската патерица не спря да лъже.
10:53 08.05.2026
7 хаха
18 Гумения
До коментар #9 от "гумата":Що, краденето колкото се може не е ли вид идиология?
12:07 08.05.2026