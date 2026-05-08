Костадинов: Няма да подкрепим кабинета "Радев"- имаме идеологически различия

„Възраждане“ няма да подкрепи кабинета „Радев“, защото имаме идеологически различия. Искаме България да е суверенна и независима държава, да има собствена валута, силна икономика и българските граждани да се връщат в България, а не да напускат. Това заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов от парламентарната трибуна, предават от БТА.

Ние ще продължим да показваме алтернативния модел за развитие на България, която може да изгради собствени съюзи и може да бъде собствен регионален полюс на влияние, допълни той.

В началото на изказването си Костадинов припомни изявлението на Румен Радев от 9 май м.г., като президент, когато обяви, че ще внесе в парламента предложение за референдум с въпроса „Съгласни ли сте България да приеме единната европейска валута през 2026 г.?”.

Доверието на гражданите в институциите беше загубено през последните години. Кандидатът за премиер Румен Радев обяви, че политическата криза е приключила, но според мен тя ще приключи, когато институциите си върнат доверието на суверена. Не знам как това ще стане, обаче, когато Радев през 2025 г. говори едно, а през 2026 г. – друго, каза Костадинов.

Според него няма как да има суверенитет без суверена финансова система. Парите са в основата на държавата, след хората, а нашите пари вече не са наши. България вече не е независима държава, смята Костадинов.

По отношение на заявката на Радев, че България ще работи за членство в Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), Костадинов коментира организацията като „едно от остриетата на глобалисткия световен ред“. Това бяха изразявани цели и от ГЕРБ, ДПС и „Продължаваме промяната“. На фона на това в изказването му отсъстваше най-големият проблем – гражданите на България изчезват. Нищо не чухме за демографската катастрофа, а се говореше за дигитална трансформация. Значи България може да стане първата дигитална държава без реални хора, само дигитални, коментира още лидерът на „Възраждане“.