Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за избирането му за премиер на България.

"Поздравления на Румен Радев за назначаването му на премиер на България. В момент на дълбоки геополитически промени имаме силна програма, по която да работим. От сигурност и отбрана до работни места, конкурентоспособност и енергийна независимост. Заедно вървим напред, за България и за Европа", написа Фон дер Лайен в профила си в Х.

Народното събрание избра Румен Радев за министър-председател със 124 гласа "за", 70 - "против" и 36 депутати се въздържаха.