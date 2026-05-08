Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за избирането му за премиер

8 Май, 2026 12:41 1 054 38

В момент на дълбоки геополитически промени имаме силна програма, по която да работим

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за избирането му за премиер на България.

"Поздравления на Румен Радев за назначаването му на премиер на България. В момент на дълбоки геополитически промени имаме силна програма, по която да работим. От сигурност и отбрана до работни места, конкурентоспособност и енергийна независимост. Заедно вървим напред, за България и за Европа", написа Фон дер Лайен в профила си в Х.

Народното събрание избра Румен Радев за министър-председател със 124 гласа "за", 70 - "против" и 36 депутати се въздържаха.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    20 20 Отговор
    Радев да предоговори субсидиите от ЕС.

    Коментиран от #8, #31

    12:42 08.05.2026

  • 2 Има ли още шеломофили радвеисти?

    25 13 Отговор
    Тука ли сте милион и отгоре бaлъци?

    12:44 08.05.2026

  • 3 Сигурно с половин уста

    11 26 Отговор
    на руски език.

    12:44 08.05.2026

  • 4 На Урсула тойбоя

    26 3 Отговор
    Ах, моята умна и ерудирана фея! Ще я обръщам на 360° докато не ми се подуе толкова, че да се заклещим и вадене да няма! Че жената и за мен пари трябва да изкарва!

    12:44 08.05.2026

  • 5 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    10 21 Отговор
    ШЕФКАТА ПРАЩА В ПОНЕДЕЛНИК ЛАУРА КЬОВЕШИ С ШМАЙЗЕР И КАМИОН ПАТРОНИ :)
    .......
    ДА ВИДИМ ТОГАВА ДАЛИ ОПГ ГЕРБ ДПС ПП ДБ ЩЕ РЕВАТ СРЕЩУ ЕВРО - ТЕРОРА :)

    12:44 08.05.2026

  • 6 Гост

    44 1 Отговор
    БОЖЕ ОПАЗИ от брюкселските луди жаби!!!!!!

    12:45 08.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Ще предоговори

    20 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    от ЕК да не ти забранят шкембечорбата в кръчната. Ама някой друг път.

    12:45 08.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Блез Паскал

    21 18 Отговор
    Урсузафон дерЛайен поздрави през зъби Румен Радев за избирането му за премиер
    и му каза, че ако не беше Разпадането на Нейното правителство в Румъния,
    щеше да му спретне един сценарии в България, както в Румъния!

    12:46 08.05.2026

  • 11 Тази марша

    20 16 Отговор
    да не се радва, защото сметките и няма да излязат.

    Коментиран от #14

    12:46 08.05.2026

  • 12 Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈

    4 14 Отговор
    Заминавам за Атина и ще си изхвърля документите в морето телефона ще строша и ще се оженя за Вампирка Атинянка, защото Вендета ми е в кръвта

    12:46 08.05.2026

  • 13 МРАЗИШ ГО

    18 14 Отговор
    ЛИЦЕМЕРКА ДОЛНААА!! За теб една тикава беше върха , защото като го полееше с малко вода , и го вдигаше в очите на БГ. роби !

    12:48 08.05.2026

  • 14 Бaлъкционeрите на партия Боташ

    18 8 Отговор

    До коментар #11 от "Тази марша":

    Тука сте, тууука стеееееееее! 😂😂

    12:49 08.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Излиза, че

    24 5 Отговор
    Урсула му налага програма, по която да работи. А ни обявява, че работи за България, а включва ли българите?

    Коментиран от #30

    12:55 08.05.2026

  • 18 Косо

    6 2 Отговор

    До коментар #16 от "Джендър Британия 🇬🇧🏳️‍🌈":

    Ако искам за намеря отреп-ка да извърши събиране и почистване на бокл-уци, ще те потърся ТУК

    13:03 08.05.2026

  • 19 Айде

    18 8 Отговор
    другата седмица Боташа ще ходи на инструктаж при началничката на европейската мафия

    Коментиран от #23, #24

    13:09 08.05.2026

  • 20 Секретариатът

    8 11 Отговор
    го прави при всякакви такива промени , та нищо лично !

    13:09 08.05.2026

  • 21 глоги

    4 11 Отговор
    ПредседателКАТА на Европейската комисия-Урсула фон дер Лайен

    13:11 08.05.2026

  • 22 Борисов сега ще се изпъчи

    12 10 Отговор
    Че той е помолил Урзурлата първа да го поздрави, защото му е приятелка!

    13:11 08.05.2026

  • 23 На 9 май радевистите от седмия ден

    14 10 Отговор

    До коментар #19 от "Айде":

    ще вият на умряло, че мистър Кеш е на килимчето при шефката си Урсула, вместо изтипосан на червения площад.

    13:13 08.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Майна

    11 6 Отговор
    Ха ха ха..
    Харесват си го, назначиха си баш кадъра

    13:21 08.05.2026

  • 28 поживо поздраво да пукне дано урсулата

    15 0 Отговор
    и нейните подлоги !

    13:22 08.05.2026

  • 29 КОШМАР

    3 14 Отговор
    НА ВЕСА ПРАВИТЕЛСТВОТО.ЧАЛГАРСКО. ДА СЕ ВРЪЩА ГЮРОВОТО ПРАВИ ТЕЛСТВО. ПЪЛНО РАЗОЧАРОВАНИЕ. САМИ ВРЪЩАТ БОКО И ПЕЕВСКИ.

    Коментиран от #32, #33

    13:25 08.05.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Проверих

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Оказа се, че Уруса има 7 деца и е започнала кариера на 45 години. Защо тогава агитират нашите български жени да раждат след 40 г възраст?

    13:35 08.05.2026

  • 32 1102

    2 1 Отговор

    До коментар #29 от "КОШМАР":

    Ми да кошмар! И ти трябва да живееш в него! Най-добре иди до железарията!

    13:37 08.05.2026

  • 33 Всички са боклуци вееееее

    5 0 Отговор

    До коментар #29 от "КОШМАР":

    Гюровци - мюровци радевци тикви и прасета всички на боклука вееееее иначе оправия нямааааа

    13:38 08.05.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 1102

    0 1 Отговор
    Нищо не излиза! Като го поздрави както е редно излиза, че......., ако не го поздрави - аааа не го бръснат за слива!
    Няма угодия на такива като теб! Твоето е кошмар!

    13:44 08.05.2026

  • 36 Цибааа куче бясно

    1 0 Отговор
    Тая вещица, за какво се е довлякла? Пак ще иска нещо против нас българския народ.
    Да си яхва метлата и да я няма и без нея можем, както и без очилатия плешунгер, бабофила, хър мър и ококорената.

    13:45 08.05.2026

  • 37 мерцо

    2 0 Отговор
    Поредния техен човек в София

    13:46 08.05.2026

  • 38 1102

    0 0 Отговор
    Днес е ден на Червения полумесец и Червения кръст! Правете всичко но само със средния пръст!

    13:49 08.05.2026

