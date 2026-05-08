Светлин Танчев: Заеми за заплати няма да доведат до по-добра икономическа среда

8 Май, 2026 22:05 615 12

Всяка година с гласуването на бюджета се гласува дълг, който може да се изтегли. За последния бюджет бяха 16 млрд. За съжаление, начинът, по който разходваме средствата, ни води към дългова спирала

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Финансистът Светлин Танчев предупреди, че държавата върви към "дългова спирала" заради растящите разходи и дефицита в бюджета. Според него икономическата среда не се подобрява с повече регулации и държавна намеса, а с по-свободен пазар и стимули за бизнеса.

"Устроен съм да дам кредит на доверие. Това, което виждам като действия, кара очакванията ми да бъдат песимистични. Пазарна среда не се поправя с допълнителни мерки и законодателни инициативи, а когато се махат регулаторни мерки и ролята на държавата в икономиката е по-малка. Виждаме, че приходите в държавата са се увеличили, но разходите са се увеличили с още по-големи проценти, от които 8,6% са само пенсии. Бюджетът продължава да е дефицит и стигаме рекордни нива", заяви той в "Денят ON AIR".

Според него по данни от вчера дефицитът е 4%, като по маастрихтските критерии трябва да го държим 3%.

"Всяка година с гласуването на бюджета се гласува дълг, който може да се изтегли. За последния бюджет бяха 16 млрд. За съжаление, начинът, по който разходваме средствата, ни води към дългова спирала. Инвестираме в заплати, издръжки на министерства. Не че не са важни, но по този начин, взимайки заеми и финансирайки заплати, това няма да доведе до по-добра икономическа среда", допълни Танчев за Bulgaria ON AIR.

Бизнесът е този, който вдига заплатите и носи пари на държавния бюджет, категоричен е финансистът. По думите му нашата инфлация за първото тримесечие много изпреварва средните нива на Европейския съюз.

"Светът е доста ликвиден в момента. Лесните пари са опасност за развиващите се икономики. Нямам против да се взимат пари, ако завъртят по-голяма печалба. Има дисбаланс при заплащането на администрацията. Имаше и данни, че 2/3 от българите са облагодетелствани от ТЕЛК", коментира гостът.

"Това, което чух от финансовия министър е притеснително, защото трябва да го притеснява и 1% дефицит. Съветвам управляващите да не мислят, че бизнеса могат с пръчката да го нахокат. Някои бизнеси могат дори да затворят и да напуснат държавата", добави той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 1488

    5 3 Отговор
    вкъщи имам стари руски обективи и като прочета на тях "сделяно в ссср" просто настръхвам и ми става едно хубаво и носталгично. направо се пренасям 40 г назад на бузлуджа или в пионерския лагер

    Коментиран от #2, #9

    22:06 08.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 сВинету

    2 1 Отговор
    Паре има, ам7429а ако не краднем, що ги има?

    22:10 08.05.2026

  • 4 Гениален си бе!

    4 0 Отговор
    Сам ли се сети за очевадното? 😂😂

    22:10 08.05.2026

  • 5 Азззззззз

    4 1 Отговор
    Някой няма ли да каже какви са разходите, които се правят за украинците в България и за останалите мигранти? Как за тях има пари, за българските няма?

    Коментиран от #8

    22:11 08.05.2026

  • 6 Всеки пасува

    3 1 Отговор
    Стотици хиляди клатикраковци на гърба на бедния народ чакат да получат всеки месец поредната заплата .....Иначе ще борим някакъв модел, и така вече 40 години

    22:12 08.05.2026

  • 7 3374

    3 1 Отговор
    Стига сте ги дъвкали тези заплати истината е, че националните предатели на България унищожиха производството на държавата след 1989 г. и сега реват, че нямало пари и икономика. Така е няма, няма и да има и затова не са виновни заплатите, а унищоженото производство, което води до липса на икономика. С услуги и търговия Брутен вътрешен продукт не се прави, прави се с производство. Какво се правят всички на улави ?

    22:14 08.05.2026

  • 8 Ще Ще

    4 1 Отговор

    До коментар #5 от "Азззззззз":

    Сега другаря Радев ще оправи всичко......законно .Само бъдете търпеливи, 797 дни. Все пак другар, за 3 дни по кратко от монарх

    22:16 08.05.2026

  • 9 както се казва

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ако социализма беше добре, Путин нямаше да е Президент над 20 години на капиталистическа Русия

    22:19 08.05.2026

  • 10 Т.КОЛЕВ

    2 2 Отговор
    МНОГО ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ С ПАЧКИ ЕВРО ГОЛЕМИ ДАНАКОЗАПЛАТИ ВЗИМАТ А.
    Трябва закриване на многото общини че са на гъсто. Въвеждане на ДОНАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА А не платена. Закриване НА МИНИСТЕРСТВА . ИНАЧЕ ЛОООООШО АКО НЕ ГО НАПРАВЯТ МНОООООГОТО ДЕПУТАТИ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.

    22:25 08.05.2026

  • 11 факт

    6 0 Отговор
    Има много пробойни във финансовата ни система останали от всички предходни неможачи. Пенсионерите, които работят, трябва да получават само заплата. Участието в заседания на бордове да се провежда само в работно време и да не се заплаща. Участието в разни комисии да е през работно време и да не се заплаща. Държавните служители да си плащат осигуровките, както това правят работещите на трудово правоотношение. Да не се дават семейни помощи на майката, когато детето и също вече е станало родител. Да не се възлагат обществени поръчки за броене на бръмбари, мравки и жаби. Въобще има толкова финансови пробойни, че река от пари да потече пак няма да стигнат. При една разумна и справедлива политика има надежда за стабилизиране на финансите на държавата.

    22:27 08.05.2026

  • 12 За инф

    1 0 Отговор
    На мама Танчевица - крадливата фирма ЕЛИДИС любимото синче Гербаджииче И ТО АКЪЛ ДАВА БОЖЕ ПРИБЕРИ СИ ВЕРЕСИИТЕ

    22:55 08.05.2026

