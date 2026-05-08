Светлин Танчев: Заеми за заплати няма да доведат до по-добра икономическа среда

Финансистът Светлин Танчев предупреди, че държавата върви към "дългова спирала" заради растящите разходи и дефицита в бюджета. Според него икономическата среда не се подобрява с повече регулации и държавна намеса, а с по-свободен пазар и стимули за бизнеса.
"Устроен съм да дам кредит на доверие. Това, което виждам като действия, кара очакванията ми да бъдат песимистични. Пазарна среда не се поправя с допълнителни мерки и законодателни инициативи, а когато се махат регулаторни мерки и ролята на държавата в икономиката е по-малка. Виждаме, че приходите в държавата са се увеличили, но разходите са се увеличили с още по-големи проценти, от които 8,6% са само пенсии. Бюджетът продължава да е дефицит и стигаме рекордни нива", заяви той в "Денят ON AIR".
Според него по данни от вчера дефицитът е 4%, като по маастрихтските критерии трябва да го държим 3%.
"Всяка година с гласуването на бюджета се гласува дълг, който може да се изтегли. За последния бюджет бяха 16 млрд. За съжаление, начинът, по който разходваме средствата, ни води към дългова спирала. Инвестираме в заплати, издръжки на министерства. Не че не са важни, но по този начин, взимайки заеми и финансирайки заплати, това няма да доведе до по-добра икономическа среда", допълни Танчев за Bulgaria ON AIR.
Бизнесът е този, който вдига заплатите и носи пари на държавния бюджет, категоричен е финансистът. По думите му нашата инфлация за първото тримесечие много изпреварва средните нива на Европейския съюз.
"Светът е доста ликвиден в момента. Лесните пари са опасност за развиващите се икономики. Нямам против да се взимат пари, ако завъртят по-голяма печалба. Има дисбаланс при заплащането на администрацията. Имаше и данни, че 2/3 от българите са облагодетелствани от ТЕЛК", коментира гостът.
"Това, което чух от финансовия министър е притеснително, защото трябва да го притеснява и 1% дефицит. Съветвам управляващите да не мислят, че бизнеса могат с пръчката да го нахокат. Някои бизнеси могат дори да затворят и да напуснат държавата", добави той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
22:06 08.05.2026
сВинету
22:10 08.05.2026
22:10 08.05.2026
22:11 08.05.2026
22:12 08.05.2026
22:14 08.05.2026
До коментар #5 от "Азззззззз":Сега другаря Радев ще оправи всичко......законно .Само бъдете търпеливи, 797 дни. Все пак другар, за 3 дни по кратко от монарх
22:16 08.05.2026
9 както се казва
До коментар #1 от "1488":Ако социализма беше добре, Путин нямаше да е Президент над 20 години на капиталистическа Русия
22:19 08.05.2026
Т.КОЛЕВ
Трябва закриване на многото общини че са на гъсто. Въвеждане на ДОНАБОРНА ВОЕННА СЛУЖБА А не платена. Закриване НА МИНИСТЕРСТВА . ИНАЧЕ ЛОООООШО АКО НЕ ГО НАПРАВЯТ МНОООООГОТО ДЕПУТАТИ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ.
22:25 08.05.2026
22:27 08.05.2026
22:55 08.05.2026