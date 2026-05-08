Назначени са 18 зам.-министри, началник на политическия кабинет на премиера става Николай Копринков

8 Май, 2026 22:48 848 16

Калоян Иванов Милтенов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник-министри. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.

Поста началник на политическия кабинет на министър-председателя поема Николай Копринков.

В Министерството на финансите на длъжността заместник-министър е назначен Методи Валериев Методиев.

Поста заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация поемат Атанас Янчев Мазнев и Мира Славчева Йосифова.

Галя Иванова Александрова е назначена за заместник-министър на здравеопазването.

В Министерството на енергетиката поста заместник-министър поемат Любомира Ганчева Ганчева и Кирил Руменов Темелков.

Поля Светлинова Занева-Димитрова е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.

Ася Димитрова Панджерова поема поста на заместник-министър в Министерството на образованието и науката.

За заместник-министър на труда и социалната политика е назначена Надя Спасова Клисурска-Жекова.

В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията поста заместник-министър поема Михаела Георгиева Карадимова.

Калоян Иванов Милтенов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи.

За заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначена Христина Симеонова Велинова.

В Министерството на външните работи за заместник-министър е назначена Иванка Тодорова Ташева.

Постът заместник-министър в Министерството на околната среда и водите поема Атанас Петров Костадинов.

За заместник-министър на земеделието и храните е назначен Иван Петров Палигоров.

В Министерството на отбраната Катерина Владимирова Граматикова е назначена за заместник-министър.

Мариела Тодорова Модева поема поста заместник-министър на туризма.

Пламен Василев Славов е назначен за заместник-министър на културата.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    8 2 Отговор
    ,,ПЪТЯ НА КОПРИНКАТА,,....

    22:58 08.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    7 2 Отговор
    Пътят на Копринката

    22:58 08.05.2026

  • 3 Хм странно

    4 0 Отговор
    Някой от имената не бяха ли зам. министри в служебния кабинет доминиран от ППДБ??? Къде е промяната тогава?

    23:00 08.05.2026

  • 4 Семейство Свинсънс

    2 2 Отговор
    Чичо Уумен да слиза на теена, чакам го чичо Уумен с копуйнката ги чакам

    23:01 08.05.2026

  • 5 Шиши

    4 0 Отговор
    Оххх, лошо ми е.

    23:02 08.05.2026

  • 6 Сатана Z

    4 1 Отговор
    "Пътят на Коприната" началник на кабинета.Летеца ще задмине и пожарникаря по гьонсуратлък.

    23:16 08.05.2026

  • 7 дорон

    2 1 Отговор
    Става все по-хубаво

    23:21 08.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Копринков

    2 0 Отговор
    Кога ще въведат военно положение, че по провинцията не се издържа от насилници, убийци и всяквкъв род престъпления?

    Коментиран от #14

    23:31 08.05.2026

  • 10 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Ох баня ,ох кеф!

    Катерина Владимирова Граматикова – заместник-министър на отбраната - началник на кабинета на Гроздан Караджов в Министерството на транспорта в кабинета "Желязков"

    Коментиран от #13

    23:32 08.05.2026

  • 11 Смърфиета

    1 0 Отговор
    На България не й трябва изобщо министерство на културата. Нито министерство на туризма. Хотелиерите да се оправят. От всички културни институти, музеите и двете народни библиотеки при науката, Италианския лицей на богатите – на общо основание. Театрите и оркестрите да са частни и да си плащат наем за ползването на залите, които да отидат към регионалното развитие и благоустройството. Ако няма, да продават гащи вътре. Да се орежат ВИТИЗ, ВИФ и т.н. Спортно министерство също няма нужда. Да се самоорганизират клубове и федерации. Без държавно финансиране. Работил цял живот, носил медали, прославял родината. Мбаси.

    23:36 08.05.2026

  • 12 Смърфиета

    1 0 Отговор
    И пишете, кои са министрите, защото няма да ги запомним всички от раз.

    23:36 08.05.2026

  • 13 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Сатана Z":

    Добре, събирани са с лъжичка от чаршав. Е, и? Може да оцелеят и да станат едри жаби.

    23:39 08.05.2026

  • 14 Смърфиета

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Копринков":

    Еми. Има реалности, които вече са поколенчески, и които радара явно не ги лови. Да е само съдебната система, с мед да я намажеш.

    23:41 08.05.2026

  • 15 Моделът Радев - Копринков.

    0 0 Отговор
    Копринков ще следи нашите олигарси да бъдат добре захранени.
    И да няма отклонения от правия кремълски път.

    23:46 08.05.2026

  • 16 Дебелян Блеевски юриЗта

    0 0 Отговор
    Ще е бъдещия Гламав пркурор!

    23:47 08.05.2026

