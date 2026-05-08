Назначени са 18 зам.-министри, началник на политическия кабинет на премиера става Николай Копринков

Със заповед на министър-председателя Румен Радев са назначени 18 заместник-министри. Това съобщават от пресцентъра на Министерския съвет.
Поста началник на политическия кабинет на министър-председателя поема Николай Копринков.
В Министерството на финансите на длъжността заместник-министър е назначен Методи Валериев Методиев.
Поста заместник-министър на иновациите и дигиталната трансформация поемат Атанас Янчев Мазнев и Мира Славчева Йосифова.
Галя Иванова Александрова е назначена за заместник-министър на здравеопазването.
В Министерството на енергетиката поста заместник-министър поемат Любомира Ганчева Ганчева и Кирил Руменов Темелков.
Поля Светлинова Занева-Димитрова е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството.
Ася Димитрова Панджерова поема поста на заместник-министър в Министерството на образованието и науката.
За заместник-министър на труда и социалната политика е назначена Надя Спасова Клисурска-Жекова.
В Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията поста заместник-министър поема Михаела Георгиева Карадимова.
Калоян Иванов Милтенов е назначен за заместник-министър на вътрешните работи.
За заместник-министър на транспорта и съобщенията е назначена Христина Симеонова Велинова.
В Министерството на външните работи за заместник-министър е назначена Иванка Тодорова Ташева.
Постът заместник-министър в Министерството на околната среда и водите поема Атанас Петров Костадинов.
За заместник-министър на земеделието и храните е назначен Иван Петров Палигоров.
В Министерството на отбраната Катерина Владимирова Граматикова е назначена за заместник-министър.
Мариела Тодорова Модева поема поста заместник-министър на туризма.
Пламен Василев Славов е назначен за заместник-министър на културата.
9 Копринков
23:31 08.05.2026
10 Сатана Z
Катерина Владимирова Граматикова – заместник-министър на отбраната - началник на кабинета на Гроздан Караджов в Министерството на транспорта в кабинета "Желязков"
Коментиран от #13
23:32 08.05.2026
13 Смърфиета
До коментар #10 от "Сатана Z":Добре, събирани са с лъжичка от чаршав. Е, и? Може да оцелеят и да станат едри жаби.
23:39 08.05.2026
До коментар #9 от "Копринков":Еми. Има реалности, които вече са поколенчески, и които радара явно не ги лови. Да е само съдебната система, с мед да я намажеш.
23:41 08.05.2026
15 Моделът Радев - Копринков.
И да няма отклонения от правия кремълски път.
23:46 08.05.2026
