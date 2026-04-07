Асен Василев на срещата с КНСБ: Трябва да има по-малко министерства, трябва ни и широк антикризисен пакет

7 Април, 2026 14:39 811 17

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

КНСБ проведе среща с "Продължаваме промяната" като част от започналите дискусии с основни политически партии, участващи в предстоящите предсрочни избори за Народно събрание.

На събитието участие взе лидерът на партията Асен Василев, а КНСБ бе представена от президента Пламен Димитров, вицепрезидентите Тодор Капитанов, Огнян Атанасов, Даниела Алексиева, главния икономист Любослав Костов и председатели на основни членове на конфедерацията, информират от novini.bg.

Димитров заяви в началото на срещата: „Нашата прогноза стъпва върху един умерен растеж на БВП. Това е в условия на очаквания за бързо и скорошно приключване на войната в Иран – тя е огромното неизвестно във всички уравнения. Между 2,8% и 3,5% растеж на БВП през следващите години и 160 милиарда евро БВП.“

Категоричен е, че е ключово да се развиват инвестициите в следващите години.
Лидерът на ПП Асен Василев обяви: „Искам да адресирам три елемента. Първото – самата прогноза. Заложеното от вас като ръст на БВП и оттам всичко останало би работило, ако нямаме войната в Иран. По всичко изглежда, че това ще се развие в по-пълномащабен конфликт. Ако ни завари икономически подготвени, с ясни мерки и широк антикризисен пакет, който да бъде сложен на масата. Ако гледаме като номинал, БВП ще бъде с 10-15 милиарда по-високо, защото се очаква инфлационен шок. Виждаме цените на суровия нефт; оскъпят ли се торовете, това тръгва по цялата хранителна верига.

Това го видяхме във войната в Украйна заради цената на газа. Тогава имаше доста голям пакет мерки за земеделците, за да не им се оскъпи фуражът, а за гражданите се намали ДДС върху парното, газа, имаше широка мярка за най-евтините горива, намалихме акциза на електроенергията и сложихме таван на цената на тока за бизнеса. Имаше актуализация на пенсиите и юли, и октомври, изпреварващо увеличение на заплатите и всичко това се случи в рамките на 3-те процента дефицит. Как? Когато има инфлация, държавата събира повече ДДС и всякакви други здравни, пенсионни вноски.

Част от мерките бяха направени широкомащабни. Когато имаш голям икономически шок, опитът да правиш таргетирани мерки не работи. 70% от парите обикновено не отиват за хората, за които си ги предвидил, и са прекалено малки. Това ни позволи да реагираме първи, бързо. Задаващото се покрай Иран трябва да ни кара да сме готови.“
„Ние сме заложили в нашата програма да седим в 3-те процента дефицит. Не трябва да отидем в частта, в която става тази политика неустойчива. Балансът е тънък. Това се отнася и за МРЗ, която, когато я закачихме за средната, аз бях „за“, и това помогна доходите да не изостават и да не се развихря див популизъм и да тръгнат много нагоре.

За автоматизмите имаме ясна позиция. МРЗ като автоматизъм трябва да остане в следващите няколко години. И в момента сме с най-ниската минимална заплата в ЕС, по-ниска е и от съседните ни държави. За другите автоматизми – според нас трябва да има само при две условия, и то трябва да са ограничени във времето. Първо – да е общественоважна професия, второто – да има остър недостиг на кадри. Медицински сестри, лекари, особено в по-отдалечените места, акушерки и т.н. - този сектор попада в това и затова подкрепихме исканията на младите лекари за въвеждането на автоматизъм. Но автоматизми в професии, където хората се редят на опашка, за да влязат в тази професия, там трябва задължително да отпаднат. Другото – трябва да са ясни разходите – да не се окаже, че има хора, които получават повече от своя министър в министерството. Такава позиция – такава заплата. Не както е в момента – един персонал, няколко милиарда и какво се случва надолу – никой не знае. Видя се, че с много по-малко пари може да се постигне по-голям ефект“, подчерта той.

Василев е категоричен, че трябва да се свие броят на министерства и част от общата администрация, която стои отзад: „В момента имаме най-много министерства в целия ЕС. Една Франция и една Германия се управляват с 12-13 министерства, ние – с 21. Това ще подобри и ефективността на работата, защото сега половината работа е едно министерство да пита друго министерство, вървят едни преписки. Всичко това минава през прозрачност.“

„Трябва да помислим за оптимизация на процесите, а за електронизация дори няма да говорим“, допълни още Василев.

„За да имаме по-високи заплати, по-висок БВП, трябва да произвеждаме повече стоки и услуги. Няколко фактора има – хората да са образовани, да могат да работят и да произвеждат добре. От количествена гледна точка, ние сме по-добре от средноевропейското ниво – повече среднисти и висшисти имаме от средното за Европа. Откъм качество сме горе-долу като румънците. Но най-големият проблем, който е сравнително лесен за решаване икономически, е с колко капитал е оборудван всеки работник – това е основен фактор за производителността. С една лопата копаете определено количество, с багер – повече. Всеки работник средно в Европа има 20 000 евро капитал. В България – с под 14 000 евро, румънците са на 18 000 евро. Ако ние дадем на нашия работник машините и капитала на средноевропейската държава, той може да произведе и да защити горе-долу два пъти по-висока заплата. Затова той хваща самолета и взима два пъти повече в друга държава. Това е основният проблем, който трябва да решим през следващите години. На Балканите само македонците са на нашето ниво“, подчерта лидерът на „Продължаваме промяната“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    25 12 Отговор
    Министерствата трябва да са точно 4.

    14:50 07.04.2026

  • 2 ей мазен пеньоар

    34 5 Отговор
    нали точно вие раздухте тия министерства на над 20 през 2022-ра при първата ви сглобка с чалгарите и червените олигарси

    14:52 07.04.2026

  • 3 Джон

    29 6 Отговор
    Нали по ваше време увеличихте министерствата и открихте ново
    Аман от лъжи

    14:53 07.04.2026

  • 4 Пак ли това гнусно

    26 5 Отговор
    лъжливо и крадливо нищожество?

    Коментиран от #5

    14:57 07.04.2026

  • 5 Получавам

    25 3 Отговор

    До коментар #4 от "Пак ли това гнусно":

    гадене и повръщане

    15:08 07.04.2026

  • 6 Асен Василев

    5 28 Отговор
    трябва да стане премиер! Най- компетентният политик в България! В Харвард е завършил три специалности- финанси, енергетика и право! Трябва да се научим да уважаваме знаещите и можещите!

    Коментиран от #7

    15:14 07.04.2026

  • 7 Как да не е

    20 4 Отговор

    До коментар #6 от "Асен Василев":

    Партията ПП и ДБ е проект на олигархичният кръг капитал, борещ се да овладее държавата, а гнусното нещо асен василев е лъжец и доказан крадец, съден за кражби.

    15:20 07.04.2026

  • 8 татко ти ГуменБарба

    11 1 Отговор
    ще те накаже Асене! А после сам ще се омаже

    15:33 07.04.2026

  • 9 Ококорения пеньоар

    11 1 Отговор
    редовно преяжда с педрохански шпек салам марка "Шпецов" и много му личи.

    15:34 07.04.2026

  • 10 Миме

    2 1 Отговор
    кой е най-големия крадец ,боко,шиши или кокорестата асенка дет им седеше в скута

    15:42 07.04.2026

  • 11 въпросче

    2 0 Отговор
    А оня,брадатият канадец къде е? За изборите нещо не се показва покрай Асенча.

    15:57 07.04.2026

  • 12 Макс

    1 0 Отговор
    В България всичко е объркано . Защо синдикатите се срещат с партиите преди избори ?Те какво ще кажат ? Няма да вдигаме данъците ,но всички знаем че ще се вдигнат /и няма как да е иначе /.

    16:52 07.04.2026

  • 13 Горките!

    0 0 Отговор
    Горките тролчета на Тиквата и на Прасето, мобилизирани в цяла дивизия да плюят Асен Василев и да изливат кофи помия по ПП и ДБ! Само че, слузести червеи, дето лазите в краката на Тиквата и на Прасето, вие и срещу Асен Василев да тичате, няма да го стигнете! Двата грама мозък в квадратните ви кратуни са ви лишили от мисловна дейност! Асен Василев е най-успешният ни фонансов министър! Пет хиляди пенсионери се саомубиха от глад при престъпното управление на мутрата от СИК, защото един милион нещастници получаваха 136 лв. на месец цели четири години без нито стотинка за Коледа и Великден. Техният убиец е мутрата от СИК, дето ограби, съсипа и срути България бе, слузести червеи! А вие продължавайте да изливате кофи помия с Хаджи ТошкоАфриканската простащина, ама нали видяхте ТОЙ къде е сеаг? На бунището е, заедно с цялата чалгарска сбирщина на сакатото учиндолско нищожество!!

    16:52 07.04.2026

  • 14 9- и слуга на Прасето

    0 0 Отговор
    Преяло е онова 190- килограмово туловище, което открадна три милиарда от активите на КТБ, съборена по негова заповед от Свинската Цаца и такива като него! Преяло е със стотиците откраднати фирми и бизнеси, ама скоро ще си плати, за всичко ще си плати! Мургавелите в пандиза ще чу разширят и без отва широкия от лапане г.з! А ти този шпек салам що ли не си го завреш в з.....ка?

    16:57 07.04.2026

  • 15 Горски

    2 0 Отговор
    Господа "бизнесмени", всички знаем, че повечето сте бивши комунисти, започнали с едно куфарче откраднати държавни пари, но е време вече да осъзнаете, че държавата не ви е бащиния и народа не желае да плаща за това, че не можете да правите бизнес. Да печелим по капиталистически, при пазарна икономика,без намеса от държавата.Но опре ли яйцето отзад,държавата по социалистически да ни спасява.На мен,на милиони българи,като мен,който реално ви изработват паритe,някой да е налял или да налива милиарди,за да ни облекчи сметки за ток,вода, парно? Плащаш всичко,като попско чедо.До стотинка! Иначе,вашите събратя- кожодери: Ерепета, концесионери на вода, ти врътват шалтера или кранчето.А и на съд те дават.

    17:35 07.04.2026

  • 16 безпартиен

    0 0 Отговор
    Този само гледа да хване някой за "пакета"!

    17:35 07.04.2026

  • 17 По-малко

    0 0 Отговор
    Депутати трябват

    18:51 07.04.2026

