Станимир Илчев: Положението в нашата армия не е оптимистично

"Положението в нашата армия не е оптимистично. Да няма пари за парад, може да се преглътне, но да няма пари за дейности, които формират способностите на силите и структурите, е по-тревожно”, заяви в студиото председателят на Комисията по външна политика и отбрана в 39-ото Народно събрание Станимир Илчев в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS.

"Има една програма в Европа, която е свързана с войната в Украйна. По нея са отделени 150 млрд. евро. Тези пари трябва да се инвестират в отбранителни способности на страните до 2035 г., т.е. от там могат да дойдат пари. Още средства могат да дойдат и като функция на всички тези действия, които правителството планира. При едно гъвкаво и отговорно правителство може да се съчетае всичко", коментира бившият депутат състояние на финансирането в армията у нас.

"Да не забравяме, че за министър-предстедател вероятно ще имаме кадрови генерал. Той трябва да има много методично мислене и системен подход, както и твърд курс към тези, които проявяват небрежност към страната”, допълни още той.

"От следващите дни Радев ще гледа натам, където са разположени същинските интереси на страната ни - Европейския съюз, както и НАТО”, каза Стоилов.