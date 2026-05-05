Работата по пробива и жп възел Пловдив върви по график. Това стана ясно по време на проверка на заместник-министъра на транспорта и съобщенията Мурад Тюрк. Той проследи хода на строителните дейности по пробива под жп гарата и модернизацията на железопътния възел в града.

По време на инспекцията зам.-министър Тюрк се запозна с бетонирането на вътрешните стени на пробива и положената маркировка по бул. “Христо Ботев” и кръговото кръстовище, както и с внедряването на новата информационна система на гара Пловдив. Работните дейности по пасарелките и съоръженията в района напредват, включително изграждането на асансьори, които ще осигурят по-добра достъпност за пешеходците.

„Виждам мобилизация и добра организация. Това е проект с огромно значение за Пловдив и региона и е важно той да бъде завършен качествено и навреме“, подчерта зам.-министър Тюрк.

Физическото изпълнение по договора за гара Пловдив и пробива вече достига 90%. По модернизацията на железопътните участъци Пловдив-Крумово и Пловдив-Скутаре напредъкът е 86%, като в момента се извършват довършителни дейности в гарите Скутаре и Тракия.

Проектът „Развитие на железопътен възел Пловдив“ е сред най-значимите инфраструктурни инвестиции в страната, с обща стойност над 124,6 млн. евро без ДДС и планирано завършване до края на септември тази година. Проектът включва модернизация на железния път, контактната мрежа, сигнализацията, нови надлези, пасарелки и ключовия пробив, който ще подобри значително мобилността и свързаността в Пловдив и региона.