Новини
България »
България отбелязва ново най-ниско ниво на откази за визи за САЩ

България отбелязва ново най-ниско ниво на откази за визи за САЩ

16 Януари, 2026 17:06 291 2

  • виза-
  • българия-
  • сащ-
  • американска виза

Затова е важно всяко заявление за виза да бъде внимателно подготвено, коректно подадено и честно представено пред консулските служби на САЩ

България отбелязва ново най-ниско ниво на откази за визи за САЩ - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

България отбеляза ново най-ниско ниво на отказите за туристически и бизнес визи за САЩ в рамките на американската финансова 2025 година.

Това показват публикуваните днес официални данни на Държавния департамент, информират от МВнР.

Постигнатият процент от 5,11, най-ниският за страната ни от почти две десетилетия, непосредствено след отчитането на рекорден спад за предходната финансова година, ясно показва, че България бележи стабилен и видим напредък по изпълнението на този основен критерий за включване на страната ни в Програмата на САЩ за безвизово пътуване.

„Постигането на още по-нисък процент откази е уверена стъпка по пътя към реализирането на тази стратегическа цел за страната ни“, коментира министърът на външните работи Георг Георгиев.

„Изразявам благодарност към българските граждани за отговорното, честно и открито отношение към процеса по кандидатстване през изминалата година. Само с общите усилия на държавата по изпълнението на техническите критерии и на кандидатите за визи, които подхождат подготвени към този процес, можем да постигнем успех“, допълва още той.

Първият ни дипломат отдава основно значение за този напредък и на ефективната координация и съвместна работа с американските ни партньори, както и засиленото междуинституционално сътрудничество в областта на сигурността.

С навлизането в новата финансова година за Щатите, Министерството на външните работи обръща внимание, че при толкова ниски стойности всеки отделен отказ оказва влияние върху общия национален резултат, който не трябва да надвишава изискуемия праг от 3%. Затова е важно всяко заявление за виза да бъде внимателно подготвено, коректно подадено и честно представено пред консулските служби на САЩ.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дано деди Дони ни пусне тая година

    2 2 Отговор
    вече да си ходим безвизово и в новия щат Гренландия

    17:07 16.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 2 Отговор
    Един познат взе виза и сега продава сладолед в негърски квартал.Шефа му е негър и много го действа.

    17:08 16.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове