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ДПС иска пълна забрана за електрически тротинетки

ДПС иска пълна забрана за електрически тротинетки

4 Юни, 2026 14:36 802 37

  • дпс-
  • пълна забрана-
  • електрически тротинетки

Налице е трайна тенденция на нарушения, извършвани от водачи на електрически тротинетки в пешеходни пространства, паркове, площади и зони с интензивно присъствие на деца, възрастни хора и лица с увреждания

ДПС иска пълна забрана за електрически тротинетки - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ПГ на ДПС предлага НС да забрани електрическите тротинетки с промяна в Закона за движение по пътищата.

Още през миналата година ДПС беше инициатор и вносител на редица мерки, с които да се гарантира безопасността на деца и пешеходци, включително и задължи кметовете и общинските съвети да въведат строг административен контрол за тротинетките, но тези законодателни предложения бяха отхвърлени в НС, заради частно - партийни интереси или неглижиране на проблема, информират от пресцентъра на партията.

Независимо от мерките, инцидентите с електрически тротинетки продължават, като застрашават живота и здравето на гражданите.

Налице е трайна тенденция на нарушения, извършвани от водачи на електрически тротинетки в пешеходни пространства, паркове, площади и зони с интензивно присъствие на деца, възрастни хора и лица с увреждания.

В мотивите на законопроекта вносителите подчертават, че независимо от многократните законодателни изменения през последните години, статистиката и обществените нагласи показват, че въведеният регулаторен модел не функционира ефективно.

Налице е обективна невъзможност да бъде гарантирана безопасността на пешеходците и останалите участници в движението при едновременното присъствие на индивидуални електрически превозни средства в обществените пространства, се казва в мотивите.

Заради това в законопроекта се предвижда отпадане на режима за движение на индивидуалните електрически превозни средства по пътищата, отворени за обществено ползване, както и в паркове, градини, детски площадки и зони, предназначени за пешеходци.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Помак

    12 12 Отговор
    Само магарета по улиците.

    14:38 04.06.2026

  • 2 ДПС

    5 5 Отговор
    Дорожно-патрульная служба

    14:38 04.06.2026

  • 3 Mими Кучева🐕‍🦺

    4 1 Отговор
    🐖🐖🐖🛴🛴🛴👍👍👍

    14:39 04.06.2026

  • 4 Кондуктора

    12 0 Отговор
    Това чак в парламента ли трябва да се решава?

    14:39 04.06.2026

  • 5 както и ГРАБ

    12 4 Отговор
    ДПС да си поиска килии с южно изложение ,защото и един няма който да не е за затвора

    14:40 04.06.2026

  • 6 Браво!

    29 5 Отговор
    Най после нещо за хората! Тия тротонетки по тротоарите и пешеходните зони са живи убиици! Те са терор и малоумие.

    Коментиран от #30

    14:40 04.06.2026

  • 7 ДПС=

    12 3 Отговор
    Доста простотии сътворихте. Време е да забраним едно прасе да грухти.

    Коментиран от #35

    14:41 04.06.2026

  • 8 кой му дреме

    6 2 Отговор
    ще се возиме на 🐖 и в 🎃

    14:42 04.06.2026

  • 9 Българин

    23 2 Отговор
    ПОДКРЕПЯМ С ДВЕ РЪЦЕ.ПЪЛНА ЗАБРАНА НА ЕЛ ТРОТИНЕТКИ,КАКТО Е В МНОГО ДРУГИ ДЪРЖАВИ.НА НАРУШИТЕЛИТЕ ДА ИМ СЕ НАЛАГАТ ГЛОБИ.

    14:44 04.06.2026

  • 10 И от утре с бурки

    3 11 Отговор
    Утре ще забраняват ролковите кънки и колелата.

    Коментиран от #17

    14:46 04.06.2026

  • 11 Бъдете обективни

    22 3 Отговор
    Тук няма значение коя политическа партия предлага нещо, което е в полза за здравето и живота на обществото! Трябва да бъдат премахнати тези тротинетки защото са описани. В моя квартал деца под 10 години летят с бясна скорост по улиците без родителски контрол.

    Коментиран от #15

    14:47 04.06.2026

  • 12 Ще ги забраняват от завист

    7 6 Отговор
    Защото тротинетки за телесата на Пеевски няма.

    14:49 04.06.2026

  • 13 Сириознуу?

    4 11 Отговор
    То по същата логика требе да се забрани автомобилния транспорт в България,тъй като по пътищата ни ежедневно биват убити десетки хора и още толкова остават инвалиди(после не се чудете що има 800 000 с ТЕЛК) и три пъти по толкова ранени и временно нетрудоспособни.От тротинетки колко смъртни случаи има,ъ???Мал0умщината нема край по тая Територия!!!

    Коментиран от #16

    14:50 04.06.2026

  • 14 хаха

    11 1 Отговор
    Пълна забрана на хазарта и ДyПuСе!

    14:50 04.06.2026

  • 15 хаха

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "Бъдете обективни":

    Чудесно. Дарвин одобрява!

    14:52 04.06.2026

  • 16 ТКърджалийскаП

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Сириознуу?":

    Така няма да се фърлят и излишни пари за некачествен асфалт и ще ОДИМ ПЕША

    14:52 04.06.2026

  • 17 Ицо Певеца

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "И от утре с бурки":

    А канките на лет ще се отреголиратЛи

    14:53 04.06.2026

  • 18 Хи хи

    4 2 Отговор
    Поддържам, пълна забрана !

    14:54 04.06.2026

  • 19 Цивилизация

    4 0 Отговор
    Те в Анадола не са чували за тротинетка , за това техните събратя са против всяко цивилизовано средство за придвижване , осбено пък ако се наложи да се правят и нови алеии за тротинетки , защото това ще отвори допълнителна работа на общинарите на местно ниво.

    14:55 04.06.2026

  • 20 хаха

    3 2 Отговор
    И в момента си има закони. Това че заблатените ориенталски пит3крантропи не ги спазвате си е ваш проблем!

    Невежите тръгнали да крякат само.

    14:57 04.06.2026

  • 21 хаха

    4 1 Отговор
    Най-важното е байганьовците да са напълно отговорни за малолетните си невъзпитани ориенталчета. Тоест да влизат в затвора за техните деяния.

    А за "непълнолетни" трябва да е поделена вина. Има да квичите по ориенталски тогава.

    15:00 04.06.2026

  • 22 А трябва да се приеме такъв

    5 1 Отговор
    и пистовите мотори. Те не се използват за нормално придвижване за системно нарушаване на закона като скорост, шум и бързо транспортиране на наркотични вещества. Няма нормален човек който да шофира пистарка.

    15:01 04.06.2026

  • 23 Мдаммм

    4 1 Отговор
    Сегашните правила са си добре,просто трябва да има контрол и адекватни наказания,което е валидно за целия живот в България по принцип.Полицаите да не спът под сенките и пият кафе за сметка на заведенията на климатик,ами да работят,не да ми се крият по храстите...да им се връчат белязващи спрейове,за да пръскат нарушителите,ако не се подчиняват на полицейско разпореждане,да бъдат издървани,съдопроизводство в рамките на ден-два,затвор 6 месеца и да го видим келеша следващият път дали ще кара тротинетката като изоглав по пешеходни алеи и да нарушава правилата,глоба 5-6 000 еврака и те така...

    Коментиран от #24

    15:02 04.06.2026

  • 24 хаха

    0 1 Отговор

    До коментар #23 от "Мдаммм":

    Ама ти даже не ги знаеш ВЕ. Хахаха!

    15:04 04.06.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хаха

    1 1 Отговор
    В Европейския съюз стандартните електрически велосипеди са законово класифицирани като обикновени велосипеди. За да се карат по велоалеи без лиценз, застраховка или регистрация, те трябва да отговарят на строги основни критерии:

    Максимална скорост: Помощта на двигателя трябва да се изключи при (25 км/ч)
    Максимална мощност: Двигателят трябва да има постоянна номинална мощност от (250 В)
    Помощ при neдали: Двигателят трябва да осигурява мощност само когато активно въртите педалите. (Забележка: Помощ при ходене, подобна на дросел, е разрешена, за да задвижва велосипеда до (6км/ч)

    Това са правилата за електрически велосипеди. Като се екстраполира за скутери - 6 км/ч е разрешената скорост. По-същия начин за електрически скейтборди.

    ХАХАХА!

    Коментиран от #32

    15:15 04.06.2026

  • 29 По Конституция

    2 1 Отговор
    ДПС е с пълна забрана!
    Цяла Мара втасала, до тротинетката Пеевски мтигна да се прави на важен.

    15:31 04.06.2026

  • 30 Продължаваме Промяната

    0 2 Отговор

    До коментар #6 от "Браво!":

    Гласоподавателите на Шиши да мълчат. Всеки има право в ЕС да си кара тротинетката където и както си поиска. Ако не ти хареса, ходи си в Турция

    Коментиран от #33

    15:37 04.06.2026

  • 31 Предложение

    2 1 Отговор
    Не е необходима забрана.
    Достатъчно е да се разреши пребиването на тротинеткаджии, каращи по тротоари,
    пешеходни зони и други забранени за тях места...

    15:40 04.06.2026

  • 32 Пала Марко

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "хаха":

    Това за помоща при педалите нещо не го разбрах ,може ли отново ?

    15:43 04.06.2026

  • 33 Турско Мазно Кафе

    1 1 Отговор

    До коментар #30 от "Продължаваме Промяната":

    Продължавай с П. Еддерастията някъде другаде из Западна Европа

    15:45 04.06.2026

  • 34 за инструктор

    0 0 Отговор
    Задължително шофьорска книжка за АМ и А1 и само на платното в най-дясно, с светло-утразителни жилетки и с каски а и на каските да има огледала, че газенето не е като биенето.

    15:49 04.06.2026

  • 35 Да замълчи

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "ДПС=":

    за винаги.

    15:51 04.06.2026

  • 36 А ПЪК НИЕ ИСКАМЕ

    0 0 Отговор
    ПЪЛНА ЗАБРАНА
    ДПС ДА УЧАСТВАТ В УПРАВЛЕНИЕТО .

    15:53 04.06.2026

  • 37 Край

    0 0 Отговор
    Див популизъм. Ел тротинетките са бързо евтино екологично и незаемащо място превозно средство за млади хора. НИКАКВА ЗАБРАНА трябва умно регламентиране. Не е сложно за средно интелигентен човек оказва се недостижимо за законодателите.
    Тротинетките трябва да се разделят по мощност и да се приравнят едни към велосипедите, другите към мотопедите и най-мощните към мотоциклетите. Тротинетка която вдига до 25 км /час не се различава по нищо от едно колело и трябва да е разрешена за всички с каска по велоалеите и по улиците с ограничение до 30 км/час. Трабва да бъдат забранени по тротоари и паркове.

    16:01 04.06.2026

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