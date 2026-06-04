ДПС иска пълна забрана за електрически тротинетки

ПГ на ДПС предлага НС да забрани електрическите тротинетки с промяна в Закона за движение по пътищата.
Още през миналата година ДПС беше инициатор и вносител на редица мерки, с които да се гарантира безопасността на деца и пешеходци, включително и задължи кметовете и общинските съвети да въведат строг административен контрол за тротинетките, но тези законодателни предложения бяха отхвърлени в НС, заради частно - партийни интереси или неглижиране на проблема, информират от пресцентъра на партията.
Независимо от мерките, инцидентите с електрически тротинетки продължават, като застрашават живота и здравето на гражданите.
Налице е трайна тенденция на нарушения, извършвани от водачи на електрически тротинетки в пешеходни пространства, паркове, площади и зони с интензивно присъствие на деца, възрастни хора и лица с увреждания.
В мотивите на законопроекта вносителите подчертават, че независимо от многократните законодателни изменения през последните години, статистиката и обществените нагласи показват, че въведеният регулаторен модел не функционира ефективно.
Налице е обективна невъзможност да бъде гарантирана безопасността на пешеходците и останалите участници в движението при едновременното присъствие на индивидуални електрически превозни средства в обществените пространства, се казва в мотивите.
Заради това в законопроекта се предвижда отпадане на режима за движение на индивидуалните електрически превозни средства по пътищата, отворени за обществено ползване, както и в паркове, градини, детски площадки и зони, предназначени за пешеходци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Помак
14:38 04.06.2026
2 ДПС
14:38 04.06.2026
3 Mими Кучева🐕🦺
14:39 04.06.2026
4 Кондуктора
14:39 04.06.2026
5 както и ГРАБ
14:40 04.06.2026
6 Браво!
Коментиран от #30
14:40 04.06.2026
7 ДПС=
Коментиран от #35
14:41 04.06.2026
8 кой му дреме
14:42 04.06.2026
9 Българин
14:44 04.06.2026
10 И от утре с бурки
Коментиран от #17
14:46 04.06.2026
11 Бъдете обективни
Коментиран от #15
14:47 04.06.2026
12 Ще ги забраняват от завист
14:49 04.06.2026
13 Сириознуу?
Коментиран от #16
14:50 04.06.2026
14 хаха
14:50 04.06.2026
15 хаха
До коментар #11 от "Бъдете обективни":Чудесно. Дарвин одобрява!
14:52 04.06.2026
16 ТКърджалийскаП
До коментар #13 от "Сириознуу?":Така няма да се фърлят и излишни пари за некачествен асфалт и ще ОДИМ ПЕША
14:52 04.06.2026
17 Ицо Певеца
До коментар #10 от "И от утре с бурки":А канките на лет ще се отреголиратЛи
14:53 04.06.2026
18 Хи хи
14:54 04.06.2026
19 Цивилизация
14:55 04.06.2026
20 хаха
Невежите тръгнали да крякат само.
14:57 04.06.2026
21 хаха
А за "непълнолетни" трябва да е поделена вина. Има да квичите по ориенталски тогава.
15:00 04.06.2026
22 А трябва да се приеме такъв
15:01 04.06.2026
23 Мдаммм
Коментиран от #24
15:02 04.06.2026
24 хаха
До коментар #23 от "Мдаммм":Ама ти даже не ги знаеш ВЕ. Хахаха!
15:04 04.06.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хаха
Максимална скорост: Помощта на двигателя трябва да се изключи при (25 км/ч)
Максимална мощност: Двигателят трябва да има постоянна номинална мощност от (250 В)
Помощ при neдали: Двигателят трябва да осигурява мощност само когато активно въртите педалите. (Забележка: Помощ при ходене, подобна на дросел, е разрешена, за да задвижва велосипеда до (6км/ч)
Това са правилата за електрически велосипеди. Като се екстраполира за скутери - 6 км/ч е разрешената скорост. По-същия начин за електрически скейтборди.
ХАХАХА!
Коментиран от #32
15:15 04.06.2026
29 По Конституция
Цяла Мара втасала, до тротинетката Пеевски мтигна да се прави на важен.
15:31 04.06.2026
30 Продължаваме Промяната
До коментар #6 от "Браво!":Гласоподавателите на Шиши да мълчат. Всеки има право в ЕС да си кара тротинетката където и както си поиска. Ако не ти хареса, ходи си в Турция
Коментиран от #33
15:37 04.06.2026
31 Предложение
Достатъчно е да се разреши пребиването на тротинеткаджии, каращи по тротоари,
пешеходни зони и други забранени за тях места...
15:40 04.06.2026
32 Пала Марко
До коментар #28 от "хаха":Това за помоща при педалите нещо не го разбрах ,може ли отново ?
15:43 04.06.2026
33 Турско Мазно Кафе
До коментар #30 от "Продължаваме Промяната":Продължавай с П. Еддерастията някъде другаде из Западна Европа
15:45 04.06.2026
34 за инструктор
15:49 04.06.2026
35 Да замълчи
До коментар #7 от "ДПС=":за винаги.
15:51 04.06.2026
36 А ПЪК НИЕ ИСКАМЕ
ДПС ДА УЧАСТВАТ В УПРАВЛЕНИЕТО .
15:53 04.06.2026
37 Край
Тротинетките трябва да се разделят по мощност и да се приравнят едни към велосипедите, другите към мотопедите и най-мощните към мотоциклетите. Тротинетка която вдига до 25 км /час не се различава по нищо от едно колело и трябва да е разрешена за всички с каска по велоалеите и по улиците с ограничение до 30 км/час. Трабва да бъдат забранени по тротоари и паркове.
16:01 04.06.2026