От Синдикат "Образование" искат да отпадне НВО след 4 и 10 клас

11 Май, 2026 17:26 376 5

Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Учителските възнаграждения да се обвържат със средната брутна работна заплата, както и да отпаднат националните външни оценявания след 4 и 10 клас - това са част от исканията на Синдикат "Образование", отправени към новия ресорен министър Георги Вълчев, информират от Нова телевизия.
Той каза, че министерството ще работи за увеличаване на заплатите на учителите. По темата за отпадането на НВО посочи, че предстоят дебати.
„Всяка една система трябва да има вътрешни критерии, по които да вижда резултатите от своята работа. Дали ще бъде НВО, дали ще намерим друга форма, трябва да се види. В най-кратки срокове ще водим такива разговори”, заяви Вълчев.


  • 1 родител

    5 1 Отговор
    Коклкото повече им се увеличават заплатите ,толкова повече образованието ни клони към африканското !!! Та учителите имат три месеца отпуска в годината !!

    Коментиран от #4

    17:35 11.05.2026

  • 2 Морен

    3 0 Отговор
    вода не е пил и цял живот другаря -леж , па яж ! Пай , се образование от него !

    17:37 11.05.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    В общи линии - абсолютни наглеци!

    17:41 11.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 От чужбина

    0 0 Отговор
    Завършил съм още по тошово време. И тогава имаше НВО, ама съкращението означаваше Начално Военно Обучение. И няма лошо в това, всички да имат някакво минимално познание. Отделно мъжката част е добре да минат през казарма, ама не за 2 изгубени години. Няколко месеца са достатъчни.

    А що е отнася до НВО /Национално Външно Оценяване/ аз го разбирам като някакви матури, изпити да се види до колко са подготвени. Мисля, че има смисъл. ЗАЩО? Защото по мое време в града имаше две гимназии в които да завършиш с пълно 6 беше трудно. Имаше и две други боклучиви училища където само ако ходиш редовно на училище и вече си го завършил. Ако и малко учиш си пълен отличник. ДА, ама едната 6-ца е мнооого различна от другата 6-ца. В конкуренцията си, училищата ще почнат да раздават шестици на всеки само защото е дошъл на училище. Ето за това е редно да има някакъв изпит от външна организация, независима от даденото училище. Така при единни критерии ще има и единни оценки. Т.е 6-цата си е 6-ца, без значение в кое училище си учил.

    17:55 11.05.2026

