От синдикат "Образование" настояват за оценка за дисциплина

"В момента „доброто дете“ е ощетено. Учителят отделя непропорционално много време за укротяване на системни нарушители, вместо да преподава иновативно. Затова синдикатът предлага конкретна мярка, подкрепена от 87,4% от родители и учители – въвеждане на оценка за дисциплина. Тази оценка няма за цел да наказва, тя е апотеоз на доброто семейно възпитание и цели да даде ясен сигнал, че липсата на възпитание има трудно преодолими последици". Това заявяват в своя позиция от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".
"Либералният експеримент „училище без стрес и правила“ претърпя крах. Време е да върнем авторитета на учителя. Българското училище е автономно само на хартия, докато външни фактори, НПО и политически интереси отнемат инструментите за по-добро образование и възпитание. Години наред българската образователна система е подложена на натиск да възприеме модел на „образование без правила“ и „учене без стрес“. Този либерален подход, маскиран като грижа за правата на детето, на практика отне всички инструменти на учителя за реакция, разми границите на дисциплината и остави педагозите безпомощни пред агресията и апатията", коментират от синдиката.
"Време е да си признаем, че мантрата за „щастливо детство без задължения“ доведе до поколение, което не познава думата „отговорност“. Новото поколение образование, с ИИ, иновации и креативност е обречено, ако не се възстанови възпитателната функция на училището, взаимното уважение и йерархия между участниците в процеса и връщането на лостовете за контрол в ръцете на учителя. Сега тези лостове са в ръцете на либералните организации и политическите партии и се използват срещу него – българския учител.
Макар в ЗПУО да е записано, че българското училище е автономно, реалността е различна. Учебните заведения са притиснати между бюрокрацията на МОН, политическите назначения и влиянието на различни неправителствени организации (НПО), които прокарват политики, чужди на българската образователна традиция.
Вместо учителските колективи да имат мандат за педагогически и управленчески решения, което е логично за една „институция“, те са заставени да попълват бумащина и да обясняват всяко свое решение, действие, оценка или санкция. Резултатът е видим – масово неспазване на училищните правилници, включително фиктивната забрана за телефони в час, която 92,1% от обществото настояват да се спазва стриктно. Липсата на реална власт у учителя и директора превръща училището в „разграден двор“, където правилата важат само за тези, които и без това ги спазват.
Дисциплината е фундамент, без който няма качество. Тезата, че строгите правила травмират децата, е несъстоятелна. Напротив – ясните граници създават сигурност", заявяват от синдикат "Образование".
"Образованието не е само път към знанието и компетентности. Според национално проучване 98% от българите смятат, че училището трябва да изгражда добри и нравствени хора, в отговор на моралния дефицит.
Ролята на родители и учители е фундаментална, при ясно разпределени отговорности и строго подредена йерархия, в която родителят възпитава партньора и слуша учителя, а учителят, като педагог, обучава в унисон със своята квалификация и отправя послания към родителя. Прибавя се отговорността от страна на родителя, отговорност, която по български беше отнета през 90-те.
Либералният модел свали отговорността и от родителите, превръщайки ги често в адвокати на децата си срещу училището. Синдикатът настоява за промяна в този модел чрез въвеждане на финансови и административни санкции за родители, които отказват да съдействат за възпитанието на децата си. Практика, която работи успешно в Европа, трябва да намери място и у нас. Когато семейството абдикира, държавата не може да си позволи да отгледа бъдещи „клиенти на правосъдната система“, коментират от синдикат "Образование".
Оттам призовават за обществен консенсус и прекратяване на експериментите с образователната система. Според тях са нужни:
Реална автономия за учителите да преподават иновативно, но и да налагат дисциплина.
Оценка за дисциплина, която влияе върху образователния статус на ученика.
Ефективни санкции за родителите, които неглижират задълженията си.
Възпитание в ценности и добродетели, чрез учебната програма.
Само когато изчистим училището от фалшивия либерализъм и върнем уважението към учителя и правилата, ще можем да говорим за качествено образование", посочват от синдиката.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Намалено поведение с 1 единица
12:45 18.01.2026
2 Следваща стъпка
Коментиран от #5, #8
12:47 18.01.2026
3 Образованието
Коментиран от #6
12:53 18.01.2026
4 ту-туу
12:54 18.01.2026
5 Когато учителят има
До коментар #2 от "Следваща стъпка":само задължения, а ученикът само права крайната продукция от такова образование е болшинство от лумпенизирани млади хора.Това, което в статията е наречено либерален модел реално лишава образователният процес от отговорността да ,, произведе” грамотни хора.
12:57 18.01.2026
6 Че то
До коментар #3 от "Образованието":От младите хора по големи глупаци има ли?! Само майка им и баща им ги мислят за хора! Младите замалко да въведат задължително ЛГБТ в училище!
12:57 18.01.2026
7 Въпрос
13:01 18.01.2026
8 Фют
До коментар #2 от "Следваща стъпка":Докато на някой му звънне телефона с мелодия Shake dat booty...😀🎶
13:04 18.01.2026
9 ма ДУРО
Изчакайте глезените дечица да придобият още права, да се олигавят още, пък тогава може и показали да раздадете на даскалите, след като тотално сме изпуснали бъдещето на България !
13:05 18.01.2026
10 Боздуган
13:05 18.01.2026
11 Няма минаване
13:10 18.01.2026
12 Исторически парк
13:10 18.01.2026
13 Германец
13:13 18.01.2026
14 Сатана Z
"Толкова млад ,а вече глупав"
13:13 18.01.2026
15 Учител
Коментиран от #16, #17
13:14 18.01.2026
16 10%
До коментар #15 от "Учител":ще минат с подкупи от "родителите" им...
13:17 18.01.2026
17 Тия ,
До коментар #15 от "Учител":завършилите тогава , ги виждаме в парламента колко са учили и какво са научили , както и дисциплината и поведението им !
13:17 18.01.2026
18 Родител
Коментиран от #19, #20
13:18 18.01.2026
19 възпитавай
До коментар #18 от "Родител":си келе мето само тогава бе урун гел!!!
Коментиран от #23
13:20 18.01.2026
20 Учител
До коментар #18 от "Родител":Ми прибирай си го у вас и си го учи сам бе специалисте 😆😆😆😁😂😂😂🤣
Коментиран от #25
13:23 18.01.2026
21 Юрист
13:23 18.01.2026
22 Софиянец
13:26 18.01.2026
23 Възпитал
До коментар #19 от "възпитавай":съм го и е станал човек. Единствено той си носи ВСИЧКИ учебници за деня , а не по една тетрадка , като болшинството му съученици. И когато съм поставял въпроса на родителски срещи ми се отговаря :- Ами какво да направим? Родителите... Стига с тези родители! Ролята на учителите е да възпитават , а не да се крият зад буквата на закона , че видите ли , там такива задължения не им били разписани.
Коментиран от #30
13:28 18.01.2026
24 демократ
Германизацията на България доведе до катастрофални резултати пак.
Коментиран от #32
13:29 18.01.2026
25 А вие
До коментар #20 от "Учител":точно за какво ще получавате заплата тогава? И тези пари са ви много.Никакво увеличение , докато не станете адекватни !
Коментиран от #28
13:30 18.01.2026
26 777
13:31 18.01.2026
27 Аз съм
Гамените нямат удържане.
13:34 18.01.2026
28 Учител
До коментар #25 от "А вие":Моята я вдигнаха от 1ви с 15%, а твоята с 0% бухахахахах 🤣😂😂😈 като си голям разбирач не го пращай на училище 😝
13:37 18.01.2026
29 ха ха ха
13:38 18.01.2026
30 Програмист
До коментар #23 от "Възпитал":Мм си зле аз 12 години години ходих с 1 тетрадка само и сега правя по 15 бона на месец, а зубърите като твоя родителите им ги направиха гърбави с тия тухли на гърба 😆🤣😂😂😂
13:40 18.01.2026
31 КопейкинРубла
13:41 18.01.2026
