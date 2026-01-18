Новини
България »
От синдикат "Образование" настояват за оценка за дисциплина

18 Януари, 2026 12:38 645 32

  • синдикат образование-
  • дисциплина-
  • агресия-
  • апатия

Според тях мантрата за „щастливо детство без задължения“ е довела до поколение, което не познава думата „отговорност“

От синдикат "Образование" настояват за оценка за дисциплина - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

"В момента „доброто дете“ е ощетено. Учителят отделя непропорционално много време за укротяване на системни нарушители, вместо да преподава иновативно. Затова синдикатът предлага конкретна мярка, подкрепена от 87,4% от родители и учители – въвеждане на оценка за дисциплина. Тази оценка няма за цел да наказва, тя е апотеоз на доброто семейно възпитание и цели да даде ясен сигнал, че липсата на възпитание има трудно преодолими последици". Това заявяват в своя позиция от синдикат "Образование" към КТ "Подкрепа".

"Либералният експеримент „училище без стрес и правила“ претърпя крах. Време е да върнем авторитета на учителя. Българското училище е автономно само на хартия, докато външни фактори, НПО и политически интереси отнемат инструментите за по-добро образование и възпитание. Години наред българската образователна система е подложена на натиск да възприеме модел на „образование без правила“ и „учене без стрес“. Този либерален подход, маскиран като грижа за правата на детето, на практика отне всички инструменти на учителя за реакция, разми границите на дисциплината и остави педагозите безпомощни пред агресията и апатията", коментират от синдиката.

"Време е да си признаем, че мантрата за „щастливо детство без задължения“ доведе до поколение, което не познава думата „отговорност“. Новото поколение образование, с ИИ, иновации и креативност е обречено, ако не се възстанови възпитателната функция на училището, взаимното уважение и йерархия между участниците в процеса и връщането на лостовете за контрол в ръцете на учителя. Сега тези лостове са в ръцете на либералните организации и политическите партии и се използват срещу него – българския учител.

Макар в ЗПУО да е записано, че българското училище е автономно, реалността е различна. Учебните заведения са притиснати между бюрокрацията на МОН, политическите назначения и влиянието на различни неправителствени организации (НПО), които прокарват политики, чужди на българската образователна традиция.

Вместо учителските колективи да имат мандат за педагогически и управленчески решения, което е логично за една „институция“, те са заставени да попълват бумащина и да обясняват всяко свое решение, действие, оценка или санкция. Резултатът е видим – масово неспазване на училищните правилници, включително фиктивната забрана за телефони в час, която 92,1% от обществото настояват да се спазва стриктно. Липсата на реална власт у учителя и директора превръща училището в „разграден двор“, където правилата важат само за тези, които и без това ги спазват.

Дисциплината е фундамент, без който няма качество. Тезата, че строгите правила травмират децата, е несъстоятелна. Напротив – ясните граници създават сигурност", заявяват от синдикат "Образование".

"Образованието не е само път към знанието и компетентности. Според национално проучване 98% от българите смятат, че училището трябва да изгражда добри и нравствени хора, в отговор на моралния дефицит.

Ролята на родители и учители е фундаментална, при ясно разпределени отговорности и строго подредена йерархия, в която родителят възпитава партньора и слуша учителя, а учителят, като педагог, обучава в унисон със своята квалификация и отправя послания към родителя. Прибавя се отговорността от страна на родителя, отговорност, която по български беше отнета през 90-те.

Либералният модел свали отговорността и от родителите, превръщайки ги често в адвокати на децата си срещу училището. Синдикатът настоява за промяна в този модел чрез въвеждане на финансови и административни санкции за родители, които отказват да съдействат за възпитанието на децата си. Практика, която работи успешно в Европа, трябва да намери място и у нас. Когато семейството абдикира, държавата не може да си позволи да отгледа бъдещи „клиенти на правосъдната система“, коментират от синдикат "Образование".

Оттам призовават за обществен консенсус и прекратяване на експериментите с образователната система. Според тях са нужни:

Реална автономия за учителите да преподават иновативно, но и да налагат дисциплина.

Оценка за дисциплина, която влияе върху образователния статус на ученика.

Ефективни санкции за родителите, които неглижират задълженията си.

Възпитание в ценности и добродетели, чрез учебната програма.

Само когато изчистим училището от фалшивия либерализъм и върнем уважението към учителя и правилата, ще можем да говорим за качествено образование", посочват от синдиката.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Намалено поведение с 1 единица

    6 3 Отговор
    Бухаха, "демокрация" бетер комунизъм, баце!

    12:45 18.01.2026

  • 2 Следваща стъпка

    8 6 Отговор
    "Клас стани , клас мирно" и всички стават и застават.......мирно ! По съветски тертип .

    Коментиран от #5, #8

    12:47 18.01.2026

  • 3 Образованието

    6 3 Отговор
    трябва да управлават млади хора!

    Коментиран от #6

    12:53 18.01.2026

  • 4 ту-туу

    6 2 Отговор
    да връщат титлите п-о-т-те професори въвели промените

    12:54 18.01.2026

  • 5 Когато учителят има

    5 6 Отговор

    До коментар #2 от "Следваща стъпка":

    само задължения, а ученикът само права крайната продукция от такова образование е болшинство от лумпенизирани млади хора.Това, което в статията е наречено либерален модел реално лишава образователният процес от отговорността да ,, произведе” грамотни хора.

    12:57 18.01.2026

  • 6 Че то

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Образованието":

    От младите хора по големи глупаци има ли?! Само майка им и баща им ги мислят за хора! Младите замалко да въведат задължително ЛГБТ в училище!

    12:57 18.01.2026

  • 7 Въпрос

    4 0 Отговор
    Какво ли ще се случи ако се наложи изискване всеки ученик да минава изпит от ЧУЖДЕСТРАННИ изпитващи по всички предмети без участието на българските и който не успее да мине се изхвърля от образователната система. Дали ще има и един ученик в България тогава?

    13:01 18.01.2026

  • 8 Фют

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Следваща стъпка":

    Докато на някой му звънне телефона с мелодия Shake dat booty...😀🎶

    13:04 18.01.2026

  • 9 ма ДУРО

    5 3 Отговор
    Рано е още.
    Изчакайте глезените дечица да придобият още права, да се олигавят още, пък тогава може и показали да раздадете на даскалите, след като тотално сме изпуснали бъдещето на България !

    13:05 18.01.2026

  • 10 Боздуган

    5 3 Отговор
    Да направят предмет социална компетентност от 1 до 12 клас. И докато не се вземе предмета с надграждане със изискване за критичен минимум за всяка година при пълнолетие да не може да изкараш шофьорски курс и да гласуваш.

    13:05 18.01.2026

  • 11 Няма минаване

    6 1 Отговор
    А за оставане в по-долен клас и по този начин да се разкрие, че няма знания и системата е измама.

    13:10 18.01.2026

  • 12 Исторически парк

    5 1 Отговор
    Крайно време е да се понижи поведението на тиктокърите!

    13:10 18.01.2026

  • 13 Германец

    6 3 Отговор
    Балгаретата като чуят, че отрочето им се е напукало на бело и пребило даскалицата му викат браво татю няма им се даваш и му купуват сладолед за награда 🤣😂 и после на стари години самите те му ядат боя хахахах

    13:13 18.01.2026

  • 14 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Неслучайно за жълтопаветнитe лумпени важи сентенцията;

    "Толкова млад ,а вече глупав"

    13:13 18.01.2026

  • 15 Учител

    8 1 Отговор
    Ако върнат повтарянето на класове, 90% от тиктокърите в моя клас никога няма да завършат 7 клас хахахах

    Коментиран от #16, #17

    13:14 18.01.2026

  • 16 10%

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Учител":

    ще минат с подкупи от "родителите" им...

    13:17 18.01.2026

  • 17 Тия ,

    8 0 Отговор

    До коментар #15 от "Учител":

    завършилите тогава , ги виждаме в парламента колко са учили и какво са научили , както и дисциплината и поведението им !

    13:17 18.01.2026

  • 18 Родител

    7 6 Отговор
    Загубуха ме в момента , в който поискаха родителят да слуша учителя. Да ме извиняват много , но аз на 53 години съм много по - образован и квалифициран от повечето учители в училището на сина ми ! Е , как точно да слушам и изпълнявам глупостите им ?!

    Коментиран от #19, #20

    13:18 18.01.2026

  • 19 възпитавай

    3 4 Отговор

    До коментар #18 от "Родител":

    си келе мето само тогава бе урун гел!!!

    Коментиран от #23

    13:20 18.01.2026

  • 20 Учител

    6 3 Отговор

    До коментар #18 от "Родител":

    Ми прибирай си го у вас и си го учи сам бе специалисте 😆😆😆😁😂😂😂🤣

    Коментиран от #25

    13:23 18.01.2026

  • 21 Юрист

    5 2 Отговор
    Да пратиш детето си в българско училище е криминално деяние!

    13:23 18.01.2026

  • 22 Софиянец

    2 2 Отговор
    Исторически образованието е вид насилие

    13:26 18.01.2026

  • 23 Възпитал

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "възпитавай":

    съм го и е станал човек. Единствено той си носи ВСИЧКИ учебници за деня , а не по една тетрадка , като болшинството му съученици. И когато съм поставял въпроса на родителски срещи ми се отговаря :- Ами какво да направим? Родителите... Стига с тези родители! Ролята на учителите е да възпитават , а не да се крият зад буквата на закона , че видите ли , там такива задължения не им били разписани.

    Коментиран от #30

    13:28 18.01.2026

  • 24 демократ

    4 2 Отговор
    Детето не е собственост на учителя.
    Германизацията на България доведе до катастрофални резултати пак.

    Коментиран от #32

    13:29 18.01.2026

  • 25 А вие

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Учител":

    точно за какво ще получавате заплата тогава? И тези пари са ви много.Никакво увеличение , докато не станете адекватни !

    Коментиран от #28

    13:30 18.01.2026

  • 26 777

    4 2 Отговор
    ТРЯБВА И УЧИТЕЛИТЕ ДА ИМАТ БЕЛЕЖНИЦИ В КОИТО УЧЕНИЦИТЕ ДА ИМ ПОСТАВЯТ ОЦЕНКИ ДО КОЛКО СА ДОВОЛНИ ОТ ТЯХ. И КОГАТО НЯКОИ УЧИТЕЛ НАТРУПА МНОГО "ДВОЙКИ" ДА ГО УВОЛНЯВАТ БЕЗ ПРАВО ДА БЪДЕ ПОВЕЧЕ УЧИТЕЛ.

    13:31 18.01.2026

  • 27 Аз съм

    1 0 Отговор
    За такава оценка.
    Гамените нямат удържане.

    13:34 18.01.2026

  • 28 Учител

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "А вие":

    Моята я вдигнаха от 1ви с 15%, а твоята с 0% бухахахахах 🤣😂😂😈 като си голям разбирач не го пращай на училище 😝

    13:37 18.01.2026

  • 29 ха ха ха

    0 0 Отговор
    То имаше такава ценка, но Кунева я премахна!!!

    13:38 18.01.2026

  • 30 Програмист

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Възпитал":

    Мм си зле аз 12 години години ходих с 1 тетрадка само и сега правя по 15 бона на месец, а зубърите като твоя родителите им ги направиха гърбави с тия тухли на гърба 😆🤣😂😂😂

    13:40 18.01.2026

  • 31 КопейкинРубла

    1 0 Отговор
    За деца извън ГЕРБ и Ново Начало тройки максимум.

    13:41 18.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

