Иван Христанов: История за комари, обществени поръчки и лъжливо тълкуване на действия

14 Май, 2026 07:52 2 800 40

"Щом искате да сте в отбора на моите врагове - корупционерите, Борисов, Пеевски - така да бъде. От откровени мафиоти не се уплаших, та от "новите" стари ли?", категоричен е бившият служебен земеделски министър.

Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Служебният министър на земеделието Иван Христанов отговори на новата власт по темата за комарите, информират от news.bg. В пост в социалната мрежа той написа:

"Обяви ли ми ВОЙНА кабинетът "Радев"? История за комари, обществени поръчки и лъжливо тълкуване на действия, които предприехме именно, за да помогнем на новото правителство".

"Като служебен министър водих брутални битки с корупционерите на любовния триъгълник БОРИСОВ-ПЕЕВСКИ-МАФИЯ", пише още той.

"Още в деня преди да стана министър Абровски подигравателно пусна в социалните мрежи публикация, която очевидно визираше мен.

Явно олигарсите в България са победени, време е за реваншизъм срещу кабинета "Гюров" и мен персонално", категоричен е Христанов.

"Щом искате да сте в отбора на моите врагове - корупционерите, Борисов, Пеевски - така да бъде.
От откровени мафиоти не се уплаших, та от "новите" стари ли?", категоричен е бившият служебен земеделски министър.


  • 1 кой мy дpeмe

    36 40 Отговор
    "Щом искате да сте в отбора на моите врагове - така да бъде."

    ти кого плашиш бе, келеш

    07:54 14.05.2026

  • 2 Кажи за

    35 8 Отговор
    Бай Рибан

    07:57 14.05.2026

  • 3 в кратце

    47 1 Отговор
    Комарите са в банките. Смучат на хората парите.

    07:58 14.05.2026

  • 4 Дзак

    33 1 Отговор
    Пътища, кръстовища, тревни площи и канали се пръскат с химикали срещу зелени растения. После защо измирали пчелите! Защо храните били вредни!

    07:59 14.05.2026

  • 5 щъркел

    11 5 Отговор
    История за комари,Биология за комари,Физика за комари,Химия за комари ит.н. - Ко,мари?!

    08:02 14.05.2026

  • 6 газов инжекцион

    15 1 Отговор
    обществени пръчки и тупалки

    08:08 14.05.2026

  • 7 9689

    28 10 Отговор
    Христанов,много се хвалиш,това ти е проблемаА законът и за тебе е задължителен.

    08:12 14.05.2026

  • 8 Кака Радка

    34 17 Отговор
    Позьор! Ти беше и си оставаш ТикТок и Фейсбук министъра. Нищо друго не си свършил освен да се перчиш като гащат петел!

    08:21 14.05.2026

  • 9 голем смех

    19 7 Отговор
    Ама е по-друго да пишеш в сивито си, че си бил я министър, я зам... После консултантче нещо....

    08:26 14.05.2026

  • 10 Въпрос

    23 4 Отговор
    Какво стана със стадото на бай Рибан е христанка, пасат ли животните?

    08:31 14.05.2026

  • 11 Ха ХаХа

    9 10 Отговор
    Любовния триъгълник е...
    Борисов..Пеевски...ПП

    Коментиран от #36

    08:34 14.05.2026

  • 12 665

    18 10 Отговор
    От четкане по медиите грантаджийски, тоя си въобрази , че е голЕма работа.

    08:34 14.05.2026

  • 13 майстор

    10 2 Отговор
    Комарите играли белот на тротоар и след малко един от тях казал:"-Хайде да приключваме,че храната ни идва да ни опръска!".

    08:36 14.05.2026

  • 14 анализатор

    12 12 Отговор
    Цялото му напъване в тик-ток е за да се кандидатира за президент

    08:37 14.05.2026

  • 15 Директора👨‍✈️

    16 11 Отговор
    Христанов, голям палячо излезе, заедно с неговия паж Мавровски. Медийни звезди без грам реални действия. ПР си направи голям, безплатен, но на изборите се видя. Имаш 500 гласа. Пълен смях. Бягай да се снимаш!

    08:42 14.05.2026

  • 16 ДрайвингПлежър

    15 9 Отговор
    Този трябва да иде да се прегледа! Толкова се е побъркал за власт, че си халюцинира вече сам

    08:44 14.05.2026

  • 17 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 1 Отговор
    Помните ли преди доста години как Емил Димитров - Ревизоро правеше на пух и прах митничарите? Ловеше ги отвсякъде. Е, не можа да ги вкара в правия път. Не ми се иска да вярвам, че Христанов играе подобна роля.

    08:45 14.05.2026

  • 18 хараре

    3 2 Отговор
    История за прибари, обществени калъчки и навръчки.

    08:46 14.05.2026

  • 19 Абе

    7 1 Отговор
    И от комарите си крадат кметовете както от асфалта вместо дупките да запълват си асфалтират улицата до личната порта

    08:49 14.05.2026

  • 20 Александър 3

    13 5 Отговор
    Поредния измамник от ППДБ ! Правеше си ПР на гърба на бай Рибан после го заряза ! Ветеринаря Пламен Пасков обаче му свали маската !

    08:51 14.05.2026

  • 21 Окооо

    5 0 Отговор
    Каква драма за комари !!!!

    08:52 14.05.2026

  • 22 ЗРИТЕЛ

    6 3 Отговор
    САМО ПРИКАЗКИ...ПОД ШИПКОВИЯ ХРАСТ...

    08:53 14.05.2026

  • 23 Факти

    7 8 Отговор
    За цялата демокрация имаме три добри правителства:
    1) Костов - колкото и да го плюят, той спаси една фалирала държава и я вкара в правия път, който я отведе към членство в ЕС. Без него щяхме още да се лутаме като Западните Балкани.
    2) Петков - само за няколко месеца успя да спаси Украйна с критични доставки на муниции и гориво, да изгони 70 руски агенти, да изгони мафията от Капитан Андреево, да спре основното й кранче - далаверите с пътни строежи и да завърши интерконектора с Гърция, който мафията бавеше три години. Ако Петков имаше пълно мнозинство за един мандат щяхме да дръпнем много. Мафията обаче побърза да го разкара.
    3) Гюров - разби схемите на мафията за купуване на гласове, арестува стотици лица, задържа милиони евро (включително фалшиво) и проведе най-честните избори в модерната ни история, като така остави Борисов и Пеевски с общо 60 депутати - те не могат да блокират нито едно гласуване и практически нямат никаква власт Парламента.
    Това са трите ни добри правителства. Радев има пълно мнозинство само заради Гюров. Да видим сега какво ще направи с него.

    Коментиран от #25, #31, #38

    09:10 14.05.2026

  • 24 Емигрант

    6 5 Отговор
    Служебния кабинет на Гюров трябваше да остане да работи, той показа истинска борба с мафията на тандема Тиква/Намагнитен и Радев трябваше да направи точно това, да го остави да работи спокойно и в полза на суверена ! Какво стана обаче, в настоящия кабинет не се забелязват достойни и почтени министри, напротив почти всички са свързани с мафията и олигарсите, не само Абровски, а той е племенник на добруджанския земевладелец от "тайфата" на Тиквата - Мирослав Найденов ! Българите в България отново загубиха битката с престъпниците ! Жалка повтаряща се история и генералът ги излъга, но пък има шанс напълно БКП/БСП да изчезнат завинаги от реалността !

    09:10 14.05.2026

  • 25 Емигрант

    8 7 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    НИЩО е отговорът на последното ти изречение ! Радев се провали от моментът когато обяви тези свои мизерни кукли за министри !

    Коментиран от #26

    09:14 14.05.2026

  • 26 не му дреме

    2 2 Отговор

    До коментар #25 от "Емигрант":

    Подарихте му цялата власт в държавата.

    Коментиран от #28

    09:19 14.05.2026

  • 27 Емигрант

    3 0 Отговор
    Тук явно се отличават коментарите на простите и завистливи българчета които се основната пречка на България - ВСИЧКИ В ЗЕЛЕНО ! "Безобидна", лазеща снижена селяндурщина !

    09:23 14.05.2026

  • 28 Анонимен

    4 3 Отговор

    До коментар #26 от "не му дреме":

    Млъкни бе копейка, не разбираш ли, че и вие сте на изчезване като БСП-то ! Вместо да се опиташ да бъдеш реалист ти имитираш "умнотия" !

    Коментиран от #29

    09:27 14.05.2026

  • 29 я па тоя

    0 1 Отговор

    До коментар #28 от "Анонимен":

    Как ще му накривиш капата? Кажи бе.

    09:32 14.05.2026

  • 30 Анонимен

    1 1 Отговор
    Моментално да бъде въдворен на остров Белене да разбере какъв е проблема с комарите

    09:40 14.05.2026

  • 31 Петър

    5 2 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    А с колко депутата останаха ПП-ДБ след като изборите бяха направени с нашто МВР?

    09:50 14.05.2026

  • 32 чалготека

    2 4 Отговор
    Земеделския е супер неприятен тип. Достатъчно е само да го погледнеш.

    10:04 14.05.2026

  • 33 Ха-ха-ха!

    3 3 Отговор
    Трима жалки феново не чалгата, явно с ментални проблеми, се опитват да защитават чалгарския министър Абровски - нищожество като тях, дето сменяше памперсите на сакатото учиндолско нищожество и му миеше з.....ка, когато мутрите на Таки, които го пазят, се напиваха като свине и хъркаха! Къде сте тръгнали бе, чалгари?! Простак Хаджи Тошко Афришкански с мръсния и циничен език и клептомана Балбана Джебчията отдавна станаха на леш на бунището, само вонята им остана! Тя, за съжаление, се усеща и в парламента, та затова там редовно отварят прозорците! Христанов разкри и затвори незаконни кланици, където правеха на салам умрели и болни животни бе, наглеци долни и мерзавци, заревали за чалгарската сбирщина на сакатия от Учиндол!

    10:14 14.05.2026

  • 34 Хайде холан

    3 1 Отговор
    Много се изсилва, но комари бол, факт

    10:16 14.05.2026

  • 35 32 - и учиндолски санитар

    0 2 Отговор
    Ти, чалгарион, си не само "супер неприятен тип", ти си чиста проба нищожество, полуграмотно селяндурче, дето ревеш за фалшивото пеене на патриотични песни на супер неприятния тип с бръснатата кратуна - сакатият Славуц от Учиндол, който опростачи три поколения българи и чиято отвратително чалгарска сбирщина от "супер неприятни типове" беше изметена от българския политически живот! Завинаги беше изметена! Простак Хаджи Африкански и Джебчията Балбана не смеят да си покажат мутрите пред хората, защото знаят, че стотици камъни и павета ще полетят към кухите им кратуни!

    10:20 14.05.2026

  • 36 Нее

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ХаХа":

    Не ПП, а Пинокио...

    10:23 14.05.2026

  • 37 Тоя е ЛокУмчо

    1 1 Отговор
    Тоя съм го кръстил ЛокУмчо. Много локуми,хвалипръцко всеки разтяга.

    11:11 14.05.2026

  • 38 Респект

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Няма как да не се съглася. Особено последно Правителство беше като еталон - само ерудирани професионалисти, милеещи за България !

    11:12 14.05.2026

  • 39 един

    0 0 Отговор
    смислен министър

    11:38 14.05.2026

  • 40 Ха ха ха

    0 0 Отговор
    Този е смешник

    14:53 14.05.2026

