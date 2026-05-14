Иван Христанов: История за комари, обществени поръчки и лъжливо тълкуване на действия

Служебният министър на земеделието Иван Христанов отговори на новата власт по темата за комарите, информират от news.bg. В пост в социалната мрежа той написа:

"Обяви ли ми ВОЙНА кабинетът "Радев"? История за комари, обществени поръчки и лъжливо тълкуване на действия, които предприехме именно, за да помогнем на новото правителство".

"Като служебен министър водих брутални битки с корупционерите на любовния триъгълник БОРИСОВ-ПЕЕВСКИ-МАФИЯ", пише още той.

"Още в деня преди да стана министър Абровски подигравателно пусна в социалните мрежи публикация, която очевидно визираше мен.

Явно олигарсите в България са победени, време е за реваншизъм срещу кабинета "Гюров" и мен персонално", категоричен е Христанов.

"Щом искате да сте в отбора на моите врагове - корупционерите, Борисов, Пеевски - така да бъде.

От откровени мафиоти не се уплаших, та от "новите" стари ли?", категоричен е бившият служебен земеделски министър.