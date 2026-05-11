Николай Василев: Има три фактора, заради които се вдигат цените в България

Цените в страната не се вдигат, защото приехме еврото. Цените се вдигат и в Румъния, където ползват леи, вдигат се и в Унгария, където ползват форинт. Има три фактора, заради които се вдигат цените в България. Това заяви в интервю за Nova News бившият вицепремиер Николай Василев, цитиран от novini.bg
По думите му първата причина е лошата бюджетна политика на големите разходи и дефицити от последните години. На второ място постави ситуацията в Близкия изток.
„Третият фактор е ръстът на доходите. Вече 30-а година средната заплата се повишава с по-бързи темпове от инфлацията, т.е. доходите растат по-бързо от инфлацията“, уточни икономистът.
И подчерта, че общата инфлация в страната е от порядъка на 7%, а не 70%, както им се струва на голяма част от хората.
Относно новото правителство Николай Василев изрази задоволство, че най-накрая имаме редовен кабинет и най-вече, че е еднопартиен. Той обаче не скри изненадата си, че политическа сила печели избори с такава категорична победа, без почти да е провела кой знае каква предизборна кампания.
По думите на Василев е много важно в проектобюджета за 2026 г. да има бюджетен излишък, силно орязване на бюджетните разходи до под 4% от БВП и да не се повишават преките данъци.
„Нуждаем се от бюджет на контрареволюцията, т.е. трябва ни обрат на бюджетния погром от последните пет години“, разясни той.
Той също така окуражи новото правителство още тази седмица да съкрати 30 000 служители в държавната администрация, уверявайки, че с това свое действие кабинетът на Радев ще спечели симпатиите на най-малко 90% от българското общество.
„Тогава администрацията ще заработи по-добре, а и хората ще си намерят по-добра работа в частния сектор“, уверен е Василев.
Според него няма връзка между ИТН и кабинета „Радев“, отбелязвайки, че по-голямата част от министрите на Румен Радев му изглеждат качествени.
По отношение на критиките към Велислава Петрова, която пое външното министерство, въпреки че е вирусолог, Николай Василев поясни, че това не е от такова значение, ако тя съумее да си върши както трябва задълженията като първия дипломат на страната.
„Велислава беше в моя проектокабинет и тя беше мое откритие. Мога да кажа, че тя е образован и талантлив човек“, заяви той.
Непотребна държавна и общинска администрация
2 Фактор
75 000 полицейски служители с минимална заплата от 5К €вро без данъци и осигуровки.
3 Фактор
Целогодишна издръжка на 240 000 укро навлека
И т.н.
16 Този
До коментар #12 от "Оли Гофрен":Да той е такъв- справка при Слави Трифонов и г-жа Ефремова.
17 БГР
Инфлацията в България започна да расте преди конфликта в Иран. Много добре се знаеше че въвеждането на еврото ще доведе до това.
18 пони
доста цени и услуги станаха 1=1 за лесно за смятане и по лесно трупане на печалби в евро
демек двойно
не се фокусирайте по хранителните вериги където изхвърлят тонове храни и народа намалява
който е бил милионер в лева сега се стреми да е евро
дорде има още заблудени снобари дет си харчат лесно парици
20 Нищо Не Е !
И Бяло !
А Комплекс !
Свали Си Очилата !
Може иЕ !
Да Разбереш !
26 Кога беше по-добре?
До коментар #17 от "БГР":До Шенген, Украйна и Еврозона. + Това трите фактора вдигане цени на всичко.
27 Трите фактори
До коментар #25 от "До Петков и Василиев беше добре":Петков, Василиев и Гюров.
30 Наката
Голи и празни приказки,бос и вярващ , че винаги е прав и знаещ!
Сладък празноглавец,още тази седмица съкращения с 30-40 хиляди служители!
Бюджет на контрареволюцията,е сега ще караме и без революционен бюджет,с никакъв!
31 п@рдялник
До коментар #5 от "Сатана Z":как е в бан?
До коментар #22 от "Ний ша Ва упрайм":Първата причина е че Русия нападна Украйна и затова цените скочиха.
46 смх
До коментар #1 от "Крайно време е за":Начало на комунистическа икономика ли? Затуй ли избрахте Рундьо?
