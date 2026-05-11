Николай Василев: Има три фактора, заради които се вдигат цените в България

Цените в страната не се вдигат, защото приехме еврото. Цените се вдигат и в Румъния, където ползват леи, вдигат се и в Унгария, където ползват форинт. Има три фактора, заради които се вдигат цените в България. Това заяви в интервю за Nova News бившият вицепремиер Николай Василев, цитиран от novini.bg

По думите му първата причина е лошата бюджетна политика на големите разходи и дефицити от последните години. На второ място постави ситуацията в Близкия изток.

„Третият фактор е ръстът на доходите. Вече 30-а година средната заплата се повишава с по-бързи темпове от инфлацията, т.е. доходите растат по-бързо от инфлацията“, уточни икономистът.

И подчерта, че общата инфлация в страната е от порядъка на 7%, а не 70%, както им се струва на голяма част от хората.

Относно новото правителство Николай Василев изрази задоволство, че най-накрая имаме редовен кабинет и най-вече, че е еднопартиен. Той обаче не скри изненадата си, че политическа сила печели избори с такава категорична победа, без почти да е провела кой знае каква предизборна кампания.

По думите на Василев е много важно в проектобюджета за 2026 г. да има бюджетен излишък, силно орязване на бюджетните разходи до под 4% от БВП и да не се повишават преките данъци.

„Нуждаем се от бюджет на контрареволюцията, т.е. трябва ни обрат на бюджетния погром от последните пет години“, разясни той.

Той също така окуражи новото правителство още тази седмица да съкрати 30 000 служители в държавната администрация, уверявайки, че с това свое действие кабинетът на Радев ще спечели симпатиите на най-малко 90% от българското общество.

„Тогава администрацията ще заработи по-добре, а и хората ще си намерят по-добра работа в частния сектор“, уверен е Василев.

Според него няма връзка между ИТН и кабинета „Радев“, отбелязвайки, че по-голямата част от министрите на Румен Радев му изглеждат качествени.

По отношение на критиките към Велислава Петрова, която пое външното министерство, въпреки че е вирусолог, Николай Василев поясни, че това не е от такова значение, ако тя съумее да си върши както трябва задълженията като първия дипломат на страната.

„Велислава беше в моя проектокабинет и тя беше мое откритие. Мога да кажа, че тя е образован и талантлив човек“, заяви той.