Николай Василев: Има три фактора, заради които се вдигат цените в България

11 Май, 2026 18:22 1 698 46

Първата причина е лошата бюджетна политика на големите разходи и дефицити от последните години. На второ място е ситуацията в Близкия изток. Третият фактор е ръстът на доходите. Вече 30-а година средната заплата се повишава с по-бързи темпове от инфлацията, т.е. доходите растат по-бързо от инфлацията, коментира бившият вицепремиер

Снимка: NovaNews
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Цените в страната не се вдигат, защото приехме еврото. Цените се вдигат и в Румъния, където ползват леи, вдигат се и в Унгария, където ползват форинт. Има три фактора, заради които се вдигат цените в България. Това заяви в интервю за Nova News бившият вицепремиер Николай Василев, цитиран от novini.bg

По думите му първата причина е лошата бюджетна политика на големите разходи и дефицити от последните години. На второ място постави ситуацията в Близкия изток.

„Третият фактор е ръстът на доходите. Вече 30-а година средната заплата се повишава с по-бързи темпове от инфлацията, т.е. доходите растат по-бързо от инфлацията“, уточни икономистът.
И подчерта, че общата инфлация в страната е от порядъка на 7%, а не 70%, както им се струва на голяма част от хората.

Относно новото правителство Николай Василев изрази задоволство, че най-накрая имаме редовен кабинет и най-вече, че е еднопартиен. Той обаче не скри изненадата си, че политическа сила печели избори с такава категорична победа, без почти да е провела кой знае каква предизборна кампания.

По думите на Василев е много важно в проектобюджета за 2026 г. да има бюджетен излишък, силно орязване на бюджетните разходи до под 4% от БВП и да не се повишават преките данъци.
„Нуждаем се от бюджет на контрареволюцията, т.е. трябва ни обрат на бюджетния погром от последните пет години“, разясни той.

Той също така окуражи новото правителство още тази седмица да съкрати 30 000 служители в държавната администрация, уверявайки, че с това свое действие кабинетът на Радев ще спечели симпатиите на най-малко 90% от българското общество.

„Тогава администрацията ще заработи по-добре, а и хората ще си намерят по-добра работа в частния сектор“, уверен е Василев.
Според него няма връзка между ИТН и кабинета „Радев“, отбелязвайки, че по-голямата част от министрите на Румен Радев му изглеждат качествени.

По отношение на критиките към Велислава Петрова, която пое външното министерство, въпреки че е вирусолог, Николай Василев поясни, че това не е от такова значение, ако тя съумее да си върши както трябва задълженията като първия дипломат на страната.

„Велислава беше в моя проектокабинет и тя беше мое откритие. Мога да кажа, че тя е образован и талантлив човек“, заяви той.


  • 1 Крайно време е за

    28 6 Отговор
    Край на пазарната икономика и за край на специалисти като тоя бръмчалник

    Коментиран от #46

    18:26 11.05.2026

  • 2 Череши на бройка

    32 1 Отговор
    Освен липсата на контрол от държавни институции, това са предимно алчност, простотия, селяния и увереност, че винаги ще ти се размине, защото имаш роднина депутат.

    18:26 11.05.2026

  • 3 това е икономическа катастрофа

    29 12 Отговор
    Връщайте лева. Няма нито една причина която да налага премахването на валутния борд. Сега иде адът и няма спиране. Българите изнемогват .Шепа злостоници се обогатяват .

    18:28 11.05.2026

  • 4 Култура Миянко

    30 4 Отговор
    Този смешник в случая какъв се явявя ,че му давата непрекъснато трибуна или си плаща за участието и гяволука за да си повдига имиджа .

    18:29 11.05.2026

  • 5 Сатана Z

    35 5 Отговор
    1 Фактор :
    Непотребна държавна и общинска администрация
    2 Фактор
    75 000 полицейски служители с минимална заплата от 5К €вро без данъци и осигуровки.
    3 Фактор
    Целогодишна издръжка на 240 000 укро навлека
    И т.н.

    Коментиран от #31

    18:30 11.05.2026

  • 6 Айде ...айде.

    37 4 Отговор
    Една боб чорба от 2,50лв стана 3 евро. Ама въобще не е заради еврото , повече вода слагат в боба.

    18:30 11.05.2026

  • 7 Цените се вдигат

    21 5 Отговор
    защото го няма валутният борд. И няма държава.

    18:33 11.05.2026

  • 8 Този

    28 2 Отговор
    Василев, бързо трябва да си скъса дипломата/ ако има такава/. Той не ходи в магазините, не ходи на фризьор и не кара кола. Какви 7 процента, какво безочие????

    18:33 11.05.2026

  • 9 България загуби финансов суверенитет

    20 6 Отговор
    България дава пари на Украина 90 милиарда , а народа и страда изнемогва и няма пари за лекарства и лечение. Налага санкции на Русия, готви се за война заедно с Германия ,но в същото време народа изпада в бедност,отчаяние и мизерия.

    18:34 11.05.2026

  • 10 Причината е само

    22 2 Отговор
    Една , че на всички експерти като този господин неим е конфискувано всичко и не са по КИЛИЙТЕ .

    18:35 11.05.2026

  • 11 Бгг

    24 4 Отговор
    Има спешна нужда от нов НАРОДЕН СЪД !!!

    18:35 11.05.2026

  • 12 Оли Гофрен

    20 4 Отговор
    Хаяско от правителството на Крадлив Дедо за някакъв икономически гуру ли се има ?

    Коментиран от #16

    18:36 11.05.2026

  • 13 Мдаа

    17 2 Отговор
    Тоя дядка е много противен, отделно се провали като политик.

    18:39 11.05.2026

  • 14 Важно!!!

    13 2 Отговор
    Махнете специалиста в БНБ и нещата ще се пооправят…там смърди много на такива като тоя

    18:40 11.05.2026

  • 15 или да си сложи по дебели лупи на очите

    17 4 Отговор
    или да отскочи до който и да е град в провинцията за да види че частните фирми не са променяли и вдигали заплати от близо година , за държавните заплати всички знаем че се вдигат постоянно

    18:41 11.05.2026

  • 16 Този

    7 2 Отговор

    До коментар #12 от "Оли Гофрен":

    Да той е такъв- справка при Слави Трифонов и г-жа Ефремова.

    18:41 11.05.2026

  • 17 БГР

    14 3 Отговор
    Аре стига с тия партенки.
    Инфлацията в България започна да расте преди конфликта в Иран. Много добре се знаеше че въвеждането на еврото ще доведе до това.

    Коментиран от #26

    18:42 11.05.2026

  • 18 пони

    8 2 Отговор
    и защото приехте еврото затова се допълнително се дигнаха цените

    доста цени и услуги станаха 1=1 за лесно за смятане и по лесно трупане на печалби в евро
    демек двойно
    не се фокусирайте по хранителните вериги където изхвърлят тонове храни и народа намалява

    който е бил милионер в лева сега се стреми да е евро
    дорде има още заблудени снобари дет си харчат лесно парици

    18:44 11.05.2026

  • 19 Теб

    7 2 Отговор
    кой те пита и зачита "мнението" , бе ?

    18:44 11.05.2026

  • 20 Нищо Не Е !

    6 2 Отговор
    Черно !

    И Бяло !

    А Комплекс !

    Свали Си Очилата !

    Може иЕ !

    Да Разбереш !

    18:49 11.05.2026

  • 21 Фактите от БНБ

    4 2 Отговор
    Димитър Радев БНб протеже от МВФ на Кристалина и Лагард също от МВФ няма БНБ няма МВФ и ецб

    18:51 11.05.2026

  • 22 Ний ша Ва упрайм

    3 4 Отговор
    първата причина, е че приехме еврото втората щото хамериканци и сатанисти нападнаха персите

    Коментиран от #34

    18:51 11.05.2026

  • 23 Директора

    8 1 Отговор
    Марш бе. Каквото и да си казал, точно обратното става. Отговорност няма.

    18:53 11.05.2026

  • 24 Този май никога няма да порасне

    11 1 Отговор
    Злобата не му позволява да порасне

    18:54 11.05.2026

  • 25 До Петков и Василиев беше добре

    2 1 Отговор
    И няма някакви фактори. От Петков и Василиев започна вдига цените.

    Коментиран от #27

    18:55 11.05.2026

  • 26 Кога беше по-добре?

    3 2 Отговор

    До коментар #17 от "БГР":

    До Шенген, Украйна и Еврозона. + Това трите фактора вдигане цени на всичко.

    18:58 11.05.2026

  • 27 Трите фактори

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "До Петков и Василиев беше добре":

    Петков, Василиев и Гюров.

    19:00 11.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Йовчев

    7 1 Отговор
    Ръстът на доходите?!!!!!! Това е гавра! От 2020 година заплатата ми скочи със сто и тридесет лева (65 евро)! Цените на стоки и услуги отиде в небето!

    19:02 11.05.2026

  • 30 Наката

    7 0 Отговор
    Този колосален експерт,Инч Хай отново е захапал порада на глупостта!
    Голи и празни приказки,бос и вярващ , че винаги е прав и знаещ!
    Сладък празноглавец,още тази седмица съкращения с 30-40 хиляди служители!
    Бюджет на контрареволюцията,е сега ще караме и без революционен бюджет,с никакъв!

    19:06 11.05.2026

  • 31 п@рдялник

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    как е в бан?

    19:06 11.05.2026

  • 32 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Вирусолог който се прави на дипломат.

    19:07 11.05.2026

  • 33 ПОТРЕС ОТ ТАКИВА ОЛИГОФРЕНИ

    13 0 Отговор
    КОИТО НИ ОБЛЪЧВАТ И СЕ ОПИТВАТ ДА НИ ПРИСПЯТ. ЗА БЕ СИЛО СА ВСИЧКИ. ЕЛЕМЕНТАРЕН КАТО ПОСТНА ПИЦА.

    19:08 11.05.2026

  • 34 Грешиш в атa

    2 4 Отговор

    До коментар #22 от "Ний ша Ва упрайм":

    Първата причина е че Русия нападна Украйна и затова цените скочиха.

    19:09 11.05.2026

  • 35 Дзюмбюла

    3 0 Отговор
    А, когато всички се изредите през телевизията за да го кажете, какво променя това за хората? На вас кренвирши за 2 лв не Ви се налага да ядете, докато на много хора им се налага да го правят. Ядат кучешки салам и кренвирши за 2 лева, за да могат децата им да закусват дюнер с енергийна, понеже е модерно.

    19:11 11.05.2026

  • 36 ЦСБОП

    6 0 Отговор
    Тоия дребен царски боклук отдавна трябваше да е в дранголника и да мие килиите на другите затворници а не да филосовства

    19:15 11.05.2026

  • 37 ДрайвингПлежър

    7 0 Отговор
    Някой сериозно трябва да му зашлеви шамар за глупостите - цените се вдигат още от миналата година от обявяване на датата за приемане на еврото!

    19:15 11.05.2026

  • 38 Още истина

    3 0 Отговор
    Банките вдигна таксите още преди еврото във връзка с него

    19:19 11.05.2026

  • 39 Да бе , да ?! ;(

    4 0 Отговор
    Изрод , долен , натоФски ! Хирата слепи ли са докъде ги докара турско - англосаксонската влст ?

    19:20 11.05.2026

  • 40 няма нищо

    0 0 Отговор
    Просто гоним фалирали държави като Гърция, Румъния, Италия, Унгария а скоро и Германия. Който се е хванал с немците, бял ден не е видял!

    19:28 11.05.2026

  • 41 Пълни глупости

    2 1 Отговор
    Цените се удвоиха в очакване на еврото още преди Януари 2026 - пълна спекулация на Българските търгаши. А сега цените на горивата наливат масло в огъня, и той още не е започнал. Айде по сериозно с простоватите "икономически анализи". Все пак не сме слепи!

    19:28 11.05.2026

  • 42 хмммм

    2 0 Отговор
    Ники Маус – скрий се! Да ви напомним, че този искаше да става премиер на България.

    19:29 11.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Боко

    1 0 Отговор
    Духльо

    19:31 11.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 смх

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Крайно време е за":

    Начало на комунистическа икономика ли? Затуй ли избрахте Рундьо?

    19:32 11.05.2026

