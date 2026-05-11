Йордан Иванов за мерките на ПБ: Притеснява ни концепцията за „справедлива цена“. Тя носи белези на марксистки подход

11 Май, 2026 18:36 612 22

Снимка: bTV
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

В мерките на „Прогресивна България“ срещу скока на цените много ни липсва работа в посока борба със спекулата и цените на горивата. Именно те са генезисът на проблема с цените на храните в магазина. Това заяви в предаването „Лице в лице“ по bTV Йордан Иванов от „Демократична България“.

Днес от „Прогресивна България“ представиха обещаните мерки срещу скока в цените. От 13 на 33 се увеличават нелоялните практики. Също така се предвиждат двойно повече глоби и въвеждане на "справедлива цена".

„Това, което също ни притеснява, е концепцията за „справедлива цена“. Тя носи белези на марксистки подход“, коментира Иванов.

Според него мерките в този вид са насочени към повече власт на КЗК и КЗП. „Но кой ще свърши работата там? Препоръчвам на управляващите да се запознаят с мерките на ДБ, които вече обявихме“.

„Запознахме се със законопроекта, свързан със Закона за съдебната власт. Има неща, които приветстваме, но има и такива, които ни притесняват“, обясни депутатът.

По думите му ДБ приветства възможността министърът на правосъдието да може да атакува актове на ВСС. „Приветстваме идеята за мораториум на решения на ВСС, който е с изтекъл мандат - тоест да не могат да бъдат направени нови назначения“.

„Притеснява ни отказът на управляващите да позволят на хора да докажат, че нямат политически зависимости. Тази наша идея я няма в предложението им“, каза Иванов.

Депутатът обясни, че откровено притеснително е възможността конкурсите на професионалната квота на ВСС да бъдат провеждани на окръжно ниво. „Това крие риск и искаме централизиран, прозрачен конкурс, който да е в столицата“.

„Темата за новия състав на ВСС е важна и ние дадохме такова обещание на нашите избиратели. ДБ може да бъде белия дроб в целия този процес. Ние може да бъдем тези, които да дадат прозрачност, да дадат публичност и да дадат гаранции за това, че се прави същински прозрачен конкурс. Оттам насетне мандатът е в управляващите - те ръководят процеса“, коментира Иванов.

„Дали ще приемат видимо протегнатата ръка от ГЕРБ, които им полегнаха в рамките на дебата за избор на правителството, или ще искат да има прозрачен конкурс - това е решение на управляващите“, смята той.

По думите му ДБ имат ангажимент за това да бъдат фактор на състезателност, на това, че хора с висок авторитет ще влязат в тази система. „Това са нашите искания, но всичко е функция на диалог“.

„Нямам никакво намерение малцинството да диктува правилата, които мнозинството ще приеме, но казвам къде са нашите граници и какво е важно за нас, защото това е ангажимент към нашите избиратели“, поясни Иванов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е важен цвета на котката

    13 2 Отговор
    Важно е да лови мишки.

    18:40 11.05.2026

  • 2 Сатана Z

    13 1 Отговор
    Поредният неграмотник на Държавна хранилка.Върви да паднеш овце

    Справедлива цена (или по-точно, според международните счетоводни стандарти — справедлива стойност) се определя като цената, която би била получена при продажба на актив (стока) или платена при прехвърляне на пасив при една обичайна сделка между пазарни участници към датата на оценяване.Основни характеристики на справедливата цена:Обичайна сделка: Сделката се извършва на пазара, без принуда (не е принудителна продажба, ликвидация или спешна сделка).Пазарни участници: Купувачите и продавачите са независими един от друг, добре информирани и имат желание да сключат сделката.Основен пазар: Цената се определя въз основа на основния пазар за стоката или, ако такъв няма — най-изгодния пазар.В контекста на счетоводството, това е начин да се оцени стоката по текущата и пазарна стойност, а не само по историческата и цена на придобиване.

    18:41 11.05.2026

  • 3 Все някога

    13 2 Отговор
    Трябва да се направи работеща икономика , като няма икономика има и спекула и картели на пазара.

    18:42 11.05.2026

  • 4 ьТВ

    18 1 Отговор
    Пак при Цветанка е говорилнята на Сорос !

    18:42 11.05.2026

  • 5 честен ционист

    2 15 Отговор
    Справедливата цена = талонная система

    Коментиран от #11

    18:42 11.05.2026

  • 6 Както

    7 1 Отговор
    и "прогрес" , който си е "регрес" ! Пазят се и пазят заграбеното от нашия народ и държава с някакви си всеизвестни кухи клишета !

    18:43 11.05.2026

  • 7 фридрих

    14 1 Отговор
    Стига публикувахте дебили бе!

    18:45 11.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Хмм

    14 2 Отговор
    ама, разбира се, "хората с висок авторитет" са само и единствено в ДБ, като Надежда Йорданова от Кубрат или синът на партийния секретар Мирчев от Крушари

    18:48 11.05.2026

  • 10 Сър ПиЧук

    10 1 Отговор
    Това Меко "Момче" в случая какъв се явява ?

    Коментиран от #16

    18:50 11.05.2026

  • 11 Ганчо

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Ей няма да го научиш този език, няма, трагедия си.

    18:51 11.05.2026

  • 12 Питам

    8 1 Отговор
    Село брадясало, знам,че не си го чел, но поне чувал ли си за "Капитала" на Карл Маркс?

    18:55 11.05.2026

  • 13 Дебераски изпълнения

    10 1 Отговор
    А защо когато бяха на власт не смениха този висш съдебен съвет и не оправиха съдебната система заедно с нотариуса и седемте или осемте джуджета а сега новото правителство току-що встъпило и всички включително и мис четири очила започват атаките срещу Радев.
    Бяхте на власт години не ги оправихте А сега от първата седмица против новото правителство.
    Хайде малко по-внимателно видяхме и вас какво представлявате

    Коментиран от #18

    18:56 11.05.2026

  • 14 хасан двата у..

    5 1 Отговор
    ТОЯ ПАПУР СЪМ ГОЙБАЛ

    19:03 11.05.2026

  • 15 идиоти вън

    4 1 Отговор
    Еми притеснявайте се бе!!!!

    19:07 11.05.2026

  • 16 идиоти вън

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "Сър ПиЧук":

    неполезен идиот!

    19:10 11.05.2026

  • 17 Изгнил капиталист

    2 1 Отговор
    Боли ме фара кво носело.Важното е цените да са поносими

    19:14 11.05.2026

  • 18 Ами как да ги оправят

    1 1 Отговор

    До коментар #13 от "Дебераски изпълнения":

    Като стояха в скута на дебелаците

    19:16 11.05.2026

  • 19 Дебелян

    0 1 Отговор
    А аз ви направих магазин за хората ,ама няма призвание

    19:19 11.05.2026

  • 20 Гошо

    2 1 Отговор
    Днес цял ден по разни неудачници неудачници сте тръгнали мнения да търсите То Нинова ,то Василев,то па тоя филосовко сега

    19:20 11.05.2026

  • 21 докога пепеерасти и сеерасти

    0 0 Отговор
    ще ни обясняват колко калпав бил радеф и че инфлация няма

    19:22 11.05.2026

  • 22 n√Варна

    0 1 Отговор
    "Справедлива цена" за търговията е нещо като "несъобразена скорост" за движението по пътищата.
    По-добре ще е "приемлива цена" в единия случай и "безопасна скорост" в другия.

    19:25 11.05.2026

