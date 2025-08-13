Новини
Два хеликоптера Cougar се включиха в борбата с пожара в Пирин

13 Август, 2025 16:53

От рано тази сутрин военнослужещи от Сухопътните войски участват в гасителните дейности в Пирин планина и в района на община Сунгурларе

Два хеликоптера Cougar се включиха в борбата с пожара в Пирин - 1
Снимка: БГНЕС/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Два хеликоптера AS-532 AL Cougar с екипажи от Военновъздушните сили (ВВС) и днес, 13 август, подпомагат усилията на огнеборци, доброволци и горски служители в борбата с големия горски пожар в Пирин.

Двете машини излетяха минути след 15.00 ч. от 24-а авиобаза в Крумово и ще обливат с вода засегнатите участъци. Зареждането на хеликоптерите с гориво ще бъде осигурено в района на Сандански, посредством цистерна от състава на 16-а авиобаза.

Включването на военнослужещи и техника от ВВС е след постъпило искане от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

От рано тази сутрин военнослужещи от Сухопътните войски участват в гасителните дейности в Пирин планина и в района на община Сунгурларе.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГЛАВНИЯ ГЕНЕРАЛ ПОЖАРНИКАР

    0 0 Отговор
    ДеЕ .....ДЕ СА Е ПОКРИЛ В БАРЦЕЛОНА ЛИ НА ХАВАИТЕ ЛИ..........ГООООООЛЯААААМ МУСОР ЕЙ

    17:06 13.08.2025

  • 2 смешни сте бе с тия кофички

    0 0 Отговор
    така ще гасим пожара с малки кофи вода, като нямаме очи да викнем рунсаците с големите самолети

    17:19 13.08.2025

