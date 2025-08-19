Новини
Съдът принуди ВВС да плати 160 хил. лв. за извънреден труд на покойния майор Терзиев

19 Август, 2025 11:21

Синът на майор Терзиев бе на 12 години, когато баща му загина при военно учение в морето край Шабла

Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова

Върховният касационен съд осъди авиобаза "Граф Игнатиево" да плати около 110 хиляди лева на сина на майор Валентин Терзиев, който загина при катастрофа с МиГ-29. Сумата е за извънредния труд, положен от баща му. До момента върху тази сума са се натрупали лихви от още 54 000 лева.

Броят часове извънреден труд на загиналия български пилот се оспорваше от авиобазата, която не желаеше да плаща претендираната от наследниците на пилота сума. В крайна сметка пред съда бе доказано, че майор Терзиев е положил труд от 3494 часа (437 дни) над нормалната продължителност на служебното си време.

Синът на майор Терзиев бе на 12 години, когато баща му загина при военно учение в морето край Шабла. Делото е заведено от неговата майка, защото синът беше малолетен към онзи момент.
Пред съда е доказано, че при режим на работа с 24-часови бойни дежурства, отчитането на служебното време на военнослужещите се е извършвало сумарно, без да се отчита правото им на почивка.

Когато разликата между нормалното работно време и 24-часовия труд не е компенсирана с почивки, съдът приема, че трябва да се заплаща като извънреден труд след прекратяване на договора за военна служба.

Пилотът на изтребителя МиГ-29 майор Валентин Терзиев загина на 9 юни 2021 година при изпълнението на тренировъчен полет за стрелба по въздушна цел в нощни условия.

Две години по-късно щурмови самолет Су-25 се разби, но пилотът успя да катапултира.

През 2024 година при подготовка за демонстративен полет на авиобаза "Граф Игнатиево" катастрофира учебно-боен самолет L-39ZA и загинаха пилотите Петко Димитров и Венцислав Дункин от 12-а авиационна база в Долна Митрополия.

След този трагичен инцидент започна комплексна проверка на ВВС, която показа проблеми с дисциплината, взискателността на командирите и развитието на кадрите във военната авиация.

Проверката отчете добре известните проблеми, че няма достатъчно изправни самолети и пилотите не летят достатъчно. Оказа се, че са остарели и част от нормативните документи за планирането на летателната подготовка и отговорностите на лицата, участващи в управлението на полетите.

Майор Валентин (починал на 47 г.) служи в българската армия от август 1998 г. Завършил е Висшето военновъздушно училище "Г. Бенковски" със специализация летец-пилот във ВВС. Целият му служебен стаж е преминал в 3-а авиационна база "Граф Игнатиево", където последната му заемана длъжност е началник щаб на ескадрила.

Пилотирал е самолети МиГ-21 и МиГ-29. През годините е награждаван многократно от министъра на отбраната, началника на отбраната, командира на ВВС и командира на авиобазата.

 


България
  • 1 ООрана държава

    3 2 Отговор
    Целия му стаж ли е бил извънреден, кви са тия 160К бе

    11:29 19.08.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Мистрията ще захлеби. Мистриите винаги захлебват.

    Коментиран от #8

    11:29 19.08.2025

  • 3 а вие всички чакайте справедливост

    2 2 Отговор
    Частен съд в частна държава,частен арбитраж с частни съдии изпълнители. с частни митници ......Как е еврозонисти?

    Коментиран от #5

    11:33 19.08.2025

  • 4 муню радефф еоод

    2 0 Отговор
    е те тва е резултата

    11:33 19.08.2025

  • 5 евроанадолец

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "а вие всички чакайте справедливост":

    как е саксията ?

    11:34 19.08.2025

  • 6 комунист

    0 2 Отговор
    За натовец аз не жаля....

    Коментиран от #7

    11:38 19.08.2025

  • 7 жалиш

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "комунист":

    пак читаци да те въртят на чеверме

    11:39 19.08.2025

  • 8 Сила

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Данко Харсъзина":

    Като Деса Черната Парцалеса ...БМВ за 400 000 лева , НСО да и вози черния дирник !!!

    11:39 19.08.2025

  • 9 ако беше редови овенен

    0 0 Отговор
    близките му щяха да спечелят 🖕

    11:44 19.08.2025

  • 10 димитър дончев

    3 1 Отговор
    Не крещете срещу държавата и така нататък.Системата е такава.Експлоатация ,а когато материала стане ненужен ...отива за скрап.Не мислете ,че като сте полицаи и са ви дали 50% или 150% горница върху заплатата няма да стане същото и с вас!

    11:51 19.08.2025

  • 11 Лост

    1 0 Отговор
    Той да не летял и вместо още няколко пилота? Сега и другите пилоти да осъдят базата за неплатени допълнителни часове.И да не се страхуват,че може да ги съкратят , защото няма кой да ги смени.

    12:10 19.08.2025

