Мотористи излизат на масови протести заради скъпи застраховки

Мотористи излизат на протести в цялата страна заради увеличението на застраховката „Гражданска отговорност“ и липсата на реакция от страна на държавата във връзка с поскъпването. Организаторите посочват, че протестни демонстрации ще се проведат в над 20 града в страната.

Организаторите на националния протест са изпратили меморандум до премиера, председателя на Народното събрание, парламентарни комисии и омбудсмана. Според тях увеличението на застрахователните премии надхвърля 80% въпреки официалните твърдения за 10 до 15%, каза Красимир Пъргов, национален координатор на мотопротеста.

"Ще ви дам пример – от 130 лева преди това, сега е 120–125 евро. Застрахователите използват едни числа, които само те си ги знаят. По никакъв начин не знаем какви са им приходите, какви са им разходите, защо по такъв начин се определят застраховките и искаме пълна прозрачност. Има проблем в този сектор на застраховането. Държавата трябва да си влезе във функциите и държавните институции да не правят параван на застрахователите, а да работят в интерес на обществото."

Пъргов увери, че демонстрациите ще бъдат мирни, но настояват новите цени на „Гражданска отговорност“ да бъдат замразени, както и да бъде въведен специален режим „Гражданска отговорност“ на мотоциклетист. Също така настояват да бъдат въведени сезонни, краткосрочни или разсрочени застраховки.

"Тъй като се вижда от новата власт желание за промяна, искаме да се направи една работна група, в която да участваме и ние, мотористите, заедно с държавните институции, заедно с народните представители, и да има прозрачност."

В отговор на напрежението след среща с общността в началото на май Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени, които да регламентират сезонна застраховка за топлите месеци.

В Бургас протестиращите ще блокират изхода на града в посока квартал „Ветрен“. Те се събират на кръговото кръстовище в 18.00 часа, когато е час пик за трафика в града.

От бургаската полиция информират, че заради блокадата трафикът ще бъде пренасочен към улица „Транспортна“ в посока кв“Сарафово“ и към Северния обход. Очаква се да няма затруднения в движението на колите.

Не само че застраховката „Гражданска отговорност“ е поскъпнала двойно, но е отпаднала и възможността да се плаща разсрочено. Промяната, която отменя сезонните краткосрочни плащания на застраховката от месец март, каза Пламен Петров, президент на един от клубовете в Бургас. "Цените на „Гражданската отговорност“ само за моторите от лева станаха в евро. Миналата година, за справка, една „Гражданска отговорност“ струваше между 117 и 120 лева. В момента е абсолютно същата себестойност в евро. 78 мотоклуба подадохме колективна жалба до Комисията за финансов надзор и от тази комисия ни казаха, че официално реалното увеличение е между 10 и 13%.

Над 80% говорим реално и това, естествено, много лесно е доказуемо. Тоест, отговорът, който те ни дадоха, беше ясно, че това картелно споразумение на застрахователите по някакъв начин е повлияло и върху Комисията за финансов надзор.

Повишението на цените на „Гражданската отговорност“ отразява растящите разходи за обезщетения и необходимостта от финансова сигурност при тежки инциденти, се посочва в позиция на Асоциацията на българските застрахователи. Те призовават към честен и добронамерен диалог с транспортния бранш и мотористите.

От Асоциацията припомнят, че по данни на Комисията за финансов надзор приходите от задължителната полица са нараснали с около 3 на 100, докато изплатените обезщетения са се увеличили с повече от 31%.

