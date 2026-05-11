Новини
България »
С нов дълг за 210 млн. евро държавата достигна тавана в условията на удължителен бюджет

С нов дълг за 210 млн. евро държавата достигна тавана в условията на удължителен бюджет

11 Май, 2026 16:16 894 27

  • дълг-
  • българия

След днешният аукцион, който бе девети за тази година, общият размер на новия дълг, поет от началото на годината достигна 1,41 млрд. евро

С нов дълг за 210 млн. евро държавата достигна тавана в условията на удължителен бюджет - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години на стойност 210 млн. евро бяха пласирани от Министерството на финансите на аукцион, проведен днес, като по този начин бе достигнат тавана за поемането на нов дълг в условията на удължителен бюджет, става известно от съобщение на финансовото ведомство.

След днешният аукцион, който бе девети за тази година, общият размер на новия дълг, поет от началото на годината достигна 1,41 млрд. евро. С новия дълг ще бъде обезпечено рефинансирането на падежиращия държавен дълг през тази година, който е в размер именно на 1,41 млрд. евро.

Съгласно Закона за публичните финанси, при условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг. Така, след днешния аукцион, Министерството на финансите изчерпва възможността си да емитира нов дълг в условията на удължителен бюджет.

Новият дълг, емитиран днес, е от емисия № BG 20 400 26 218 с падеж 11 февруари 2036 година и годишен лихвен купон от 3,50 на сто. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 4,34 на сто.

Общият размер на подадените поръчки възлезе на 275,5 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,31. Отчетеният според спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 134 базисни точки.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 тиквата от банкя

    17 3 Отговор
    трябва да бъда арестуван моментално и не само аз

    16:20 11.05.2026

  • 2 Сталин

    10 2 Отговор
    Така Ротшилд прави стотици милиарди само от лихви на година ,от заемите които насила ги бутат на държавите и която държава не иска такива заеми и да плаща рекет на ционисткия банков кабал си има проблеми ,влиза Сорос и сменят режима,пример Жан Виденов и Орешарски и слагат техните агенти ,Костов и Тиквата

    Коментиран от #13

    16:21 11.05.2026

  • 3 Сатана Z

    7 4 Отговор
    За какво ще бъдат похарчени тия пари,мистър КЕШ?

    Коментиран от #5

    16:22 11.05.2026

  • 4 Администратор

    5 2 Отговор
    Тая администрация кафета трябва да пие

    16:23 11.05.2026

  • 5 честен ционист

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    За мешки и манерки.

    Коментиран от #9

    16:23 11.05.2026

  • 6 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Мистър КЕШ в комбинация с мистър ТИКВА и мистър CBИHЯ и днес си разделиха взети дълг а населението ще го изплаща!
    Наздраве🍻🥂🍾

    Коментиран от #11, #23

    16:24 11.05.2026

  • 7 Сатана Z

    8 1 Отговор
    Забележете,че същите тия ,сегашните управляващи,свалиха правителството на Пламен Орешарски защото искаха заем от 1 милиард ...Лева за АЕЦ Белене.

    Коментиран от #10

    16:24 11.05.2026

  • 8 Да си

    7 0 Отговор
    хващат фуражките , партийни книжки , тапиите и багажа и кой от къде е ! Лъжи и борчове , борчове и лъжи ! И от служебните им герои същата работа , плюс милиардната Росенова афера с Турция - това са милиарди на врата на гражданите.

    16:25 11.05.2026

  • 9 Сатана Z

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    И чемодани за командировки до Kyiv.

    16:26 11.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 честен ционист

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сатана Z":

    На мистър Кеш ще му викате скоро Папа Кеш, като Папа Док, диктаторът управлявал Хаити между 1957 и 1971.

    16:27 11.05.2026

  • 12 Прогресивни сме!

    4 1 Отговор
    Юхуу!!!

    16:28 11.05.2026

  • 13 А бе,

    0 5 Отговор

    До коментар #2 от "Сталин":

    Муми, много ги разбираш тия работи бе ...
    С тоя акъл ставаш за шеф на БАН

    16:28 11.05.2026

  • 14 Г-н зелен потник,

    5 2 Отговор
    върнете лева незабавно и спрете геноцида. Търпението на хората излиза извън контрол...

    16:30 11.05.2026

  • 15 ужас

    3 0 Отговор
    Ама тази бясна лисица е полудяла за милиарди , и сега иска да унищожи света !!

    16:31 11.05.2026

  • 16 Веднага

    2 0 Отговор
    всичките средства от ПВУ-то в НОИ !

    16:33 11.05.2026

  • 17 5555

    5 2 Отговор
    Давайте още на осраина

    16:33 11.05.2026

  • 18 Анонимен

    6 1 Отговор
    Щом доходността е над 4 процента значи държавата е във фалит.

    Коментиран от #20

    16:37 11.05.2026

  • 19 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    нЕма проблем, сега ще си направим бюджет с нов таван и ще дръпнем още няколко милиарда

    16:42 11.05.2026

  • 20 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Анонимен":

    а идеята на еврозоната беше, че шъ и без пари щот видиш ли нази ни репи цЕла ивропа!... ахъ бе

    16:43 11.05.2026

  • 21 Стенли

    4 2 Отговор
    Абе аз се тревожа дали ще има за Украйна 😮‍💨🤑😁

    Коментиран от #22

    16:46 11.05.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "Стенли":

    Ша има колега! Ша съберем! Ша дадем!

    16:47 11.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 мдда

    4 0 Отговор
    С дългове комунистите родината възраждат..

    Коментиран от #25, #27

    16:55 11.05.2026

  • 25 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "мдда":

    А то щото при Боко направо бяхме вързали и цъфнали ,но относно оправянето от Радев очаквам както ни оправи Бойко с двеста но и тези индивиди от пп дб и те не са алтернатива , не знам вече на кого да вярваме , както се пееше в една песен мътни са сълзите пътя си не виждам😕🤔

    17:06 11.05.2026

  • 26 така е

    0 0 Отговор
    Борисов ви го каза, че популиста Асен Василев ви вдига пенсиите и заплатите с парите на внуците ви. Те ще връщат тези пари с лихвите след десет години.

    17:11 11.05.2026

  • 27 Аз съм пак

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "мдда":

    Изтеглените дългове влизат в касите на капиталистите ,обикновения работник държавни поръчки не печели .. да ва у атлантиците все комунисти са ви виновни

    17:17 11.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове