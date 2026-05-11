С нов дълг за 210 млн. евро държавата достигна тавана в условията на удължителен бюджет

Държавни ценни книжа (ДЦК) със срочност 10 години на стойност 210 млн. евро бяха пласирани от Министерството на финансите на аукцион, проведен днес, като по този начин бе достигнат тавана за поемането на нов дълг в условията на удължителен бюджет, става известно от съобщение на финансовото ведомство.
След днешният аукцион, който бе девети за тази година, общият размер на новия дълг, поет от началото на годината достигна 1,41 млрд. евро. С новия дълг ще бъде обезпечено рефинансирането на падежиращия държавен дълг през тази година, който е в размер именно на 1,41 млрд. евро.
Съгласно Закона за публичните финанси, при условията на удължителен бюджет Министерският съвет може да поема нов държавен дълг единствено с цел рефинансиране на съществуващи задължения до размера на годишните погашения по вече поетия дълг. Така, след днешния аукцион, Министерството на финансите изчерпва възможността си да емитира нов дълг в условията на удължителен бюджет.
Новият дълг, емитиран днес, е от емисия № BG 20 400 26 218 с падеж 11 февруари 2036 година и годишен лихвен купон от 3,50 на сто. Отчетената на аукциона среднопретеглена годишна доходност e в размер на 4,34 на сто.
Общият размер на подадените поръчки възлезе на 275,5 млн. евро, което съответства на коефициент на покритие от 1,31. Отчетеният според спрямо аналогичните германски федерални облигации е в размер на 134 базисни точки.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
