Сигнали за бомби на летището и в болница в София

Сигнал за бомба е получен днес на летище "Васил Левски" в столицата. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност.
Бомбена заплаха е получена и в столичната болница "Света София" около 11:00 часа. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата. Не е открито взривно устройство и не се е наложила евакуация.
От МВР съобщиха още, че са получени имейли със заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранен домейн.
По информация на NOVA в училището в град Годеч се е наложилa кратка евакуация на учители и ученици. След това учебният процес е бил възстановен.
Имейл със заплаха за бомба доведе до евакуация и на учениците в гимназия в Бургас.
Общо десет сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Заплаха за бомба на общия имейл е била получена и в БНР – Кърджали, съобщава БТА.
В две училища в Нова Загора също са получени заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
12:27 04.06.2026
2 Последния Софиянец
12:28 04.06.2026
3 бою циганина
12:29 04.06.2026
4 ООрана държава
12:29 04.06.2026
5 Айде..
Докога ще ви чакат.., ха ха
12:31 04.06.2026
6 Ъпъъъъъъ
12:31 04.06.2026
7 Спокойно
ама нали на гол гз сме с черешово топче
12:32 04.06.2026
8 Цирк
12:34 04.06.2026
9 Вън руската и украинската паплач
12:35 04.06.2026
10 ШОО
12:38 04.06.2026