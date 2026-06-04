Сигнали за бомби на летището и в болница в София

Сигнал за бомба е получен днес на летище "Васил Левски" в столицата. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност.

Бомбена заплаха е получена и в столичната болница "Света София" около 11:00 часа. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата. Не е открито взривно устройство и не се е наложила евакуация.

От МВР съобщиха още, че са получени имейли със заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранен домейн.

По информация на NOVA в училището в град Годеч се е наложилa кратка евакуация на учители и ученици. След това учебният процес е бил възстановен.

Имейл със заплаха за бомба доведе до евакуация и на учениците в гимназия в Бургас.

Общо десет сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Заплаха за бомба на общия имейл е била получена и в БНР – Кърджали, съобщава БТА.

В две училища в Нова Загора също са получени заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки.