Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
София »
Сигнали за бомби на летището и в болница в София

Сигнали за бомби на летището и в болница в София

4 Юни, 2026 12:23 511 10

  • летище-
  • софия-
  • болница-
  • света софия-
  • бомба-
  • заплаха-
  • полиция

Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали

Сигнали за бомби на летището и в болница в София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сигнал за бомба е получен днес на летище "Васил Левски" в столицата. Веднага е задействан план за действие при подобни сигнали. Пътници не са евакуирани, но летището оперира при засилени мерки за сигурност.

Бомбена заплаха е получена и в столичната болница "Света София" около 11:00 часа. На място са пристигнали екипи на полицията, които са извършили проверка в сградата. Не е открито взривно устройство и не се е наложила евакуация.

От МВР съобщиха още, че са получени имейли със заплахи за поставени взривни устройства в различни институции в редица градове у нас. Заплахите са изпратени от чуждестранен домейн.

По информация на NOVA в училището в град Годеч се е наложилa кратка евакуация на учители и ученици. След това учебният процес е бил възстановен.

Имейл със заплаха за бомба доведе до евакуация и на учениците в гимназия в Бургас.

Общо десет сигнала за поставени взривни устройства са били подадени към училища и детски градини в област Кърджали. Заплаха за бомба на общия имейл е била получена и в БНР – Кърджали, съобщава БТА.

В две училища в Нова Загора също са получени заплахи за взривни устройства и са предприети необходимите мерки.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 1 Отговор
    Значи ще карат някой важен от болницата към летището. Само да не е менискуса..

    12:27 04.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Вчера Иран удари международното летище в Кувейт.Ред е на Враждебна

    12:28 04.06.2026

  • 3 бою циганина

    3 1 Отговор
    летище буци рекетьора

    12:29 04.06.2026

  • 4 ООрана държава

    4 0 Отговор
    На дедо дони самолетите добре ли са?

    12:29 04.06.2026

  • 5 Айде..

    3 0 Отговор
    Напускайте територията..
    Докога ще ви чакат.., ха ха

    12:31 04.06.2026

  • 6 Ъпъъъъъъ

    4 0 Отговор
    Те персите ще си ударят летище София без да предупредят.

    12:31 04.06.2026

  • 7 Спокойно

    4 0 Отговор
    Кофтито ще е като не е само сигнал
    ама нали на гол гз сме с черешово топче

    12:32 04.06.2026

  • 8 Цирк

    4 0 Отговор
    Омръзнаха ни цирковете в тази държава , за това решихме да сменим теритотията

    12:34 04.06.2026

  • 9 Вън руската и украинската паплач

    0 2 Отговор
    На рузнаците хибридните игрички

    12:35 04.06.2026

  • 10 ШОО

    2 0 Отговор
    Украинската надменност, високомерие и наглост ще го обърне на тероризъм към България заради тези апартаменти в баба Алино

    12:38 04.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове