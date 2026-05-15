Нинова: В пълно съгласие радевисти и бойковисти отложиха началото на съдебната реформа

Поредното общо гласуване на Прогресивна България с ГЕРБ-СДС буди съмнение за задкулисие. В пълно съгласие радевисти и бойковисти отложиха началото на съдебната реформа, като удължиха срока между първо и второ четене с 21 дена. Някой ще каже : какво толкова, чакали сме години, ще чакаме още месец. Да, но така отлагат забраната досегашният компрометиран ВСС да кадрува . За един месец ще бъде назначен и бетониран който трябва, където трябва в съдебната система, пък после пак ще се хвърля прах в очите на хората. А и не ви ли е странно, че партията на Румен Радев, която щеше да унищожава модела Борисов, прави съдебна реформа заедно и с гласовете на същия модел? Че и публично, и показно си благодарят. Подмяната е в ход.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова