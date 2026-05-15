Нинова: В пълно съгласие радевисти и бойковисти отложиха началото на съдебната реформа

15 Май, 2026 17:37 2 853 65

"А и не ви ли е странно, че партията на Румен Радев, която щеше да унищожава модела Борисов, прави съдебна реформа заедно и с гласовете на същия модел? Че и публично, и показно си благодарят. Подмяната е в ход.", коментира още лидерът на "Непокорна България"

Нинова: В пълно съгласие радевисти и бойковисти отложиха началото на съдебната реформа - 1
Снимка: Непокорна България
Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Поредното общо гласуване на Прогресивна България с ГЕРБ-СДС буди съмнение за задкулисие. В пълно съгласие радевисти и бойковисти отложиха началото на съдебната реформа, като удължиха срока между първо и второ четене с 21 дена. Някой ще каже : какво толкова, чакали сме години, ще чакаме още месец. Да, но така отлагат забраната досегашният компрометиран ВСС да кадрува . За един месец ще бъде назначен и бетониран който трябва, където трябва в съдебната система, пък после пак ще се хвърля прах в очите на хората. А и не ви ли е странно, че партията на Румен Радев, която щеше да унищожава модела Борисов, прави съдебна реформа заедно и с гласовете на същия модел? Че и публично, и показно си благодарят. Подмяната е в ход.

Този коментар публикува на страницата си във фейсбук лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    41 9 Отговор
    Ами,странно е другарко Нинова, ама ти преложи Румен за президент.

    Коментиран от #4, #22

    17:39 15.05.2026

  • 2 Мнение

    35 15 Отговор
    По скоро обратното, повечето от сегашния "ВСС" ще бъдат арестувани и ще мислят за показания, а не за кадруване. Не забравяйте, че от прасето Цацаров започнаха тези свинщини да могат Борисов и Пеевски да упражняват превишена власт и институциите да бездействат. Мисля че първо ще арестуват празноглавчев

    Коментиран от #25, #47

    17:41 15.05.2026

  • 3 ВЕЧЕ НЕ ВАЖИШ

    45 14 Отговор
    И затова не се изказвай,защото видяхме и вие какво направихте,т.е. нищо.

    17:41 15.05.2026

  • 4 Така е

    10 19 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Даже каза, че е съгласувано с Москва

    17:42 15.05.2026

  • 5 Гласоподавател

    36 18 Отговор
    Факти, докога ще давате трибуна на това нахално недоразумение.

    17:43 15.05.2026

  • 6 Е, како Корни,

    23 26 Отговор
    ти си знаеш най-добре твоето отроче Моше Боташ Крадев.

    17:44 15.05.2026

  • 7 Непокорен

    36 15 Отговор
    Само приказки от Нинова.Съсипа си партията, сега плямпоти глупости за да не я забравят. Какво точно работи и кой я издържа е въпросът с повишена трудност.

    17:46 15.05.2026

  • 8 само питам

    10 13 Отговор
    ефремова, според теб нинчето ще прави ли хубавиСВИРКИ със тия устнички?

    долу дали ще е тесничка?

    17:48 15.05.2026

  • 9 Ама

    13 17 Отговор
    те бяха ясни на всички ! А и от първия ден в Парламента , получаваха солидарност и одобрение за всичко , най вече от криминалните Боюви довереници за по 1000 години затвор !

    17:54 15.05.2026

  • 10 Госあ

    16 11 Отговор
    Сус ма !

    17:55 15.05.2026

  • 11 Дзак

    16 7 Отговор
    Ами Борисов е прилепчив. Самата тя имаше много преки контакти.

    Коментиран от #24

    17:57 15.05.2026

  • 12 Курнелия

    20 8 Отговор
    Нинова нямаш ден трудов стаж и потна вода не си пила през живота си

    Коментиран от #28

    17:59 15.05.2026

  • 13 Дедо ти

    15 11 Отговор
    Тази я сравняват с Вандер Любе , който навремето подпали Райхстага.Сега разбирай БСП...

    18:00 15.05.2026

  • 14 Опа

    12 20 Отговор
    Како Корни, бойковостите са класи над радевистите. Кандев осигури на Радев 300 000 купени гласа, а на ППДБ Петрохан осигури 100 000. Затова го оставиха да е главен секретар.

    18:00 15.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Дориана

    20 11 Отговор
    Нинова е провален политик и изобщо няма моралното право да коментира каквото и да е било. Румен Радев я превъзхожда по ум, интелект, съвест , морал и отговорност в пъти. Точно за това нейната омраза не стихва. Съдебна реформа ще има и тя трябва да бъде обмислена добре и правилно , а не като нея да дава вредни за народа предложения като връщането на бюлетините в тяхна полза и в полза на Борисов и Пеевски , и повишението по нейно предложение само на най- ниските пенсии доближавайки ги до тези , които са работели и имат стаж Така точно тя е причината да срине пенсионната система чрез несправедливото и и прибързано необмислено предложение . Тя е нагъл и провален , бездарен политик. .

    Коментиран от #19, #27

    18:01 15.05.2026

  • 17 Ние си знаехме че Другаря РР е проверен

    15 4 Отговор
    другар
    -;-
    "А и не ви ли е странно, че партията на Румен Радев, която щеше да унищожава модела Борисов, прави съдебна реформа заедно и с гласовете на същия модел?
    -;-
    и нищо не ни е странно.
    Даже се чудим какво ще да са измислили проверените ни другари!
    Факта че генерали, ЗКПЧ-та и проверени другари ни управляват, значи че вървим по хълмовете на времето!

    18:01 15.05.2026

  • 18 Нормално

    16 7 Отговор
    Цацаров и Радев са в една масонска ложа - слънце ориент.

    18:01 15.05.2026

  • 19 Кури писала речите на Боташа

    13 4 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    Дориана:
    Нинова е провален политик и изобщо няма моралното право да коментира каквото и да е било. Румен Радев я превъзхожда по ум, интелект, съвест , морал и отговорност в пъти.
    -;-
    То и БКП-то беше провалена партия пък как взима властите!

    18:02 15.05.2026

  • 20 Така е

    14 4 Отговор
    Нинова знае много добре схемите на Радев. Все пак е неин възпитаник.

    18:03 15.05.2026

  • 21 Непокорна овцъ

    16 10 Отговор
    Изключително досадна лелка

    18:03 15.05.2026

  • 22 Стрината Кури не си спомня как е станало

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    Сатана Z
    110ОТГОВОР
    Ами,странно е другарко Нинова, ама ти преложи Румен за президент.
    -;-
    Ама стрината от Крушовица-Врачанско не си спомня как била срещнала Боташа и го оценила по достойнство.

    18:04 15.05.2026

  • 23 Жалко

    13 7 Отговор
    Нинова вкара чорапа в политиката, а той и заби нож в гърба. Нищо добро не чака България с такова предатели и това се вижда през последните 5 години от както чорапа и подсъдимите олигарси поеха властта през служебни правителства и две редовни на ППДБ.

    18:05 15.05.2026

  • 24 Корнела съм

    13 1 Отговор

    До коментар #11 от "Дзак":

    Ела вън, да се разберем като мъже, бе!

    18:06 15.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Мдаа

    9 7 Отговор
    Вчера гледах Венци Стефанов при Генка и Миролюба. По неговите думи Нинова била голяма лъжкиня. Била се срещнала с Решетников съвсем случайно, а Стефанов твърди точно обратното.

    18:07 15.05.2026

  • 27 Дориано,

    13 4 Отговор

    До коментар #16 от "Дориана":

    от твоите ПП-осъдени-кокоркирчовци и ДБ-бити-ивомирчевци по-провалени политикани няма!

    Коментиран от #31

    18:08 15.05.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 9689

    10 7 Отговор
    Корнело,ще се задавиш.

    18:10 15.05.2026

  • 30 Прехода продължава

    10 4 Отговор
    А и не ви ли е странно, че партията на Румен Радев, която щеше да унищожава модела Борисов, прави съдебна реформа заедно и с гласовете на същия модел? Че и публично, и показно си благодарят. Подмяната е в ход.
    -;-
    Премяна- подмяна, измяна- важното е да имаме движуха!

    18:10 15.05.2026

  • 31 Как бърза забравихме ИТН

    6 4 Отговор

    До коментар #27 от "Дориано,":

    Дориано,
    10ОТГОВОР
    До коментар 16 от "Дориана":

    от твоите ПП-осъдени-кокоркирчовци и ДБ-бити-ивомирчевци по-провалени политикани няма!
    -;-
    Как бърза забравихме ИТН, а те бяха даже и първи!!!!!!!

    Коментиран от #34

    18:11 15.05.2026

  • 32 Не е харесвам, но в случая е права

    8 5 Отговор
    А до онзи ден ги съжалявах излъганите радевистчета, но станаха прекалено нагли и агресивни - нещо като укросетката на ПП и ДБ. Да си берат гайлето на новия стар "спасител" в това потъващо €блато, след като мозъка им стига само да кълнат и плюят по несъгласните със схемите на "добрата олигархия".

    Коментиран от #38, #40

    18:14 15.05.2026

  • 33 БКП

    11 8 Отговор
    Червената крава, изпусна кокала и има да реве, стига някой глупак да и дава трибуна

    18:14 15.05.2026

  • 34 И затова сега чалгарите си имат министри

    8 3 Отговор

    До коментар #31 от "Как бърза забравихме ИТН":

    Нъл тъй, ва умян?!

    18:15 15.05.2026

  • 35 Цвете

    5 6 Отговор
    НИНОВА, ИЗГЛЕДАЙ ПРЕДАВАНЕТО НА ГЕНКА ШИКЕРОВА И МИРОЛЮБА БЕНАТОВА ,КАКВО " СПОДЕЛИ " ЛИЧНО ЗА ТЕБ СОБСТВЕНИКА НА " ЛОКОМОТИВ " СОФИЯ?! ТОВА, АКО Е ВЕРНО ,НЕЗНАМ НА КОГО В БЪЛГАРИЯ ВЕЧЕ МОГА ДА ИМАМ ДОВЕРИЕ.? ГОВОРЯ ЗА ПОЛИТИЦИТЕ САМО. ПАДЕНИЕТО Е ОГРОМНО.И ТОЗИ " РАЗКАЗВАЧ " НЕ Е С ЧИСТО МИНАЛО, СЪОСНОВАТЕЛЯ НА ГРУПИРОВКАТА " СИК " ЗАЕДНО С МАДЖО И ПАШАТА,НЕБЕЗИЗВЕСТНИЯ МИЛИОНЕР.🤦‍♂️🚔🎭👨‍🎓🤔🫡🚔🇧🇬

    18:17 15.05.2026

  • 36 бай Санде

    7 9 Отговор
    Еййййй, много подло същество е това Корнелата. Тва няма капка срам начи.

    18:18 15.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Маринов

    6 6 Отговор
    Ама Нинова, кой те посъветва да не си евродепутат, а да си това, което си сега? Грешка нали? Не се занимавай с конспирации, не ги разбираш тия работи. Вземи си човека, иди на някой круиз, поживей нормално. Стига заяждане, да не извадим компрес материали. Аман! Господ е разбрал, че от матриархат нищо не става и е пратил жените на тяхното място, за където ги е създал. Та видяхме те колко струваш. Хайде, сполай ти!

    18:21 15.05.2026

  • 40 Теслатъ

    6 4 Отговор

    До коментар #32 от "Не е харесвам, но в случая е права":

    Не, не е права, тя много добре знае, че на Радев са му необходими минимум 2/3 от гласовете на народните представители, за да направ Конституционни реформи в съдебната власт., а не обикновенно мнозинство.

    Коментиран от #41

    18:22 15.05.2026

  • 41 Добре, бе,

    7 2 Отговор

    До коментар #40 от "Теслатъ":

    нали уж ПП на Шишо и ДБ на Буци са за тия реформи, Костя на Буци и той ще помогне 😂😂

    Хубава, лоша, Нинова е права!

    Коментиран от #43

    18:30 15.05.2026

  • 42 Да ви кажа един виц...

    6 5 Отговор
    "Кака Кури има топки!" Не е ясно за какво са ѝ.

    Коментиран от #44

    18:36 15.05.2026

  • 43 Теслатъ

    2 5 Отговор

    До коментар #41 от "Добре, бе,":

    Е, да ама и Тикватъ е демократ, даже, Баш Демократинъ на Бг, и той иска да "реформиръ", квото и да е там, нема значение. Е, решил чилякъ да подрепи Радев, а той не може да го спре. А, на Нинова доверие нямам,навремето в коалиция с ПП-ДБ, ИТН и БСП обеща, че един патрон нема да отиде в Ук, а вместо туй, цели Кервани отидоха за ВСУ!

    Коментиран от #64

    18:42 15.05.2026

  • 44 до вица

    5 3 Отговор

    До коментар #42 от "Да ви кажа един виц...":

    """" "Кака Кури има топки!" Не е ясно за какво са ѝ. """""" ------ Е, как за кво??? Да си ги чеши...

    18:44 15.05.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Нее

    4 5 Отговор
    Странното е, че тази първо вкара зеления чорап в политиката, а сега си взема комисионната, като всеки ден го плюе.

    18:46 15.05.2026

  • 47 Антимнение

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "Мнение":

    Бъди сигурен че няма да доживеем да видим каквото и да е.Не разбирате ли че у нас са навързани като свински черва,и няма да смеят да се пипнат.В противен случай,ще засмърди та нема да се трае.

    18:47 15.05.2026

  • 48 Корни

    4 3 Отговор
    Еви се в гадзо прееева бкп нямаш думата в политическия живот и право на критика. Бкп не е в парламента нито твоята мизерна партия

    18:48 15.05.2026

  • 49 1989г

    7 1 Отговор
    българите са апчни,завистливи и прости,затова гласуват от 36г за тарикати,а после се чудят кой ги клати!

    18:50 15.05.2026

  • 50 ЕДГАР КЕЙСИ

    2 5 Отговор
    КОРНИ ХОДИ НА "ФРИЗЬОР" ..................... ДА СИ ОПЪВА БРЪЧКИТЕ ПО ЛИЦЕТО, НО .................... НЕ МОЖЕ ДА СИ СМЕНИ ...................... МЕСЕСТИТЕ СЕЛСКИ БУЗИ .................... (АКО МОЖЕШЕ БИ ГИ ОТРЯЗАЛА) ...................... КАТО МИСТЪР КЕШ, БРАДАВИЦИТЕ .................. ФАКТ !

    18:53 15.05.2026

  • 51 до 44 ...Ми това и прави...

    3 5 Отговор
    чеше си топките, а всички тука дето пишат и коментират как го прави, трябва на вместо да дращят дивотии, да и подарят спрей против сърбежни буби.

    19:01 15.05.2026

  • 52 Провалената

    7 6 Отговор
    Мнения на провалени минали нищожества не ни натрапвайте, моля!
    Нека да злобеят по селските мегдани

    19:04 15.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Откровен

    2 5 Отговор
    Ани Ефремова явно е на хонорар при непокорната и една от тези 6620 души гласували за нея...
    Винаги ,когато е дежурна и Курнела е на лице...

    19:33 15.05.2026

  • 55 Кум Факти

    3 1 Отговор
    Медия на бившето статукво

    19:33 15.05.2026

  • 56 Нинова

    4 6 Отговор
    е много далече от нивото на Радев. Изобщо не може да става и дума за сравнение. Ако Радев продължи така след една година ще бъде фигура номер 1 в ЕС и Европа. Колкото и да злобее Радев е много високо ниво и няма нищо общо с корумпираната измет на статуквото.

    19:39 15.05.2026

  • 57 отврат

    6 5 Отговор
    Тая непотребна персона защо ни занимава с глупости. Синчето ѝ в сащ, а тя се бореше с нато. Нито 1 куршум не пращаше за украйна, а товарните самолити излитаха един след друг

    19:43 15.05.2026

  • 58 Очевидец

    3 4 Отговор
    Таа Баба Яга вместо да се завре в горите Тилилейски, хукнала да се навира на хората в очите.

    19:56 15.05.2026

  • 59 Жалко

    2 5 Отговор
    Дебелия активира поредната калинка. Много е жалко че това същество беше председател на столетницата. За

    19:56 15.05.2026

  • 60 Така е!

    5 0 Отговор
    Бойко Борисов е руски шпионин преди Радев.

    20:06 15.05.2026

  • 61 кури

    2 2 Отговор
    техноимпекс КОГА???

    20:31 15.05.2026

  • 62 Не ни е

    5 1 Отговор
    странно на нас, които не сме мунчи, тикви, шиши копейки. Ти домъкна прокситата на рашките, на теб трябва да ти е "странно". Безсрамница

    20:36 15.05.2026

  • 63 тая

    3 2 Отговор
    не се ли накраде бе?

    20:38 15.05.2026

  • 64 Дръжката

    2 4 Отговор

    До коментар #43 от "Теслатъ":

    За тая лъжа за патроните за Украйна Нинова осъди не една и две мисирки, защото, идиоте, патрони за Украйна не са изнасяни. А това дали Полша и Румъния ги пращат някъде си, не е на Нинова работа.

    21:02 15.05.2026

  • 65 Нинова

    1 3 Отговор
    коментира Генерал Радев? Голям смях пада! Тази удари дъното! Едно е да осребряваш, друго е да събираш и създаваш държава. Но това за Нинова са непонятни неща.

    21:17 15.05.2026

