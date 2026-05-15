Пеканов: Ще работим да се спре ръстът на цените и инфлацията да се усмири

Инфлацията в момента е основно предизвикателство за всички български граждани. През април България имаше най-високата инфлация в еврозоната. Това е изключително притеснително. Неслучайно първата работа на този кабинет беше да се предприемат стъпки по тази линия. Бяха внесени законопроекти за засилване на регулаторите, не такива, които са антипазарни, а такива, които да засилят ролята на държавата така, че пазарът да не бъде джунгла, както много често е било в България. Това каза в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов, цитиран от novini.bg

"Приемаме, че „невидимата ръка“ на пазара е важна, тя трябва да бъде пазена, но трябва да си дадем сметка, че когато тя не бъде контролирана по някакъв начин, и ако няма правила, тя може да пошляпва някои, а от други да прибира. Именно тук трябва държавата да се намеси и да регулира по начина, по който това се случва в западните страни по начина, по който регулаторите там имат силен капацитет, аналитичен капацитет. По начина, по който потребителите имат достатъчно информация, за да разбират какво се случва, за да могат да си отговорят на един прост въпрос, на който и аз самият от години търся отговор. А той е защо някои стоки в София са по-скъпи от тези във Виена", добави той.

"Ще работим за това, за да имаме ясен отговор, да се спре ръстът на цените и инфлацията да се усмири", подчерта Пеканов.

"Не обещаваме чудеса", изтъкна той, като внесе разяснението, че т.нар. "справедлива цена" не е задължителна, но дава прозрачност за крайните потребители.

Пеканов не пропусна да отбележи, че инфлацията се дължи на сбор от фактори. "Най-вероятно ще се наложи и фискална консолидация. Помпането на потреблението в последните години чрез постоянно повишаване на дълга не е нещо, което може да се задържи постоянно. Рано или късно сметката трябва да се плати. Имало е случаи, в които съм защитавал тази политика. Да, доходите трябваше да се вдигнат, но това отдавна излезе извън поносимите норми. При нас идва топката да оправим нещата и ще го направим", обеща вицепремиерът.

По думите му еврото се е оказало е един от факторите, които са довели до повишаване на цените. "Със сигурност допринася и войната. Също и външните шокове", отбеляза Пеканов.

Според него, проблемите покрай еврото са произлезли от безвремието и безвластието, в което се намираше България. "При нас се реализира най-лошият сценарий именно защото държавата не си беше на мястото", заяви той.