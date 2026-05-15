Пеканов: Ще работим да се спре ръстът на цените и инфлацията да се усмири

15 Май, 2026 22:11 1 039 39

Пеканов не пропусна да отбележи, че инфлацията се дължи на сбор от фактори. "Най-вероятно ще се наложи и фискална консолидация. Помпането на потреблението в последните години чрез постоянно повишаване на дълга не е нещо, което може да се задържи постоянно. Рано или късно сметката трябва да се плати, допълни вицепремиерът

Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Инфлацията в момента е основно предизвикателство за всички български граждани. През април България имаше най-високата инфлация в еврозоната. Това е изключително притеснително. Неслучайно първата работа на този кабинет беше да се предприемат стъпки по тази линия. Бяха внесени законопроекти за засилване на регулаторите, не такива, които са антипазарни, а такива, които да засилят ролята на държавата така, че пазарът да не бъде джунгла, както много често е било в България. Това каза в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов, цитиран от novini.bg

"Приемаме, че „невидимата ръка“ на пазара е важна, тя трябва да бъде пазена, но трябва да си дадем сметка, че когато тя не бъде контролирана по някакъв начин, и ако няма правила, тя може да пошляпва някои, а от други да прибира. Именно тук трябва държавата да се намеси и да регулира по начина, по който това се случва в западните страни по начина, по който регулаторите там имат силен капацитет, аналитичен капацитет. По начина, по който потребителите имат достатъчно информация, за да разбират какво се случва, за да могат да си отговорят на един прост въпрос, на който и аз самият от години търся отговор. А той е защо някои стоки в София са по-скъпи от тези във Виена", добави той.
"Ще работим за това, за да имаме ясен отговор, да се спре ръстът на цените и инфлацията да се усмири", подчерта Пеканов.

"Не обещаваме чудеса", изтъкна той, като внесе разяснението, че т.нар. "справедлива цена" не е задължителна, но дава прозрачност за крайните потребители.
Пеканов не пропусна да отбележи, че инфлацията се дължи на сбор от фактори. "Най-вероятно ще се наложи и фискална консолидация. Помпането на потреблението в последните години чрез постоянно повишаване на дълга не е нещо, което може да се задържи постоянно. Рано или късно сметката трябва да се плати. Имало е случаи, в които съм защитавал тази политика. Да, доходите трябваше да се вдигнат, но това отдавна излезе извън поносимите норми. При нас идва топката да оправим нещата и ще го направим", обеща вицепремиерът.

По думите му еврото се е оказало е един от факторите, които са довели до повишаване на цените. "Със сигурност допринася и войната. Също и външните шокове", отбеляза Пеканов.
Според него, проблемите покрай еврото са произлезли от безвремието и безвластието, в което се намираше България. "При нас се реализира най-лошият сценарий именно защото държавата не си беше на мястото", заяви той.


  • 1 Шумкарският

    15 2 Отговор
    внук щял да усмирява (???) инфлацията....

    22:16 15.05.2026

  • 2 ЧОЧО

    15 1 Отговор
    Когато ти е широко около врата нищо не ти пука , като тоя внук на комундета.

    22:16 15.05.2026

  • 3 Неподписан

    12 3 Отговор
    Имащите мозък участват в Зелената лотария на САЩ и чуят ли българска реч бягат надалеч в случай че искат да преуспеят в живота...

    Коментиран от #10, #13

    22:17 15.05.2026

  • 4 И КАК И КАКВО

    15 2 Отговор
    ТОЧНО ЩЕ РАБОТИТЕ????

    Коментиран от #11

    22:17 15.05.2026

  • 5 Петканчо бе

    14 1 Отговор
    Ти само във Виена седиш , от там ли ще работиш?

    22:17 15.05.2026

  • 6 Пикан

    13 1 Отговор
    Педал

    22:19 15.05.2026

  • 7 Циииги7

    10 0 Отговор
    В една кофа наливаш вода и нивото се вдига.
    В една финансова система наливаш пари и нивото на цени се вдига.

    22:22 15.05.2026

  • 8 Дорде централните бавки по света печатат

    13 0 Отговор
    Трилиони нищо не може да бъде усмирено даже още по скъпо ще става и кой оцелее оцелее хората са вече ненужни вече има роботи и интелект и загубата на човеци само ще бъде добре за богати политици и самата планета така че не очаквайте някой от политиците да се юрне да ви спасява безмислените животи😅😅😅да гръмки слова ше има показности да но ефект не щот и те самите политици знаят че нищо не могат направят а и не желаят а през това време тихичко си върви геноцида и кой оцелял оцелял и така ....

    22:23 15.05.2026

  • 9 Гробар

    8 3 Отговор
    Това с цените стана като неукия студент и водното съдържание на краставиците. Явно шайката на Плешо толкова си може.

    Коментиран от #12

    22:25 15.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 танас

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "И КАК И КАКВО":

    така се казва не приемайте всичко буквално?

    22:31 15.05.2026

  • 12 тъй ли...

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Гробар":

    А с какво да се занимава правителството? Да дискутира топенето на ледовете по полюсите, че да могат търговци и спекуланти да дерат на спокойствие ли?

    Коментиран от #28

    22:31 15.05.2026

  • 13 Аз участвам в зелената карта но

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Неподписан":

    От миналата година като доиде лудия и зелената карта пропадна като искам да си видя резултата и все ми излиза съобщение че не съм си въвел данните коректно и да опитам пак😵‍💫😵‍💫😅😅😅при байдън поне като не си избран системата те пуска и виждаш съобщение че не си избран а при лудия доре не те пуска да влезеш 😅😅😅😅

    22:32 15.05.2026

  • 14 Припяваш

    5 1 Отговор
    в хора на мунчите. Трябва да се развива икономиката, доходите на хората да растат. Изкуственото "натискане" на цените е дивотия. Язък, че си млад, образован и работиш извън България. Позорно е, че се върна да промотираш хора, които връщат държавата години назад. Муньо е посредствен селтак, а ти???

    Коментиран от #16

    22:33 15.05.2026

  • 15 Ами как да иде като трябва виза

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "тъй ли...":

    Без виза няма как да идеш легално в саш...аз също искам да ида и съжалявам че изгубих толко години найвно да чакам зелена карта или друг легален начин да ида там а трябваше да си ида като другите нелегални мигранти там и на място ще се оправям ама на мислех че може да ида легално

    22:34 15.05.2026

  • 16 Ти не разбираш ли че

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Припяваш":

    Девиза на всички управници от 1878г насам е народа да живее в мизерия и да няма пари и да му са набива през талавизора и весника че е криза и пари няма

    Коментиран от #17, #20, #21

    22:36 15.05.2026

  • 17 с две думи

    3 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ти не разбираш ли че":

    КРАЖБА ДО КРАЙ!

    22:40 15.05.2026

  • 18 Цвете

    5 5 Отговор
    ОТНОВО ЕВРОТО Е НА ТОПА НА УСТАТА? НЕ ПЕКАНОВ ,НЕ Е ПРОБЛЕМ ЕВРОТО, А ТОВА, ЧЕ " ГЪРМЯХА " ВИСОКО НА ГЛАС ГОДИНА И МАЛКО ПОВЕЧЕ ПРЕДИ ТОВА, ЧЕ ЩЕ СМЕНЯМЕ ВАЛУТАТА.И ТЪРГОВЦИТЕ РЕШИХА ДА СЕ ПРЕЗАСТРАХОВАТ И ОТ ТАМ ТРЪГНАХА ГЛАВОЛОМНО ЦЕНИТЕ НА ВСИЧКИ СТОКИ ОТ ХРАНИТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ ДО, ТОК, ВОДА,ПАРНО, БЯЛА И ЧЕРНА ТЕХНИКА .ПО ВЕРИГАТА ВСИЧКО.КОЙТО ПЛЕЩИ СЕГА БЪЛГАРИТЕ ПЛАЩАТ. И ВОЙНИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ .ТОВА Е КАРТИНАТА ЗА СЪЖАЛЕНИЕ.

    22:41 15.05.2026

  • 20 нали затова

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ти не разбираш ли че":

    драпат толкова да са в "политиката"...

    22:44 15.05.2026

  • 21 по действителен случай

    6 0 Отговор

    До коментар #16 от "Ти не разбираш ли че":

    в национален ефир въпрос от журналист към български политик: Редовно ли ходите на работа?
    отговора на политика: Аз съм политик аз не работя!

    22:49 15.05.2026

  • 22 Старо начало

    8 1 Отговор
    Егати държавата щом този е министър.

    22:54 15.05.2026

  • 23 Госあ

    5 1 Отговор
    Тези мерки, които анонсира правителството се прилагат в много държави и са окей. Но не трябва да бъдат половинчати и побългарявани ! Електронни етикети има в момента в големите вериги и именно те са монополистите. Но тази информация трябва да отиде в облака на държавните регулатори. ИИ може да обработи цените на 60 000 артикула без абсолютно никакъв проблем ! Нема чиновници да ги следят, както каза Асенчо, и това много добре го знае ! За малките магазини също може да бъде въведено изискване за такива етикети. Достатъчно е, когато бъде засечено необосновано поскъпване, етикета да светва в червено в реално време и потребителя да го види и да си направи сметката от там ли трябва да го купи. А когато една стока поскъпне необосновано във всички вериги, тогава органите могат съвсем пазарно да вземат мерки. И това е абсолютно пазарен принцип, нещо повече - спомага лоялната пазарна икономика ! Проблемът е, че няма как една стока внесена от Германия да бъде по-евтина в България ! Просто нема как да стане ! Затова, както правителството заявява, трябва да бъдат подпомогнати производителите, поне с уредби за кооперативи.

    22:55 15.05.2026

  • 25 гражданин от селски тип

    11 0 Отговор
    Пеканов , след като народа облича абитуриентите от Турция и си прави зъбите в Турция , защото е много по евтино , значи сме изтървали държавата

    23:08 15.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 здраво мислещ

    7 0 Отговор
    Няма как да лъжете хората , всеки вече пътува , ползва интернет , сравнява цени .Как в немски, френски , италиански банки дават лихви по депозити , а в български банки лихвата по депозит е 0% и то от години ? Нали вече сме в евро и сме към ЕЦБ , нещо не ми се връзва ?

    23:13 15.05.2026

  • 28 Гробар

    2 2 Отговор

    До коментар #12 от "тъй ли...":

    Има и много други теми: енергетика, селско стопанство, икономика, образование. Но такива като теб се интересуват само от ракийката и салатката.

    Коментиран от #33

    23:14 15.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Госあ

    5 1 Отговор
    И още нещо, когато условията за вземане на пари по тези пву са пагубни за България, да ни ги вземат тези пари !!! Нема да си ликвидираме въглищните електроцентрали, както реакторите, шепа измекяри да получат кинти за солари и ветропоказатели са ни товарят сметките за ток !!! И е много добре, че чух такава заявка. Но да видим.

    23:18 15.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Анонимен

    5 1 Отговор
    Тоя провален некадърник излязъл и лъже бедняците хахаха

    23:29 15.05.2026

  • 33 тъй ли...

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Гробар":

    Всичките, изброени от теб, ценообразуват ракийката и салатката.

    00:09 16.05.2026

  • 34 Горски

    4 0 Отговор
    Очакам да се справите с тази сложна ситуация, ама не сте най-добрите. В най-развитите днес икономики от бившия соцлагер - Полша, Чехия, Унгария, Румъния еврото не беше наложено и днес те използват националните си валути -злота, крона, форинт, лея. При по-ниски икономически показатели и по-малък брутен вътрешен продукт, с нереформирани базови държавни институции и отявлена корупция ние приехме еврото. Предвижданията бяха, че няма да има ръст на инфлацията и нарастване на дълга. Видя се, че тези прогнози са тотално сгрешени. В обращение влязоха няколко милиарда лева, укривани до този момент и без ясен произход, които рязко повишиха цените. Е, как така да няма връзка? Просто избързахме. Добре ще е тези, вземаха решенията и които ни убеждаваха, че няма да има проблеми, публично да признаят своята некомпетентност и да бъдат маргинализирани. Цените се завишиха 2 години преди еврото да влезе и кой е отговорен ,!Кой не си свърши работата?Кой обещаваше ,че нищо такова няма да стане и докато не ни вкара в еврозоната видиш ли света ще свърши

    00:38 16.05.2026

  • 35 Васил

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Цвете":

    Абе трол стига си повтарял коментари под всяка като дебил, не си чуваш мислите ли или пишеш по три пъти едно и също за да си повярваш сам !!!???

    01:31 16.05.2026

  • 36 симеон крадкобурготски

    1 0 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!

    02:39 16.05.2026

  • 37 най-мразеното министърче

    1 0 Отговор
    Палачът на лева не трябваше да става министър, явно Радев е кукла на конци.

    02:42 16.05.2026

  • 38 Не е Юрошита? Оставка? Референдум Дойран

    1 0 Отговор
    От 2020 г. започнаха проблемите с цените, юли след влизането в юрочакалнята. На следващото утро една малка част от храните се повишиха с 30%. Някой даде заповед на борсите, да повишат цени. 2026 стигнахме до скандалните СТО ПРОЦЕНТА повишение на цени на храни, услуги, повишение данъци, преки и косвени, акцизи по няколко пъти в годината. Десетки експерти ви казаха, не сте готови за Юрошита. За да унищожите националната парична единица, повишихте с105% заплати на бюджетници, преди да реформирате сектори. Фалшифицирахте данни за инфлация и дефицит, признание на Евростат на официалната страница на ЕС. Най-голямото предателство в историята на Територията, унищожаването на националната парична единица.
    Оставка! Оставка на всички подкрепили Юрошита лобисти по медии, партии, лидери, депутати, евродепутати, министри, зам. министри, НСИ, БНБ, бивши президенти подписали Указ 200, 2024 г. август за въвеждане на Юрошит. Оставка на всички теглили безобразни заеми, за да ни набутат в юрошита. Територията е първо по темпове на задлъжняване в ЕС. Оставка!

    04:47 16.05.2026

  • 39 Жокера

    0 0 Отговор
    Има една проста истина за инфлацията - когато се дават пари за несвършена работа така наречените хеликоптерни пари. Той целия проблем се корени в администрацията. Когато даваш пари, а тя не върши работа това се случва. Първо Пеканов и Радев да си подредят заварената си администрация пълна оптимизация. Трябва тази добре платена държавна машина да работи оптимално. За какво плащаме за комисии регулатори, а виждаме, че реално нищо не правят. Държавата затънала в дългове плаща за безсмислени служби. Безсмислени безсмислени, но добре платени. А колко ли други са професия банкомат. Дане говорим за телковете. Инфлацията става от това спящи служби и регулатори, даване на заплати взети със заеми на маса хора, които не произвеждат нищо, а само пречат на работещите.

    06:08 16.05.2026

