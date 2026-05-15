Пеканов: Ще работим да се спре ръстът на цените и инфлацията да се усмири

Инфлацията в момента е основно предизвикателство за всички български граждани. През април България имаше най-високата инфлация в еврозоната. Това е изключително притеснително. Неслучайно първата работа на този кабинет беше да се предприемат стъпки по тази линия. Бяха внесени законопроекти за засилване на регулаторите, не такива, които са антипазарни, а такива, които да засилят ролята на държавата така, че пазарът да не бъде джунгла, както много често е било в България. Това каза в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ вицепремиерът Атанас Пеканов, цитиран от novini.bg
"Приемаме, че „невидимата ръка“ на пазара е важна, тя трябва да бъде пазена, но трябва да си дадем сметка, че когато тя не бъде контролирана по някакъв начин, и ако няма правила, тя може да пошляпва някои, а от други да прибира. Именно тук трябва държавата да се намеси и да регулира по начина, по който това се случва в западните страни по начина, по който регулаторите там имат силен капацитет, аналитичен капацитет. По начина, по който потребителите имат достатъчно информация, за да разбират какво се случва, за да могат да си отговорят на един прост въпрос, на който и аз самият от години търся отговор. А той е защо някои стоки в София са по-скъпи от тези във Виена", добави той.
"Ще работим за това, за да имаме ясен отговор, да се спре ръстът на цените и инфлацията да се усмири", подчерта Пеканов.
"Не обещаваме чудеса", изтъкна той, като внесе разяснението, че т.нар. "справедлива цена" не е задължителна, но дава прозрачност за крайните потребители.
Пеканов не пропусна да отбележи, че инфлацията се дължи на сбор от фактори. "Най-вероятно ще се наложи и фискална консолидация. Помпането на потреблението в последните години чрез постоянно повишаване на дълга не е нещо, което може да се задържи постоянно. Рано или късно сметката трябва да се плати. Имало е случаи, в които съм защитавал тази политика. Да, доходите трябваше да се вдигнат, но това отдавна излезе извън поносимите норми. При нас идва топката да оправим нещата и ще го направим", обеща вицепремиерът.
По думите му еврото се е оказало е един от факторите, които са довели до повишаване на цените. "Със сигурност допринася и войната. Също и външните шокове", отбеляза Пеканов.
Според него, проблемите покрай еврото са произлезли от безвремието и безвластието, в което се намираше България. "При нас се реализира най-лошият сценарий именно защото държавата не си беше на мястото", заяви той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
В една финансова система наливаш пари и нивото на цени се вдига.
9 Гробар
11 танас
До коментар #4 от "И КАК И КАКВО":така се казва не приемайте всичко буквално?
12 тъй ли...
До коментар #9 от "Гробар":А с какво да се занимава правителството? Да дискутира топенето на ледовете по полюсите, че да могат търговци и спекуланти да дерат на спокойствие ли?
13 Аз участвам в зелената карта но
До коментар #3 от "Неподписан":От миналата година като доиде лудия и зелената карта пропадна като искам да си видя резултата и все ми излиза съобщение че не съм си въвел данните коректно и да опитам пак😵💫😵💫😅😅😅при байдън поне като не си избран системата те пуска и виждаш съобщение че не си избран а при лудия доре не те пуска да влезеш 😅😅😅😅
14 Припяваш
15 Ами как да иде като трябва виза
До коментар #10 от "тъй ли...":Без виза няма как да идеш легално в саш...аз също искам да ида и съжалявам че изгубих толко години найвно да чакам зелена карта или друг легален начин да ида там а трябваше да си ида като другите нелегални мигранти там и на място ще се оправям ама на мислех че може да ида легално
16 Ти не разбираш ли че
До коментар #14 от "Припяваш":Девиза на всички управници от 1878г насам е народа да живее в мизерия и да няма пари и да му са набива през талавизора и весника че е криза и пари няма
17 с две думи
До коментар #16 от "Ти не разбираш ли че":КРАЖБА ДО КРАЙ!
20 нали затова
До коментар #16 от "Ти не разбираш ли че":драпат толкова да са в "политиката"...
21 по действителен случай
До коментар #16 от "Ти не разбираш ли че":в национален ефир въпрос от журналист към български политик: Редовно ли ходите на работа?
отговора на политика: Аз съм политик аз не работя!
28 Гробар
До коментар #12 от "тъй ли...":Има и много други теми: енергетика, селско стопанство, икономика, образование. Но такива като теб се интересуват само от ракийката и салатката.
33 тъй ли...
До коментар #28 от "Гробар":Всичките, изброени от теб, ценообразуват ракийката и салатката.
35 Васил
До коментар #24 от "Цвете":Абе трол стига си повтарял коментари под всяка като дебил, не си чуваш мислите ли или пишеш по три пъти едно и също за да си повярваш сам !!!???
38 Не е Юрошита? Оставка? Референдум Дойран
Оставка! Оставка на всички подкрепили Юрошита лобисти по медии, партии, лидери, депутати, евродепутати, министри, зам. министри, НСИ, БНБ, бивши президенти подписали Указ 200, 2024 г. август за въвеждане на Юрошит. Оставка на всички теглили безобразни заеми, за да ни набутат в юрошита. Територията е първо по темпове на задлъжняване в ЕС. Оставка!
