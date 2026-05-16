Новини
България »
Оправдаха лидера на движение "Русофили“ Николай Малинов по делото за шпионаж

Оправдаха лидера на движение "Русофили“ Николай Малинов по делото за шпионаж

16 Май, 2026 07:04, обновена 16 Май, 2026 06:14 2 281 70

  • николай малинов-
  • шпионаж-
  • дело

Процесът продължи пет години

Оправдаха лидера на движение "Русофили“ Николай Малинов по делото за шпионаж - 1
Снимка: БГНЕС
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Лидерът на движение "Русофили" Николай Малинов беше оправдан по продължилото пет години дело за шпионаж.

Процесът започна в закрития вече Специализиран наказателен съд по обвинение, че Малинов се е поставил в услуга на чужда организация с цел да издаде информация, представляваща държавна тайна.

Първоначално Малинов беше задържан, но впоследствие освободен срещу 50 000 лева гаранция и му беше забранено да напуска страната. С какви мотиви той е оправдан ще стане ясно след публикуване им от Софийския градски съд.

Присъдата не е окончателна и прокуратурата може да я протестира пред второинстанционния апелативен съд.


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 55 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 глоги

    17 2 Отговор
    Оправдаха лидерА на движение "Русофили“...

    Коментиран от #19

    06:10 16.05.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Ачо

    9 37 Отговор
    Защо този меланхоличен тип го наричат русофил?Тоя хич го няма!Мрънкало!

    Коментиран от #12

    06:23 16.05.2026

  • 10 Червенски

    21 54 Отговор

    До коментар #6 от "Мдаааа":

    Георги Димитров и Трайчо Костов български комунисти били обвинени от руснаците повреме на Сталин в "национализъм" и елеминирани.

    Да ти звучи познато? Ала-бала нещо там "киевски националисти"?

    Държавата ни е завладяна от руснаците и те елеминират всички, които са про-български настроени. Българин - това те прави автоматично "русофоб", засега обикновените хора не ги преследват, но ако си политик, хвърлят цялата пропагандна машина та те очернят с компромати, лъжи.

    Не би ме очудилохда започнат и "русофобски" дела скоро срещу всеки, който решат да им пречи или просто искат да му конфискуват имуществото. Движим се в посока робство.

    Коментиран от #44

    06:24 16.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Хи хи

    4 12 Отговор

    До коментар #9 от "Ачо":

    Той се е нарекъл така.

    06:27 16.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Едно от двете

    55 8 Отговор
    Гаранция, че или е бил съден по донос на Доносническа България, или по донос на Ристю Грозния. Все видни българомразци и антибългарски еуементи

    06:32 16.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 асенчо

    20 2 Отговор
    Тотална параноя

    06:33 16.05.2026

  • 18 Оправдан на първа инстанция

    32 0 Отговор
    По-интересно е обвинението на прокуратурата в шпионаж, къде и какво е шпионирал Малинов. Другото интересно е, че е санкциониран от правителството на САЩ по Закона” Магнитски” през 2023 г.(през 2023 г. Малинов е избран за генерален секретар на Международното движение на русофилите).

    Коментиран от #45

    06:38 16.05.2026

  • 19 5 години

    38 4 Отговор

    До коментар #3 от "глоги":

    Процеса зя политически натиск.
    Щом си неудобен започват репресии.

    07:00 16.05.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 ъъъууиоопшш

    31 6 Отговор
    за да оправдаеш някой - той трябва да е виновен ! В случая говорим за недоказване на някакви шпионски твърдения - Не Са Доказани ! Значи скалъпеж !

    07:14 16.05.2026

  • 22 На бърза

    7 13 Отговор
    ръка оправдават виновните , а осъждат куп невинни !

    Коментиран от #56

    07:35 16.05.2026

  • 23 Йеронимус БОШ

    26 5 Отговор
    Много обичаме да търсим предатели и шпиони. А всъщност май се оказва , че точно тези , които го правят , са шпионите и предателите !

    07:45 16.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 ХИПОтеза

    28 2 Отговор
    Ами ако сега Маринов осъди държавата , че 5 години го е скапвала , мачкала и дъвкала напълно неоснователно ? Кой ще плаща обезщетението ? Ха познайте !

    Коментиран от #34

    07:48 16.05.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 филоксерА

    19 1 Отговор
    И какво ? Проблемът на Маринов е , че беше награден от Путин с медал. И това го прави шпионин ли ? Та една Тиква подари на Вовата куче , прегръщаше го и го целуваше , помагаше му с Нефтохима и т. нар. ПОТ0К - балкански или турски .......той тогава трябва да е много повече от агент и шпионин !

    07:51 16.05.2026

  • 28 свиреп ОХЛЮВ

    20 3 Отговор
    При този СЪД и ПРОКУРАТУРА , които бяха на пълно подчинение на Тандема , наречен ДВАМАТА ШИШКОВЦИ , и цели 5 годин да не са намерили начин да го осъдят и дамгосат като шпионин , значи това си е просто една скалъпена работа на пеевци и бойковци !

    07:54 16.05.2026

  • 29 И.ф. главен Жираф

    15 3 Отговор
    Не можеш да заведеш "дело за шпионаж". За използване на фалшиви документи и за криминални престъпления можеш, но за шпионаж - не. В бг прокуратурата очевидно има кръгли идиоти на хранилка. Всеки средно интелигентен адвокат ще ги разпердушини в съда, защото обикновено обвиненията се основават на незаконни срста и нарушаване на права.

    07:54 16.05.2026

  • 30 Пийпинг ТОМ

    18 2 Отговор
    Само си представете следното - имаш бизнес , работиш си и нещата вървят .....някой от властимащите алчни коп.лета те нарочва и започват обвинения и дела срещу теб.......докато те текат, ти си под надзор и не можеш да си вършиш нормално работата......и така минават няколко години , време достатъчно , за да скапе целия ти бизнес , да те напуснат партньори , работници , доставчици.......и какво от това , че после те оневиняват , щом като са те смачкали откъм прехрата , която си имал ?

    Коментиран от #33, #35, #64

    08:02 16.05.2026

  • 31 непротестиращ

    3 18 Отговор
    Има си хас,
    щом новият месия е на власт!

    Коментиран от #39

    08:03 16.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Анонимен

    2 6 Отговор

    До коментар #30 от "Пийпинг ТОМ":

    "....ти си под надзор..." - сигурно това е професионален израз.

    Коментиран от #37

    08:10 16.05.2026

  • 36 Щирлиц Ото фон

    6 3 Отговор
    И как така не можаха да го осъдят ? Та Маринов е толкова ГАДен , ЛОш и МИЗЕРен , че не бива да е на свобода. Трябва да гние в затвора стотици , даже десетки години.
    Просто е цяло чудо , че го оневиниха. Направо не е за вЕрване. Лелеееее , ами сега !

    08:11 16.05.2026

  • 37 дебеЛ Лебед

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "Анонимен":

    Много си интелигентен и наблюдателен. Че и ти личи. Имаш и наченки на автономно мислене ли ? Ще анализираш ли термина "автономно мислене " ?

    08:13 16.05.2026

  • 38 фен на сидеров

    18 1 Отговор
    не е ли време и членовете на Атлантическия клуб , които са нещатни сътрудници на ЦРУ да минат през тази процедура !?

    08:13 16.05.2026

  • 39 Само Питам

    17 1 Отговор

    До коментар #31 от "непротестиращ":

    "Новият месия" нарече ли хората ТУЛУПИ ?
    Похвали ли се , че им го НАБИВА с 200 ?
    Каза ли , че знае коя е МАТА Хари ?
    Каза ли - Ало , Ваньо ?
    Похвали ли се - че изпълнява , каквото ШИШИ му каже ?
    Дребни месиански разлики. Много дребни !

    08:16 16.05.2026

  • 40 Я си ходи

    14 1 Отговор

    До коментар #5 от "Естествено":

    Отивай в сащ да миеш чинии на три места, като ти харесват демократични джендърски ценности. Някоя джендърка със сменен пол, може да те вземе за жена и да се ожените.

    08:17 16.05.2026

  • 41 Хехе

    16 1 Отговор
    Българският съд много бързо отреагира с правилното си решение. Пет години врътня. Вижте се бе, какви сте въртяци, сменя се властта и вие оп веднага да си нагодите дебелите бузуняци в угодна по за. Законите трябва да се променят кардинално, да няма такава гавра 5 години за нищо, за набедяване по ченгиджийски тертип от шопско. 1 година и край - делото се закрива без решение.

    08:18 16.05.2026

  • 42 э абаротное

    10 4 Отговор
    Хора , оставете Маринов на мира ! Вижте в каква БАНГА-РАНГА се намираме , след години кооперативно съюзничество на най-видните ни юнаци с тела на руски БОГАТИРИ и прякори като Тиква , Магнит , Тулуп , Шопар , Мутра , Шиши !

    Коментиран от #59

    08:19 16.05.2026

  • 43 Пет години

    14 1 Отговор
    малтретиране заради убеждения-и нищо!За нпо-тата работещи срещу държавата и народа ни им трябват само пет дни за да ги вкарат в затвора за антидържавна дейност-и нищо!

    08:30 16.05.2026

  • 44 Личи си,

    14 3 Отговор

    До коментар #10 от "Червенски":

    че не си учил! Ако беше поне малко грамотен,нямаше да си русомразец!Защото Русия ни създаде като държава,кирякстефчо!

    Коментиран от #46, #50

    08:34 16.05.2026

  • 45 Аман

    2 14 Отговор

    До коментар #18 от "Оправдан на първа инстанция":

    Аман от тъпаци! Шпионаж не значи, че само даваш предателска информация. Влиянието в полза на друга, вражеска страна с цел промяна на политическата ориентация , е значимо и по опасно деяние.

    Коментиран от #52, #67

    08:39 16.05.2026

  • 46 Защо

    2 13 Отговор

    До коментар #44 от "Личи си,":

    Личиси че все още чакаш онези от изток да дойдат на дунава и да ти дадат калашник.Червената ти глава и б. мозък те правят кон с капаци.Да учиш толкова много и да искаш да живееш в диктатура ...

    08:52 16.05.2026

  • 47 АГАТ а Кристи

    4 2 Отговор
    Набеден ите за руски шпиони са срасителите на България. Така, че по-внимателно с тях... Гумата ! 😂

    09:01 16.05.2026

  • 48 стоян георгиев

    1 10 Отговор
    Първия успех на другаря радев.няма да е последния за съжаление.

    09:01 16.05.2026

  • 49 Перо

    9 1 Отговор
    Измислени обвинения под чужд натиск, без сигурни доказателства, много естествено е да не издържат в съда! Характерно е, че в едни други страни с прецедентно право се прилагат много обвинения с цел при недостатъци, поне едно обвинение да издържи в съда за споразумение с прокуратурата и прокуратурата има 98% успеваемост! Тук чуждата схема се провали!

    Коментиран от #51

    09:01 16.05.2026

  • 50 стоян георгиев

    2 9 Отговор

    До коментар #44 от "Личи си,":

    Я ни обясни ма мас неграмотните какво общо има путин с българското освобождаване.зсщо му лижеш топките 24/7?

    09:02 16.05.2026

  • 51 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #49 от "Перо":

    Ти как разбра какви са обвиненията и доказателствата?

    09:04 16.05.2026

  • 52 Анонимен

    1 2 Отговор

    До коментар #45 от "Аман":

    Като да пуска дописки във факти.бг?

    09:06 16.05.2026

  • 53 Веселяка

    5 5 Отговор
    Аз на едни избори гласувах за Волен и русофилите 🤪 ей така само за майтапа 😆 иначе ми е все тая 😂 обичам да гласувам за шемети само за майтапа 🤣

    09:09 16.05.2026

  • 54 Астролог

    6 2 Отговор
    Властта се смени и "Темида" започна да й "прави мили очи" !

    09:10 16.05.2026

  • 55 България

    2 11 Отговор
    Малинов е Руски Шпионин ПРЕДАТЕЛ!

    09:35 16.05.2026

  • 56 Бай Ставри

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "На бърза":

    Тука при мене всички са невинни!

    09:36 16.05.2026

  • 57 България

    4 11 Отговор
    Малинов е Руски Шпионин ПРЕДАТЕЛ!

    09:37 16.05.2026

  • 58 Тракиец 🇺🇦🇮🇷

    3 11 Отговор
    Този болшевишки из.род отдавна трябваше да изгние в затвора

    09:39 16.05.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Очаквано

    8 0 Отговор
    Но то нашето не беше слуги н аж, не беше чудо, в угода на брюкселските недомислия

    10:00 16.05.2026

  • 61 Аман от русофоби

    8 1 Отговор
    Определено прекалихме с натегачеството, какъв ти шпионаж, при тесните ни исторически и културни връзки с Русия, че и в тази част на света, че и славяни....

    Коментиран от #68

    10:05 16.05.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Зеления

    3 3 Отговор
    Ненавиждам гнидите, които се поставят в услуга на чужда държава и това няма никакво значение в чия полза се поставят.
    Отнов тук коментиращите дават своите предпочитания на база в полза на коя страна действа Малинов, както и при всеки друг случай като неговия.
    Няма значение в полза на чия страна е, ако не е в интерес на България.

    -Малинов е същия като Весела Чернева съветник на Кирил Петков обвинена от ДАНС че предава държавни тайни на С. Македония
    -Малинов е същия като Христо Грозев - българомразеца
    -а има ли разлика между Малинов и Тагарев - не , няма никаква разлика....

    Всеки който работи срещу България трябва да е низвергнат от обществото, без значение в чия полза работи, след като не е за родината си.

    10:21 16.05.2026

  • 64 Сандо

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Пийпинг ТОМ":

    А я си представи обратния случай:имаш бизнес,искаш да го разширяваш,развиваш и да печелиш много,ама много.И какво правиш:съобщаваш на всеослушание,че си обект на атаки от руски шпиони,че са те тровили,че си жертва на атентати и така нататък по целия списък политкоректни игрички.Всъщност за този случай имаме един втръснал ни с номерата си,но добре се угоил пример.

    11:14 16.05.2026

  • 65 почна се..

    1 2 Отговор
    почна се...накрая ще върнат и лева....и АЕЦ-путин ще построят....

    11:38 16.05.2026

  • 66 Партиите трябва да бъдат изчистени

    3 1 Отговор
    Оправдаха лидера на движение "Русофили“ Николай Малинов по делото за шпионаж
    -;-
    Русофилите са достатъчно, та да няма кой да бъде обвинен за шпионаж!
    Пропадналиет комунисти носеха на товарищите от верното чувство за съпричастност.
    Помните ли как Стоят Ганев били занесъл списъка с агентирата ни в терското посолство?!2
    Какви ценности могат да имат партиите и партииците!

    12:05 16.05.2026

  • 67 Ами то комунистите все ни ориентират

    0 3 Отговор

    До коментар #45 от "Аман":

    Влиянието в полза на друга, вражеска страна с цел промяна на политическата ориентация , е значимо и по опасно деяние.
    -;-
    Ами то комунистите все ни ориентират!!!!
    И все ни убеждаваха за как светло щело да ни стане с идването на социализъма, а как карахме на режима на тока 2:4!
    А като си помисля и за купоните за бензина и храните, ....

    Абе , не знам защо и как кубинците търпят кастровистите!

    12:09 16.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Некой

    0 0 Отговор
    А с какви мотиви и факти е бил обвинен?

    12:51 16.05.2026

  • 70 Нехис

    0 0 Отговор
    Дали е съвпадение с царуването на Мунчо, което сега започна?
    Не вярвам в съвпадения/случайности!

    18:04 16.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове