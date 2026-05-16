Оправдаха лидера на движение "Русофили“ Николай Малинов по делото за шпионаж

Лидерът на движение "Русофили" Николай Малинов беше оправдан по продължилото пет години дело за шпионаж.
Процесът започна в закрития вече Специализиран наказателен съд по обвинение, че Малинов се е поставил в услуга на чужда организация с цел да издаде информация, представляваща държавна тайна.
Първоначално Малинов беше задържан, но впоследствие освободен срещу 50 000 лева гаранция и му беше забранено да напуска страната. С какви мотиви той е оправдан ще стане ясно след публикуване им от Софийския градски съд.
Присъдата не е окончателна и прокуратурата може да я протестира пред второинстанционния апелативен съд.
3 глоги
Коментиран от #19
06:10 16.05.2026
9 Ачо
Коментиран от #12
06:23 16.05.2026
10 Червенски
До коментар #6 от "Мдаааа":Георги Димитров и Трайчо Костов български комунисти били обвинени от руснаците повреме на Сталин в "национализъм" и елеминирани.
Да ти звучи познато? Ала-бала нещо там "киевски националисти"?
Държавата ни е завладяна от руснаците и те елеминират всички, които са про-български настроени. Българин - това те прави автоматично "русофоб", засега обикновените хора не ги преследват, но ако си политик, хвърлят цялата пропагандна машина та те очернят с компромати, лъжи.
Не би ме очудилохда започнат и "русофобски" дела скоро срещу всеки, който решат да им пречи или просто искат да му конфискуват имуществото. Движим се в посока робство.
Коментиран от #44
06:24 16.05.2026
12 Хи хи
До коментар #9 от "Ачо":Той се е нарекъл така.
06:27 16.05.2026
15 Едно от двете
06:32 16.05.2026
17 асенчо
06:33 16.05.2026
18 Оправдан на първа инстанция
Коментиран от #45
06:38 16.05.2026
19 5 години
До коментар #3 от "глоги":Процеса зя политически натиск.
Щом си неудобен започват репресии.
07:00 16.05.2026
21 ъъъууиоопшш
07:14 16.05.2026
22 На бърза
Коментиран от #56
07:35 16.05.2026
23 Йеронимус БОШ
07:45 16.05.2026
25 ХИПОтеза
Коментиран от #34
07:48 16.05.2026
27 филоксерА
07:51 16.05.2026
28 свиреп ОХЛЮВ
07:54 16.05.2026
29 И.ф. главен Жираф
07:54 16.05.2026
30 Пийпинг ТОМ
Коментиран от #33, #35, #64
08:02 16.05.2026
31 непротестиращ
щом новият месия е на власт!
Коментиран от #39
08:03 16.05.2026
35 Анонимен
До коментар #30 от "Пийпинг ТОМ":"....ти си под надзор..." - сигурно това е професионален израз.
Коментиран от #37
08:10 16.05.2026
36 Щирлиц Ото фон
Просто е цяло чудо , че го оневиниха. Направо не е за вЕрване. Лелеееее , ами сега !
08:11 16.05.2026
37 дебеЛ Лебед
До коментар #35 от "Анонимен":Много си интелигентен и наблюдателен. Че и ти личи. Имаш и наченки на автономно мислене ли ? Ще анализираш ли термина "автономно мислене " ?
08:13 16.05.2026
38 фен на сидеров
08:13 16.05.2026
39 Само Питам
До коментар #31 от "непротестиращ":"Новият месия" нарече ли хората ТУЛУПИ ?
Похвали ли се , че им го НАБИВА с 200 ?
Каза ли , че знае коя е МАТА Хари ?
Каза ли - Ало , Ваньо ?
Похвали ли се - че изпълнява , каквото ШИШИ му каже ?
Дребни месиански разлики. Много дребни !
08:16 16.05.2026
40 Я си ходи
До коментар #5 от "Естествено":Отивай в сащ да миеш чинии на три места, като ти харесват демократични джендърски ценности. Някоя джендърка със сменен пол, може да те вземе за жена и да се ожените.
08:17 16.05.2026
41 Хехе
08:18 16.05.2026
42 э абаротное
Коментиран от #59
08:19 16.05.2026
43 Пет години
08:30 16.05.2026
44 Личи си,
До коментар #10 от "Червенски":че не си учил! Ако беше поне малко грамотен,нямаше да си русомразец!Защото Русия ни създаде като държава,кирякстефчо!
Коментиран от #46, #50
08:34 16.05.2026
45 Аман
До коментар #18 от "Оправдан на първа инстанция":Аман от тъпаци! Шпионаж не значи, че само даваш предателска информация. Влиянието в полза на друга, вражеска страна с цел промяна на политическата ориентация , е значимо и по опасно деяние.
Коментиран от #52, #67
08:39 16.05.2026
46 Защо
До коментар #44 от "Личи си,":Личиси че все още чакаш онези от изток да дойдат на дунава и да ти дадат калашник.Червената ти глава и б. мозък те правят кон с капаци.Да учиш толкова много и да искаш да живееш в диктатура ...
08:52 16.05.2026
47 АГАТ а Кристи
09:01 16.05.2026
48 стоян георгиев
09:01 16.05.2026
49 Перо
Коментиран от #51
09:01 16.05.2026
50 стоян георгиев
До коментар #44 от "Личи си,":Я ни обясни ма мас неграмотните какво общо има путин с българското освобождаване.зсщо му лижеш топките 24/7?
09:02 16.05.2026
51 стоян георгиев
До коментар #49 от "Перо":Ти как разбра какви са обвиненията и доказателствата?
09:04 16.05.2026
52 Анонимен
До коментар #45 от "Аман":Като да пуска дописки във факти.бг?
09:06 16.05.2026
53 Веселяка
09:09 16.05.2026
54 Астролог
09:10 16.05.2026
55 България
09:35 16.05.2026
56 Бай Ставри
До коментар #22 от "На бърза":Тука при мене всички са невинни!
09:36 16.05.2026
57 България
09:37 16.05.2026
58 Тракиец 🇺🇦🇮🇷
09:39 16.05.2026
60 Очаквано
10:00 16.05.2026
61 Аман от русофоби
Коментиран от #68
10:05 16.05.2026
63 Зеления
Отнов тук коментиращите дават своите предпочитания на база в полза на коя страна действа Малинов, както и при всеки друг случай като неговия.
Няма значение в полза на чия страна е, ако не е в интерес на България.
-Малинов е същия като Весела Чернева съветник на Кирил Петков обвинена от ДАНС че предава държавни тайни на С. Македония
-Малинов е същия като Христо Грозев - българомразеца
-а има ли разлика между Малинов и Тагарев - не , няма никаква разлика....
Всеки който работи срещу България трябва да е низвергнат от обществото, без значение в чия полза работи, след като не е за родината си.
10:21 16.05.2026
64 Сандо
До коментар #30 от "Пийпинг ТОМ":А я си представи обратния случай:имаш бизнес,искаш да го разширяваш,развиваш и да печелиш много,ама много.И какво правиш:съобщаваш на всеослушание,че си обект на атаки от руски шпиони,че са те тровили,че си жертва на атентати и така нататък по целия списък политкоректни игрички.Всъщност за този случай имаме един втръснал ни с номерата си,но добре се угоил пример.
11:14 16.05.2026
65 почна се..
11:38 16.05.2026
66 Партиите трябва да бъдат изчистени
-;-
Русофилите са достатъчно, та да няма кой да бъде обвинен за шпионаж!
Пропадналиет комунисти носеха на товарищите от верното чувство за съпричастност.
Помните ли как Стоят Ганев били занесъл списъка с агентирата ни в терското посолство?!2
Какви ценности могат да имат партиите и партииците!
12:05 16.05.2026
67 Ами то комунистите все ни ориентират
До коментар #45 от "Аман":Влиянието в полза на друга, вражеска страна с цел промяна на политическата ориентация , е значимо и по опасно деяние.
-;-
Ами то комунистите все ни ориентират!!!!
И все ни убеждаваха за как светло щело да ни стане с идването на социализъма, а как карахме на режима на тока 2:4!
А като си помисля и за купоните за бензина и храните, ....
Абе , не знам защо и как кубинците търпят кастровистите!
12:09 16.05.2026
69 Некой
12:51 16.05.2026
70 Нехис
Не вярвам в съвпадения/случайности!
18:04 16.05.2026