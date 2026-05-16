Министърът на земеделието Пламен Абровски: Търговските вериги наистина прекалиха

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че правителството подготвя сериозни мерки срещу неконтролираното поскъпване на храните и обвини големите търговски вериги в прекомерни надценки и натиск върху българските производители.
„Това е първото правителство, което в рамките на предизборната кампания пое ангажимент да направи нещо за това неконтролирано поскъпване на цените. И е факт – още в първата седмица на Народното събрание ние внесохме законопроект, който беше подготвен. Законопроект, в който сме убедени, че ще овладее с чисто пазарни мерки това поскъпване“, заяви Абровски пред БТВ.
По думите му високите цени вече се усещат от всички граждани. „Дори аз го усещам по джоба си. Цените са високи. И ще ме прощават търговските вериги, но наистина прекалиха“, каза министърът.
Според него големият проблем е липсата на регулация и контрол през последните години. „От 2000 година до 2026 година никой никога нищо не е правил. Над 70% от търговията на дребно в България се извършва в големите търговски вериги. Това е факт“, подчерта той.
Абровски обясни, че част от бизнеса е изразил притеснения относно новите мерки, но според него те се дължат на неразбиране на законовите текстове.
„Оказа се, че когато се обясни от юридическа гледна точка какво стои зад разпоредбите, много хора се успокоиха“, заяви той. Министърът посочи като пример надценките при хранителните продукти.
„Ако сте чели внимателно секторния доклад на КЗК за плодовете и зеленчуците и за млякото – аз съм изчел всичките 117 страници – надценките стигат близо 90%. В момента нямаме законодателна рамка“, каза Абровски.
Той даде пример с български кашкавал, който според него се поставя в неравностойно положение спрямо вносните продукти.
„Представете си един прекрасен български кашкавал, произведен с българско мляко, който струва 10 лева. Срещу него има вносен продукт за 15 лева. Принципно би трябвало да се купува българският кашкавал, защото е по-евтин. Но когато влезе в търговската верига, тя има право сама да прецени каква надценка да сложи. Ако на българския кашкавал сложи 80% надценка, а на вносния – 20%, за крайния потребител кой ще бъде по-скъп?“, попита министърът. По думите му новият закон ще ограничи именно тази практика.
„Нашето предложение е да няма разлика в надценката повече от 10% за еднакви типове продукти. За да може българският производител наистина да се конкурира“, обясни той.
Абровски подчерта, че държавата няма да определя директно цените, а ще въвежда механизъм за „справедлива цена“. „Терминът „справедлива цена“ се въвежда от държавата, за да може да покаже на българския гражданин, на база обективни икономически данни и сравнение с други държави от Европейския съюз, колко би трябвало да струва един продукт“, каза министърът.
Той допълни, че очаква ефект от мерките до няколко месеца след приемането на закона.
Абровски коментира и отношенията между производителите и търговските вериги, които определи като „тирания“. „Вътре във взаимоотношенията им цари – не бих го нарекъл хаос – бих го нарекъл тирания. Абсолютна тирания“, заяви той.
Министърът отказа да коментира темата за намаляване на ДДС за храните, като подчерта, че това е ресор на финансовото министерство. „Аз имам един принцип – коментирам това, което е в патримониума на Министерството на земеделието. Това, което е в патримониума на министъра на финансите, не смятам, че е редно да го коментирам“, каза Абровски.
По отношение на контрола върху храните и вноса на месо министърът заяви, че системата работи, но според него не трябва да се акцентира само върху отделни акции. „Аз, ако бях на негово място, нямаше да се хваля с хванати 150 килограма месо, а щях да тръгна по веригата и да видя защо това месо се появява“, коментира той.
Абровски обърна внимание и на проблема с млечните продукти и произхода на суровините.
„Искам това прекрасно българско мляко да се изкупува. За да се изкупува, ние трябва да тръгнем или от началото, или от края на тази агрохранителна верига“, каза министърът. Той съобщи още, че е разпоредил създаването на работна група, която да предложи механизъм за по-ясно обозначаване каква част от млякото в даден продукт е българско.
Министърът засегна и темата за защитата от градушки, като предупреди, че в момента половината страна остава без самолетна защита заради изтекъл договор. „Договорът е изтекъл през есента на 2025 година. Оттогава до сега нищо не е свършено“, заяви Абровски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
8 Последния Софиянец
До коментар #6 от "Гост":А Кауфланд за миналата година са писали че са един милион на загуба.Мошеници!
Коментиран от #13, #18
13:43 16.05.2026
10 Последния Софиянец
До коментар #7 от "Сталин":Ама първата визита на Радев е в Берлин при БИЛЛА ,ЛИДЛ и Кауфланд.
Коментиран от #22
13:44 16.05.2026
11 Сталин
До коментар #6 от "Гост":На скарата на Кауфланда кебапчетата са от кучешко п0върнато
Коментиран от #27, #59
13:44 16.05.2026
13 така така
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Мошеници са тия дето те управляват, не Кауфланд които ти предлагат храна.
Коментиран от #17
13:44 16.05.2026
15 Последния Софиянец
До коментар #9 от "хмммм":С лъжите.10 млрд оборот годишно а лъжат че са на загуба.
13:45 16.05.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #13 от "така така":Ходи касиер в Кауфланд .Няма да те пускат цял ден до тоалетната
13:46 16.05.2026
18 Сталин
До коментар #8 от "Последния Софиянец":Кауфланда са един милион на печалба всеки ден ,и трябва да бъдат глобени един милиард затова че фалшифицират счетоводството и не плащат данъци
Коментиран от #52
13:46 16.05.2026
22 Сталин
До коментар #10 от "Последния Софиянец":Ами да заповядат на Пилота да не пипа картелите на немските изедници
Коментиран от #32
13:49 16.05.2026
25 Жител
До коментар #20 от "Малий":Във големите вериги килограм свинско е под 3 евро. В кварталните над 5 евро.
Коментиран от #30
13:53 16.05.2026
30 Малий
До коментар #25 от "Жител":И не само месото а захар, олио за цена на бирата да не говорим.
14:03 16.05.2026
32 ЛеЛин
До коментар #22 от "Сталин":Шафьора на самолет няма да пипне немските вериги поради простият факт, че също като Бою Циганина е проект на немското политическо задкулисие - фондацията Фридрих Еберт на ГСДП.
14:10 16.05.2026
Е кой кашкавал е по-скъп?
Ще ни посочи ли министъра на
Кашкавака
Коментиран от #42
14:24 16.05.2026
42 Някой
До коментар #40 от "Хер Флик от Гестапо":Вносен или не, всичкия кашкавал трябва да има същата надценка! Иначе конкуренцията е просто невъзможна.
Коментиран от #71
14:35 16.05.2026
47 Нищо
До коментар #24 от "Анонимен":не разбираш от цени и държавната политика на образованието им. Има държави с много милиони крави, но кашкавала им е сравнително скъп. Когато ги запиташ защо е така, те обясняват, че имат предостатъчно и могат да го продават за центове, но тогава търговците ще го продават в чужбина и местните ферми ще фалират.
Коментиран от #48, #49
14:50 16.05.2026
48 Анонимен
До коментар #47 от "Нищо":Аз не разбирам нищо а този викача от регресите разбира С насилие заплахи терор по комунистически щял нещо си ОСТАВКА НА РЕГРЕСИТЕ ОСТАВКААААААА
14:59 16.05.2026
49 Анонимен
До коментар #47 от "Нищо":А тези другите държави са от друг свят ТАМ НИКОГА не е имало ЧЕРВЕНИ ДРУГАРИ и затова много българи заминаха подредиха си живота там Тук останаха едни голтаци които ни докараха сега този викач другар завладяха цялата държава
Коментиран от #64
15:01 16.05.2026
50 Шопо
До коментар #7 от "Сталин":Изгонете от България Лидъл Кауфланд и Била и пазара ще се успокои.
Коментиран от #58
15:27 16.05.2026
51 лллл
да изгоним банките, технополис, техномаркет, да има таван на цените на услугите, строителството, жилищата, интернет.
15:33 16.05.2026
52 Хит хипермаркет
До коментар #18 от "Сталин":Са същата работа. С два магазина в София що пара превъртяха, не е истина.
15:34 16.05.2026
58 Анонимен
До коментар #50 от "Шопо":Ипредлагам тук да останат само регресите и техните голтаци А останалите да се изнесат за да могат регресите и голтаците свободно да си живеят
16:29 16.05.2026
59 Хрусчов
До коментар #11 от "Сталин":Ами другарьо Сталин кои те задължава да купуваш от там Имаш пари купуваш нямаш -гледаш то и колите МЕРЦЕДЕСТ са 100-150 хиляди € ама се купуват
16:30 16.05.2026
64 Нищо
До коментар #49 от "Анонимен":не знаеш за реалното положение на българите в чужбина. Единица са успелите да си намерят прилична работа. Повечето са прислужници по полето, в кухните, чистачи или аргати по строежите.
17:12 16.05.2026
69 Памук
До коментар #68 от "всеселин.":Цените на много стоки в България са със завишени по мутренски цени. Още отпреди много години стоки в Европа са по-ниски от тези в България! Просто защото тук има едни наглеци които стоят на входните врати към България и вдигат цените още повече. Най-ниска е цената колкото си по-близо до самия производител на продукта.
19:36 16.05.2026
71 Хер Флик от Гестапо
До коментар #42 от "Някой":Не,...аз разбирам, какво иска да каже автора, но начина по който го прави показва какво малоумно парче е, още преди да му научим името
21:18 16.05.2026