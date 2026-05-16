Министърът на земеделието Пламен Абровски: Търговските вериги наистина прекалиха

16 Май, 2026 13:31 2 378 71

Според него големият проблем е липсата на регулация и контрол през последните години

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на земеделието и храните Пламен Абровски заяви, че правителството подготвя сериозни мерки срещу неконтролираното поскъпване на храните и обвини големите търговски вериги в прекомерни надценки и натиск върху българските производители.

„Това е първото правителство, което в рамките на предизборната кампания пое ангажимент да направи нещо за това неконтролирано поскъпване на цените. И е факт – още в първата седмица на Народното събрание ние внесохме законопроект, който беше подготвен. Законопроект, в който сме убедени, че ще овладее с чисто пазарни мерки това поскъпване“, заяви Абровски пред БТВ.

По думите му високите цени вече се усещат от всички граждани. „Дори аз го усещам по джоба си. Цените са високи. И ще ме прощават търговските вериги, но наистина прекалиха“, каза министърът.

Според него големият проблем е липсата на регулация и контрол през последните години. „От 2000 година до 2026 година никой никога нищо не е правил. Над 70% от търговията на дребно в България се извършва в големите търговски вериги. Това е факт“, подчерта той.

Абровски обясни, че част от бизнеса е изразил притеснения относно новите мерки, но според него те се дължат на неразбиране на законовите текстове.

„Оказа се, че когато се обясни от юридическа гледна точка какво стои зад разпоредбите, много хора се успокоиха“, заяви той. Министърът посочи като пример надценките при хранителните продукти.

„Ако сте чели внимателно секторния доклад на КЗК за плодовете и зеленчуците и за млякото – аз съм изчел всичките 117 страници – надценките стигат близо 90%. В момента нямаме законодателна рамка“, каза Абровски.

Той даде пример с български кашкавал, който според него се поставя в неравностойно положение спрямо вносните продукти.

„Представете си един прекрасен български кашкавал, произведен с българско мляко, който струва 10 лева. Срещу него има вносен продукт за 15 лева. Принципно би трябвало да се купува българският кашкавал, защото е по-евтин. Но когато влезе в търговската верига, тя има право сама да прецени каква надценка да сложи. Ако на българския кашкавал сложи 80% надценка, а на вносния – 20%, за крайния потребител кой ще бъде по-скъп?“, попита министърът. По думите му новият закон ще ограничи именно тази практика.

„Нашето предложение е да няма разлика в надценката повече от 10% за еднакви типове продукти. За да може българският производител наистина да се конкурира“, обясни той.

Абровски подчерта, че държавата няма да определя директно цените, а ще въвежда механизъм за „справедлива цена“. „Терминът „справедлива цена“ се въвежда от държавата, за да може да покаже на българския гражданин, на база обективни икономически данни и сравнение с други държави от Европейския съюз, колко би трябвало да струва един продукт“, каза министърът.

Той допълни, че очаква ефект от мерките до няколко месеца след приемането на закона.

Абровски коментира и отношенията между производителите и търговските вериги, които определи като „тирания“. „Вътре във взаимоотношенията им цари – не бих го нарекъл хаос – бих го нарекъл тирания. Абсолютна тирания“, заяви той.

Министърът отказа да коментира темата за намаляване на ДДС за храните, като подчерта, че това е ресор на финансовото министерство. „Аз имам един принцип – коментирам това, което е в патримониума на Министерството на земеделието. Това, което е в патримониума на министъра на финансите, не смятам, че е редно да го коментирам“, каза Абровски.

По отношение на контрола върху храните и вноса на месо министърът заяви, че системата работи, но според него не трябва да се акцентира само върху отделни акции. „Аз, ако бях на негово място, нямаше да се хваля с хванати 150 килограма месо, а щях да тръгна по веригата и да видя защо това месо се появява“, коментира той.

Абровски обърна внимание и на проблема с млечните продукти и произхода на суровините.

„Искам това прекрасно българско мляко да се изкупува. За да се изкупува, ние трябва да тръгнем или от началото, или от края на тази агрохранителна верига“, каза министърът. Той съобщи още, че е разпоредил създаването на работна група, която да предложи механизъм за по-ясно обозначаване каква част от млякото в даден продукт е българско.

Министърът засегна и темата за защитата от градушки, като предупреди, че в момента половината страна остава без самолетна защита заради изтекъл договор. „Договорът е изтекъл през есента на 2025 година. Оттогава до сега нищо не е свършено“, заяви Абровски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдaт премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Гост

    32 4 Отговор
    Веригите масово правят каси за самообслужване даже и минималната на касиерките им се струва много.

    13:35 16.05.2026

  • 3 Уста като кокоше дупе,

    26 27 Отговор
    ако ги нямаше "веригите" по кого щеше да дуднеш??? Прекалихте, втръснахте, оляхте се

    13:37 16.05.2026

  • 4 жффжбфгж

    36 3 Отговор
    Вие прекалихте със заплати от 7 бона евро нагоре. Ниските доходи са основния проблем.

    13:38 16.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Гост

    29 4 Отговор
    На скарата на Кауфланд работи цял ден една жена пече скара, слага в кутии, взима парите, а опашката не спира.

    Коментиран от #8, #11

    13:40 16.05.2026

  • 7 Сталин

    29 13 Отговор
    На веригите картели на западните мародери трябва по 100 милиона глоба както е в Европа,за незаконни търговски практики и картел

    Коментиран от #10, #50

    13:41 16.05.2026

  • 8 Последния Софиянец

    33 7 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    А Кауфланд за миналата година са писали че са един милион на загуба.Мошеници!

    Коментиран от #13, #18

    13:43 16.05.2026

  • 9 хмммм

    15 10 Отговор
    С кое прекалиха?

    Коментиран от #15

    13:43 16.05.2026

  • 10 Последния Софиянец

    21 7 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Ама първата визита на Радев е в Берлин при БИЛЛА ,ЛИДЛ и Кауфланд.

    Коментиран от #22

    13:44 16.05.2026

  • 11 Сталин

    22 13 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    На скарата на Кауфланда кебапчетата са от кучешко п0върнато

    Коментиран от #27, #59

    13:44 16.05.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 така така

    24 10 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Мошеници са тия дето те управляват, не Кауфланд които ти предлагат храна.

    Коментиран от #17

    13:44 16.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Последния Софиянец

    31 6 Отговор

    До коментар #9 от "хмммм":

    С лъжите.10 млрд оборот годишно а лъжат че са на загуба.

    13:45 16.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Последния Софиянец

    22 4 Отговор

    До коментар #13 от "така така":

    Ходи касиер в Кауфланд .Няма да те пускат цял ден до тоалетната

    13:46 16.05.2026

  • 18 Сталин

    29 8 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Кауфланда са един милион на печалба всеки ден ,и трябва да бъдат глобени един милиард затова че фалшифицират счетоводството и не плащат данъци

    Коментиран от #52

    13:46 16.05.2026

  • 19 Създавайте производство

    23 3 Отговор
    Иначе ще си кютате и цените ще хфърчат нагоре.

    13:47 16.05.2026

  • 20 Малий

    24 13 Отговор
    Тоя цървул много си е повярвал. Без веригите цените ще идат в небесата

    Коментиран от #25

    13:49 16.05.2026

  • 21 Абе , яяяя

    25 2 Отговор
    Ти другарю , чел ли си поне един от договорите с веригите , а плещиш махленски приказки само !

    13:49 16.05.2026

  • 22 Сталин

    8 12 Отговор

    До коментар #10 от "Последния Софиянец":

    Ами да заповядат на Пилота да не пипа картелите на немските изедници

    Коментиран от #32

    13:49 16.05.2026

  • 23 Анонимен

    15 15 Отговор
    Този господин вече съвсем започна да диктува по комунистически Кога станахме такава диктатура Господине вие говорите огромни заблуди разбира се за вашите голтаци Искате стоките да изчезнат от магазините БКП В действие 2026 г

    13:50 16.05.2026

  • 24 Анонимен

    19 8 Отговор
    Създай производство другаря И тогава когато има насищане на пазара ще има цени другарю

    Коментиран от #47

    13:52 16.05.2026

  • 25 Жител

    21 4 Отговор

    До коментар #20 от "Малий":

    Във големите вериги килограм свинско е под 3 евро. В кварталните над 5 евро.

    Коментиран от #30

    13:53 16.05.2026

  • 26 Оставка!

    13 7 Отговор
    Оставка!

    13:54 16.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 От чалгарската

    19 2 Отговор
    клика , която се разпердушини , тоя капацитет вместо да си хване пътя и у Враца , го подредиха министър на земеделието , представи си ! Лудост неземна !

    13:56 16.05.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Малий

    13 1 Отговор

    До коментар #25 от "Жител":

    И не само месото а захар, олио за цена на бирата да не говорим.

    14:03 16.05.2026

  • 31 Давайте с Гълаба и Пеканчето

    8 10 Отговор
    шамаросайте ги тия вериги както един доставчик на храна шамаросва самозабравил се укpопитeкaнтpоп!

    14:05 16.05.2026

  • 32 ЛеЛин

    15 6 Отговор

    До коментар #22 от "Сталин":

    Шафьора на самолет няма да пипне немските вериги поради простият факт, че също като Бою Циганина е проект на немското политическо задкулисие - фондацията Фридрих Еберт на ГСДП.

    14:10 16.05.2026

  • 33 напротив

    14 5 Отговор
    Веригите изпълняват своята обществена цел, като се грижат хората да не преяждат и да потребяват по-малко от техните продукти, защото ясно съзнават, че са с ниско качеството и в по-големи количества ще се отразят негативно на здравето им. От друга страна, веригите се грижат и за фиска, като в резултат от по-високите цени на своите продукти внясат повече данъци в хазната, за да може държавата да използва събраните пари за благото на хора.

    14:13 16.05.2026

  • 34 Някой

    20 5 Отговор
    Веригите изнасят и не отчитат у нас огромни печалби. НАП би трябвало да ги разследва за укриване на данъци за милиарди.

    14:15 16.05.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Анонимен

    14 8 Отговор
    Червеният човек ще затвори магазини и стоки ще изчезнат Оставка на този червен човек и цялата червена диктатура

    14:22 16.05.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Хер Флик от Гестапо

    8 6 Отговор
    10+80%=18.....15+20%=18
    ................18 = 18……...........
    Е кой кашкавал е по-скъп?
    Ще ни посочи ли министъра на
    Кашкавака

    Коментиран от #42

    14:24 16.05.2026

  • 41 Двегушев лапа ДДС от бедните

    12 3 Отговор
    Все веригите са ви в очите. Чичо на село иска да продава домати на 5 евро ама от място ако може и да си наберат сами. Не става. Относно кашкавалът не можеш да сравняваш световноизвестни марки с някакви калъпи в вакуумиран найлон.

    14:35 16.05.2026

  • 42 Някой

    7 1 Отговор

    До коментар #40 от "Хер Флик от Гестапо":

    Вносен или не, всичкия кашкавал трябва да има същата надценка! Иначе конкуренцията е просто невъзможна.

    Коментиран от #71

    14:35 16.05.2026

  • 43 Да знаете

    3 4 Отговор
    Всички млечни продукти са вредни

    14:39 16.05.2026

  • 44 Разюздан

    2 0 Отговор
    Има ли намаления на каки в с. екс кооперацията.

    14:40 16.05.2026

  • 45 ДрайвингПлежър

    8 1 Отговор
    Ех много обичам когато всички ние сме прости и не разбираме, а политическото ръководство е винаги безгрешно и знае!!!

    14:42 16.05.2026

  • 46 Чичака не пазарува

    13 1 Отговор
    Добре, че са веригите с някой друг зеленчук и плод на промоция, че да си купим. На пазарите вижте какво става, същите зеленчуци на двойна цена.

    14:45 16.05.2026

  • 47 Нищо

    4 3 Отговор

    До коментар #24 от "Анонимен":

    не разбираш от цени и държавната политика на образованието им. Има държави с много милиони крави, но кашкавала им е сравнително скъп. Когато ги запиташ защо е така, те обясняват, че имат предостатъчно и могат да го продават за центове, но тогава търговците ще го продават в чужбина и местните ферми ще фалират.

    Коментиран от #48, #49

    14:50 16.05.2026

  • 48 Анонимен

    3 2 Отговор

    До коментар #47 от "Нищо":

    Аз не разбирам нищо а този викача от регресите разбира С насилие заплахи терор по комунистически щял нещо си ОСТАВКА НА РЕГРЕСИТЕ ОСТАВКААААААА

    14:59 16.05.2026

  • 49 Анонимен

    9 3 Отговор

    До коментар #47 от "Нищо":

    А тези другите държави са от друг свят ТАМ НИКОГА не е имало ЧЕРВЕНИ ДРУГАРИ и затова много българи заминаха подредиха си живота там Тук останаха едни голтаци които ни докараха сега този викач другар завладяха цялата държава

    Коментиран от #64

    15:01 16.05.2026

  • 50 Шопо

    5 9 Отговор

    До коментар #7 от "Сталин":

    Изгонете от България Лидъл Кауфланд и Била и пазара ще се успокои.

    Коментиран от #58

    15:27 16.05.2026

  • 51 лллл

    3 3 Отговор
    предлагам да има таван и на цените в ресторантите и на надценката на техниката.
    да изгоним банките, технополис, техномаркет, да има таван на цените на услугите, строителството, жилищата, интернет.

    15:33 16.05.2026

  • 52 Хит хипермаркет

    1 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Са същата работа. С два магазина в София що пара превъртяха, не е истина.

    15:34 16.05.2026

  • 53 мхм

    4 1 Отговор
    таван на цената на енергията, на водата, на горивата, нов таван на заплатите, и на живота

    15:35 16.05.2026

  • 54 Никой

    5 0 Отговор
    Настаниха Таки и ИТН в министерството на земеделието да разпределя бюджет от 2,2 милиарда ЕВРО. Сега ще назначат Тошко да отговаря за африканските кози .

    15:42 16.05.2026

  • 55 Ко речи?

    1 0 Отговор
    Ами заведенията?!?

    15:51 16.05.2026

  • 56 Айше

    0 0 Отговор
    Не си купувайте от Кам питие Blue lagoon, има вкус на ръжда.

    15:58 16.05.2026

  • 57 Бай онзи

    4 0 Отговор
    При нас пазара на "производителите" е най-скъпия магазин в града.

    16:26 16.05.2026

  • 58 Анонимен

    0 0 Отговор

    До коментар #50 от "Шопо":

    Ипредлагам тук да останат само регресите и техните голтаци А останалите да се изнесат за да могат регресите и голтаците свободно да си живеят

    16:29 16.05.2026

  • 59 Хрусчов

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Ами другарьо Сталин кои те задължава да купуваш от там Имаш пари купуваш нямаш -гледаш то и колите МЕРЦЕДЕСТ са 100-150 хиляди € ама се купуват

    16:30 16.05.2026

  • 60 Българин

    6 0 Отговор
    Другарят да уточни за кои вериги говори, защото в страната има много местни вериги, собственост на други ДС другари и наследнците им, в които цените са дори по-високи. Производителите на "прекрасно" българско мляко и кашкавал са също техни хора. И продукцията им е пълен боклук, натъпкан с всякаква химия!На бай Иван дето има една крава на село млякото изобщо не стига до магазините. Млякото, месото, хляба и каквото още се сетите в магазините идва от другарите на червенушкото!

    16:32 16.05.2026

  • 61 Гоподин министър

    4 0 Отговор
    От 2020год най много са били на власт СЛУЖЕБНИТЕ ПРАВИТЕЛСТВА И Ако е можело нещо да сенаправи то щеше да стане Сега приказки лаф да става

    16:34 16.05.2026

  • 62 Българин

    7 0 Отговор
    Сега проверих, той другаря завършил Югозападния университет....... И като типична фурнаджийска лопата от ИТН отишъл при Резидента.

    16:36 16.05.2026

  • 63 Хипер алчност и беззаконие

    4 1 Отговор
    Не са само търговските вериги. Това е масово. Сравнявам цени на европейския пазар, на българския пазар и при самия производител. Един продукт на европейския пазар е 1000 лева, на българския е 1400 лева. Потребителите масово се щавят безцеремонно. Трябва да се допуснат производителите сами да стигат до крайния пазар! Някой обаче пречи на това и ги спира в България да стъпят със своя логистика. Това се прави точно от бизнес мутрите, прекупвачи които пряко или чрез подкупи към политиците, възпрепятстват производителите да стъпят на българския пазар до самия краен потребител. Прекупвачите по веригата трябва да се премахнат. 400 лева надценка на продукт няма кой с разумни причини да защити! Това е обир на посредствени тарикати.

    16:47 16.05.2026

  • 64 Нищо

    3 2 Отговор

    До коментар #49 от "Анонимен":

    не знаеш за реалното положение на българите в чужбина. Единица са успелите да си намерят прилична работа. Повечето са прислужници по полето, в кухните, чистачи или аргати по строежите.

    17:12 16.05.2026

  • 65 Това човече

    5 0 Отговор
    на мафията видно не е влизало да пазарува във верига. Всяка седмица има страхотни намаления на стоки, има 2 на цената на един продукт. Има и много бг стоки. Прекалихте вие некадърниците от регресивна България. Петканов седнал да говори за ПВУ , ама те служебното правителство спасиха средствата, вие трябва да довършите. Това е нарочно, после да се изтъкнат, че благодарение на тях се случват нещата. Лаладжиите и наглеци!!!

    17:42 16.05.2026

  • 66 Бягайте и се спасявайте от кочината

    4 0 Отговор
    И този бил го усещал по джоба си. Алоуу колко ти е заплатата на тебе бе? Какво усещаш ти бе? На минималната ли си та си наприказвал една камара приказки за наивници. Комунистически лъжци и мошеници с техните схеми. Кво прави този по студията като в държавата има много работа за вършене.

    17:48 16.05.2026

  • 67 Вярно

    1 2 Отговор
    Истината казва министъра - следващата седмица лидъл ни подарява ДДС 20% на 50 продукта,а цените са като предишната седмица и гръцката ягода е 4 евро като Българската

    17:53 16.05.2026

  • 68 всеселин.

    3 1 Отговор
    Това е да търсиш теле под вола като си въобразяваш ,че тези вериги ще се съобразяват с цените преди всичко с покупателната способност на населението ? . За тях едно единствено е от значение печалбите --наплюват на това ,че народът няма платежна способност .. Ако някои нямат това е техен проблем- има други които са готови да платят цена която те искат това е капитализъм и наивните търсят хуманност в системата да прояви разбиране , толерантност и да държи цените на определя ниво те ще увеличават до тогава докато има клиенти. За един и същ продукт - стока в едни и същи Молове в Европа цените са различни според страните и преди годин ми направи впечатление ,че много от продуктите бяха по евтини в България защото стандарта ни беше много нисък ..Сега малко се увеличи и след 1 или 2 години цените ще се изравнят със много от Европейските страни . .

    Коментиран от #69

    18:16 16.05.2026

  • 69 Памук

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "всеселин.":

    Цените на много стоки в България са със завишени по мутренски цени. Още отпреди много години стоки в Европа са по-ниски от тези в България! Просто защото тук има едни наглеци които стоят на входните врати към България и вдигат цените още повече. Най-ниска е цената колкото си по-близо до самия производител на продукта.

    19:36 16.05.2026

  • 70 Пламен

    0 0 Отговор
    Както е казал народа "Всичко е ясно" Този Абровски като е толкова критичен защо ги събра тези преди него - да ни се смеят и подигравт !!!! Ако имаше кой да ги подхване доста интересни неща щяха да излязат, как от скромни "момчета" след като бяха избраници на народа имотно разбира се не на тях станаха милионери !!! Видя се, че нищо няма да се промени!!! Прах в очите и това е !!! Бог да пази България!!! Ние явно неможем !!!!

    19:56 16.05.2026

  • 71 Хер Флик от Гестапо

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Някой":

    Не,...аз разбирам, какво иска да каже автора, но начина по който го прави показва какво малоумно парче е, още преди да му научим името

    21:18 16.05.2026

