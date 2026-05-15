Да паркираш в София? Мъж удари Ивайло Мирчев след спор за неправилно паркиране в столичния "Лозенец"

15 Май, 2026 15:22, обновена 15 Май, 2026 15:51 4 855 134

Извършено е разпознаване

Снимка: БНТ
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Един мъж е задържан, след като е ударил лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Инцидентът е станал в столичния квартал "Лозенец". Според източници на bTV причината за нападението е спор за неправилно паркиране между депутата и задържания.

По неофициална информация вчера Мирчев се прибирал и видял млад мъж, работещ като доставчик - направил му забележка, че е паркирал неправилно. Той обаче не се трогнал от депутата и му казал, че първо ще си свърши работата, писа "24 часа". Тогава Мирчев извадил телефона си и започнал да снима, твърдял в показанията си доставчикът.

"Около 21 часа от народния представител Иво Мирчев, получихме сигнал, че е възникнало пререкание между него и водач на "Опел". Незабавно след подаване на сигнала на място са изпратени полицейски екипи, които установяват жалбоподателя Иво Мирчев, който споделя, че преди 10-15 минути е бил нападнат от агресивния водач на въпросния "Опел", в последствие на което същият му нанесъл няколко удара и се е оттеглил".

Това съобщи днес на брифинг директорът на СДВР гл. Комисар Любомир Николов.

От прокуратурата, съобщиха, че снощи, около 21 часа от Ивайло Мирчев е получен сигнал за пререкания между него и водач на лек автомобил. Незабавно са изпратени екипи. Мирчев е разказал че преди 10-15 мин е бил нападнат от агресивен водач.

Същият му е нанесъл удари и се е оттеглил. Установен е. Извършено е разпознаване. Задържан е, коментираха от софийска районна прокуратура.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако си под сто кила ще ти вземат,.....

    105 7 Отговор
    Мирчев отслабна и вече не буди респект.

    15:24 15.05.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    209 19 Отговор
    Да му се връчи веднага най-високо държавно отличие на куриера!
    Йотова четеш ли?!

    Коментиран от #54

    15:24 15.05.2026

  • 3 да го

    159 16 Отговор
    беше пратил директно в интезнивното този ттттрвст

    15:24 15.05.2026

  • 4 Калпазан

    169 12 Отговор
    Да му беше и теглил един....а не само да го шамари. Д..ба и гнусното ДБ

    15:24 15.05.2026

  • 5 Директора👨‍✈️

    211 14 Отговор
    Представям си как се надувал, а оня му е овъртял шамарите. След това, нашия герой е плакал по телефона на вътрешния министър и на главния сек. Абсолютен... пу-т-ьо!

    Коментиран от #44

    15:24 15.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Хаха

    15 89 Отговор
    Как смее този сополанко куриер да посяга на депутат ?

    Коментиран от #22, #39

    15:25 15.05.2026

  • 9 Ххххххххх

    88 7 Отговор
    Като не са го е..ли, пак добре.

    15:25 15.05.2026

  • 10 Град Симитли

    38 5 Отговор
    Не знае нападателя с кого ди има работа!

    15:25 15.05.2026

  • 11 Ще да е бил

    24 22 Отговор
    Някой лют гербаджия.

    15:25 15.05.2026

  • 12 честен ционист

    55 4 Отговор
    Пореден бит от Последния Софиянец?

    15:26 15.05.2026

  • 13 Браво! Бих стиснал ръката

    124 9 Отговор
    на младия мъж ошамарил селcкия БKПеец yкро0земпика!

    15:26 15.05.2026

  • 14 бушприт

    18 16 Отговор
    ....в столичния квартал "Лозенец".

    15:26 15.05.2026

  • 15 бай герги

    86 10 Отговор
    на тоз мирчуф малко му е че са го набили той е най големият из..рут комунист гаден

    Коментиран от #47

    15:27 15.05.2026

  • 16 Киро

    52 12 Отговор
    Браво брат с теб съм на тях сомо така.

    15:27 15.05.2026

  • 17 Рекорд

    6 17 Отговор
    За една минута си написал пет простотии.

    15:28 15.05.2026

  • 18 Ме боли осветителното тяло

    76 7 Отговор
    Че някой съвестен гражданин е ошамарил червения примат мирчев

    15:28 15.05.2026

  • 19 Ахахаха….

    49 5 Отговор
    ….Иво -> какво се жалваш моето момче. При мен един от седмица ми паркира пред законен гараж и не мога да изляза и нашите на куките дори… Той ми се оплаква за някакво си нарисувано место с боички на голата улица, ахахахахаха…

    15:28 15.05.2026

  • 20 зИленски

    52 7 Отговор
    ДАНО ПОНЕ НЯКОЙ ЗЪБ ДА МУ Е СЧУПИЛ

    15:29 15.05.2026

  • 21 И ся ко? Да ревем ли?

    81 5 Отговор
    Браво на будния млад гражданин!

    15:29 15.05.2026

  • 22 да бе, да

    71 5 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    Депутати много, куриери малко. И местата за спиране и паркиране са малко. А куриерът няма начин да не е бил русофил, щом е нападнал един от най-разпознаваемите русофоби. А и да не е русофил, ППДБ ще го изкарат такъв.

    15:29 15.05.2026

  • 23 Малко му е боят на Мирчев можело е още

    70 5 Отговор
    Бой да отнесе! Мирчев винаги е прав дори и когато е седнал в скута на шиши да пие мазно турско кафе! 3744

    15:29 15.05.2026

  • 24 Оземпика сега ще реве

    61 4 Отговор
    да му назначат охраната на Шиши и Буци.

    15:30 15.05.2026

  • 25 ХиХи

    58 3 Отговор
    Путин му е платил да опердаши Мирчака

    15:31 15.05.2026

  • 26 И аз да питам

    80 4 Отговор
    Защо Мирчев се е саморазправял, а не е подал веднага сигнал на 112, като е видял нарушението? Той не е полицай да търси сметка на нарушителя щом си има органи затова!

    15:31 15.05.2026

  • 27 Факт

    45 5 Отговор
    Бе този не е ли имал щанга..

    15:31 15.05.2026

  • 28 Дайте видео

    36 3 Отговор
    Имало ли е суплеси ?

    15:31 15.05.2026

  • 29 Хмм

    31 7 Отговор
    "доставчикът не се трогнал", веднага да му се назначи охрана от НСО

    15:31 15.05.2026

  • 30 честен ционист

    32 5 Отговор
    Дано да е бил някой укроп побойникът.

    15:31 15.05.2026

  • 31 мдаааа

    43 3 Отговор
    Повече да го е ошамарил ...

    15:31 15.05.2026

  • 32 Кой е виновен?

    65 16 Отговор
    Мирчев контролен орган ли е? Катаджия ли е?

    Конституцията забранява да те снимат без твоето изрично съгласие.

    Коментиран от #53, #79, #115

    15:32 15.05.2026

  • 33 достоен човек

    62 3 Отговор
    Господ здраве да дава на този смел българин защитил се срещу потомствената номенклатура.

    15:33 15.05.2026

  • 34 зевзек

    5 29 Отговор
    веднага са го заковали, името на фирмата, локацията, поръчката е в информационната им система, лошо решение от страна на куриера

    15:33 15.05.2026

  • 35 Ивайло Мирчев

    50 2 Отговор
    Прибрах се като бит пе...ер@ст на подскоци

    15:33 15.05.2026

  • 36 гост

    6 38 Отговор
    Има правила които трябва да се спазват,то за това у нас е анархия защото всеки прави,каквото му е удобно...явно искате да няма ред...нормално за амеби.

    Коментиран от #69, #71

    15:34 15.05.2026

  • 37 волан

    32 1 Отговор
    А нарекъл ли го е "келеш"? А???

    15:34 15.05.2026

  • 38 Наглото укрoшимпанзе Мирчев

    50 3 Отговор
    се заяжда с хората, които му изкарват огромната дупетатска заплата. Пак леко се е разминал, ако ми падне на мен да ми се отваря ще го събират в гипсово корито.

    15:34 15.05.2026

  • 39 На ниското чело на Мирчев

    44 2 Отговор

    До коментар #8 от "Хаха":

    пише ли, че е народен представител?

    Никой не е длъжен да познава народните представители.

    15:35 15.05.2026

  • 40 Спиди

    46 3 Отговор
    Наградата за героя,за тоя подвиг

    15:35 15.05.2026

  • 41 Тиквата +Шиши =💩

    41 3 Отговор
    Малко му е на този боклук Мирчев 🤛🤛👊

    15:37 15.05.2026

  • 42 Черпавам

    41 2 Отговор
    човека,едно добро дело е направил!Крайно време беше някой да свали мирчев от облаците на земята/буквално/!

    15:37 15.05.2026

  • 43 Лост

    46 2 Отговор
    Хайде сега Мирчев да обясни дали за техния бивш депутат Манол Пейков дето спираше където си иска.

    15:38 15.05.2026

  • 44 Сила

    40 7 Отговор

    До коментар #5 от "Директора👨‍✈️":

    "Ти знаеш ли кой съм аз бе ....?!?"
    Класика за комплексирани провинциални нищожества .....обаче явно е попаднал на друго селско чадо ( вероятно наперкано , щото всичките доставчици и куриери яко тупат амфети !) и финала е бил предизвестен ....ха ха ха

    15:38 15.05.2026

  • 45 Кую

    33 2 Отговор
    Оправи ми се деня.Ако му теглят един фишек дали ще се оплаче недосегаемия?Медал за куриера.

    15:39 15.05.2026

  • 46 Перо

    39 1 Отговор
    Мирчев да си ходи в Добрич, там няма да има проблем с паркирането!

    15:40 15.05.2026

  • 47 Герги,

    11 22 Отговор

    До коментар #15 от "бай герги":

    ако мирчев е комунист,аз съм космонавт!

    Коментиран от #56

    15:40 15.05.2026

  • 48 Стрелцов

    47 5 Отговор
    За Мирчев мога да кажа: когато и да го биеш ще е късно, колкото и да го биеш ще му е малко.

    15:40 15.05.2026

  • 49 гаагага

    26 2 Отговор
    ако беше някой прокурор или поцай можеше и по зле да свърши за мирчев

    15:40 15.05.2026

  • 50 Шофьора е активист на ПБ на Радев

    5 28 Отговор
    Заканил се и крещял че вече те са на власт и могат да правят всичко което пожелаят

    15:40 15.05.2026

  • 51 Скоро

    38 1 Отговор
    при този стрес и труд , при неуважението каквото получават , няма да има и доставчици ! А и при това мизерно месечно възнаграждение , което Мирчов , нямащ респект към обикновения трудещ се човек , дава за една вечеря ! Срам !

    15:40 15.05.2026

  • 52 Кравария убер алес

    37 3 Отговор
    Руска провокация, веднага еврокомисията да вземе мерки. Урсула и Кая къде се мотат с изявление и декларация

    15:41 15.05.2026

  • 53 Конституция на Р. България

    29 4 Отговор

    До коментар #32 от "Кой е виновен?":

    Чл. 32. (1) Личният живот на гражданите е неприкосновен. Всеки има право на защита срещу незаконна намеса в личния и семейния му живот и срещу посегателство върху неговата чест, достойнство и добро име.
    (2) Никой не може да бъде следен, фотографиран, филмиран, записван или подлаган на други подобни действия без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие освен в предвидените от закона случаи.

    Чл. 1. (1) България е република с парламентарно управление.
    (2) Цялата държавна власт произтича от народа. Тя се осъществява от него непосредствено и чрез органите, предвидени в тази Конституция.
    (3) Никоя част от народа, политическа партия или друга организация, държавна институция или отделна личност не може да си присвоява осъществяването на народния суверенитет.

    Чл. 4. (1) Република България е правова държава. Тя се управлява според Конституцията и законите на страната.
    (2) Република България гарантира живота, достойнството и правата на личността и създава условия за свободно развитие на човека и на гражданското общество.


    Чл. 5. (1) Конституцията е върховен закон и другите закони не могат да й противоречат.
    (2) Разпоредбите на Конституцията имат непосредствено действие.

    Коментиран от #85, #101

    15:41 15.05.2026

  • 54 Читанка

    33 2 Отговор

    До коментар #2 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Човекът, просто си е вършил работата, за да си изкара честно и почтено хляба.
    Мирчев се опитва да пише закони, но преди да го прави не е разбрал, че "Ако дори със Закони забраниш на хората да ловят риба в даден район, но не им осигуриш храна и поминък, те ще нарушават тези закони. Всички закони трябва да съответстват на физическия свят. Не законите предотвратяват нарушаването им, а удовлетворяването на условията на реалността. Ако хората са безработни, те ще направят всичко каквото трябва за да изхранят семейството си. Ако направиш Закони против кражбата на храна, хората все пак ще крадат храна ако това е необходимо за нуждите на семействата им. Всеки направен от човека Закон, който не съответства на обстоятелствата на реалността ще бъде нарушен." - Jacque Fresco, Носител на награда NOVUS на ООН

    15:41 15.05.2026

  • 55 Бойкот на О.Л.Хлъц

    30 0 Отговор
    Трябваше и второто от трилогията „Бой, е6ан и сръбска музика” да получи $вирчев...

    15:41 15.05.2026

  • 56 Мирчев, от жълтия майдан в Крушари

    30 5 Отговор

    До коментар #47 от "Герги,":

    Не съм комунист, бе! Тате беше, ама вече уж не е!

    Коментиран от #75

    15:43 15.05.2026

  • 57 Хаха

    37 1 Отговор
    Трябвало по здраво да го бушонира, че да си заслужава разправии те сега. Ясно е, че е имало "ти знаеш ли кой съм аз? " и т. н. от страна на видния евроатлантик. Самият факт, че толкова бързо МВР е задържало извършителя означава, че за Мирчев се действа като за ВИП персона. Ако беше обикновен човек, никой нямаше да му обърне внимание

    15:43 15.05.2026

  • 58 Вместо това

    30 2 Отговор
    Вместо да правят забележки и да се бият с хората, тъпите политици като тоя да построят ПОНЕ 1 ОБЩЕСТВЕН ПАРКИНГ В СОФИЯ!

    15:43 15.05.2026

  • 59 Дядката

    33 1 Отговор
    Куриера веднага да бъде награден с държавна награда!
    А мИРЧЕВ го смятах за голям бабаит....явно е фалшив герой:-)

    15:43 15.05.2026

  • 60 стоян георгиев

    34 1 Отговор
    Този кога и да го набиеш, все ще е късно!

    15:44 15.05.2026

  • 61 Отруден гражданин

    43 0 Отговор
    Човекът си изкарва прехраната. Разтоварва стока. В магазина в който Мирчев пазарува. В целия цивилизован свят - в градска среда, обслужването на магазините е свързано с минимални , дребни неудобства за околните. Това е напълно разбираемо и прието. Не се разбира от нискочели дебили, самозабравили се олигофрени, попаднали в столицата. Как да се обясни разбираемо на такива субекти? Ами...удри с манивелата и дано вдене, животното.

    15:44 15.05.2026

  • 62 Софиянец

    33 0 Отговор
    Грешка е, че го е оставил в състояние да може да се оплаква след това 😂

    15:45 15.05.2026

  • 63 бой по

    28 0 Отговор
    такива нагли екземпляри

    15:45 15.05.2026

  • 64 мишока Боташ кРадев

    13 12 Отговор
    и кохортатат му са същите нагли твари като Озмепика и компания ...

    не знаят за какво става въпрос в реалният свят на Жалкария

    15:46 15.05.2026

  • 65 ПИКО

    17 3 Отговор
    Путин беше с униформа на глово!

    15:46 15.05.2026

  • 66 Варненец

    31 0 Отговор
    Мед ми капе от сърцето при такива новини 🍻

    15:46 15.05.2026

  • 67 Евала на куриера!

    31 0 Отговор
    Оправи ми уикенда тая новина!

    15:47 15.05.2026

  • 68 Сусу Манарата

    25 0 Отговор
    Едно време Асан Ага изяде кьотека от един боксьор, но онзи не си свърши работата добре. Поне този да беше я свършил!

    15:48 15.05.2026

  • 69 2234

    14 0 Отговор

    До коментар #36 от "гост":

    Всички депутати на улицата за да оправят нещата.

    15:48 15.05.2026

  • 70 С парашут

    29 0 Отговор
    ли да пуска доставките , бе , умен ? Безобразие и наглост да спреш голямото возило и да ръсиш мозък от високо ! Марш в провинцията , големият град не е за теб , а ти нямаш и контрол дори над самия себе си ! Та сие опасен и като политик , и като гражданин в София !

    15:48 15.05.2026

  • 71 Изглежда от НСДАП

    10 0 Отговор

    До коментар #36 от "гост":

    Ако си живееше в Овчата купел, това нямаше да се случи!

    15:49 15.05.2026

  • 72 АМИ КУРИЕРА ВИНОВЕН

    27 0 Отговор
    НЯМА РУСНАЦИТЕ СА ВИНОВНИ РУСНАЦИТЕ .БРАВО НА ЧОВЕКА РЕД Е НА ДРУГИТЕ ОТ ПЕТРОХАНСКАТА СЕКТА.

    15:49 15.05.2026

  • 73 Петър

    27 2 Отговор
    Заглавието следва да бъде Мъж наби Мирчев в Лозенец! Тоя Мирчев нали беше от групичката дето направи псевдопротеста срещу Доган на Лозенец преди години...

    Коментиран от #76

    15:49 15.05.2026

  • 74 Бай Араб

    28 1 Отговор
    "Мъж удари Ивайло Мирчев "- БРАВО на мъжа,аз ще почерпя !!!!

    15:51 15.05.2026

  • 75 Да,

    18 0 Отговор

    До коментар #56 от "Мирчев, от жълтия майдан в Крушари":

    анти-комунист е лай..то.

    Плюл е на баща си.

    Коментиран от #77

    15:52 15.05.2026

  • 76 Същия толyм с гумената лодка на Бойкикев

    24 0 Отговор

    До коментар #73 от "Петър":

    После се въргаля в прахта по шкембе и гол ди.рник, че уж се бори с жанрармерията. Най-лошото е, че си е потомствено комунде и върл укрoфил. Боя му е малка награда.

    15:52 15.05.2026

  • 77 Че е .овно е факт

    21 3 Отговор

    До коментар #75 от "Да,":

    но си е потомствено комунде и изобщо не е плюл на баша си, щото благодарения на него днес се прави на политик, "демократ" и първа укpa в територията.

    15:53 15.05.2026

  • 78 Луд

    3 5 Отговор
    И само още веднъж
    .съобщиха, че снощи, около 21 часа от Ивайло Мирчев е получен сигнал за пререкания между него и водач на лек автомобил. Незабавно са изпратени екипи. Мирчев е разказал че преди 10-15 мин е бил нападнат от агресивен водач.
    съобщиха, че снощи, около 21 часа от Ивайло Мирчев е получен сигнал за пререкания между него и водач на лек автомобил. Незабавно са изпратени екипи. Мирчев е разказал че преди 10-15 мин е бил нападнат от агресивен водач.
    съобщиха, че снощи, около 21 часа от Ивайло Мирчев е получен сигнал за пререкания между него и водач на лек автомобил. Незабавно са изпратени екипи. Мирчев е разказал че преди 10-15 мин е бил нападнат от агресивен водач.
    съобщиха, че снощи, около 21 часа от Ивайло Мирчев е получен сигнал за пререкания между него и водач на лек автомобил. Незабавно са изпратени екипи. Мирчев е разказал че преди 10-15 мин е бил нападнат от агресивен водач.

    15:55 15.05.2026

  • 79 да знаеш

    12 19 Отговор

    До коментар #32 от "Кой е виновен?":

    Улицата е обществено място, там може да снимаш без разрешение.

    Коментиран от #81, #82

    15:56 15.05.2026

  • 80 Василеску

    29 0 Отговор
    Тоя нали щеше да бие Шиши? Като не може - бие се с пицари. Такива пепедебари има доста, които са свикснали да снимат и да донасят. Защото са патологични потомци на доносници на ДС. Видиш ли някой да снима, той е пепедебар

    Коментиран от #84

    15:58 15.05.2026

  • 81 да си снима тюфлека,

    28 3 Отговор

    До коментар #79 от "да знаеш":

    ама това, че е уж депуат, не го прави контролен орган, че да се саморазправя с хора, които се мъчат да си изкарат мизерните еврозапалти с честен труд!

    Коментиран от #92

    15:58 15.05.2026

  • 82 Улицата е обществено място

    27 4 Отговор

    До коментар #79 от "да знаеш":

    Там могат да те бият без разрешение.

    15:59 15.05.2026

  • 83 Малко му е

    34 0 Отговор
    Добре го е ушамарил тоя палячо... Не може да изчака 1/2 минути да си достави храната човека и ще си тръгне ми веднага вади телефон да снима... Всички станаха големи фотаджий... И после жалбари , веднага жалбички , че си е изпросил шамарите... Смешки...

    15:59 15.05.2026

  • 84 Ще бие Шиши... циркове като на Росенец

    20 0 Отговор

    До коментар #80 от "Василеску":

    По-скоро му биe ножки, докато му седи в скута.

    16:00 15.05.2026

  • 85 Некой

    13 2 Отговор

    До коментар #53 от "Конституция на Р. България":

    Прекрасно.
    Ако някой се грижи за спазването на основния закон щеше да има държава.
    За съжаление този основен закон не се нрави на управляващите и за това не се спазва.
    И затова сме територия.

    16:00 15.05.2026

  • 86 Доктор

    24 2 Отговор
    Ако си беше останал в Крушари, нямаше да има тези проблеми.

    16:01 15.05.2026

  • 87 Антон Георгиев

    21 2 Отговор
    Бравоооо!!!

    16:02 15.05.2026

  • 88 най сетне

    23 2 Отговор
    нещо да се случи и на тез мишоци самозабравили се

    Коментиран от #91

    16:03 15.05.2026

  • 89 Народната любов

    23 2 Отговор
    не прощава, хъ хъ хъ! Честита ти €зона, другарю Мирчев!

    16:03 15.05.2026

  • 90 Браво на човека

    20 2 Отговор
    но повече е трябвало да бие мравояда с отпаднала необходимост

    Коментиран от #97

    16:04 15.05.2026

  • 91 веднага охраните на тиква и шопар

    14 0 Отговор

    До коментар #88 от "най сетне":

    да почнат да го вардят човечеца от народната любов

    16:05 15.05.2026

  • 92 Веднага

    13 1 Отговор

    До коментар #81 от "да си снима тюфлека,":

    охрана за Мирчев. Как тъй ще се удрят депутатите наши родни

    16:06 15.05.2026

  • 93 бе той си е за бой

    13 0 Отговор
    пък ако ще и заради паркиране да е :)))

    16:07 15.05.2026

  • 94 Само

    13 0 Отговор
    Марчето Атанасова може да повтори едно и също нещо в статия три пъти. Сънена ли е или не чете какво публикува ?

    16:07 15.05.2026

  • 95 Кобрабг

    18 0 Отговор
    Да го беше бил като хората да го прати директно в болницата.
    Човека доставчик на храна ,а тоя предател се прави на много законопослушен гражданин.и ще му прави забележка .Директно в Пирогов да го беше изпратил.Да не говорим за МВР веднага са се явили щото е депутат,а обикновено ги чакаш по 1 час ,че и повече .но нали си обикновен гражданин.
    ГОЛЯМА НОВИНА НЯМАМ ДУМИ ВСЕ ЕДНО СА ГО БИЛИ ЗАКОРАВЕЛИ МАФИОТИ ВОЙ ДО НЕБЕСАТА
    ДА ГО БЕШЕ БИЛ КАТО ХОРАТА ЧОВЕКА ТОВА СЪЩЕСТВО

    16:08 15.05.2026

  • 96 Хаха

    19 0 Отговор
    Браво на куриера!
    Тоя нискочел лгдбеец що не е арестуван за неуместни забележки и снмки без съгласието на другото лице!? Т.е. взел се е на "сериозно" и се намесва в личния живот на куриера!
    Не знам за какъв се взима с 37-те, отекли в канала, малцинство русофоби и педроханци в парламента!
    Много интересно тоя колко "правилно" паркира пред парламента, като ходи на работа, щото не вярвам да ходи с метрото или пеша....

    16:09 15.05.2026

  • 97 Браво на човека

    15 0 Отговор

    До коментар #90 от "Браво на човека":

    ама ще го осъдят максимално
    освен ако съдията не е от гребавите

    Коментиран от #100

    16:10 15.05.2026

  • 98 604

    8 0 Отговор
    ...няма човещинка човека да си свърши работата...за туй шамари ама да му държи влага...малко му е било

    16:11 15.05.2026

  • 99 Малко му е било

    11 0 Отговор
    На тоя петрохански хижар
    Удрий докато мърда

    16:11 15.05.2026

  • 100 604

    5 0 Отговор

    До коментар #97 от "Браво на човека":

    Шъ му нъкривят те тоя .!.

    16:11 15.05.2026

  • 101 оня с коня

    2 7 Отговор

    До коментар #53 от "Конституция на Р. България":

    И е казано:"Не споменавай Името Божие без нужда",същото се отнася и за Конституцията която цитираш-верно че пише в нея че Никой няма право да бъде сниман,филмиран и т.н.,само дето Мирчев СНИМА КОЛАТА,А НЕ ЧОВЕКА.

    Коментиран от #103

    16:12 15.05.2026

  • 102 Ген. Атанасов

    12 0 Отговор
    Само аз ли виждам дългата ръка на тавариш Путин....?
    Веднага да се провери фирмата с какви капитали оперира!

    16:13 15.05.2026

  • 103 Ти си оня

    7 2 Отговор

    До коментар #101 от "оня с коня":

    дето му го крепи на коня и на Мирчев, нали?

    16:14 15.05.2026

  • 104 604

    7 0 Отговор
    ...ми сбийсъ ве ..даже тъ натрещят ..мъжкаря си е мъжкар..тоя е путиоу шъ снимъ с телефонъ. Палячоу..

    16:15 15.05.2026

  • 105 Чичака

    6 0 Отговор
    То пък тва квартал ли е? Беше едно село, само кал и схлупени колиби и нямаше транспорт. Сега елит не знам си, кво, ама калта им остана 😀 една улица нямат като хората 😀

    16:15 15.05.2026

  • 106 Астролог

    6 1 Отговор
    Хората толкова изпростяват,че при незначителен повод "злоба посяват" !

    16:16 15.05.2026

  • 107 Независим

    13 1 Отговор
    Тук пише че нападателят ударил Мирчев, а той казва че нападателят само замахнал ???
    Защо много рядко журналистите пишете истината, а почти винаги лъжете????

    16:17 15.05.2026

  • 108 Куку-ригу

    12 1 Отговор
    Малко го е бил!

    16:19 15.05.2026

  • 109 Горски

    14 3 Отговор
    Човекът спира някъде, за да достави храна, демек върши си работата... в този момент Мирчев се прибира, вероятно заварва на припознатото от него "лично" място за паркиране пред жилището му, че има друг автомобил. Може да е помислил, че е Пеевски, наежил се... Решил да се прави на мъж, със сигурност е заявил претенция, вероятно е подчертал, че е депутат, изговорил е още някоя глупост, но е усетил шамар, това е цялата история. Мирчев, ако си поръча храна за вкъщи - дали се замисля къде ще паркира доставчика? Или ще го чака да намери място след 3 километра и да му донесе храната студена. Много съвестни граждани се барат някои политици...докато не ги заснемеш тихомълком. Мирчев трябва да освободи депутатското място в Парламента. На негово място да влезе доставчикът. Поне един работещ човек да има в този парламент. Какъв парадокс... работиш в гадните условия, създадени от политиците (разнасяш стоки, без да има условия къде да спреш). Та бачкаш да си платиш данъците, за да може толупи като Мирчев да взеат заплати и после тоя дето му изкарваш заплатата, те праща в пандиза, че му пречиш на гледката за 5 мин.

    16:22 15.05.2026

  • 110 Истината

    8 0 Отговор
    Най-накрая и Мирчев ще има охрана от НСО!!
    Е те това е грижа да не уволнят охраната на Бойко

    16:25 15.05.2026

  • 111 Как може

    8 0 Отговор
    Да посегне на полово флуиден?

    16:42 15.05.2026

  • 112 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 113 Пампаец

    11 0 Отговор
    Този наглец от проДАй България колкото и пъти да го напердашат , все ще му е малко .

    16:44 15.05.2026

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Абсолютно НЕВЯРНО

    5 4 Отговор

    До коментар #32 от "Кой е виновен?":

    Давате ли разрешение за всички камери по протоарите и сградите?

    Всеки има правото да снима човек на обществено място, освен ако има изрично несъгласие на снимания човек!
    Разбирате ли разликата - не е забранено, а имаш правото, докато не ти откажат!

    Коментиран от #120

    16:46 15.05.2026

  • 116 ТОЗИ ОТ КЪДЕ ИМА ПАРИ

    9 0 Отговор
    За апартамент в Лозенец??

    16:49 15.05.2026

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 Мунчо

    9 0 Отговор
    Празноглавците от Парламента, много често се изявяват като полицаи, катаджии, фотографи и ръководители на движението, знаещи много и разбирали от всичко, но най-вече е ролята на класическо бостанско плашило!
    Виждате ли кой съм аз и какво мога?
    Слабо е възнаграден за действията си! Можело е и много повече за стихийната му простори! Дупедат!

    17:00 15.05.2026

  • 119 брей

    9 0 Отговор
    колко бързи могли да бъдат полицаите, когато звънка и се жали момата Мирчев. Ма, че момата не е разграничил паркиране от спиране, това не го коментираме, защото изисква определени умения, които нашта няма. Дори, когато е видяла, че човека е доставчик и е видно, че въобще не възнамерява да си оставя колата, т.е. да паркира, Мирчев, поради нефелната си същност, решил да показва кой е силния.
    Този де.бил от "Да, Петрохан" е демонстрирал наглостта на власт имащите. Който и друг да се обади, го препращат към градска мобилност да чака писмо от... Виж на нашта незабавно след подаване на сигнала са й изпратили полицейски екипи! Нещастник

    17:05 15.05.2026

  • 120 не бъркай реда

    10 4 Отговор

    До коментар #115 от "Абсолютно НЕВЯРНО":

    Първо искаш разрешение, после снимаш.

    Петроханския радетел е нарушил правата на доставчика. Сега най-добре е да заведе насрещна жалба, та и оня да си поеме отговорността, поне публичната, щото закона в момента защитава това недоразумение

    Коментиран от #132

    17:09 15.05.2026

  • 121 Тожожжж

    7 0 Отговор
    Той се навира навсякъде
    Охрана ли желае .
    Ще го бият още .
    Като е в парламента и нищо не прави
    Сомо са заяжда с хората .

    17:19 15.05.2026

  • 122 Бай Ставри

    6 0 Отговор
    Бравооо !!!!

    17:19 15.05.2026

  • 123 Никакво. Комунисче .

    6 0 Отговор
    Ще ти бият навсякъде .
    Защото си мишава физиономия .
    Антипатичен мишок .

    17:23 15.05.2026

  • 124 Невена

    9 0 Отговор
    Поне да му е разширил малко процепа от челото до косата! Много велико дело на трудещият се!
    Поздравления!

    17:23 15.05.2026

  • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 126 Ако този

    9 0 Отговор
    куриер беше малко по-решителен, цял народ щеше да му ходи на свиждане и да му носи колети в затвора.

    17:34 15.05.2026

  • 127 Комунде преяло,

    5 0 Отговор
    бой и тaковaнe не се връщат! Ха ха ха!!!

    17:54 15.05.2026

  • 128 БРАВО!

    8 0 Отговор
    Браво на човека!!! Малко го е бил,този хайлязин си е изпросил шамарите,правейки се на велик,мислейки си,че светът се върти около него и всички трябва да му се кланят!!! Доставчикът е бил на работа,скапан от умора,чудейки се къде да паркира,за да си достави стоката и в тоя момент е цъфнало лекето мирчев,опитвайки се да се разпорежда все едно,че града му принадлежи!!! От мен горещи поздравления за човека,който е ошамарил този търтей!!! Полицаите веднага да го пуснат,да отиват да ловят грабителите на НАРОДА и ДЪРЖАВАТА ни,между които е и въпросния мирчев!!!

    17:58 15.05.2026

  • 129 Ако

    6 0 Отговор
    започне и той /Мирчев/като разносвач, може би ще се кротне малко!

    18:08 15.05.2026

  • 130 Хахаха!🎺🥳😀

    7 0 Отговор
    Българинът като чуе "депутат", засърбяват го ръцете! Наградете момчето, че е изпълнило националните мечти!
    ВРЕМЕТО Е НАШЕ! 35 години мутри стигат! Депутати, освободете страната, която омърсихте!

    18:20 15.05.2026

  • 131 Анонимен

    3 0 Отговор
    Браво на момчето ! Видиш ли Мирчев...веднага два шамара

    18:32 15.05.2026

  • 132 и това не е вярно!

    1 4 Отговор

    До коментар #120 от "не бъркай реда":

    Не си длъжен да искаш разрешение!

    Ако човека не желае да го снимаш, трябва да ти каже това!

    Длъжен си да снимаш от разстояние, на което снимания може да те види, иначе е папаращина (което е забранено).

    Добре е освен Конституцията, да се чете и "Закон за авторското право и сродните му права", а не да повтаряме празни приказки...

    19:23 15.05.2026

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 факт

    1 0 Отговор
    тоя е пречил на служебно лице да си изпълни задълженията

    05:05 16.05.2026

