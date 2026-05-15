Да паркираш в София? Мъж удари Ивайло Мирчев след спор за неправилно паркиране в столичния "Лозенец"

Един мъж е задържан, след като е ударил лидера на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Инцидентът е станал в столичния квартал "Лозенец". Според източници на bTV причината за нападението е спор за неправилно паркиране между депутата и задържания.

По неофициална информация вчера Мирчев се прибирал и видял млад мъж, работещ като доставчик - направил му забележка, че е паркирал неправилно. Той обаче не се трогнал от депутата и му казал, че първо ще си свърши работата, писа "24 часа". Тогава Мирчев извадил телефона си и започнал да снима, твърдял в показанията си доставчикът.

"Около 21 часа от народния представител Иво Мирчев, получихме сигнал, че е възникнало пререкание между него и водач на "Опел". Незабавно след подаване на сигнала на място са изпратени полицейски екипи, които установяват жалбоподателя Иво Мирчев, който споделя, че преди 10-15 минути е бил нападнат от агресивния водач на въпросния "Опел", в последствие на което същият му нанесъл няколко удара и се е оттеглил".

Това съобщи днес на брифинг директорът на СДВР гл. Комисар Любомир Николов.

От прокуратурата, съобщиха, че снощи, около 21 часа от Ивайло Мирчев е получен сигнал за пререкания между него и водач на лек автомобил. Незабавно са изпратени екипи. Мирчев е разказал че преди 10-15 мин е бил нападнат от агресивен водач.

Същият му е нанесъл удари и се е оттеглил. Установен е. Извършено е разпознаване. Задържан е, коментираха от софийска районна прокуратура.