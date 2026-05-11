Арман Бабикян: Доста странно е да назначиш телохранител за шеф на контраразузнаването

11 Май, 2026 09:34 2 003 48

За правосъдния министър той каза, че „не сме чували дали иска реформа и каква да бъде тя”

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От направените от Румен Радев заявки интересно е как ще се справи с растящите цени и с промените в съдебната система. Това каза журналистът Александър Симов в ефира на „Здравей, България”.

Пиар експертът Арман Бабикян смята, че е „доста странно да назначиш телохранител за шеф на контраразузнаването”. За правосъдния министър той каза, че „не сме чували дали иска реформа и каква да бъде тя”. По отношение на борбата с цените Бабикян смята, че „трябва да се бори за пазара, а не за цените” и допълни, че му е смешно, когато се говори по тази тема.

Политологът Стойчо Стойчев смята, че с назначението на правосъдния министър е „опит да се излезе от досегашния омагьосан кръг, а именно реформите в съдебната система да бъде налагана отвън като политическо решение”.

Симов смята, че новият правосъден министър, макар че не е познат на обществеността, може и да успее да се справи с поставените в заявките на „Прогресивна България” задачи.

Стойчев коментира и темата за парламентарните комисии, които трябва да разследват даден казус. Според него такъв тип комисия по принцип може само „да потули един въпрос”.

Симов смята, че оформянето на облика на управляващите ще се случи с това какъв бюджет ще направят. Бабикян също е на мнение, че „бюджетът е първа презентация на философията на управление”.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Здрасти

    29 9 Отговор
    Кажете моля, къде са българите олимпийци, които ни гледаха от предизборните плакати? Къде са онези знаещи и можещи, млади и честни политици от ново поколение, с които ни облъчвахте за спасители на България? Защо получихме още от същото?

    Коментиран от #12, #43

    09:36 11.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 мъкаааа

    30 3 Отговор
    "Пиар" какво означава на български? Каза ли Аман от тоя Баби дюкян?

    Коментиран от #45

    09:36 11.05.2026

  • 4 Зевс

    52 6 Отговор
    А да назначиш бивш пожарникар, мутра и лежал в затвора за главен секретар на МРВ е нормално?

    Коментиран от #29, #36

    09:37 11.05.2026

  • 5 Гост

    14 26 Отговор
    Още в първите дни Радев разочарова! Странни са назначенията на външен министър, на правосъден, на ДАНС! Явно от "онези" посолства само изпратили листчета!

    Коментиран от #6

    09:37 11.05.2026

  • 6 разликата е

    17 2 Отговор

    До коментар #5 от "Гост":

    че този няма да изгониш с протести. Просто няма да си тръгне.

    09:38 11.05.2026

  • 7 1488

    31 4 Отговор
    когато арман, казасян, назарян и халваджиян ги изгонят от бг, тогаз ще се опрайм

    Коментиран от #28

    09:39 11.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Бг дракон 🐉

    26 0 Отговор
    Този няма ли, да се пенсионира вече! Аман от Отровното трио (глупаци). Ама такива срам нямат. Друг им е крив за техните им издънки!

    09:40 11.05.2026

  • 10 Жалко

    17 0 Отговор
    Бабикян, при бабите да им помага. Това ще го може най добре. Арменска му работа. Арменец.и работа.🤔

    09:41 11.05.2026

  • 11 бобошен

    3 3 Отговор
    Телоизхранител.

    09:41 11.05.2026

  • 12 Платен провокатор

    22 1 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    Млади и можещи, ти бъзикаш ли се? След като, обявиха поколението Z, за първото по-глупаво от предишното, мисля че се шегуваш. Все пак това е проучване на университет от бръшляновата лига, не на югозападния или СУ. Даже и новини по темата имаше.

    Коментиран от #14

    09:41 11.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 верно ли

    10 1 Отговор

    До коментар #12 от "Платен провокатор":

    Защо гласувахте тогава за него? Или машините сами гласуваха?

    09:43 11.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хохо Бохо

    21 1 Отговор
    А е бавен, телохранител беше кмет на кочината ти, после министър председател и управлява от как сме в ЕС бе. От де ви намират такива умни беееее?

    09:46 11.05.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Армане,

    9 1 Отговор
    нали знаеш поговорката за Илия. Фала с чорапогащника ще ни струва мн скъпо.

    09:49 11.05.2026

  • 19 Бай Иван

    18 1 Отговор
    Защо давате думата на единственния арменец-туркофил в България? Толкова ли с свършиха другите арменци, та ни навирате тоя тупан?

    09:51 11.05.2026

  • 20 повярвах на Царя

    6 6 Отговор
    Арман Бабикян: Доста странно е да назначиш телохранител за шеф на контраразузнаването
    ...
    За правосъдния министър той каза, че „не сме чували дали иска реформа и каква да бъде тя”
    -;-
    Аз повярвах на Царя, та няма и на тези
    -;-
    Ламата от Банкя нали казваше че и Магаре да Предложи сме щели да го изберем.
    Ама като ни предложи Стрината Цецка- Майката на нацията и сега стигнахме до фаворита на Решетников да ни е начело.

    Да пореден път да се пробваме да се разочароваме от комунистите: летци, ЗКПЧ-та и каквито там се доредят!

    09:56 11.05.2026

  • 21 Доста странно е, че

    14 0 Отговор
    Този арм бокук, който хулиганстваше, заливаше посолството на РФ с боя, лаеше като подивял срещу всеки, който не му чешаше егото, още не е осъден най- малкото за ЕДРО хулиганство?
    Чудя се, докога такива пробити откъм морал индивиди, като тоя мехур и Стою средния пръст, ще бъдат канени в телевизионни студия?

    09:57 11.05.2026

  • 22 Хаха

    17 2 Отговор
    И какво му е "странното" на новия шеф на ДАНС бе, бабаяне!?
    Че е непознат за нпо-ната ли и не е "професионалист", като боко, атанасов, ПееФски... и други "достойни" за шефове на ДАНС!

    09:57 11.05.2026

  • 23 Реалист

    13 1 Отговор
    Ах, този мазен арменец към бок лууууук еееее!!!

    09:57 11.05.2026

  • 24 бибикян

    20 1 Отговор
    А какво ще кажеш като назначиха,мутра телохланител и бивш пожарникар за гравен секретар на МВР.

    09:58 11.05.2026

  • 25 Мнение

    16 2 Отговор
    Такъв един телохранител, прочел една книга, повече от 20 години е на върха на държавата и продължава да е там - на първия ред в Парламента.

    Коментиран от #34

    09:58 11.05.2026

  • 26 Истината:

    10 1 Отговор
    Абе Бабушкер долен, защо не измислиш нещо
    по-оригинално и с него да Бориш Радев и
    Съкрушителната му Победа на изборите!

    Коментиран от #48

    09:58 11.05.2026

  • 27 Хи хи хи

    7 0 Отговор
    Вие, знаете ли че арменците са измислили въздуха?

    09:59 11.05.2026

  • 28 пропуснали си

    8 0 Отговор

    До коментар #7 от "1488":

    и хампърцулян

    09:59 11.05.2026

  • 29 @@@

    10 3 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    А да Търпиш за 20 години бивш пожарникар,
    мутра и лежал в затвора Престъпник
    за Премиер на българия нормално ли е!

    10:00 11.05.2026

  • 30 НРБ

    10 0 Отговор
    Най-страното е дипломата му за ветеринарен доктор и учредената магистратура от УНСС !!!
    Още по-дтранни ка обвиненията на немското разузнаване за връзки с албанската....и доказателствата на българският съд : не е вярно !!??? 😀😀😀😀

    10:00 11.05.2026

  • 31 Ламбо

    7 3 Отговор
    Бабикян,ти поне ги разбираш нещата.Който си мисли,че с избирането на Радев ще има промяна,греши.Народа гласува наказателно против двамата тиквеници-Борисов и Пеевски.Но те са се окопали здраво във всички сфери на обществото.Администрацията на всички нива е по силна от всякога.Искам да видя кой и как ще направи съкращения.Та виждаме,че откакто навлязоха компютрите числото на администрацията се повиши тройно.Само споменавам продажба на автомобил.Къде по света се продава чрез нотариус,после обаче излиза ,че е краден и е обявен за издирване.Държавата ти го отнема и те оставя на улицата със запнала уста и без пари.

    10:01 11.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 НРБ

    4 1 Отговор
    Най-странното е дипломата му за ветеринарен доктор и уредената магистратура от УНСС !!!
    Още по-странни са обвиненията на немското разузнаване за връзки с албанската....и доказателствата на българският съд : не е вярно !!??? 😀😀😀😀

    10:01 11.05.2026

  • 34 Не я е прочел

    2 4 Отговор

    До коментар #25 от "Мнение":

    Борисов, както обичайно, пак лъже. Не е прочел « Винету». Учителката му я е чела за лека нощ!
    А Гуци си признава, че любимата му приказка е била за трите прасенца!
    Ще ми загори манджата! Чао!

    10:05 11.05.2026

  • 35 така така

    3 1 Отговор
    Ами странно е, че ти го казваш, който през годините упорито лижеше на кРадев.

    10:06 11.05.2026

  • 36 Пришелец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Зевс":

    ПЪДАР?!

    10:06 11.05.2026

  • 37 Щото пък

    6 2 Отговор
    онзи, където от 2009г. беше премиер не беше охранител, нали?

    10:07 11.05.2026

  • 38 А как е пожарникар,

    6 2 Отговор
    да управлява държавата 20год.По добре ли е?

    10:07 11.05.2026

  • 39 Теслатъ

    3 1 Отговор
    """""""доста странно да назначиш телохранител за шеф на контраразузнаването""""""" ----- Бабикянчо, не зная как е в хАрменията, пък и не ме интересува, но в Бг нема нито Розузнаване, нито Контраразузнаване, тъй че, и Чистачка да беше назначил, все тая!!! -)))))

    10:08 11.05.2026

  • 40 А да ...

    3 0 Отговор
    ...назначиш фитнес инструктор на рафинерия, даскал по чистотата за премиер, пожарникар за селретар на мвр, за кмет и премиер, подцинкована кофа за председател на парламента, про100Киро за премиер и тн и тн

    10:13 11.05.2026

  • 41 Майора

    3 0 Отговор
    Един от отровното трио пак се изказа неподготвен! Някой пита ли го защо го наричат лъжлив Бабикян? Как няма кумова срама да се явява по телевизиите след като носеше бесилки и ковчези и хвърляше яйца и домати по символите на властта?

    10:14 11.05.2026

  • 42 Мързелан

    2 0 Отговор
    Бабикян дали не знае, че в управлението на България е имало и други охранители и то на по-високи позиции. 🤪

    10:17 11.05.2026

  • 43 Цецо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Здрасти":

    Лицата им бяха използвани като катализатор който подтиква плебса да гласува.Другото им предназначение е да гласуват в зала както им се нареди.Сега разбирате ли защо не желаят да намалят депутатските бройки.За да има пълнеж.Не,не съм против спорта но НС е законодателен орган.Там е нужно задълбочено образование,рутина и опит.

    10:24 11.05.2026

  • 44 Нищо

    2 0 Отговор
    странно няма, щом жрици е назначил за министърки

    10:35 11.05.2026

  • 45 Велка

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "мъкаааа":

    То българския език стана тюрлюгювеч.Чуждите думи нахално изместват нашия език с участието на журналисти и медиите.Налага се да търся значение на много чуждици.

    10:35 11.05.2026

  • 46 Студопор

    0 2 Отговор
    16 години имахме телохранител за шеф на държавата.

    10:45 11.05.2026

  • 47 уфффффффффф

    0 1 Отговор
    Що не? ББ доказа ,че телохранител може да е всякакъв. Само президент не е бил още.

    10:45 11.05.2026

  • 48 Остап Бендер

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Истината:":

    Съкрушителна победа за проруското лоби съставено от назначените олигарси. За обикновените българи няма да има никаква промяна. Гласуваха за Радев, за да накажат Пеевски и Борисов, но наказаха себе си.

    10:49 11.05.2026

