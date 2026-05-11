Арман Бабикян: Доста странно е да назначиш телохранител за шеф на контраразузнаването

От направените от Румен Радев заявки интересно е как ще се справи с растящите цени и с промените в съдебната система. Това каза журналистът Александър Симов в ефира на „Здравей, България”.

Пиар експертът Арман Бабикян смята, че е „доста странно да назначиш телохранител за шеф на контраразузнаването”. За правосъдния министър той каза, че „не сме чували дали иска реформа и каква да бъде тя”. По отношение на борбата с цените Бабикян смята, че „трябва да се бори за пазара, а не за цените” и допълни, че му е смешно, когато се говори по тази тема.

Политологът Стойчо Стойчев смята, че с назначението на правосъдния министър е „опит да се излезе от досегашния омагьосан кръг, а именно реформите в съдебната система да бъде налагана отвън като политическо решение”.

Симов смята, че новият правосъден министър, макар че не е познат на обществеността, може и да успее да се справи с поставените в заявките на „Прогресивна България” задачи.

Стойчев коментира и темата за парламентарните комисии, които трябва да разследват даден казус. Според него такъв тип комисия по принцип може само „да потули един въпрос”.

Симов смята, че оформянето на облика на управляващите ще се случи с това какъв бюджет ще направят. Бабикян също е на мнение, че „бюджетът е първа презентация на философията на управление”.