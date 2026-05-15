Мотористи излизат на национален протест, очакват се блокади

В петък мотористи от цялата страна излизат на протест срещу драстичния скок на цените на “Гражданска отговорност”.
Навсякъде протестът е насрочен за 18:00 ч. очакват сериозни проблеми с придвижването в петък вечер. В София протестът е насрочен за 18:00 пред катедралния храм “Св. Александър Невски”, като се очаква да има затворени улици в центъра.
В Пловдив в 18:00 часа мотористите под тепетата ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе, след което ще блокират движението по Околовръстното шосе. В Бургас ще бъде блокирано кръговото кръстовище на изхода на Бургас, в посока квартал Ветрен.
Очаква се мотористите да блокират основни пътни артерии в цялата страна, включително магистрали и подходи към тях. Протестът ще продължи един час.
В Русе се предвижда блокада на кръговото движение пред „Дунав мост“.
В Бургас сборният пункт на недоволните е кръговото до магазин „Метро“ от 18:00 часа. В Сопот мотористите ще блокират Околовръстния път между 18:00 и 19:00 часа.
Стара Загора също се включва активно в националната инициатива. Там протестът започва в 17:30 часа пред бензиностанция в квартал „Кольо Ганчев“.
Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни застраховки за своите превозни средства. В момента застрахователите предлагат твърде ограничени възможности за разсрочено плащане. Протестиращите искат отчитане на реалния рисков профил на всеки отделен водач. Трябва да се вземе предвид и реалният годишен пробег на машините. Протестът има изцяло граждански характер и няма политически цели.
Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени. Исканията включват създаване на национална работна група с представители на държавата, която да включва мотообщността, институциите и застрахователите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
10:14 15.05.2026
2 ООрана държава
10:15 15.05.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
С цялото ми уважение към истинските мотористи, които спазват правилата и се движат нормално по пътищата голяма част от останалите моторджии на пътя ги виждаме всеки ден какви ги вършат!
10:17 15.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Нагли
Да излезем с колите и да ги блокираме.
10:17 15.05.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Kaкво да очаквам
10:18 15.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анонимен
Коментиран от #19
10:22 15.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Весило
Радев ми се струва, че пее старата песен на нов глас, но ще му дам 100 дни преди да му напиша крайната оценка.
Коментиран от #24
10:24 15.05.2026
18 ДрайвингПлежър
Пуснах едно търсене да видя от 100 до 150-200 евро. за до 750 кубика мотор и 30 годишен софиянец. При значително по-високия рисков профил не е толкова зле
Не показа разлика ако си от провинцията и по-зрял с по-малък мотор, така че имат и някакви основания, а Дженерали са се изцепили с 1000 евро застраховка...
Коментиран от #20
10:25 15.05.2026
19 Рогач
До коментар #15 от "Анонимен":Те сами се мачкат като хербарий без чужда помощ .
10:26 15.05.2026
20 Знае
До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":Застрахователите сами си преценяват рисковете от направената застраховка , която след това трябва да изплащат при настъпило произшествие . При каско например , трябва да плащат не само щетите по возилото , но и евентуално лечение и настъпила смъртрна водачите и пътниците на двуколесните . Да не са луди застрахователите да работят на загуба , заради кефа на донорите ? Като не им харесват условията на българските застрахователи , да ходят да се застраховат в дуги държави от ЕС!
Коментиран от #21
10:33 15.05.2026
21 Бла
До коментар #20 от "Знае":Проблема, не е толкова в цената(която е 100% по - висока от миналата година) ! Проблема е , че моторите са сезонни превозни средства , а застрахователите махнаха опциите за плащане на вноски ! Значи , когато излезнат всякакви синдикати и палячовци, на държавна хранилка да протестират за по - високи заплати и блокират магистрали и пътища няма проблеми, но сега при мотористите има ?
Коментиран от #28, #35, #47
10:46 15.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 А50
10:57 15.05.2026
24 Точно
До коментар #17 от "Весило":Крайно време е моторетковците да плащат и винетка. 1/2 от цената на лек автомобил ще е достатъчна.
11:00 15.05.2026
25 А50
11:00 15.05.2026
26 МОТОРИСТИТЕ
Коментиран от #42
11:21 15.05.2026
27 До злобните коментатори
Коментиран от #49
11:22 15.05.2026
28 ДрайвингПлежър
До коментар #21 от "Бла":Извинявай ама наистина ли е проблем, че не можеш да разсрочиш застраховката?
В крайна сметка това са 25-30 евро на четиримесечие - може да ги отделиш "под дюшека" ако е толкова проблем да ги платиш на веднъж и ще имаш същия ефект като разсроченото
Ако идеята е да платиш половин застраховка, само за 6те месеца - няма да се получи първо щото тя ти е дължима. Може да плащаш на вноски, но сключваш за цялата сума и я дължиш.
И второ, щото в краен случай ако ако масово не си изпълнявате целия договор накрая ще ви направят годишната 200 евро, за да може да ви вземат същите 100 за 6те месеца. За разлика то винетките закона не предвижда половин застраховка
А дори и най-примерния моторист е рисков, защото пътищата ни въобще не предполагат употреба на двуколесни - дупки неравности, прахоляк, фракция клони и какви ли не глупости. То колело трудно се кара.
Иначе може да протестирате колкото искате - мен ако питаш всички трябва да се обединим, независимо кой какво кара, за една цялостна промяна на философията на застраховането, щото да застраховаш предмет е тъпо - застраховката трябва да е една и на водача, а той ако иска и танк може да кара след като я сключи, а не да се плаща за всяко превозно средство по отделно...
11:24 15.05.2026
29 НАЙ-ГОЛЕМИТЕ НАРУШИТЕЛИ НА ПЪТЯ
Коментиран от #44
11:33 15.05.2026
30 ТинтириМинтири
Очевидно, застраховката не покрива щети, докато спим.
Да блокират пътищата! Омръзна ми от правила и задължения лишени от мисъл.
Коментиран от #48, #50
11:36 15.05.2026
31 пешКо
11:41 15.05.2026
32 очаква да има затворени улици в центъра
11:42 15.05.2026
33 ТинтириМинтири
- когато абонат отсъства за по-продължителен период от време, чрез уведомление спира отчитането на ток/вода за собствен обект.
- като клиент на мобилен оператор имате право да замразите плащането на месечна такса, при деклариране невъзможност употреба на услуга (да речем заминавате в чужбина за няколко месеца).
- гражданска отговорност - я съм от село, не ме занимавай с глупости.
Коментиран от #52
11:51 15.05.2026
34 инсчо
11:53 15.05.2026
35 Моарейн
До коментар #21 от "Бла":И понеже са сезонни превозни средства, търпим целогодишно звуковия им терор. Щом имат пари да купят тия скъпи тенекии, да ги поддържат и да ги зареждат с бензин през цялата година, ще намерят пари и за застраховка. За всяко удоволствие се плаща и мототалибаните не са изключение.
11:57 15.05.2026
36 И аз карам колата само 2 месеца
Коментиран от #37, #38, #40
12:01 15.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 ИНТЕРЕС
Застраховката не е като да отидеш на ресторант- хапваш плащаш и си отиваш!?
12:35 15.05.2026
42 Неудачник
До коментар #26 от "МОТОРИСТИТЕ":Ти да не си катаджия? Когато започнат да взимат и такса чакане на селска спирка ще ни разбереш.
12:56 15.05.2026
43 Тия не спазват
Всички инциденти с мотористи са понеже карат като луди!
Вдигайте им гражданската и глобите до небесата!
12:57 15.05.2026
44 Не са си въобразили
До коментар #29 от "НАЙ-ГОЛЕМИТЕ НАРУШИТЕЛИ НА ПЪТЯ":Та са.
Коментиран от #46
12:57 15.05.2026
45 Да видим Радев държи ли
13:01 15.05.2026
46 Моарейн
До коментар #44 от "Не са си въобразили":И с какво са по-специални? С арогантността и безотговорността си? С неглижирането на всякакви правила? Някой по-горе беше писал, че е крайно време да се въведе системата "бонус - малус". 99 % от тия даже не са малус, те са тотал щета.
13:06 15.05.2026
47 Георги
До коментар #21 от "Бла":имам кемпер и го карам по-малко от 6 месеца годишно. Отделно съм много по-отговорен и внимателен на пътя от 99% от мотористите, които срещам и съответно съм далеч по-малко рисков от средностатистическия моторист. НО плащам ЦЯЛА застраховка. Това не съм само аз, вжаи за 99% хората с кемпери и каравани.
13:21 15.05.2026
48 Георги
До коментар #30 от "ТинтириМинтири":покрива и докато спиш. Ето примерна ситуация. Спираш пред магазина, но оставяш колата на свободна и без ръчна спирачка. Слизащ и визаш в магазина, а тя в това време тръгва и удря спряла кола - кой плаща щетите? Виждал съм го на паркинг на магазин, за щастие колата не удари никого защо аз и още двама реагирахме преди колата да набере скорост и я спряхме докато беше възможно.
13:25 15.05.2026
49 Пампаец
До коментар #27 от "До злобните коментатори":Ми нормално е всички превозни средства , включително и каруците , и велосипедите например да имат застраховки ! Кой ще плаща на потърпевшите иначе , претърпяните от тях щети ? Дори каруца , или велосипед могат да причинят щета довела не само материални щети в следствиенакоето да има инвидализиране , смърт , или болнично лечение ...
14:33 15.05.2026
50 Пампаец
До коментар #30 от "ТинтириМинтири":И кой те излъга , че застраховката не покрива щети докато спиш ? Оставил си си колата на улицата неправилано, а дори и правилно паркирана и в нея например се блъска друго МПС . Нали ще ти платят нанесената щета ? Имаш застраховка живот и става например произшествие , като пожар , земетресение , докато спиш в следствие на което ставаш инвалид , попадаш в болница , или умираш . Нали застраховката се плаща за лечение на теб , или наследниците ти при твоята смърт ?
14:41 15.05.2026
51 Пампаец
14:47 15.05.2026
52 Искам
До коментар #33 от "ТинтириМинтири":Да ви кажа,че мои близки живеят в чужбина от 20г, идват си само лятото за два най много три месеца,но докато ги няма плащаме на входа сметки както когато са си тук.Спират ток вода всичко когато си тръгват.
14:52 15.05.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.