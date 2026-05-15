Мотористи излизат на национален протест, очакват се блокади

15 Май, 2026 10:12 1 715 53

  • мотористи-
  • протест

Навсякъде протестът е насрочен за 18:00 ч. очакват сериозни проблеми с придвижването в петък вечер

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В петък мотористи от цялата страна излизат на протест срещу драстичния скок на цените на “Гражданска отговорност”.

Навсякъде протестът е насрочен за 18:00 ч. очакват сериозни проблеми с придвижването в петък вечер. В София протестът е насрочен за 18:00 пред катедралния храм “Св. Александър Невски”, като се очаква да има затворени улици в центъра.

В Пловдив в 18:00 часа мотористите под тепетата ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе, след което ще блокират движението по Околовръстното шосе. В Бургас ще бъде блокирано кръговото кръстовище на изхода на Бургас, в посока квартал Ветрен.

Очаква се мотористите да блокират основни пътни артерии в цялата страна, включително магистрали и подходи към тях. Протестът ще продължи един час.

В Русе се предвижда блокада на кръговото движение пред „Дунав мост“.

В Бургас сборният пункт на недоволните е кръговото до магазин „Метро“ от 18:00 часа. В Сопот мотористите ще блокират Околовръстния път между 18:00 и 19:00 часа.

Стара Загора също се включва активно в националната инициатива. Там протестът започва в 17:30 часа пред бензиностанция в квартал „Кольо Ганчев“.

Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни застраховки за своите превозни средства. В момента застрахователите предлагат твърде ограничени възможности за разсрочено плащане. Протестиращите искат отчитане на реалния рисков профил на всеки отделен водач. Трябва да се вземе предвид и реалният годишен пробег на машините. Протестът има изцяло граждански характер и няма политически цели.

Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени. Исканията включват създаване на национална работна група с представители на държавата, която да включва мотообщността, институциите и застрахователите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 21 Отговор
    Застрахователите дадоха големи суми пари за кампанията на Радев и трябва да си ги избият десетократно.

    10:14 15.05.2026

  • 2 ООрана държава

    21 16 Отговор
    Щом искаш да си моторетко, ще си плащаш. Това пърпорене е хоби и развлечение, не е необходимост

    10:15 15.05.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    23 8 Отговор
    Поправка - донори излизат на протест.....
    С цялото ми уважение към истинските мотористи, които спазват правилата и се движат нормално по пътищата голяма част от останалите моторджии на пътя ги виждаме всеки ден какви ги вършат!

    10:17 15.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Нагли

    23 8 Отговор
    Нахални мотористи по пътищата.Особено когато са в група.
    Да излезем с колите и да ги блокираме.

    10:17 15.05.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Kaкво да очаквам

    20 6 Отговор
    Полицаите да прегледат мястото закрепване на регистрационните табели и тяхната видимост, изправността и звуковото ниво на изпускателните уредби.

    10:18 15.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    17 7 Отговор
    И аз не ги харесвам като ми бръмчат под прозореца. Но ГО няма връзка с това, и ако ги оставим да ги мачкат, после ще мачкат и останалите. Нека сме единни пред застрахователната мафия, после пак можем да се сбием помежду си.

    Коментиран от #19

    10:22 15.05.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Весило

    6 10 Отговор
    Да продължават да гласуват за Бойко и Дебелян приятелите на застрахователните олижарси. И ще им стане 1000 евро задължителната застраховка. И още 1000 евро винетката, че да има за далавери със строителите на магистрали.

    Радев ми се струва, че пее старата песен на нов глас, но ще му дам 100 дни преди да му напиша крайната оценка.

    Коментиран от #24

    10:24 15.05.2026

  • 18 ДрайвингПлежър

    7 7 Отговор
    Застраховката им е един резервоар гориво дет се вика
    Пуснах едно търсене да видя от 100 до 150-200 евро. за до 750 кубика мотор и 30 годишен софиянец. При значително по-високия рисков профил не е толкова зле

    Не показа разлика ако си от провинцията и по-зрял с по-малък мотор, така че имат и някакви основания, а Дженерали са се изцепили с 1000 евро застраховка...

    Коментиран от #20

    10:25 15.05.2026

  • 19 Рогач

    12 4 Отговор

    До коментар #15 от "Анонимен":

    Те сами се мачкат като хербарий без чужда помощ .

    10:26 15.05.2026

  • 20 Знае

    14 6 Отговор

    До коментар #18 от "ДрайвингПлежър":

    Застрахователите сами си преценяват рисковете от направената застраховка , която след това трябва да изплащат при настъпило произшествие . При каско например , трябва да плащат не само щетите по возилото , но и евентуално лечение и настъпила смъртрна водачите и пътниците на двуколесните . Да не са луди застрахователите да работят на загуба , заради кефа на донорите ? Като не им харесват условията на българските застрахователи , да ходят да се застраховат в дуги държави от ЕС!

    Коментиран от #21

    10:33 15.05.2026

  • 21 Бла

    7 9 Отговор

    До коментар #20 от "Знае":

    Проблема, не е толкова в цената(която е 100% по - висока от миналата година) ! Проблема е , че моторите са сезонни превозни средства , а застрахователите махнаха опциите за плащане на вноски ! Значи , когато излезнат всякакви синдикати и палячовци, на държавна хранилка да протестират за по - високи заплати и блокират магистрали и пътища няма проблеми, но сега при мотористите има ?

    Коментиран от #28, #35, #47

    10:46 15.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 А50

    8 6 Отговор
    И на шофьорите на БМВта трябва драстично да се повиши ГО

    10:57 15.05.2026

  • 24 Точно

    11 6 Отговор

    До коментар #17 от "Весило":

    Крайно време е моторетковците да плащат и винетка. 1/2 от цената на лек автомобил ще е достатъчна.

    11:00 15.05.2026

  • 25 А50

    14 4 Отговор
    Нали всички умнокрасиви искат пазара сам да решава. Пазара е преценил, че мотористите са му много скъпи

    11:00 15.05.2026

  • 26 МОТОРИСТИТЕ

    15 4 Отговор
    Нарушават непрекъснато правилата за движение. Застраховките им трябва да са х5 и строги глоби.

    Коментиран от #42

    11:21 15.05.2026

  • 27 До злобните коментатори

    8 8 Отговор
    Днес цедят мотористите, утре ще сте каруцарите наред! След толкова клетви, мога само да ви пожелая да ви се връне с четворно завишени застраховки от мутрите вече минали при мистър Кеш!

    Коментиран от #49

    11:22 15.05.2026

  • 28 ДрайвингПлежър

    8 3 Отговор

    До коментар #21 от "Бла":

    Извинявай ама наистина ли е проблем, че не можеш да разсрочиш застраховката?

    В крайна сметка това са 25-30 евро на четиримесечие - може да ги отделиш "под дюшека" ако е толкова проблем да ги платиш на веднъж и ще имаш същия ефект като разсроченото

    Ако идеята е да платиш половин застраховка, само за 6те месеца - няма да се получи първо щото тя ти е дължима. Може да плащаш на вноски, но сключваш за цялата сума и я дължиш.

    И второ, щото в краен случай ако ако масово не си изпълнявате целия договор накрая ще ви направят годишната 200 евро, за да може да ви вземат същите 100 за 6те месеца. За разлика то винетките закона не предвижда половин застраховка

    А дори и най-примерния моторист е рисков, защото пътищата ни въобще не предполагат употреба на двуколесни - дупки неравности, прахоляк, фракция клони и какви ли не глупости. То колело трудно се кара.

    Иначе може да протестирате колкото искате - мен ако питаш всички трябва да се обединим, независимо кой какво кара, за една цялостна промяна на философията на застраховането, щото да застраховаш предмет е тъпо - застраховката трябва да е една и на водача, а той ако иска и танк може да кара след като я сключи, а не да се плаща за всяко превозно средство по отделно...

    11:24 15.05.2026

  • 29 НАЙ-ГОЛЕМИТЕ НАРУШИТЕЛИ НА ПЪТЯ

    13 5 Отговор
    Са мотористите. Въобразили са си, че са по-специални.

    Коментиран от #44

    11:33 15.05.2026

  • 30 ТинтириМинтири

    7 6 Отговор
    Какво толкова страшно има в това мотористите да плащат сезонни застраховки, или по избор през 3 месеца? Същото трябва да е и за автомобилите. Тук се бърка жестока данъчно задължение със застраховка, която трябва да имаш, когато си на пътя!
    Очевидно, застраховката не покрива щети, докато спим.
    Да блокират пътищата! Омръзна ми от правила и задължения лишени от мисъл.

    Коментиран от #48, #50

    11:36 15.05.2026

  • 31 пешКо

    8 5 Отговор
    за мотори и кемпери трябва да има възможност за месечни застраховки, които да се заплащат само за периода в който тези превозни средства се ползват. Така е из цяла западна Европа. Ниной не плаща гражданска за превизно средство, което му стои в гаража. Това се отнася и за ретро колите. Въпроса е, че застрахователите са мафия още от времето на ВиС и СИК. със съответните лобита в държавата... Да видим новата власт ще има ли топки да разбута застрахователния кошер...

    11:41 15.05.2026

  • 32 очаква да има затворени улици в центъра

    7 2 Отговор
    мишоците да блокират парла ментата

    11:42 15.05.2026

  • 33 ТинтириМинтири

    2 4 Отговор
    Ама нека стане ясно, че това е въпрос не на добра воля, това трябва да се случи! Примери:
    - когато абонат отсъства за по-продължителен период от време, чрез уведомление спира отчитането на ток/вода за собствен обект.
    - като клиент на мобилен оператор имате право да замразите плащането на месечна такса, при деклариране невъзможност употреба на услуга (да речем заминавате в чужбина за няколко месеца).
    - гражданска отговорност - я съм от село, не ме занимавай с глупости.

    Коментиран от #52

    11:51 15.05.2026

  • 34 инсчо

    8 2 Отговор
    застрахователите са като нотариусите.... държавно осигурен монопол. Събират пари задължително и закона ги пази, но когато се наложи да плащат по обезщетение не ги търси. На една близка убиха майка и на пешеходна пътека, първо чакаха 5 години да видят окончателна осъдителна присъда за шофьора, после определиха 50к обезщетение от гражданската на шофьора, независимо че лимитите по гражданска са вдигнати до 1 милион и поради тази причина и застраховките са вдигнати ... Сега следва ново дело, този път срещу застрахователите.... Та тилкоз за застрахователната схема...

    11:53 15.05.2026

  • 35 Моарейн

    12 4 Отговор

    До коментар #21 от "Бла":

    И понеже са сезонни превозни средства, търпим целогодишно звуковия им терор. Щом имат пари да купят тия скъпи тенекии, да ги поддържат и да ги зареждат с бензин през цялата година, ще намерят пари и за застраховка. За всяко удоволствие се плаща и мототалибаните не са изключение.

    11:57 15.05.2026

  • 36 И аз карам колата само 2 месеца

    8 2 Отговор
    лятото, ама си плащам гражданска и всичко останало за цяла година.

    Коментиран от #37, #38, #40

    12:01 15.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 ИНТЕРЕС

    8 0 Отговор
    Застрахователите събират парички, за да могат после да плащат имуществени и НЕИМУЩЕСТВЕНИ ЩЕТИЧКИ.... давностният срок по щетите е 5 години.!!!
    Застраховката не е като да отидеш на ресторант- хапваш плащаш и си отиваш!?

    12:35 15.05.2026

  • 42 Неудачник

    0 5 Отговор

    До коментар #26 от "МОТОРИСТИТЕ":

    Ти да не си катаджия? Когато започнат да взимат и такса чакане на селска спирка ще ни разбереш.

    12:56 15.05.2026

  • 43 Тия не спазват

    6 1 Отговор
    никакви правила на пътя и ГО трябва да много много скъпа!

    Всички инциденти с мотористи са понеже карат като луди!
    Вдигайте им гражданската и глобите до небесата!

    12:57 15.05.2026

  • 44 Не са си въобразили

    4 1 Отговор

    До коментар #29 от "НАЙ-ГОЛЕМИТЕ НАРУШИТЕЛИ НА ПЪТЯ":

    Та са.

    Коментиран от #46

    12:57 15.05.2026

  • 45 Да видим Радев държи ли

    4 1 Отговор
    на натиск или е Мека Мария като Боко?!

    13:01 15.05.2026

  • 46 Моарейн

    10 1 Отговор

    До коментар #44 от "Не са си въобразили":

    И с какво са по-специални? С арогантността и безотговорността си? С неглижирането на всякакви правила? Някой по-горе беше писал, че е крайно време да се въведе системата "бонус - малус". 99 % от тия даже не са малус, те са тотал щета.

    13:06 15.05.2026

  • 47 Георги

    7 0 Отговор

    До коментар #21 от "Бла":

    имам кемпер и го карам по-малко от 6 месеца годишно. Отделно съм много по-отговорен и внимателен на пътя от 99% от мотористите, които срещам и съответно съм далеч по-малко рисков от средностатистическия моторист. НО плащам ЦЯЛА застраховка. Това не съм само аз, вжаи за 99% хората с кемпери и каравани.

    13:21 15.05.2026

  • 48 Георги

    6 0 Отговор

    До коментар #30 от "ТинтириМинтири":

    покрива и докато спиш. Ето примерна ситуация. Спираш пред магазина, но оставяш колата на свободна и без ръчна спирачка. Слизащ и визаш в магазина, а тя в това време тръгва и удря спряла кола - кой плаща щетите? Виждал съм го на паркинг на магазин, за щастие колата не удари никого защо аз и още двама реагирахме преди колата да набере скорост и я спряхме докато беше възможно.

    13:25 15.05.2026

  • 49 Пампаец

    5 0 Отговор

    До коментар #27 от "До злобните коментатори":

    Ми нормално е всички превозни средства , включително и каруците , и велосипедите например да имат застраховки ! Кой ще плаща на потърпевшите иначе , претърпяните от тях щети ? Дори каруца , или велосипед могат да причинят щета довела не само материални щети в следствиенакоето да има инвидализиране , смърт , или болнично лечение ...

    14:33 15.05.2026

  • 50 Пампаец

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "ТинтириМинтири":

    И кой те излъга , че застраховката не покрива щети докато спиш ? Оставил си си колата на улицата неправилано, а дори и правилно паркирана и в нея например се блъска друго МПС . Нали ще ти платят нанесената щета ? Имаш застраховка живот и става например произшествие , като пожар , земетресение , докато спиш в следствие на което ставаш инвалид , попадаш в болница , или умираш . Нали застраховката се плаща за лечение на теб , или наследниците ти при твоята смърт ?

    14:41 15.05.2026

  • 51 Пампаец

    4 0 Отговор
    И кой те излъга , че застраховката не покрива щети докато спиш ? Оставил си си колата на улицата неправилано, а дори и правилно паркирана и в нея например се блъска друго МПС . Нали ще ти платят нанесената щета ? Имаш застраховка живот и става например произшествие , като пожар , земетресение , докато спиш в следствие на което ставаш инвалид , попадаш в болница , или умираш . Нали застраховката се плаща за лечение на теб , или наследниците ти при твоята смърт ?

    14:47 15.05.2026

  • 52 Искам

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "ТинтириМинтири":

    Да ви кажа,че мои близки живеят в чужбина от 20г, идват си само лятото за два най много три месеца,но докато ги няма плащаме на входа сметки както когато са си тук.Спират ток вода всичко когато си тръгват.

    14:52 15.05.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

