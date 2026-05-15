Мотористи излизат на национален протест, очакват се блокади

В петък мотористи от цялата страна излизат на протест срещу драстичния скок на цените на “Гражданска отговорност”.

Навсякъде протестът е насрочен за 18:00 ч. очакват сериозни проблеми с придвижването в петък вечер. В София протестът е насрочен за 18:00 пред катедралния храм “Св. Александър Невски”, като се очаква да има затворени улици в центъра.

В Пловдив в 18:00 часа мотористите под тепетата ще затворят кръговото кръстовище на Пазарджишко шосе, след което ще блокират движението по Околовръстното шосе. В Бургас ще бъде блокирано кръговото кръстовище на изхода на Бургас, в посока квартал Ветрен.

Очаква се мотористите да блокират основни пътни артерии в цялата страна, включително магистрали и подходи към тях. Протестът ще продължи един час.

В Русе се предвижда блокада на кръговото движение пред „Дунав мост“.

В Бургас сборният пункт на недоволните е кръговото до магазин „Метро“ от 18:00 часа. В Сопот мотористите ще блокират Околовръстния път между 18:00 и 19:00 часа.

Стара Загора също се включва активно в националната инициатива. Там протестът започва в 17:30 часа пред бензиностанция в квартал „Кольо Ганчев“.

Мотообщността настоява за въвеждане на сезонни и краткосрочни застраховки за своите превозни средства. В момента застрахователите предлагат твърде ограничени възможности за разсрочено плащане. Протестиращите искат отчитане на реалния рисков профил на всеки отделен водач. Трябва да се вземе предвид и реалният годишен пробег на машините. Протестът има изцяло граждански характер и няма политически цели.

Комисията за финансов надзор и омбудсманът обявиха готовност за законодателни промени. Исканията включват създаване на национална работна група с представители на държавата, която да включва мотообщността, институциите и застрахователите.