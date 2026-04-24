20 км колона от тирове преди ГКПП "Капитан Андреево"

20 км колона от тирове преди ГКПП "Капитан Андреево"

24 Април, 2026 08:20 594 5

  • агенция митници-
  • тирове-
  • колона

Тази сутрин последните чакащи камиони са между Любимец и Свиленград

20 км колона от тирове преди ГКПП "Капитан Андреево" - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Огромни колони от товарни автомобили задръстват магистрала "Марица" преди граничния пункт "Капитан Андреево".

Тази сутрин последните чакащи камиони са между Любимец и Свиленград. Плътната колона е дълга почти 20 километра. Повечето тирове са в аварийната лента, но има участъци, в които са в две колони и движението на останалите автомобили е силно затруднено и опасно.

Справката на Агенция "Митници" показва, че през последните дни на денонощие през "Капитан Андреево" минават по около 2500 камиона, от които повечето на изход към Турция. Трафикът е изключително интензивен и се работи в пълен синхрон на пълен капацитет, коментираха от Агенцията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    2 0 Отговор
    а що са се натрупали тогава? трябва да има някаква причина. рушветите ли не можете да договорите?

    08:40 24.04.2026

  • 2 янко .к .янко

    0 0 Отговор
    пеевски е виновен

    08:53 24.04.2026

  • 3 дядото

    2 0 Отговор
    2 500 тир-а на ден само на изход и на едно кпп.това са пълчища от камиони,съсипващи природата и пътищата ни,за птп с ранени,убити и щети да не говорим.властта у нас нехае,никой не знае какви приходи има от тях и къде отиват.г-н р.радев,четеш ли,чуваш ли.до кога ще е така

    Коментиран от #5

    08:57 24.04.2026

  • 4 само в тая скапана държава може

    0 0 Отговор
    България е безнадеждна пародия на държава

    08:59 24.04.2026

  • 5 ама вземате пари нали?

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "дядото":

    ама като вземаш тол таксата от тия 2500 тира ти е хубаво нали? а кои ти прави пътищата? нашите дядовци ви ги правиха без пари

    09:00 24.04.2026

