Румен Спецов: В България няма риск от недостиг на горива

България е напълно обезпечена с петрол и горива и към момента няма риск от недостиг, заявява особеният управител на „Лукойл“ Румен Спецов в интервю за „24 часа“. По думите му доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток.
Спецов обяснява, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ се снабдява основно през терминала в турския Джейхан, което намалява уязвимостта от събития в Близкия изток.
„Няма риск от недостиг на нефт за България“, подчертава той, като уточнява, че основното предизвикателство в момента са по-високите транспортни разходи, а не липсата на суровина.
По негови думи рафинерията разполага със запаси за поне 90 дни и е в състояние да работи с различни видове суров петрол, особено след промените в доставките след санкциите срещу руския нефт.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
Коментиран от #5
10:33 14.05.2026
2 Георги
10:34 14.05.2026
3 Защо ли
10:34 14.05.2026
4 Боздуган
10:35 14.05.2026
5 Георги
До коментар #1 от "койдазнай":да реши зеленски?! Той не решава дори кога да иде до тоалетна.
10:35 14.05.2026
6 Трол
10:36 14.05.2026
7 Абе
10:37 14.05.2026
8 кой мy дpeмe
10:37 14.05.2026
9 Павел Пенев
Коментиран от #17
10:37 14.05.2026
10 честен ционист
Коментиран от #20, #26
10:38 14.05.2026
11 Гост
10:41 14.05.2026
12 Сандо
10:43 14.05.2026
13 Тоя
10:46 14.05.2026
14 азз
10:46 14.05.2026
15 Иван
10:48 14.05.2026
16 ОСТАВКА на ненормалника на шиши и асена
10:49 14.05.2026
17 Георги
До коментар #9 от "Павел Пенев":ако не плащаш парите, които са готови да плащат онези, които са заплашени да останат без горива - ти оставаш без гориво.
10:50 14.05.2026
18 Скоро ще хвърчи с 200
10:51 14.05.2026
19 Геро
Има ли някакъв риск, Спецов!
10:52 14.05.2026
20 Георги
До коментар #10 от "честен ционист":ако не плащаш парите, които са готови да плащат онези, които са заплашени да останат без горива - ти оставаш без гориво.
Коментиран от #23
10:53 14.05.2026
21 Цвете
10:56 14.05.2026
22 Въпрос
11:04 14.05.2026
23 честен ционист
До коментар #20 от "Георги":Глупости, има си Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията, те само декуративни функции ли имат? Явно ви дерат в Картел и организирано, а количествата залежават, или пък държавата ги изкпува тихомълком и пълни военовременните резерви и за нуждите на военните. Едно от двете е.
Коментиран от #25
11:06 14.05.2026
24 румчо шперца
бръмбари калинки мишоци
11:11 14.05.2026
25 Георги
До коментар #23 от "честен ционист":и двете комисии нямат тежест на международната борса от където идва цената на петрола и следователно на горивата.
Коментиран от #27
11:11 14.05.2026
26 Алооо шемет
До коментар #10 от "честен ционист":И Америка не купува нефт от близкия изток, но и там цените на горивата скочиха с 44 процента. Българския ти слаб ама и в световната икономика, хич те няма.
Коментиран от #28
11:24 14.05.2026
27 честен ционист
До коментар #25 от "Георги":Същият бензин в Русия знаеш ли, колко струва за л?
11:25 14.05.2026
28 честен ционист
До коментар #26 от "Алооо шемет":В САЩ цените се повишиха, защото държавата запълва стратегическите си петролни запаси и заради Близкоизточната криза. В САЩ няма и капка от Нефтохимския бензин, но и да имаше щеше да е с 25% по-ниска от българската.
11:30 14.05.2026
29 Геро
ИРАН, всичкото е през КАЗАХСТАН!
С кораби на Великата Русия!
Спецов само клати народа с лъжи и на яве!
15:39 14.05.2026