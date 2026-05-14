Румен Спецов: В България няма риск от недостиг на горива

България е напълно обезпечена с петрол и горива и към момента няма риск от недостиг, заявява особеният управител на „Лукойл“ Румен Спецов в интервю за „24 часа“. По думите му доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток.

Спецов обяснява, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ се снабдява основно през терминала в турския Джейхан, което намалява уязвимостта от събития в Близкия изток.

„Няма риск от недостиг на нефт за България“, подчертава той, като уточнява, че основното предизвикателство в момента са по-високите транспортни разходи, а не липсата на суровина.

По негови думи рафинерията разполага със запаси за поне 90 дни и е в състояние да работи с различни видове суров петрол, особено след промените в доставките след санкциите срещу руския нефт.