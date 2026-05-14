Румен Спецов: В България няма риск от недостиг на горива

14 Май, 2026 10:30 1 058 29

По думите му доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България е напълно обезпечена с петрол и горива и към момента няма риск от недостиг, заявява особеният управител на „Лукойл“ Румен Спецов в интервю за „24 часа“. По думите му доставките за страната са стабилни и не зависят пряко от напрежението в района на Ормузкия проток.

Спецов обяснява, че „Лукойл Нефтохим Бургас“ се снабдява основно през терминала в турския Джейхан, което намалява уязвимостта от събития в Близкия изток.

„Няма риск от недостиг на нефт за България“, подчертава той, като уточнява, че основното предизвикателство в момента са по-високите транспортни разходи, а не липсата на суровина.

По негови думи рафинерията разполага със запаси за поне 90 дни и е в състояние да работи с различни видове суров петрол, особено след промените в доставките след санкциите срещу руския нефт.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    2 12 Отговор
    В България горива ще има, докато Зеленски не реши друго.

    Коментиран от #5

    10:33 14.05.2026

  • 2 Георги

    22 0 Отговор
    това че направиха Спецов особено шефче на Лукойл си беше много умен ход. Човекът има опит в продажбата на фирми на неизвестни социално-слаби персонажи.

    10:34 14.05.2026

  • 3 Защо ли

    14 0 Отговор
    не ви вярваме. След толкова много лъжи

    10:34 14.05.2026

  • 4 Боздуган

    11 1 Отговор
    Недостига на пари у хората как да го обезпечим?

    10:35 14.05.2026

  • 5 Георги

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    да реши зеленски?! Той не решава дори кога да иде до тоалетна.

    10:35 14.05.2026

  • 6 Трол

    5 3 Отговор
    Г-н Спецов е спец по горива и енергетика.

    10:36 14.05.2026

  • 7 Абе

    17 1 Отговор
    Следете го тоа счециалист да не шитне и Нефтохима на некой ром като презишната си фирма.

    10:37 14.05.2026

  • 8 кой мy дpeмe

    10 0 Отговор
    невъзможно е щото добитька винаги ще плаща и съответно винаги ще му се намира

    10:37 14.05.2026

  • 9 Павел Пенев

    14 2 Отговор
    Като няма риск, намалете цените бе тъпан.

    Коментиран от #17

    10:37 14.05.2026

  • 10 честен ционист

    13 2 Отговор
    В България няма и капка от петрола на Близкия изток. Защо въобще е такава цената на горивата? Нещо ви лъготят дивашката.

    Коментиран от #20, #26

    10:38 14.05.2026

  • 11 Гост

    10 0 Отговор
    Една от продадените от него на малоимотни, фирми длъжници изчезнала от регистрите на НАП. Е до кога така в тая България?

    10:41 14.05.2026

  • 12 Сандо

    14 1 Отговор
    Спецов е един от основните кандидати за обитатели на един дунавски остров.И вместо да пее приспивни песни на стадото по-добре е да ни информира какви ги свърши за да отпадне иска за три милиарда долара към командваното от него предприятие.

    10:43 14.05.2026

  • 13 Тоя

    3 0 Отговор
    Казва истината но Бенчев май - лъже, Спецов в НАП и да ги лови по борси,пазари и магазини за хората

    10:46 14.05.2026

  • 14 азз

    13 2 Отговор
    Млъквай нагъл некадърнико !!! В държавата с най-ниски доходи имаме най-скъпи горива и държавата не си мръдна пръста за собственото си население. Но за осрайна даваме всичко....

    10:46 14.05.2026

  • 15 Иван

    6 0 Отговор
    Спецов, в България всичко е по мед и масло, но мажем филийте с маз!

    10:48 14.05.2026

  • 16 ОСТАВКА на ненормалника на шиши и асена

    8 1 Отговор
    Събирай си багажа и да се изнасяш като тапа от шампанско некадърник пропаднал! Продавача на заборчлели фирми

    10:49 14.05.2026

  • 17 Георги

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Павел Пенев":

    ако не плащаш парите, които са готови да плащат онези, които са заплашени да останат без горива - ти оставаш без гориво.

    10:50 14.05.2026

  • 18 Скоро ще хвърчи с 200

    6 2 Отговор
    Доказан крадец на пп дб

    10:51 14.05.2026

  • 19 Геро

    7 0 Отговор
    Да продадеш фирма и бизнес със задължения за 800 млн. лева е направо изкуство не само за България!
    Има ли някакъв риск, Спецов!

    10:52 14.05.2026

  • 20 Георги

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    ако не плащаш парите, които са готови да плащат онези, които са заплашени да останат без горива - ти оставаш без гориво.

    Коментиран от #23

    10:53 14.05.2026

  • 21 Цвете

    5 0 Отговор
    КАТО ИМА ГОРИВО, ЗАЩО ЦЕНИТЕ РАСТАТ КАТО МОРКОВИТЕ ,МАЛКО ПО МАЛКО? 🤔

    10:56 14.05.2026

  • 22 Въпрос

    2 0 Отговор
    И каква и колко му е сегашната заплата?

    11:04 14.05.2026

  • 23 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #20 от "Георги":

    Глупости, има си Комисия за защита на потребителите и Комисия за защита на конкуренцията, те само декуративни функции ли имат? Явно ви дерат в Картел и организирано, а количествата залежават, или пък държавата ги изкпува тихомълком и пълни военовременните резерви и за нуждите на военните. Едно от двете е.

    Коментиран от #25

    11:06 14.05.2026

  • 24 румчо шперца

    5 0 Отговор
    В България няма риск от недостиг на
    бръмбари калинки мишоци

    11:11 14.05.2026

  • 25 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "честен ционист":

    и двете комисии нямат тежест на международната борса от където идва цената на петрола и следователно на горивата.

    Коментиран от #27

    11:11 14.05.2026

  • 26 Алооо шемет

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "честен ционист":

    И Америка не купува нефт от близкия изток, но и там цените на горивата скочиха с 44 процента. Българския ти слаб ама и в световната икономика, хич те няма.

    Коментиран от #28

    11:24 14.05.2026

  • 27 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Георги":

    Същият бензин в Русия знаеш ли, колко струва за л?

    11:25 14.05.2026

  • 28 честен ционист

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Алооо шемет":

    В САЩ цените се повишиха, защото държавата запълва стратегическите си петролни запаси и заради Близкоизточната криза. В САЩ няма и капка от Нефтохимския бензин, но и да имаше щеше да е с 25% по-ниска от българската.

    11:30 14.05.2026

  • 29 Геро

    0 0 Отговор
    В България няма и капка от горивото пътуващ и транспортирано през прохода на
    ИРАН, всичкото е през КАЗАХСТАН!
    С кораби на Великата Русия!
    Спецов само клати народа с лъжи и на яве!

    15:39 14.05.2026

