"Демократична България" пита кой плаща полетите и имотите на Делян Пеевски

От пресцентъра на „Демократична България“ съобщиха, че формацията ще внесе в Народното събрание проект за създаване на временна парламентарна комисия. Тя ще има за цел да разследва съществените несъответствия между официално декларираните доходи и фактическия стандарт на живот на председателя на ДПС Делян Пеевски.

Фокус на предложената комисия ще бъдат декларираните доходи от дивиденти и значителните разходи за наеми на луксозни недвижими имоти, автомобили и ползване на частни самолети. Депутатите ще проверяват дали трети лица и търговски дружества поемат огромни финансови тежести вместо него.

"Този случай отдавна не е просто въпрос на лични декларации. Той поставя далеч по-сериозен въпрос - дали държавата прилага закона еднакво спрямо всички, или институциите внезапно спират да виждат, когато срещу тях стои човек с политическата и икономическата тежест на Пеевски" – заявяват вносителите в своята официална позиция.

От формацията припомнят, че вече са подали множество сигнали до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите (НАП) и прокуратурата. Данните се базират на публична информация, според която има драстични разминавания между декларираните от политика доходи и годишните финансови отчети на дружествата, в които той е бил или е едноличен собственик на капитала.

Новата парламентарна комисия ще трябва да установи кой реално плаща скъпите транспортни и имотни услуги, на какво основание и дали те са обложени с данъци според българското законодателство. Депутатите изразяват съмнения за прикрито предоставяне на имуществена облага и недекларирано финансиране.

Освен произхода на средствата, народните представители ще разследват и действията на самите държавни контролни органи – МВР, ДАНС, Комисията за противодействие на корупцията и органите по граничен контрол. Целта е да се установи дали институциите са извършили задълбочени проверки по досегашните сигнали или реакцията им е била умишлено забавена и формална.

Припомняме, че това не е първият опит за институционален натиск по темата. Още през януари 2026 година, след сигнал от народните представители Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство във връзка с имущественото състояние на председателя на ДПС. Настоящото искане за парламентарна комисия цели да освети докъде са стигнали тези разследвания.