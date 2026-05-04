"Демократична България" пита кой плаща полетите и имотите на Делян Пеевски

От пресцентъра на „Демократична България“ съобщиха, че формацията ще внесе в Народното събрание проект за създаване на временна парламентарна комисия. Тя ще има за цел да разследва съществените несъответствия между официално декларираните доходи и фактическия стандарт на живот на председателя на ДПС Делян Пеевски.
Фокус на предложената комисия ще бъдат декларираните доходи от дивиденти и значителните разходи за наеми на луксозни недвижими имоти, автомобили и ползване на частни самолети. Депутатите ще проверяват дали трети лица и търговски дружества поемат огромни финансови тежести вместо него.
"Този случай отдавна не е просто въпрос на лични декларации. Той поставя далеч по-сериозен въпрос - дали държавата прилага закона еднакво спрямо всички, или институциите внезапно спират да виждат, когато срещу тях стои човек с политическата и икономическата тежест на Пеевски" – заявяват вносителите в своята официална позиция.
От формацията припомнят, че вече са подали множество сигнали до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите (НАП) и прокуратурата. Данните се базират на публична информация, според която има драстични разминавания между декларираните от политика доходи и годишните финансови отчети на дружествата, в които той е бил или е едноличен собственик на капитала.
Новата парламентарна комисия ще трябва да установи кой реално плаща скъпите транспортни и имотни услуги, на какво основание и дали те са обложени с данъци според българското законодателство. Депутатите изразяват съмнения за прикрито предоставяне на имуществена облага и недекларирано финансиране.
Освен произхода на средствата, народните представители ще разследват и действията на самите държавни контролни органи – МВР, ДАНС, Комисията за противодействие на корупцията и органите по граничен контрол. Целта е да се установи дали институциите са извършили задълбочени проверки по досегашните сигнали или реакцията им е била умишлено забавена и формална.
Припомняме, че това не е първият опит за институционален натиск по темата. Още през януари 2026 година, след сигнал от народните представители Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство във връзка с имущественото състояние на председателя на ДПС. Настоящото искане за парламентарна комисия цели да освети докъде са стигнали тези разследвания.
1 защото спят
Коментиран от #14, #28, #32
17:42 04.05.2026
6 Купуват
До коментар #5 от "Абе":памперси и са заети !
17:47 04.05.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
До коментар #1 от "защото спят":Петроганци харесват Пеески.
Само за него говорят. Да вземат да се вземат и да направят една проукраинска коалиция.
17:51 04.05.2026
15 Гyмен кРадев БОгаТАШа
На ГЕРБ Ново начало даже и патерицата им Костя късото не им трябва и може скоро да вдигнат от трупчетата десетките дела срещу него, за подкупите още от времето му на общински съветник във Варна, за липсващите артефакти докато беше директор на музея в Добрич, за подкупите от Гуцанов и Дънката ...
17:51 04.05.2026
17 Костадинов
До коментар #5 от "Абе":Аз съм на червения плошад ,как пък една копейка не срещнах в Масква
Коментиран от #39
17:52 04.05.2026
18 И кво
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Щеше да се случи със "заведението" ти ? Искаш да кажеш, че нямаше да има на Централна място за облекчение. Добре, че не си от 240-те
17:52 04.05.2026
19 Трапезен бунтар
До коментар #8 от "Пустиня(к)":Ами действай !
17:53 04.05.2026
21 ДБ са синчетата на тея с куфарите
17:54 04.05.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Ха...
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И кой беше с номер 10??? Те и братчедите така гласуват с номер... който даде повече!
17:57 04.05.2026
28 Мнение
До коментар #1 от "защото спят":По-важното е, защо още цитират коалиционните партньори на Боко и на шиши, като политически фактор в България???
Каква "Демократична България", каква "Продължаваме промяната", КАТО ТЕ УПРАВЛЯВАХА ЗАЕДНО С БОЙКО И С ПЕЕВСКИ???
МОЖЕ ЛИ ПАРТИЯ ДЕТО Е ПРОТИВ РЕФЕРЕНДУМИТЕ, ДА БЪДЕ НАРЕЧЕНА "ДЕМОКРАТИЧНА"???
КАКВО Е ДЕМОКРАТИЧНОТО В НЕЯ?!
ПОДАРЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ КИНТИ И ОРЪЖИЯ ЗА ВОЙНАТА В УКРАЙНА, ПРОТИВ ВОЛЯТА НА БЪЛГАРИТЕ???
ТОВА ЛИ Е ДЕМОКРАТИЧНОТО В "ППДБ"???
КАКВО ТЪРСЯТ АНТИБЪЛГАРИТЕ ГЮРОВ И НЕИНСКИ В УКРАЙНА???
НАЛИ СА СЛУЖЕБНИ МИНИСТРИ, ЧИЯТО ЕДИНСТВЕНА ЗАДАЧА Е ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ???
КОГАТО НЯКОЙ МИ КАЖЕ ЗА ДБ И ПП (ПЛЮС ГЕРБ И ДПС), ЧЕ СА ДЕМОКРАТИЧНИ, СЕ СЕЩАМ ТОЧНО ЗА ЧИЧАКА С МУСТАКА ОТ ВСВ!!!
Коментиран от #31
17:58 04.05.2026
31 Ол1гофрен,
До коментар #28 от "Мнение":Не си запознат със законите.
18:01 04.05.2026
32 тръц
До коментар #1 от "защото спят":Не,не,плащат тия които плащат и Боташ.
18:01 04.05.2026
34 Да ама не
До коментар #29 от "Георги":Изпраха ги служебните кабинети на Радко.
Коментиран от #45
18:02 04.05.2026
35 !!!?
Коментиран от #41
18:02 04.05.2026
36 тръц
До коментар #11 от "Гост":Бе ти плащаш и за Боташ,не знаеш ли.
18:03 04.05.2026
37 Бившия евродепутат Бареков с обръщение
Докато ПП и ДБ са се хванали за гушите и уреждат сметните по между си, аз и екипът ми сме единствените на терен, които останахме да се занимаваме да разплитаме схемите и далаверите на Делян Пеевски, Иван Мирински и Бойко Борисов!
O, tempora, o mores!
Надявам се, поне Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, въпреки глупостите на Асен Василев, да изпълнят обещанието си и дадат възможност с моя екип да представим в Парламента нашето раследване за частните самолети на Пеевски (два Фалкона и Бомбардието на Валтер Папазки) и как лети с тях до Дубай и Турция, за да изнася торби, раници и куфари с краден кеш в абсолютно нарушение на санкциите по Магнитски и под чадъра и бездействието на Митниците, НАП, ДАНС, КПК и Прокуратурата!
Милиони българи излязоха по площадите през ноември и декември и гласуваха за махането на крадливия Модел КОЙ на Пеевски и Борисов именно, за да има възмездие и справедливост. И няма да простят никому!
Коментиран от #42, #46
18:04 04.05.2026
39 Георги
До коментар #17 от "Костадинов":гледай да не си купуваш нищо, че като се върнеш ще те съдят за финансиране на Путин
Коментиран от #44
18:05 04.05.2026
41 големдебил
До коментар #35 от "!!!?":Списъкът е много дълъг.Ако язема да го пиша пък фафли ще ме изтрият.Знаете си кои са,нали?
18:06 04.05.2026
42 Ето данните на Бареков получени от Комит
До коментар #37 от "Бившия евродепутат Бареков с обръщение":Ето откъде са милионите, които Пеевски изнася в чужбина със самолета на Валтер и с частните си Фалкони! (Видео)
”10 милиона на ден, хвърлени от джипката, за косене на тревички по несъществуващите ни магистрали”, това е схемата напълнила с кеш раниците и куфарите по частните самолети, с които дуото Пеевски и Мирински изнасят в чужбина. Твърди го бивш регионален служебен министър на Румен Радев, който бе избран от българския народ, за да прекрати пладнешкия грабеж.
Стана ясно откъде идват огромните кешови потоци, които бяха ограбени от българския народ и сега се изнасят от загубилите позорно изборите мафиоти с частни самолети Бомбардиета и Фалкони в луксозни раници и куфари.
Така натечената “Пътна подръжка” с 4 годишните договори занапред гарантира огромните кражби от корпулентните обръчи от фирми, които ескалираха до износ на кеш в раници и огромни куфари с частните самолети на хазартния бос Валтер Папазки и Делян Пеевски от България за Турция и Гърция. Историята е толкова зловеща и абсурдна и ставаща под носа на държавните органи, та е чудно дори,
дали и съучастниците на корпулентния олигарх си дават точна сметка какво ги върши той с частния им самолет. Мирински и Пеевски плюс Борисов крадат или усвояват на ден по 10 милиона евро от схеми в пътната подръжка. Точно по десет милиона в раници вероятно изнася Пеевски за Турция и Гърция (остров Крит) всяка седмица от летище София без митническа проверка през самолета Бомбардие на боса на ЦСКА. После Пее
18:06 04.05.2026
43 Данните на Бареков от МЕЧ и Комитова
дали и съучастниците на корпулентния олигарх си дават точна сметка какво ги върши той с частния им самолет. Мирински и Пеевски плюс Борисов крадат или усвояват на ден по 10 милиона евро от схеми в пътната подръжка. Точно по десет милиона в раници вероятно изнася Пеевски за Турция и Гърция (остров Крит) всяка седмица от летище София без митническа проверка през самолета Бомбардие на боса на ЦСКА. После Пеевски претоварва на Фалконите в Истанбул и през тях трупа авоари в Швейцария (през засечки на летището в Амстердам) и кеш в южните ни съседки.
Коментиран от #47
18:08 04.05.2026
44 То хубаво ,ама
До коментар #39 от "Георги":Какво да ги правя тез руПли ,тьотя ми даде цял сак,а за девочки не ставам що ми е къс атрибута и ми се смеят
18:09 04.05.2026
45 Георги
До коментар #34 от "Да ама не":така ли ти казаха от посолството? Служебните кабинети ли ходиха да говорят с пеевски още преди да направят кабинет? Служебните ли записаха да се наговарят как да ги покрият? Служебните ли промениха конституцията с дпс? Служебните ли разбутаха охраната в президентството? Служебните ли казаха, че са с пеевски защото се е променил за добро? Айде мислете и като ви кажат нещо не повтаряйте така.
18:10 04.05.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Това е не зловещо а чудовищно
До коментар #43 от "Данните на Бареков от МЕЧ и Комитова":Свиня пеев и тиква боко са ни окрадили за 15 години със стотици милиарди. А вие се изумява как има в дома си 50 пачки с 500 еврови банкноти ,тоест 2,5 млн.евро и как е купил на Мис Бикини къща в Барселона за 2 млн.евро и 2 бутика и поръчково Порше. Та това са му джобните на боко и на свинята също. Вчера ИПИ ( Института за пазарна икономика) излезе с данни и имаше статия в този сайт че България е най зле финансово от 1000 години и предстои неизбежен фалит. Как няма да ни предстои като тиквун и свинята с подставени подлоги като мизeрникa от Учиндол славуца са ни опоскали като термити.
18:13 04.05.2026
55 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб
ЯВНО ИМА МНОГО СКРАБ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ОСНОВЕН И ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ СА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ. ВЗИМАТ С ПАЧКИ ПАРИ ВЪВ ВИД НА ЗАПЛАТИ А МНОЗИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРИТЕ ЕДВАМ ВЪРЗВАТ ДВАТА КРАЯ БОРБА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ. ЕЛЕ ТИЯ.ПЕНСИОНЕРИ ИМА И МЛАДИ ПОСТРАДАЛИ ИНВАЛИДИ.С ТИЯ МИЖАВИ 300,400 ЕВРО ЗА ЦЯЛ МЕСЕЦ КАК ОЦЕЛЯВАТ !? НА УПРАВНИЦИТЕ ХИЧ НЕ ИМ ПУКА И НЕ.ГИ ИНТЕРИСУВА.ТО ЗАТОВА БЪЛГАРИЯ СЕ ТОПИ НАСЕЛЕНИЕТО И БЯГАТ В ЧУЖБИНА.ТЕ ЗАРСДИ ТАКИВА УПРАВНИЦИ ДЕПУТАТИ. ТРЯБВА НАЦИОНАЛЕН МАСОВ ПРОТЕСТ И КОРЕННА ЧИСТКА НА ТИЯ ЧЕ С ТЕЗИ СТАРИ ДЕПУТАТИ ЛОШО ЩЕ СЪСИПЯТ СЪВСЕМ НАРОДА.
18:43 04.05.2026
58 Възмутен
До коментар #54 от "Баце":За какви сглобки и Петрохани говориш, пеевско-магнитна о.тр.е.п.ко?. Олигархът Пеевски трябва да се разследва за укрити доходи!
19:02 04.05.2026
59 Митко
До коментар #30 от "Точен въпрос":Тази Комитова вместо да разказва приказки за наивници , да беше изприпкала до прокуратурата с документи . Как са отклонявали по милиард и нещо на месец като в АПИ Баце остави само 1 милиард лева . От къде са дошли другите пари като такива пари няма заложени в бюджета ? Ония 10 милиарда дето се крадяха на година , защо не се намериха и сега щяхме да имаме 50 милиарда лева .И последното за тая Комитова ,помниш ли как разчиташе картата на строежа и възмущаваше , че няма никакъв строеж а имало паркинг за тежката механизация . Трябваше под сурдинка да и прошушнат , че пътя е 20 метра в дясно . Беше голям смях
19:02 04.05.2026
60 Ирония
До коментар #51 от "нннн":Никой не е седял в скута му, това са неговите пеевски сексуални фантазии. Кой ще му седи на този лоения Джаба, той гнусен отвсякъде.
Коментиран от #61, #64
19:04 04.05.2026
61 Георги
До коментар #60 от "Ирония":как кой - синчето на крушарския партиен натегач
19:07 04.05.2026
62 Цъцъцъ
Сякаш не знаят?
А техните кюфтета откъде са?
19:10 04.05.2026
63 ПЕТРОХАНСКИ Лама
Всъщност, собственици на партията му!
Но ДБ май нямат интерес към тяхното имущество!
Как и една дума по техен адрес не излезе от устата на Мирчев?!
19:11 04.05.2026
64 08976
До коментар #60 от "Ирония":Е като седяха в скута не им се разследваше....само аларма вдигат и петроханите им вярват.
19:12 04.05.2026