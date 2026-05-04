Новини
България »
София »
"Демократична България" пита кой плаща полетите и имотите на Делян Пеевски

"Демократична България" пита кой плаща полетите и имотите на Делян Пеевски

4 Май, 2026 17:41 1 849 64

  • пеевски-
  • делян пеевски-
  • демократична българия-
  • имоти-
  • полети-
  • доходи

Новата парламентарна комисия ще трябва да установи кой реално плаща скъпите транспортни и имотни услуги, на какво основание и дали те са обложени с данъци според българското законодателство

"Демократична България" пита кой плаща полетите и имотите на Делян Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

От пресцентъра на „Демократична България“ съобщиха, че формацията ще внесе в Народното събрание проект за създаване на временна парламентарна комисия. Тя ще има за цел да разследва съществените несъответствия между официално декларираните доходи и фактическия стандарт на живот на председателя на ДПС Делян Пеевски.

Фокус на предложената комисия ще бъдат декларираните доходи от дивиденти и значителните разходи за наеми на луксозни недвижими имоти, автомобили и ползване на частни самолети. Депутатите ще проверяват дали трети лица и търговски дружества поемат огромни финансови тежести вместо него.

"Този случай отдавна не е просто въпрос на лични декларации. Той поставя далеч по-сериозен въпрос - дали държавата прилага закона еднакво спрямо всички, или институциите внезапно спират да виждат, когато срещу тях стои човек с политическата и икономическата тежест на Пеевски" – заявяват вносителите в своята официална позиция.

От формацията припомнят, че вече са подали множество сигнали до Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, Националната агенция за приходите (НАП) и прокуратурата. Данните се базират на публична информация, според която има драстични разминавания между декларираните от политика доходи и годишните финансови отчети на дружествата, в които той е бил или е едноличен собственик на капитала.

Новата парламентарна комисия ще трябва да установи кой реално плаща скъпите транспортни и имотни услуги, на какво основание и дали те са обложени с данъци според българското законодателство. Депутатите изразяват съмнения за прикрито предоставяне на имуществена облага и недекларирано финансиране.

Освен произхода на средствата, народните представители ще разследват и действията на самите държавни контролни органи – МВР, ДАНС, Комисията за противодействие на корупцията и органите по граничен контрол. Целта е да се установи дали институциите са извършили задълбочени проверки по досегашните сигнали или реакцията им е била умишлено забавена и формална.

Припомняме, че това не е първият опит за институционален натиск по темата. Още през януари 2026 година, след сигнал от народните представители Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, Софийската градска прокуратура образува досъдебно производство във връзка с имущественото състояние на председателя на ДПС. Настоящото искане за парламентарна комисия цели да освети докъде са стигнали тези разследвания.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 защото спят

    47 3 Отговор
    Ами овцете плащат !!

    Коментиран от #14, #28, #32

    17:42 04.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    15 27 Отговор
    Ако бяхте гласували с номер 10 Бойко и Шиши вече щяха да са в затвора.

    Коментиран от #18, #26

    17:45 04.05.2026

  • 3 Ххх

    30 3 Отговор
    Свински свинщини, свине и кочини.

    17:45 04.05.2026

  • 4 Как кой ?

    33 3 Отговор
    Всички читави данъкоплатци , заграбеното и превзето от него и фамилията , вече поне трето котило и от още много други извори !

    17:45 04.05.2026

  • 5 Абе

    23 7 Отговор
    Къде са Възраждане,къде е Има такъв народ хахахахаха

    Коментиран от #6, #17

    17:45 04.05.2026

  • 6 Купуват

    15 3 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    памперси и са заети !

    17:47 04.05.2026

  • 7 Е как кой

    34 3 Отговор
    Те са си негови, честно откраднати от народа

    17:47 04.05.2026

  • 8 Пустиня(к)

    38 5 Отговор
    Бе, кво питате и задавате излишни отговори?!? Тоя бандит требва да бъде ликвидиран МОМЕНТАЛНО! Кьорави ли сте, че пред очите ви изнаса милиарди у саковете СЕКА СЕДМИЦА, а понекогаш и 2 пъти у седмицата?

    Коментиран от #19

    17:47 04.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Реалностите

    32 3 Отговор
    Ако не му отнемат институционалните бухалки с които се саморазправя с всички нищо няма да постигнат, само ще му изперат гащите, като на Борисов!

    17:48 04.05.2026

  • 11 Гост

    26 2 Отговор
    Аз съм един от тия, дето плаща на тоя Б"О"К"Л"у"к

    Коментиран от #36

    17:49 04.05.2026

  • 12 Той човека е за хората

    23 3 Отговор
    Те да му плащат сметките

    17:49 04.05.2026

  • 13 нещо чорапа

    18 17 Отговор
    се умълча по темата.Забрави за юмручето,кой е шиши,бочко...

    17:51 04.05.2026

  • 14 Явно

    17 11 Отговор

    До коментар #1 от "защото спят":

    Петроганци харесват Пеески.
    Само за него говорят. Да вземат да се вземат и да направят една проукраинска коалиция.

    17:51 04.05.2026

  • 15 Гyмен кРадев БОгаТАШа

    13 17 Отговор
    Румбата вече се разбра с дебелаците, даже вече си гласуват заедно в парламента.
    На ГЕРБ Ново начало даже и патерицата им Костя късото не им трябва и може скоро да вдигнат от трупчетата десетките дела срещу него, за подкупите още от времето му на общински съветник във Варна, за липсващите артефакти докато беше директор на музея в Добрич, за подкупите от Гуцанов и Дънката ...

    17:51 04.05.2026

  • 16 А На Костя Купейкин

    22 6 Отговор
    Кой му плаща имота в Тюленово!

    17:51 04.05.2026

  • 17 Костадинов

    13 8 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    Аз съм на червения плошад ,как пък една копейка не срещнах в Масква

    Коментиран от #39

    17:52 04.05.2026

  • 18 И кво

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Щеше да се случи със "заведението" ти ? Искаш да кажеш, че нямаше да има на Централна място за облекчение. Добре, че не си от 240-те

    17:52 04.05.2026

  • 19 Трапезен бунтар

    7 3 Отговор

    До коментар #8 от "Пустиня(к)":

    Ами действай !

    17:53 04.05.2026

  • 20 Шиши

    15 4 Отговор
    Оххх, лошо ми е!

    17:53 04.05.2026

  • 21 ДБ са синчетата на тея с куфарите

    17 6 Отговор
    Същите дето плащат и на фигуранта и на Костов и на мирчев и на вся червена комунистическа "буржоазия"😂😂

    17:54 04.05.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Дориана

    23 5 Отговор
    Крайно време е да се вземат крути мерки срещу Борисов и Пеевски и всички корумпирани политици от ГЕРБ/ СДС и от ДПС Ново Начало.

    17:56 04.05.2026

  • 24 Къде

    19 3 Отговор
    Бяхте бе демократична България - реформаторски блок в сглобката пихте турско кафе в скута на магнитският с-и-чуг,а трябваше в Белене да го вкарате

    17:57 04.05.2026

  • 25 Тотал щета

    17 0 Отговор
    Експертите изчислиха ли колко ще струва ремонта на пътя припаднал от свлачището на Пампорово?

    17:57 04.05.2026

  • 26 Ха...

    19 5 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И кой беше с номер 10??? Те и братчедите така гласуват с номер... който даде повече!

    17:57 04.05.2026

  • 27 Давид

    15 2 Отговор
    ДС ги плаща . Защо се набеждава един агент на ДС и се създава общонародно мнение за виновност . Омръзна ни от калпавите ви игри , искаме достоен живот и достойно заплащане .

    17:58 04.05.2026

  • 28 Мнение

    19 7 Отговор

    До коментар #1 от "защото спят":

    По-важното е, защо още цитират коалиционните партньори на Боко и на шиши, като политически фактор в България???

    Каква "Демократична България", каква "Продължаваме промяната", КАТО ТЕ УПРАВЛЯВАХА ЗАЕДНО С БОЙКО И С ПЕЕВСКИ???

    МОЖЕ ЛИ ПАРТИЯ ДЕТО Е ПРОТИВ РЕФЕРЕНДУМИТЕ, ДА БЪДЕ НАРЕЧЕНА "ДЕМОКРАТИЧНА"???
    КАКВО Е ДЕМОКРАТИЧНОТО В НЕЯ?!
    ПОДАРЯВАНЕТО НА БЪЛГАРСКИ КИНТИ И ОРЪЖИЯ ЗА ВОЙНАТА В УКРАЙНА, ПРОТИВ ВОЛЯТА НА БЪЛГАРИТЕ???
    ТОВА ЛИ Е ДЕМОКРАТИЧНОТО В "ППДБ"???

    КАКВО ТЪРСЯТ АНТИБЪЛГАРИТЕ ГЮРОВ И НЕИНСКИ В УКРАЙНА???
    НАЛИ СА СЛУЖЕБНИ МИНИСТРИ, ЧИЯТО ЕДИНСТВЕНА ЗАДАЧА Е ПРОВЕЖДАНЕ НА ЧЕСТНИ ИЗБОРИ В БЪЛГАРИЯ???

    КОГАТО НЯКОЙ МИ КАЖЕ ЗА ДБ И ПП (ПЛЮС ГЕРБ И ДПС), ЧЕ СА ДЕМОКРАТИЧНИ, СЕ СЕЩАМ ТОЧНО ЗА ЧИЧАКА С МУСТАКА ОТ ВСВ!!!

    Коментиран от #31

    17:58 04.05.2026

  • 29 Георги

    14 4 Отговор
    дб не бяха ли тря дето се наговаряха как да "покрият" него и бб, после ги "изпраха", а сега се правят на луди?

    Коментиран от #34

    17:58 04.05.2026

  • 30 Точен въпрос

    15 7 Отговор
    Виолета Комитова - професор по архитектура и пътно строителство. 3 месеца министър на регионалното развитие и благоустройство в служебното правителство на Гълъб Донев. Бивш народен представител от ПП.МЕЧ, зам.председател на партията в студиото на БТВ заедно с лидера на ПП.МЕЧ Радостин Василев. Комитова изнесе ужасяващи данни как на месец се отклоняват 1 млрд.и 800 млн.от пътното строителство от дуото Борисов -Пеевски чрез боса на пътните фирми и бивш ментор на ИТН Иван Мирински. Единствено партия МЕЧ не е овладяна от статуквото и изнася данни в цифри. Вижте предаването по БТВ и ще останете потресени.

    Коментиран от #59

    18:00 04.05.2026

  • 31 Ол1гофрен,

    6 1 Отговор

    До коментар #28 от "Мнение":

    Не си запознат със законите.

    18:01 04.05.2026

  • 32 тръц

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "защото спят":

    Не,не,плащат тия които плащат и Боташ.

    18:01 04.05.2026

  • 33 има пари

    6 4 Отговор
    угажда си?

    18:01 04.05.2026

  • 34 Да ама не

    7 7 Отговор

    До коментар #29 от "Георги":

    Изпраха ги служебните кабинети на Радко.

    Коментиран от #45

    18:02 04.05.2026

  • 35 !!!?

    15 8 Отговор
    Кой финансира Прогреса на Мистър Кеш...!?

    Коментиран от #41

    18:02 04.05.2026

  • 36 тръц

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Гост":

    Бе ти плащаш и за Боташ,не знаеш ли.

    18:03 04.05.2026

  • 37 Бившия евродепутат Бареков с обръщение

    14 3 Отговор
    Към лидерите на ДБ да му издадат акредитация от името на тяхната партия в парламента и да разкрие с данни колко милиона на ден краден кеш изнася пеевски. Според Бареков ,Асен Василев чрез Спецов е в сътрудничество с Пеевски -
    Докато ПП и ДБ са се хванали за гушите и уреждат сметните по между си, аз и екипът ми сме единствените на терен, които останахме да се занимаваме да разплитаме схемите и далаверите на Делян Пеевски, Иван Мирински и Бойко Борисов!

    O, tempora, o mores!

    Надявам се, поне Ивайло Мирчев и Божидар Божанов, въпреки глупостите на Асен Василев, да изпълнят обещанието си и дадат възможност с моя екип да представим в Парламента нашето раследване за частните самолети на Пеевски (два Фалкона и Бомбардието на Валтер Папазки) и как лети с тях до Дубай и Турция, за да изнася торби, раници и куфари с краден кеш в абсолютно нарушение на санкциите по Магнитски и под чадъра и бездействието на Митниците, НАП, ДАНС, КПК и Прокуратурата!

    Милиони българи излязоха по площадите през ноември и декември и гласуваха за махането на крадливия Модел КОЙ на Пеевски и Борисов именно, за да има възмездие и справедливост. И няма да простят никому!

    Коментиран от #42, #46

    18:04 04.05.2026

  • 38 гошо

    13 2 Отговор
    И двете свини отдавна трябваше да дадат фира.

    18:04 04.05.2026

  • 39 Георги

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Костадинов":

    гледай да не си купуваш нищо, че като се върнеш ще те съдят за финансиране на Путин

    Коментиран от #44

    18:05 04.05.2026

  • 40 Някой замислял ли се е

    12 4 Отговор
    Защо улиците се метат от ромлянки ,а не от машини ,това е електората на ДПСь

    18:05 04.05.2026

  • 41 големдебил

    7 3 Отговор

    До коментар #35 от "!!!?":

    Списъкът е много дълъг.Ако язема да го пиша пък фафли ще ме изтрият.Знаете си кои са,нали?

    18:06 04.05.2026

  • 42 Ето данните на Бареков получени от Комит

    10 2 Отговор

    До коментар #37 от "Бившия евродепутат Бареков с обръщение":

    Ето откъде са милионите, които Пеевски изнася в чужбина със самолета на Валтер и с частните си Фалкони! (Видео)
    ”10 милиона на ден, хвърлени от джипката, за косене на тревички по несъществуващите ни магистрали”, това е схемата напълнила с кеш раниците и куфарите по частните самолети, с които дуото Пеевски и Мирински изнасят в чужбина. Твърди го бивш регионален служебен министър на Румен Радев, който бе избран от българския народ, за да прекрати пладнешкия грабеж.
    Стана ясно откъде идват огромните кешови потоци, които бяха ограбени от българския народ и сега се изнасят от загубилите позорно изборите мафиоти с частни самолети Бомбардиета и Фалкони в луксозни раници и куфари.

    Така натечената “Пътна подръжка” с 4 годишните договори занапред гарантира огромните кражби от корпулентните обръчи от фирми, които ескалираха до износ на кеш в раници и огромни куфари с частните самолети на хазартния бос Валтер Папазки и Делян Пеевски от България за Турция и Гърция. Историята е толкова зловеща и абсурдна и ставаща под носа на държавните органи, та е чудно дори,

    дали и съучастниците на корпулентния олигарх си дават точна сметка какво ги върши той с частния им самолет. Мирински и Пеевски плюс Борисов крадат или усвояват на ден по 10 милиона евро от схеми в пътната подръжка. Точно по десет милиона в раници вероятно изнася Пеевски за Турция и Гърция (остров Крит) всяка седмица от летище София без митническа проверка през самолета Бомбардие на боса на ЦСКА. После Пее

    18:06 04.05.2026

  • 43 Данните на Бареков от МЕЧ и Комитова

    8 4 Отговор
    Историята е толкова зловеща и абсурдна и ставаща под носа на държавните органи, та е чудно дори,

    дали и съучастниците на корпулентния олигарх си дават точна сметка какво ги върши той с частния им самолет. Мирински и Пеевски плюс Борисов крадат или усвояват на ден по 10 милиона евро от схеми в пътната подръжка. Точно по десет милиона в раници вероятно изнася Пеевски за Турция и Гърция (остров Крит) всяка седмица от летище София без митническа проверка през самолета Бомбардие на боса на ЦСКА. После Пеевски претоварва на Фалконите в Истанбул и през тях трупа авоари в Швейцария (през засечки на летището в Амстердам) и кеш в южните ни съседки.

    Коментиран от #47

    18:08 04.05.2026

  • 44 То хубаво ,ама

    5 3 Отговор

    До коментар #39 от "Георги":

    Какво да ги правя тез руПли ,тьотя ми даде цял сак,а за девочки не ставам що ми е къс атрибута и ми се смеят

    18:09 04.05.2026

  • 45 Георги

    6 4 Отговор

    До коментар #34 от "Да ама не":

    така ли ти казаха от посолството? Служебните кабинети ли ходиха да говорят с пеевски още преди да направят кабинет? Служебните ли записаха да се наговарят как да ги покрият? Служебните ли промениха конституцията с дпс? Служебните ли разбутаха охраната в президентството? Служебните ли казаха, че са с пеевски защото се е променил за добро? Айде мислете и като ви кажат нещо не повтаряйте така.

    18:10 04.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Това е не зловещо а чудовищно

    11 3 Отговор

    До коментар #43 от "Данните на Бареков от МЕЧ и Комитова":

    Свиня пеев и тиква боко са ни окрадили за 15 години със стотици милиарди. А вие се изумява как има в дома си 50 пачки с 500 еврови банкноти ,тоест 2,5 млн.евро и как е купил на Мис Бикини къща в Барселона за 2 млн.евро и 2 бутика и поръчково Порше. Та това са му джобните на боко и на свинята също. Вчера ИПИ ( Института за пазарна икономика) излезе с данни и имаше статия в този сайт че България е най зле финансово от 1000 години и предстои неизбежен фалит. Как няма да ни предстои като тиквун и свинята с подставени подлоги като мизeрникa от Учиндол славуца са ни опоскали като термити.

    18:13 04.05.2026

  • 48 Гост

    9 0 Отговор
    Точат му балтията....

    18:15 04.05.2026

  • 49 Горски

    8 4 Отговор
    Бойко Рашков има повече за проверяване, от гледна точка, че цял живот е заемал само и единствено държавни слъжности, не е развивал частна инициатива, а същевременно има 25 имота за десетки милиони евро и още не малко пари по банковите сметки. Как се става милионер в десетки, може би стотици милиони с едната държавна заплата? Все някой трябва да е фиксиран в тая свиня, няма лошо. Така или иначе няма да управляват следващите години. Бареков твърди, че дебелия е имал над 500 полета със самолета за последните пет години до Дубай. Говори се, че всичките му пари били там. Дано и Радев, наред с другите работи се захване по-сериозно с това крадливо, самозабравило се прасе.

    18:18 04.05.2026

  • 50 Нехис

    3 0 Отговор
    Аз пък питам кой плаща билбордовете и рекламните кампании на Мунчо????

    18:24 04.05.2026

  • 51 нннн

    9 3 Отговор
    Като бяха в управлението защо не питаха, а му седяха в скута на Пеевски?

    Коментиран от #60

    18:26 04.05.2026

  • 52 Будител

    7 0 Отговор
    България взима огромни заеми, които налива в неефективния публичен сектор, докато регулаторно задушава производството и предприемачеството – паричната маса расте с 19%, а производството пада с 9%. Тоест, повече пари се наливат за заплати на чиновници и продънени социални системи, а срещу тях все по-малко произведени стоки и услуги. Тия пак искат да правят комисии, подкомисии и т.н. това са все добавки към депутатската заплата. В колкото повече комисии участва един депутат , толкова повече му скача заплатата. Така се лобира и се извършват престъпления с влияние...и се получава кеш , имоти и т.н.

    18:31 04.05.2026

  • 53 само за наивници

    3 1 Отговор
    Питайте ве.Все едно аз да окрада нещо сеирозно и да ме питат..ти що открадна..хаха .Кухи от всякъде.

    18:34 04.05.2026

  • 54 Баце

    3 2 Отговор
    Дб и ПП да се такова в таковата. Не са в позиция да питат каквото и да било след сглобката и Петрохан. Не е задължително да има конституционни промени с тяхно участие. Промените в конституцията могат да станат и без тях. Айде джа.

    Коментиран от #58

    18:42 04.05.2026

  • 55 Заблуден БАЛЪК глссоподавател за Герб

    4 0 Отговор
    ТИЯ ЛАЖЦИ И КРАДЦИ ПАК ЛИ СЕ НАБУТАХА В ПАРЛАМЕНТА ?
    ЯВНО ИМА МНОГО СКРАБ В МАЛКА БЪЛГАРИЯ. ОСНОВЕН И ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ СА ДАНАКОЗАПЛАТАДЖИЙТЕ. ВЗИМАТ С ПАЧКИ ПАРИ ВЪВ ВИД НА ЗАПЛАТИ А МНОЗИНСТВОТО ОТ БЪЛГАРИТЕ ЕДВАМ ВЪРЗВАТ ДВАТА КРАЯ БОРБА ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ. ЕЛЕ ТИЯ.ПЕНСИОНЕРИ ИМА И МЛАДИ ПОСТРАДАЛИ ИНВАЛИДИ.С ТИЯ МИЖАВИ 300,400 ЕВРО ЗА ЦЯЛ МЕСЕЦ КАК ОЦЕЛЯВАТ !? НА УПРАВНИЦИТЕ ХИЧ НЕ ИМ ПУКА И НЕ.ГИ ИНТЕРИСУВА.ТО ЗАТОВА БЪЛГАРИЯ СЕ ТОПИ НАСЕЛЕНИЕТО И БЯГАТ В ЧУЖБИНА.ТЕ ЗАРСДИ ТАКИВА УПРАВНИЦИ ДЕПУТАТИ. ТРЯБВА НАЦИОНАЛЕН МАСОВ ПРОТЕСТ И КОРЕННА ЧИСТКА НА ТИЯ ЧЕ С ТЕЗИ СТАРИ ДЕПУТАТИ ЛОШО ЩЕ СЪСИПЯТ СЪВСЕМ НАРОДА.

    18:43 04.05.2026

  • 56 Данните на ДБ са предоставени

    4 0 Отговор
    От Бареков. Който преди години беше изпълнителен директор на ФК Ботев (ПД), програмен директор на БТВ и директор на ТВ7. След това 5 години беше Европейски депутат и беше близък с Пеевски. Подал е жалба в прокуратурата за заплахи за живота му от Пеевски и пусна и звуков файл в който Пеевски го заплашва с думите - "Имам 74 млрд.по цял свят, ще отида в някой от стотиците си имоти,след това ще ти пратя 20-30 гости с автомати и гранатомети и ще изчезнеш завинаги от лицето на земята". Бареков също така още преди 4 години предупреди за славуца от Учиндол и всички медии цитираха думите му - "Слави Трифонов е патерица, подлога и еманация на простотията" ...А вие видяхте тогава в него "спасител" и "чалга месия"

    18:43 04.05.2026

  • 57 Мнение

    2 0 Отговор
    А скъпата охрана от милиони кой му плаща на Делян Пеевски и на какво основание такава многочислена? Нито е президент, нито е премиер, нито е председател на парламента!!!

    19:00 04.05.2026

  • 58 Възмутен

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "Баце":

    За какви сглобки и Петрохани говориш, пеевско-магнитна о.тр.е.п.ко?. Олигархът Пеевски трябва да се разследва за укрити доходи!

    19:02 04.05.2026

  • 59 Митко

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Точен въпрос":

    Тази Комитова вместо да разказва приказки за наивници , да беше изприпкала до прокуратурата с документи . Как са отклонявали по милиард и нещо на месец като в АПИ Баце остави само 1 милиард лева . От къде са дошли другите пари като такива пари няма заложени в бюджета ? Ония 10 милиарда дето се крадяха на година , защо не се намериха и сега щяхме да имаме 50 милиарда лева .И последното за тая Комитова ,помниш ли как разчиташе картата на строежа и възмущаваше , че няма никакъв строеж а имало паркинг за тежката механизация . Трябваше под сурдинка да и прошушнат , че пътя е 20 метра в дясно . Беше голям смях

    19:02 04.05.2026

  • 60 Ирония

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "нннн":

    Никой не е седял в скута му, това са неговите пеевски сексуални фантазии. Кой ще му седи на този лоения Джаба, той гнусен отвсякъде.

    Коментиран от #61, #64

    19:04 04.05.2026

  • 61 Георги

    1 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ирония":

    как кой - синчето на крушарския партиен натегач

    19:07 04.05.2026

  • 62 Цъцъцъ

    0 0 Отговор
    А, защо питат?
    Сякаш не знаят?
    А техните кюфтета откъде са?

    19:10 04.05.2026

  • 63 ПЕТРОХАНСКИ Лама

    0 0 Отговор
    АЗ ПЪК ИСКАМ държавата да провери имуществото на ЧЕРЕПА, ГЕРГОВ, КОПРИНКОВ, КОВАЧКИ, които сега са зад Радев !
    Всъщност, собственици на партията му!
    Но ДБ май нямат интерес към тяхното имущество!
    Как и една дума по техен адрес не излезе от устата на Мирчев?!

    19:11 04.05.2026

  • 64 08976

    0 0 Отговор

    До коментар #60 от "Ирония":

    Е като седяха в скута не им се разследваше....само аларма вдигат и петроханите им вярват.

    19:12 04.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове