Прокуратурата е прекратила разследването за доходите на Делян Пеевски

8 Май, 2026 07:54 1 662 28

Съгласно публично достъпната информация в Търговския регистър, Делян Славчев Пеевски е едноличен собственик на капитала на две дружества - "Интръст" ЕАД и ИНТ ЕООД

Снимка: БГНЕС
Разследването, което Софийската градска прокуратура образува по сигнала на съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев за потенциални значителни несъответствия в декларираните доходи на санкционирания за корупция като олигарх лидер на ДПС Делян Пеевски, набързо е прекратено. Това установи проверка на "Сега".

Сигналът беше подаден през септември. През януари от партията съобщиха, че по него е образувано разследване. То е за укриване на данъци. Същия месец, на 23-ти, делото е прекратено. С какви мотиви обаче е тайна, която държавното обвинение не разкрива дори на подателите на сигнала, защото те нямат процесуално качество на пострадали от престъплението, което сочат.

Това обяснява наблюдаващият прокурор Албена Рачева в писмото си до Божанов и Мирчев.

"Уловката" на това образуване на разследване, е, че ако изначално беше постановен отказ от образуване, то той трябваше да бъде предоставен на подателите на сигнала и те можеха да го обжалват. А сега реално се слага точка без възможност за контрол. "Очевидно е, че не е свършена никаква работа по разследването", коментираха пред "Сега" юристи от "Да, България".

"Пеевски е декларирал повече дивиденти, отколкото неговите фирми му изплащат. Тези несъответствия може да са от пране на пари от неплатени данъци. Институциите следва да проверят всичко това и макар те да се контролират от него, това са числа, които могат да се сметнат. Някой трябва да измисли нова математика, за да докаже, че Пеевски е чист", коментира сигнала Божанов през септември.

От "Да, България" казват, че от публично достъпната информация е видимо несъответствието между декларираните от Пеевски получени дивиденти и декларираните от неговите дружества изплатени дивиденти. Така например в периода 2017-2024 г. начисленият дивидент от декларирани дружества е 49 512 000 лв., изплатеният дивидент е до 26 063 000 лв., а декларираните доходи от дивидент в публичния регистър са на стойност 157 644 069 лв. Въпреки че за периода 2022-2023 г. няма разпределен дивидент, и въпреки големия размер на направените разходи, наличностите в банковите сметки остават почти непроменени - в размер малко над 4 млн. лв.

Съгласно публично достъпната информация в Търговския регистър, Делян Славчев Пеевски е едноличен собственик на капитала на две дружества - "Интръст" ЕАД и ИНТ ЕООД. В други дружества Пеевски не фигурира съгласно Търговския регистър. При търсене в международната отворена търсачка Open Corporates пък излиза единствено участието на Пеевски в G NED Ltd. във Великобритания, където обаче той е санкционирано лице.

Въпреки санкциите за корупция, наложени на Пеевски и от САЩ и от Великобритания, българските власти досега никога не са установявали негови нарушения или злоупотреби.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хора и улици, град като град

    12 14 Отговор
    румен връща лева и казармата
    всичко ще е без пари и ще има кренвирши "като от едно време"

    08:00 08.05.2026

  • 2 Агата

    22 2 Отговор
    С писане на коментар нищо не се поправя.Това е като да духаш свещ от километър…

    08:02 08.05.2026

  • 3 Един

    16 2 Отговор
    Ай, чИститУ!

    08:03 08.05.2026

  • 4 Честито!

    23 3 Отговор
    Пеевски влезе в правителството през задния вход с трима министри.

    08:03 08.05.2026

  • 5 Няма и да открият

    16 3 Отговор
    След заплащане на обвинението, доводите отпадат, зависи.

    08:03 08.05.2026

  • 6 юмручето

    18 6 Отговор
    ша ни опраи

    08:04 08.05.2026

  • 7 Гост

    8 12 Отговор
    Абе, вие не разбрахте ли че този човек не е глупав? Има си начин да бъде хванат, ако има за какво, но не по този лаишки начин!
    Ама като да си джафкате...

    08:04 08.05.2026

  • 8 Дзак

    4 5 Отговор
    Пуснете малко храна за троловете!

    08:07 08.05.2026

  • 9 От бюлетина на Прокторатурата

    16 1 Отговор
    Прокуратурата установи, че работата е "много дебела" и преустанови разследването.

    08:08 08.05.2026

  • 10 Момчето и мистър Кеш

    17 3 Отговор
    вече заедни пият шампанското.

    08:08 08.05.2026

  • 11 Това нищо не значи,

    8 7 Отговор
    защото скоро ще има нова прокуратура, тогава ще дойде Видов ден!? Опозицията още не може да го проумее, че са вече нула, от тях нищо не зависи, а се скъсват да дават предложения какво да прави Радев. Няма смисъл от комисии, от които нищо не зависи, само ще клатят влака, и си мислят, че той се движи. Опозицията иска комисии, защото ще лапат допълнително пари, а ползата ще е нула. Всичко ще се решава на живо в парламента, там ще има дебати и ще се вземат решения, пред очите на народа, там ще видим кой кой е, и какво струва.

    08:09 08.05.2026

  • 12 Елемент

    15 1 Отговор
    Е как няма да го прекратят ? Ако продължат ще се размирише така силно ,че половината от съдебна система трябва да ходят с него на едно по-добре охранявано място. Страх на корумпирани се казва. А ще трябва да доказват и собственото си благосъстояние нямащо нищо общо с заплатите им.

    Коментиран от #14

    08:09 08.05.2026

  • 13 Въй

    9 1 Отговор
    Истествинно,някой на висока длъжност в съда е получил парично съответствие и е прекратил "разследването" за доходите на Делян Пеевски. В България така се прави.Ръйш?!

    08:09 08.05.2026

  • 14 Гост

    12 1 Отговор

    До коментар #12 от "Елемент":

    Не само, половината от депутатите, и знайни и незнайни ще бъдат завлечени! Министри, разни шефчета, силови структури, маса народ храни, май?

    08:11 08.05.2026

  • 15 Дядо от село

    11 2 Отговор
    Честито на гласувалите за Радев... Излъгаха народа, като смениха само името на управляващата и скубеща народа олигархия.. От ГЕРБ и ДПС на ПБ....

    08:14 08.05.2026

  • 16 Гогата

    3 4 Отговор
    Дрън, дрън, мислите ли че ще допусне такава грешка? Хептен за шарани ни взехте!

    08:15 08.05.2026

  • 17 РАДЕВ ТЕЗИ МОМИЧЕТА

    3 1 Отговор
    СА ПРАВИ. НО НЕ САМО НА ШИША НА ВСИЧКИ ОТ ПРЕХОДА ПО ЕДНА ЯКА ЧЕСТНА ПРОВЕРКА. НО НЕ ЗАМИТАНЕ ФОРМАЛНО ПОД КИЛИМЧЕТО. И СЪМ СИГУРЕН ЩЕ СИ ОПРАВИШ БЮДЖЕТА И ДЕФИЦИТА. А НАЙ ВАЖНО НАРОДА БЪЛГАРСКИ ЩЕ БЪДЕ ДОВОЛЕН.

    08:15 08.05.2026

  • 18 Ууууууууу

    7 0 Отговор
    Ууууууууууууууууу

    08:16 08.05.2026

  • 19 цербер

    7 2 Отговор
    наблюдаващата прокурорка Албена Рачева

    08:17 08.05.2026

  • 20 Да бъде проверена

    5 0 Отговор
    Албена Рачева.
    Това е безобразие и явна демонстрация на пълна зависимост на наседени квачки на прокурорски полози.

    08:20 08.05.2026

  • 21 Браво Господин Пеевски

    2 3 Отговор
    мистър кеш нека си лае. не може да ви стигне

    08:20 08.05.2026

  • 22 Aлфа Вълкът

    2 0 Отговор
    Шиши е недосегаем, той е момче на държавна сигурност дето му дадоха да върти последните държавни активи оцелели след Костов.
    Победата над Доган за мен беше постановка за прехвърляне на властта, но Черепа си го смачка, кой е побеждавал Черепа досега и как става това?

    08:22 08.05.2026

  • 23 Даа

    3 0 Отговор
    Гарван гарвану око не вади,прокуратурата много добре знае ,че ако лае следващите са те

    08:23 08.05.2026

  • 24 Мнение

    3 0 Отговор
    Много бързо ги прекратяват тези дела на толупа и шишкото!? Защо така? Нещата отиват към революция. Няма да се тръгне в правилната посока само с празни приказки и пожелания. Хората искат едно, управляващите ни сервират друго.

    08:24 08.05.2026

  • 25 Режисьор комунист

    2 0 Отговор
    “Следствието приключи забравете” стар филм, гледайте го пак

    08:25 08.05.2026

  • 26 Шиши съм

    2 0 Отговор
    Чичо Румене, приготви ли кетъринга и шампанското? Айде, да се почерпиме, че сега ни чака четири години яко крадене и щавене на бунaцитe, дето фърляха за тебе!

    08:28 08.05.2026

  • 27 Гост

    0 0 Отговор
    Без изненади! Свинята никой няма да закачи....

    08:29 08.05.2026

  • 28 Сглобката

    0 0 Отговор
    Моделът Борисов Пеевски станал Радев Пеевски, а истинското име на модела е Руски модел.

    08:30 08.05.2026

