БСП-ОЛ: Държавата трябва да се върне при хората – здравето не може да е търговия
  Тема: Избори

14 Април, 2026 09:45 496

Достигане на европейско качество на живот чрез реален достъп до здравеопазване, образование и социална подкрепа предлагат от левицата

Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

„Нашият най-важен приоритет е връщането на държавата близо до хората.“. Това заяви д-р Лидия Чорбанова, кандидат за народен представител от листата на „БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ в Пловдив-област, в предаването „Денят на Дарик“.

По думите ѝ през последните десетилетия държавата постепенно е била изтласкана от ключови обществени системи като здравеопазването, образованието и социалната политика, което е довело до задълбочаване на неравенствата. „Пропастта между хората в големите и малките населени места става все по-дълбока. Нашата задача е тя да бъде преодоляна и да върнем усещането за справедливост.“, подчерта Чорбанова.

От своя страна д-р Десислав Тасков, водач на БСП-ОЛ във Варна, акцентира върху необходимостта от „нормализация на живота“ и достигане на европейско качество на живот. „Хората трябва да усещат държавата до себе си – чрез реален достъп до здравеопазване, образование и социална подкрепа, а не да живеят в паралелна реалност.“, заяви той.

По думите на Чорбанова здравеопазването е „най-големият заложник на прехода“. Тя отбеляза, че в България не е изградена нито една нова държавна или общинска болница през последните десетилетия, а липсата на национална детска болница остава сериозен системен проблем. „Здравето не може да бъде търговия. Лечебните заведения не трябва да функционират като търговски дружества – ролята на държавата е да опазва здравето, а не да „гаси пожари“.“, категорична бе тя.

Кандидатите от БСП-ОЛ поставиха акцент и върху високия дял на доплащане от страна на пациентите. „Българските граждани плащат почти половината от разходите за лечението си от джоба си – това е ясен знак за отсъствието на държавата в системата на здравеопазването в България.“, посочи Чорбанова. Според нея липсата на финансиране за профилактика и масов скрининг допълнително задълбочава проблемите, като лишава обществото от възможността за ранна диагностика.

Тасков подчерта, че един от първите приоритети трябва да бъде стабилизирането на областното и общинското здравеопазване: „Без лекари и медицински сестри и най-модерната апаратура е безполезна. Държавата трябва да влезе в своята структуроопределяща роля и да гарантира функционирането на тези лечебни заведения.“.

Двамата кандидати обърнаха внимание и на т.нар. „здравни пустини“ в страната – региони без достъп до базова медицинска помощ. „Има цели населени места без лични лекари, където един специалист обслужва по десет и повече села. Това е недопустимо за европейска държава.“, подчерта Чорбанова.

Д-р Тасков заяви категоричния ангажимент на левицата за увеличение на стартовите заплати на лекарите и медицинските сестри в държавните болници, както и единна платформа и ясни правила при провеждане на конкурсите за специализация.

В заключение Чорбанова подчерта, че „най-висшият дълг на държавата е да се грижи за живота и здравето на своя народ“ и заяви, че ангажиментът на коалицията няма да приключи с кампанията, а ще продължи с реални действия в полза на хората.

От своя страна Десислав Тасков акцентира, че БСП-ОЛ предлага почтеност, професионализъм и човечност, като гаранция за последователна политика и реални резултати. „Нито един от нас не е зависим и ще отстояваме това, в което вярваме. Подкрепете ни с номер 5.“, заяви той.


