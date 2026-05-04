Новини
България »
Тежка катастрофа със загинал мъж на АМ "Хемус"

Тежка катастрофа със загинал мъж на АМ "Хемус"

4 Май, 2026 12:36 1 617 6

  • загинал-
  • катастрофа-
  • хемус

Към момента няма официално потвърждение от властите за броя на пострадалите

Тежка катастрофа със загинал мъж на АМ "Хемус" - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа на 75-ия км на магистрала "Хемус" затруднява движението. Инцидентът е станал в района преди табелата за Ловеч.

Според информация на Николай Попов в социалните мрежи, камион е блъснал и убил мъж на магистралата. На същия участък е забелязан и лек автомобил със значителни материални щети.

Към момента няма официално потвърждение от властите за броя на пострадалите. От МВР все още нямат подробности за инцидента, като причините за произшествието са в процес на изясняване.

Шофьорите се съветват да преминават с повишено внимание и съобразена скорост в района на 75-ия км, тъй като движението е затруднено.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Колко

    8 0 Отговор
    Институции и организации се занимават с безопасност на движението по пътищата тук и какъв е резултатът? МВР, Агенция БДП, Институт, Европейски център, комисии в общини, сигурно и още има. Пътищата са лоши, асфалтират ги заради "Джиро"-то, да не се изложимЕ пред чужденците, разбираш лиии. Колите-по на 20 и повече години, камери, глоби, безсилие. Война по пътищата.

    Коментиран от #3

    13:00 04.05.2026

  • 2 Лальо

    2 1 Отговор
    А какво прави този индивид на аутобана?

    Коментиран от #4

    13:05 04.05.2026

  • 3 Неда

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Колко":

    Ми те,ръководството на полицията затова са в САЩ.Да черпят опит как е там.Дано гл.секретар да знае езика,че да разбере нещо.

    13:12 04.05.2026

  • 4 ИНТЕРЕСНО

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Лальо":

    ВСЕ ЕДНО ДА ПИТАШ
    КО Е ПРАВИЛ КОЛУМБ
    В ОКЕАНА...

    13:13 04.05.2026

  • 5 Госип

    1 0 Отговор
    Бойко не довърши Хемус.2872

    13:34 04.05.2026

  • 6 сбруя

    0 0 Отговор
    Войната в България не спира.

    13:35 04.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове