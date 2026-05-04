Тежка катастрофа със загинал мъж на АМ "Хемус"

Тежка катастрофа на 75-ия км на магистрала "Хемус" затруднява движението. Инцидентът е станал в района преди табелата за Ловеч.
Според информация на Николай Попов в социалните мрежи, камион е блъснал и убил мъж на магистралата. На същия участък е забелязан и лек автомобил със значителни материални щети.
Към момента няма официално потвърждение от властите за броя на пострадалите. От МВР все още нямат подробности за инцидента, като причините за произшествието са в процес на изясняване.
Шофьорите се съветват да преминават с повишено внимание и съобразена скорост в района на 75-ия км, тъй като движението е затруднено.
3 Неда
До коментар #1 от "Колко":Ми те,ръководството на полицията затова са в САЩ.Да черпят опит как е там.Дано гл.секретар да знае езика,че да разбере нещо.
13:12 04.05.2026
4 ИНТЕРЕСНО
До коментар #2 от "Лальо":ВСЕ ЕДНО ДА ПИТАШ
КО Е ПРАВИЛ КОЛУМБ
В ОКЕАНА...
13:13 04.05.2026
