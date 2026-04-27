Важните новини във ФАКТИ на 27.04.2026 г.

Цветозар Томов: ЦИК надхвърли правомощията си, като прие отказа на 22-ма депутати за новия парламент

ЦИК надхвърли правомощията си, като прие заявленията на 22-ма депутати да не бъдат избрани в новия парламент, защото не ЦИК решава кой да е избран, а българските граждани. Такава оставка може да се подаде в НС. Тази сага се разиграва от 12 години. Тук има и морална гледна точка - не може да се явяваш на избори и да търсиш подкрепа, а после да предаваш гласа на избирателите. Тези хора основно са кметове и ако те влязат в парламента, изпадат в противоречие със закона и трябва да подадат оставки като кметове. С тези откази да бъдат избрани за депутати се губи и смисъла от преференциалния вот.

Проф. Друмева: Изборът на нов Висш съдебен съвет е първостепенна задача

Веднага след като станаха резултатите от изборите, освен разпределението на мандатите, основна тема на обществено-политическия дебат е как ще се смени състава на Висшия съдебен съвет и Инспектората, отдавна с изтекли мандати и какво можем да очакваме като процедура при избора на нов главен прокурор. Ще бъде ли повдигната темата за нова промяна на Основния закон. Тези теми коментира пред "Евронюз България" бившият конституционен съдия г-жа Емилия Друмева.

БАБХ: Олиото от аржентински слънчоглед напуска България

Над 121 557 тона от внесения в България аржентински слънчоглед са преработени. Повечето произведено сурово олио – 30 610 тона, вече е изнесено за Египет. Други почти 19 250 тона се товарят на кораб за Индия. В нашата страна остават на съхранение над 47 150 тона шрот от този слънчоглед.

Шофьори с отнети книжки за алкохол и наркотици ще полагат нов изпит

Шофьорите с отнети заради алкохол и наркотици книжки ще трябва да полагат повторен изпит. Това ще бъде записано в наредба, която до 21 май подлежи на обществено обсъждане.

Чешкият център в София затваря врати

Чешкият център в София прекратява образователната и културната си дейност у нас. Съгласно решение на генералния директор на мрежата Чешки центрове той ще бъде закрит, съобщават от институцията.

Сергей Станишев: Поведението на ПБ е "даваме ляв мигач и завиваме надясно"

Българите, гледайки седем последователни безплодни избори, неспособни да създадат устойчиво и смислено управление, инвестираха цялото си доверие в Румен Радев.Това каза Сергей Станишев в интервю за предаването "Още от деня" по БНТ.

Мартин Димитров: Бюджетът е първият тест за Радев, не трябва да се вдигат данъци

Бюджетът на държавата за 2026 г. ще е крайъгълен камък за "Прогресивна България". Ако не се справят с него, няма да се справят и с другите неща. Това каза в интервю пред БНР Мартин Димитров от "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

СГП образува досъдебно производство срещу бившия шеф на ВАС Георги Чолаков

На 24.04.2026 г. СГП е сезирана със сигнал на председатели на ПП „Движение Да, България“, в който се съдържат данни от журналистическо разследване.

Съдия Калпакчиев: Имаме признание в ефир за това как политици назначават главния прокурор

Нито едно от тези две събития няма белег на изключителност и не ни дава нищо повече от това, което вече знаем. Това каза съдия Калин Калпакчиев в интервю за предаването "Лице в лице" по бТВ.

Цветанов: Радев получи кредит на доверие, ако не го изпълни със съдържание, той ще се върне към други формации

Президентът Радев бе възприет като нещо по-различно и като жертва на статуквото. Той успя да вземе от всички останали парламентарно представени сили 740 000 гласа. Това, че орязаха правомощията на президента им изигра лоша шега. Това, което направиха срещу Радев, сега му делегира повече права. Без да искат тези, които искаха да му навредят, му създадоха комфорт. Това заяви председателят на "Републиканци за България" Цветан Цветанов в предаването „Лице в лице по БТВ.

Коларова за Радев: За първи път партия влезе в електоралната ниша на ГЕРБ и му взе електорат

Клиентелният модел се възпроизвежда независимо от електоралните промени и колко радикални са те. Тази теза разви в интервю за БНР политологът проф. Румяна Коларова.

Политическите сили разпределиха местата си в новия парламент

На среща в сградата на Народното събрание политическите сили разпределиха местата си в новия 52-ри парламент. За столове, маси и кабинети не би трябвало да има спорове, за нас това е треторазряден въпрос, каза Петър Витанов от „Прогресивна България“ пред журналисти след края на срещата.

Тежка верижна катастрофа на „Тракия” взе жертва

Тежка катастрофа със загинал е станала на 75-ти километър на АМ „Тракия” в посока София, съобщава Агенция „Фокус”.

Създател или наблюдател: България в надпреварата за чисти технологии

Светът навлиза в нова индустриална надпревара – за чисти технологии, енергийна сигурност и икономическо влияние. САЩ и Китай вече ускоряват с мащабни инвестиции и бързо внедряване на иновации. Европа се опитва да навакса. България обаче рискува да остане извън темпото, пише "Климатека".

Язовирите са пълни със 17% повече спрямо април 2025 година, четири преливат

Язовирите са пълни със 17% повече спрямо април 2025 година, съобщават от МОСВ. Сумата от наличните завирени обеми в комплексните и значими язовири е 5141,6 млн. куб. м, което представлява 78,67% от общия им обем.

Кола блъсна майка и дете в Ямбол

Кола блъсна друг автомобил, който спрял да пропусне пешеходци. Заради удара спрялата на пешеходна пътека кола ударила майка с шестгодишно дете в Ямбол. Сигнал за инцидента е подаден минути след 12 часа.

Млад шофьор с три глоби за скорост в рамките на 9 минути в Смолян

18-годишен водач от Смолян беше санкциониран след серия от нарушения, извършени в рамките на едва девет минути.

Разследват инцидента с падналото с парапет на НДК момче

Софийска районна прокуратура ръководи досъдебно производство, свързано с тежката телесна повреда на 14-годишното момче, което падна заедно с парапет на НДК. То е образувано на 24 април, съобщават от пресцентъра на прокуратурата.

Любослав Костов: Цените от лев към евро станаха едно към едно, масово хранителният сектор е в картел

"Има припокриване на цените от лев в евро и най-често това се прави в сферата на услугите - паркингите, фризьорските услуги и таксиметровите услуги. Тук трябваше да има мерки на държавата, които да изсветлят както ценообразуването на храните, така и да се види и как се ценоообразуват цените при услугите".

Над 60% загуби на вода, МОСВ иска дълбока реформа на сектора

Министерството на околната среда и водите публикува доклад с 15 препоръки за дългосрочна национална политика за управление на водите. Сред тях са деполитизация на ВиК дружествата, обвързване на финансирането с измерими резултати, по-строг контрол и прозрачност, изграждане на публични системи за данни, по-широко използване на природно-базирани решения и по-добра координация между институциите. Автори на доклада „Водните кризи на България – анализ и решения“ са служебният министър на околната среда и водите Юлиян Попов и заместник-министърът Петър Димитров. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Откриха погребан мъж в двор на къща във Велико Търново, близките скрили смъртта му

Разследват смъртта на 77-годишен мъж във Велико Търново. Той страдал от онкологично заболяване, но близките му не обявили кончината му надлежен ред, а го погребали в двор на къща в областния град. Окръжната прокуратура ръководи разследването, което започнало на 23 април.