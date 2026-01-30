Наводнения затвориха два пътни участъка в община Ивайловград

Миков: Номерът с новите лица в БСП сме го виждали, членовете на партията ги чакат кръв, пот и сълзи

"Номерът с новите лица в БСП много пъти сме го виждали. Те после стават стари. Ако се състои този конгрес, формално е свикан за избора на пред ...