Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
Хасково »
Наводнения затвориха два пътни участъка в община Ивайловград

Наводнения затвориха два пътни участъка в община Ивайловград

30 Януари, 2026 03:19, обновена 30 Януари, 2026 03:22 450 1

  • наводнения-
  • пътища-
  • ивайловград

Вода е заляла път II-59 Ивайловград – село Славеево, наводнен е и пътният участък село Мандрица – село Меден бук

Наводнения затвориха два пътни участъка в община Ивайловград - 1
Снимка: Фейсбук
БТА БТА

Два пътни участъка в община Ивайловград са затворени временно заради наводнения, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково.

Вода е заляла път II-59 Ивайловград – село Славеево, в посока граничния преход към Гърция. Водачите изчакват, като на място са служители на Областната дирекция на МВР – Хасково и Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Смолян.

Наводнен е и пътният участък село Мандрица – село Меден бук при километър 20 + 500 на път III-5908, който е обозначен и сигнализиран.

Към момента няма опасност за населените места, уверяват от областната управа.

Областният управител Стефка Здравкова призовава водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка.

Проблеми, свързани с обилните дъждове в община Ивайловград, имаше и на 8 януари. Тогава превантивно бе задействан Общинският план за защита.


Хасково / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 При всеки дъжд

    1 0 Отговор
    Инфраструктурата на некадърника Борисов.

    04:16 30.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове