Наводнения затвориха два пътни участъка в община Ивайловград

Два пътни участъка в община Ивайловград са затворени временно заради наводнения, съобщиха от пресцентъра на Областната администрация в Хасково.
Вода е заляла път II-59 Ивайловград – село Славеево, в посока граничния преход към Гърция. Водачите изчакват, като на място са служители на Областната дирекция на МВР – Хасково и Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Смолян.
Наводнен е и пътният участък село Мандрица – село Меден бук при километър 20 + 500 на път III-5908, който е обозначен и сигнализиран.
Към момента няма опасност за населените места, уверяват от областната управа.
Областният управител Стефка Здравкова призовава водачите да шофират с повишено внимание и да се съобразяват с пътната обстановка.
Проблеми, свързани с обилните дъждове в община Ивайловград, имаше и на 8 януари. Тогава превантивно бе задействан Общинският план за защита.
30 Януари, 2026 03:19, обновена 30 Януари, 2026 03:22 450 1
