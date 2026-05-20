Крум Зарков: България има нужда от силна лява политика

20 Май, 2026 12:46 593 21

Председателят на социалистите подкрепи кандидата за кмет на с. Чинтулово Михаил Петров

Крум Зарков: България има нужда от силна лява политика - 1
Снимка: БСП-ОЛ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Десетки членове и симпатизанти на БСП от Нова Загора, Сливен, Котел и Твърдица се включиха в срещата с председателя на партията Крум Зарков в Нова Загора. По време на разговора бяха обсъдени теми, свързани с развитието на регионите, достъпа до образование и необходимостта от активна социална политика.

„Има нужда от справедливост в най-социалния смисъл на думата – повече възможности за младите хора, подкрепа за семействата и държава, която не допуска цели региони да бъдат изоставени.“, заяви Зарков.

Той подчерта, че различията между големите градове и малките населени места се задълбочават и това изисква последователна политика в подкрепа на образованието, здравеопазването и местната икономика.

„БСП трябва да бъде по-силна, по-активна и по-близо до проблемите. Хората очакват ясни решения, сигурност и държава, която работи в обществен интерес.“, каза председателят на социалистите.

По думите му партията има потенциал отново да бъде водещ фактор, когато защитава реалните проблеми на гражданите и предлага конкретни политики за развитие на регионите.

В рамките на посещението си в Нова Загора Крум Зарков заяви подкрепата си за кандидата на БСП за кмет на с. Чинтулово Михаил Петров.

Председателят на партията проведе и среща с учители от общината по повод предстоящия Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Той поздрави преподавателите за усилията им и за ролята им в развитието на местните общности.

Зарков участва и в изпращането на абитуриента Виктор Колев – член на БСП и се срещна с над 25 младежи от областта.

Срещата се проведе в Нова Загора и участие в нея взеха членове и симпатизанти на левицата от четирите общини в областта. В срещите участие взеха и Соня Келеведжиева – член на ИБ на НС на БСП и областен председател на партията в Сливен, както и председателите на общинските съвети на БСП в Сливен - Стефан Щилиянов, в Нова Загора - Румен Христов, в Твърдица - Йордан Крълев, в Котел - Мария Радославова. Присъстваха и председателите на Младежкото обединение в Сливен - Християн Торлозов и в Нова Загора - Красимир Илчев.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    3 0 Отговор
    В чистота там

    12:47 20.05.2026

  • 2 Нагъл

    5 2 Отговор
    голословен Кацамунски иска вечна държавна хранилка !

    12:50 20.05.2026

  • 3 Сталин

    6 2 Отговор
    Марш бе чukuджия, при другите г0вна в септичната яма

    12:51 20.05.2026

  • 4 Крумчо, бе

    3 2 Отговор
    не знаеш ли, че за БСП само хубаво или нищо. Или имаш пропуски във възпитанието.

    12:51 20.05.2026

  • 5 Караджата

    2 3 Отговор
    Ако искаме да фалираме наистина се нуждаем от лява политика

    12:52 20.05.2026

  • 6 А бе

    4 3 Отговор
    България има нужда от без дара и повече бангаранга. В момента няма нищо по-важно от това.🤣

    12:52 20.05.2026

  • 7 в кратце

    5 4 Отговор
    България има нужда от силна, лява политика,която да направи българите да забогатеят скоро,защото страната ни е най-бедната в Европа и най-напущаната. От 9,6 милиона човека,населението й е вече под 6 милиона. Десетки населени места вече са напълно празни. Никой не живее в тях.

    Коментиран от #8

    12:53 20.05.2026

  • 8 Сталин

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "в кратце":

    След 30 години кошерна демокрация все едно чумата е минала през България

    Коментиран от #9

    12:55 20.05.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 И какво

    4 2 Отговор
    ке направиш? Ще подлайваш и толкова. Муньото ще прави "силна лява политика" А за стане още по-силна и още по-лява организирай леваците да избират Йотата

    12:59 20.05.2026

  • 11 Бегай ве дженди

    6 2 Отговор
    при вас единственото ляво остана резбата

    13:00 20.05.2026

  • 12 ОБЕКТИВЕН

    5 2 Отговор
    Ама вие и ИТН , наистина сте първите от отпадналата необходимост . Другите ще са ПП-ББ.

    13:01 20.05.2026

  • 13 Маринов

    1 2 Отговор
    Имаше едно време силна и доминираща партия -БКП. Всички се натискаха да са в нея - тя е управляваща и всичко. Там беше цвета на нацията - политическа, икономическа номенклатура, правосъдие, работещи в ДС и агентура и всичко най добро. Дойде 10.11.1989 г. Тази стара сграда беше разрушена отвътре. И от най горния етаж. И работещите на него не доведоха намеренията си с изборния по горе апарат, а спасяваха себе си и прибираха на сигурно място валута и друго. С голям зор, за 35 години наследницата БСП и техния електорат бяха мачкани, унизявани, с ред ограничения заради миналото. И се стигна до тази година, когато електоратът каза стига толкова. БСП не събра необходимите 4%. И сега сагата продължава. Ползвателите - административният апарат на партията, след редица каламбури наново прави опит за мобилизиране на електорат. Но за себе си, колеги. Те отдавна мислят само за себе . От 1989 г, когато Луканов и най вече Лилов предадоха поддръжниците си и 700 хилядната тогава партия. Та до Крум Зарков. Аз не му вярвам за декларациите за работа за обществено благо. И той беше до фритюрник с, който пък беше до Нинова, която беше от "избраните" приватизатори и стигаме до началото на падението.

    13:16 20.05.2026

  • 14 ще имате

    1 1 Отговор
    електорат, когато станете марксистка партия, а не евросоциалистическа!

    13:34 20.05.2026

  • 15 ШЕФА

    2 0 Отговор
    На мама олигоф....... България има нужда ,такива недоразумения като теб,Тиквата,Прасето,К.Добрев да са в затвора с конфискувано имущество и бял ден да не видите.

    13:44 20.05.2026

  • 16 Петрич

    1 0 Отговор
    България наистина има нужда от лява политика,НО И ИМА НУЖДА ТАКИВА КАТО ЗАРКОВ ПЪРВО ДА МИНАТ ПРЕЗ ЗАТВОРА .

    Коментиран от #18

    13:50 20.05.2026

  • 17 Силна лява

    1 0 Отговор
    политика се прави много трудно. Ако председателят на лявата партията прави неуместни изказвания и в отношенията и действията си подкрепя дясна политика,, то лявата политика на неговата партия е обречена на провал, както и се случи.

    14:14 20.05.2026

  • 18 Стратега

    1 0 Отговор

    До коментар #16 от "Петрич":

    България няма нужда нито от лява политика, нито от БСП!
    Здрав разум трябва в политиката и здравословен национализъм!

    14:38 20.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Никой

    0 0 Отговор
    Ляв привет от Евгени Минчев .

    14:54 20.05.2026

  • 21 безпартиен

    0 0 Отговор
    Лява политика,дясна политика!Абе, няма ли нещо нормално право напред,че с тези завои ни дойде в о!И как за политика се напъват само лица изкарали живота си на държавна хранилка!

    14:57 20.05.2026

