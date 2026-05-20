Крум Зарков: България има нужда от силна лява политика

Десетки членове и симпатизанти на БСП от Нова Загора, Сливен, Котел и Твърдица се включиха в срещата с председателя на партията Крум Зарков в Нова Загора. По време на разговора бяха обсъдени теми, свързани с развитието на регионите, достъпа до образование и необходимостта от активна социална политика.
„Има нужда от справедливост в най-социалния смисъл на думата – повече възможности за младите хора, подкрепа за семействата и държава, която не допуска цели региони да бъдат изоставени.“, заяви Зарков.
Той подчерта, че различията между големите градове и малките населени места се задълбочават и това изисква последователна политика в подкрепа на образованието, здравеопазването и местната икономика.
„БСП трябва да бъде по-силна, по-активна и по-близо до проблемите. Хората очакват ясни решения, сигурност и държава, която работи в обществен интерес.“, каза председателят на социалистите.
По думите му партията има потенциал отново да бъде водещ фактор, когато защитава реалните проблеми на гражданите и предлага конкретни политики за развитие на регионите.
В рамките на посещението си в Нова Загора Крум Зарков заяви подкрепата си за кандидата на БСП за кмет на с. Чинтулово Михаил Петров.
Председателят на партията проведе и среща с учители от общината по повод предстоящия Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост. Той поздрави преподавателите за усилията им и за ролята им в развитието на местните общности.
Зарков участва и в изпращането на абитуриента Виктор Колев – член на БСП и се срещна с над 25 младежи от областта.
Срещата се проведе в Нова Загора и участие в нея взеха членове и симпатизанти на левицата от четирите общини в областта. В срещите участие взеха и Соня Келеведжиева – член на ИБ на НС на БСП и областен председател на партията в Сливен, както и председателите на общинските съвети на БСП в Сливен - Стефан Щилиянов, в Нова Загора - Румен Христов, в Твърдица - Йордан Крълев, в Котел - Мария Радославова. Присъстваха и председателите на Младежкото обединение в Сливен - Християн Торлозов и в Нова Загора - Красимир Илчев.
