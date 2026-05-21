Министърът на енергетиката освобождава борда на директорите на БЕХ и назначава нов

21 Май, 2026 13:50 1 528 28

Ива Петрова посочи още, че в петък ще има среща с турските си колеги по въпроса за договора с "Боташ", което по думите ѝ е приоритетна тема за ведомството ѝ

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Една от следващите ми стъпки е да освободя Борда на директорите на БЕХ и да назнача нов управленски екип, с който да се повиши ефективността и прозрачността на работата". Това заяви министърът на енергетиката Ива Петрова на брифинг, на който представи приоритетите на ведомството си, информират от Нова телевизия.
"Нашият подход на работа няма да бъде кампаниен, а последователен, експертен и прозрачен. На първо място благодаря на премиера Румен Радев, който ми гласува това доверие, на моя екип - заместник-министрите д-р Любомира Ганчева и Кирил Темелков, както и на началника на политическия кабинет Десислава Николова", каза още Петрова.

По думите ѝ тя е подбрала сплотен екип от професионалисти, които познават добре сектора, институциите, европейската рамка и реалните проблеми пред енергийната система.

Министърът подчерта, че една от първата ѝ задачи при встъпването ѝ в длъжност е била да установи пълната и обективна картина на завареното състояние. Установено е забавяне по редица проекти и реформи, което може да доведе до загубата на над 1 милиард евро по европейски програми. Тя обяви, че започва детайлен одит на БЕХ, АЕЦ "Козлодуй" - Нови мощности и мини "Марица-изток".

Петрова посочи още, че в петък ще има среща с турските си колеги по въпроса за договора с "Боташ", което по думите ѝ е приоритетна тема за ведомството ѝ.

"Направихме стратегически преглед на финансовото състояние на дружествата в системата, на изпълнението на инвестиционните програми и дейността на министерството, както и на напредъка по ангажиментите по ПВУ, защото там има крайни срокове - 31 август 2026 г. Паралелно се фокусирахме и върху състоянието на ключови реформи и проекти с друго европейско и донорско финансиране", обясни министърът на енергетиката
Петрова беше категорична, че проверката е установила "забавяне": "За съжаление, това забавяне е по отношение на критични реформи, редица административни затруднения при изпълнението на инвестициите, както и необходимост от ускоряване на работата по адаптиране на нормативната рамка към състоянието на отрасъла".

Забавена е подготовката на изменения и допълнения в три основни закона - Закона за енергетиката, Закона за възобновяемите енергийни източници и Закона за енергийната ефективност, както и на подзаконовата нормативна рамка. Те трябва да адаптират регулациите към развитието на сектора и, от друга страна, да транспонират европейското законодателство, за да може страната ни в пълна степен да използва потенциала за трансформация на ключови сектори като топлинния и охлаждащия сектор, сградния сектор, техническите изисквания към новите пазарни участници - като системи за съхранение, енергийни общности, активни потребители и други.

"Към настоящия момент изпълнението и разплащанията по инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост в сектор „Енергетика“ регистрират изоставане по редица процедури", подчерта министърът на енергетиката.
Тя беше категорична, че това, което лично нея много я притеснява, е, че почти нищо не е направено по отношение на ефективното усвояване на средствата по Модернизационния фонд. Има сериозни забавяния както по вече одобрени инвестиции, така и при подготовката на нови схеми за подкрепа.

"Забавяне има и по отношение на подготовката за усвояване на финансирането по Европейското икономическо пространство - така наречената "Норвежка програма". Там има осигурен ресурс за енергийни общности, предпроектни проучвания, ПАВЕЦ и други проекти, но отново се отчита съществено забавяне. Друг важен и дългогодишен въпрос в сектора е разработването и изпълнението на цялостна стратегическа визия за комплекса „Марица-изток“, който е ключов за сигурността и баланса на електроенергийната система, но също така и за регионалната икономика и заетостта", изтъкна тя.
И добави: "Съществен напредък по формулирането на такава визия към момента, според мен, липсва, включително и по отношение на нормативната и регулаторната подготовка, необходима за плавна и справедлива трансформация. Особено в условията на настоящата геополитическа ситуация енергийната сигурност остава приоритетен фокус. Част от тази визия за комплекса „Марица-изток“ е и реформата с БЕХ, която е свързана с ангажимент по ПВУ и изисква подобряване на корпоративното управление, включително и действия по преструктуриране на холдинговата структура. В резултат на цялото това забавяне, рискът е нереализирането на реформи да постави под въпрос ресурс от европейско финансиране, който надхвърля 1 милиард евро".


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    16 7 Отговор
    По сигнал на нашата партия ДНК започва проверка на хотела на Росен Желязков Хаяши.

    Коментиран от #24

    13:51 21.05.2026

  • 2 Резидента

    10 14 Отговор
    Плащайте на Боташ 6 милиарда без неустойките и не философствайте!
    Купувайте пластмасови домати по 7 евро!

    13:55 21.05.2026

  • 3 Възраждане напред!

    10 16 Отговор
    Нищо не става от тез , трябваше Възраждане да вземат властта.

    Коментиран от #23

    13:56 21.05.2026

  • 4 Нещата

    14 6 Отговор
    са ясни , Ганьо ще плаща докато свят му се завие , както и поколения след него ! Пладнешки милиардерен хайдутлук !

    13:56 21.05.2026

  • 5 Ковачки

    14 2 Отговор
    Мене не ме пипайте!
    Ще продължавам да тровя Западна България с ТЕЦ Бобов дол!

    13:57 21.05.2026

  • 6 Така е,

    10 6 Отговор
    37 години, кражби, разруха, икономически и морален упадък на държавата, не могат да се излекуват, за 6м или год. Трябва да се сече, до дъно и да се гради на чисто, дълги год. напред

    Коментиран от #9

    14:01 21.05.2026

  • 7 Боташ

    7 2 Отговор
    аферим!

    14:03 21.05.2026

  • 8 Миме

    6 4 Отговор
    тая рече ли кога спират да плащат за перки и соларки и за дима от тец-овете и почва строежа на белене

    14:04 21.05.2026

  • 9 хирург

    3 4 Отговор

    До коментар #6 от "Така е,":

    така е ! ще бъдеш дълбжко изрязан некроз

    14:04 21.05.2026

  • 10 Подбраха ги

    11 4 Отговор
    Сега какъв вой ще наддадат хората от енергийната мафия и техните лобисти. Въпросът е обаче, дали тези мерки ще бъдат прозрачни и дали няма да заменят едни мафиоти с други.

    14:06 21.05.2026

  • 11 Буревестников

    3 4 Отговор
    Кажете точно и ясно-ще почне ли скоро монтажа на двата руски реактора ВВЕР-1000,в Белене или в Козлодуй ? ДА или НЕ ? Ако е не, ходи търкаляй Аспиринчета с Новия си екип.

    14:09 21.05.2026

  • 12 Нехис

    8 0 Отговор
    И тук слагаме наши хора.

    14:10 21.05.2026

  • 13 Коментар

    7 1 Отговор
    Правилно, всички са в бордовете на частните фирми, които ни предлагат боклуци от хрущяли по магазините. Тарикати като възелова

    14:10 21.05.2026

  • 14 Драги ми Смехурко

    5 1 Отговор
    "Прозрачността на работа"Защо ли тази фраза ми е адски позната?Действие никога не използвано от скорошните управляващи от шарлатанския клан?Заявиха го многократно но аз никога не видях прозрачност.Даже се сърдеха ако им го кажеше някой.

    14:11 21.05.2026

  • 15 Цвете

    5 0 Отговор
    А " ЧИРЕН " КОГА? И ТАМ ИМА НЯКАКВА СКРИТА ЛИМОНКА ? ДА СЕ ДОВЕРИМ ЛИ НА ДЕЙСТВИЯТА ВИ? НЕЩО ЗА ТЕОДОРА ЩЕ КАЖЕТЕ ЛИ? ИЛИ Е МЪГЛЯВИНА? 🤔✈️🎭

    14:13 21.05.2026

  • 16 Цвете

    3 0 Отговор
    А " ЧИРЕН " КОГА? И ТАМ ИМА НЯКАКВА СКРИТА ЛИМОНКА ? ДА СЕ ДОВЕРИМ ЛИ НА ДЕЙСТВИЯТА ВИ? НЕЩО ЗА ТЕОДОРА ЩЕ КАЖЕТЕ ЛИ? ИЛИ Е МЪГЛЯВИНА? 🤔✈️🎭

    14:15 21.05.2026

  • 17 Грешка

    9 1 Отговор
    Не трябва да ги освобождава, а да ги арестува. Особено недоразумение като Николов. Всички тези носят пачки в брой на Методиев Борисов

    14:16 21.05.2026

  • 18 Горски

    6 1 Отговор
    Радев обеща олигархията да си получи заслуженото. Хората масово гласуваха за Радев, за да видят олигархията в лицето на Борисов и Пеевски в затвора. Ние от да затрием България няма да мирясаме докато не затрием всичко затрихме АЕЦ Белене сега ще затрием и въглищните централи закаво и е на България енергетика. Заради тъпата и нагла европа ща стоим жадни,гладни и на студено.Да се махаме от тоя сатанински змиярник докато не е станало съвсем кафяво положението! Пускайте централите да работят.. Вече всички виждат, че трохите които ни обещават от ЕС не са за развитие, а за разтуряне и заробване. Тия трохи ще се избият за нула време ако централите ни работят.

    14:17 21.05.2026

  • 19 Азззззззз

    2 0 Отговор
    Мини Марица Изток и АЕЦ са част от БЕХ. Хем ще прави одит на БЕХ, хем на част от дружествата... Дано журналистите криво да са написали. Впрочем, според мен, трябва да уволни всички директори на дружествата в БЕХ за да не пречат на одита, после да преназначи читавите, ако има такива.

    14:18 21.05.2026

  • 20 храните опасни

    4 0 Отговор
    Агенцията по храните спря 18 тона опасни фъстъци от Египет. РАДЕВ ПИТА ЗАЩО СА ВИСОКИ ЦЕНИТЕ? .. 2,5 пари са по-малко от 5 пари, и бизнесът и купувачът се лъжи, че е евтино, и бизнесът повишава.. Номинално мислене. Така не се осъзнава, че сега повечето заплати пенсии са 100 соц лева. Да, вероятно ГЕРБ-МАФИЯТА са създали навсякъде посредници, и държат в грях болници, и търговци с неплатени данъци и други нередности, за да купят от посредникът, или бой от държавата. Ето защо е скъпо, освен номиналната лудост. И меса залавят на посредниците ГЕРБ, сега щом ГЕРБ нямат сила.. На Бойко мафията прави вноса и пласира всичко. Да, вероятно ГЕРБ-МАФИЯТА са създали навсякъде посредници, и държат в грях болници, и търговци с неплатени данъци и други нередности, за да купят от посредникът, или бой от държавата. Държавата дава субсидии и поръчки, и законът, и така държи и тоя га и морков, за да може мафията свързана с управляващите да точи всичко. Купуваш държавата, така всички са ти в кърпа вързани. ... Ето защо не се изкупуват ябълките, защото ГЕРБ-ДПС мафията на посредниците си имат ябълки и принуждават магазините да купуват. Ето защо правят хлябът с мухлясало брашно, мафията на посредниците има такова брашно и ако не го купиш, ще има тояга. развалени бутчета, скъпи домати, 20-годишно месо.. .. Ето защо няма достатъчно стоки от съседни страни, но има от Украйна. Пак с посредници точат и здравната система и болниците. ............... значи доста зависи кой ще е на влас

    Коментиран от #26

    14:20 21.05.2026

  • 21 ШЕФА

    6 0 Отговор
    А затвор кога ???????????????? За всичките освободени престъпници затвора ще е подарък,за тях трябва раз... и конфискация !

    14:27 21.05.2026

  • 22 Кажи честно ... 🤣

    6 1 Отговор
    Ееее, сега като пуснат "печатницата за пари" Боташ, като потекат евраци като ниагарски водопад ... еххх ....

    14:31 21.05.2026

  • 23 Питанка

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Възраждане напред!":

    Кой от цирковата трупа на Kъconишkoв става ? Кой от тях е успял в живота. Кой от тях е направил нещо за България ? Дай пример.

    14:35 21.05.2026

  • 24 Първия Перничанин

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Софиянецо, ти колко партии обиколи от как беше при Кирчо Простия?

    14:36 21.05.2026

  • 25 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    1 1 Отговор
    Докато не видя на подсъдимата скамейка Владимир Малинов, националния предател реализирал турски поток, Боташ, авариите в АЕЦ, компрометирането на Чирен, за мен кРадев-Боко-Шиши са едно и също - руски eничapи !

    14:39 21.05.2026

  • 26 Регресивна България=пеевски на стероиди

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "храните опасни":

    Вече нищо няма да спира, човека на Таки -Абровски, уволни директора, който за 3 месеца хвана стотици тонове опасни и контрабандни храни, които са давани на нашите деца с изминал срок на годност.

    14:42 21.05.2026

  • 27 Миме

    0 1 Отговор
    кога е национализацията на ерп-тата и нехтохим-а?

    Коментиран от #28

    14:54 21.05.2026

  • 28 Ех, Миме, Мимееее

    1 1 Отговор

    До коментар #27 от "Миме":

    хич не си в час. С ЕРП-тата Бою ви врътна отдавна и са негови, но под старите чужди търговски марки. Чувала ли си за кака Гинка Върбакова?

    15:00 21.05.2026

