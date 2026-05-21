Депутатите намалиха времето за дуплика. Почивките по време на заседанията ще са не по-малки от 15 минути

21 Май, 2026 15:06 875 14

Временната комисия за начина на работа на Народното събрание прие още председателят на Народното събрание да може едновременно да води заседанието и да прави изказвания в дебата. А не както досега – при изказване от трибуната, мястото й да бъде заемано от неин заместник.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Временната комисия за начина на работа на Народното събрание намали времето за дуплика при дебати от 3 на 2 минути. Опозицията критикува с аргумента, че 2 минути са твърде недостатъчни, информират от БНТ.
Стою Стоев, депутат от "Продължаваме промяната": "Има логика да остане 3 минути и не виждам какво бихме спестили на парламентарното време. Доста по-трудно се злоупотребява с дупликите, отколкото с процедурите."

Янка Тянкова, депутат от "Прогресивна България": "Не съм видяла досега един път председателят да засича с часовника въпросните 2 или 3 минути, да ви прекъсне и да ви вземе думата. Да не издребняваме в едната минута."

Петър Петров, депутат от "Възраждане": "Понякога и 3 минути може да не са достатъчни в дупликата, за да се обясни защо конкретно предложение трябва или не трябва да бъде прието. Ограничаването на времето от 3 на 2 минути няма да забърза законодателния процес, няма да намали времето за дебат."
Опозиция и управляващи постигнаха консенсус за времето за почивка. Депутатите ще могат да прекъсват пленарното заседание, за да почиват за не по-малко от 15 минути.

От "Прогресивна България“ оттеглиха предложението си почивката да бъде намалена на 10 минути.

Вчера след близо 6 часа дебати депутатите решиха временните комисии да се създават с подписите на 48 депутати.

И още - без изслушвания на министри в деня на опозиция.

Приеха също и председателят на Народното събрание да може едновременно да води заседанието и да прави изказвания в дебата. А не както досега – при изказване от трибуната, мястото ѝ да бъде заемано от неин заместник.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    5 16 Отговор
    Да оправят и сърпа и чука на фасадата.

    15:10 21.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    8 19 Отговор
    Намалиха си работното време.Тарикати!

    15:10 21.05.2026

  • 3 Браво!

    8 2 Отговор
    Да намалят времето на 15 секунди!
    Какво ще ми плямпат там вече 36 години!

    15:10 21.05.2026

  • 4 Няма пари!

    18 0 Отговор
    Малката територия да намали търтейте на 120 депутата!

    15:12 21.05.2026

  • 5 Значи

    12 2 Отговор
    и кревати за дрямка ще искат ! Големи почивки , хапване , порцията 1 - 2 € - леж , па яж !

    15:12 21.05.2026

  • 6 Будител

    7 0 Отговор
    Май добре да ранотят през ден ,е много изморителна работа вършат. Да е...

    15:19 21.05.2026

  • 7 обективен

    7 2 Отговор
    Две минути може да словоблудстват , и сега се сърдят ,че били малко !!! Та вие и за два лева работа НЕ сте свършили !!

    15:23 21.05.2026

  • 8 Боташа или ботуша на терора

    8 2 Отговор
    Боже, Божеее...докъде ни докараха крадците на Боташа да почна да цъкам положителни оценки на боклуците от НПО сектата Педрохан!

    15:25 21.05.2026

  • 9 Дориана

    3 1 Отговор
    Точно така, крути мерки срещу Борисов, Пеевски и останалите от опозицията които освен да саботират и спират работата в Парламента искат с процедурни хватки и да бавят .ГЕРБ още от сега се опитват да спъват и протакат всичко дори и при реформите в Съдебната система пак с техните стари номера уж да се работило по- бавно и уж да се осмислело всичко и пак уж в комисиите за за губят ценното време на България ,но този път ще се провалят тотално , защото Румен Радев и неговата партия Прогресивна България са достатъчно умни, интелигентни и отговорни и няма да им се вържат на номерата .

    15:25 21.05.2026

  • 10 факт

    4 0 Отговор
    По времето на сициализма депутати ставаха шефове на фабрики ,заводи , лекари директори на училища , и се събираха по няколко пъти в годината и вземаха решенията които трябват ,а сеса пълни айляци !!

    15:26 21.05.2026

  • 11 в кратце

    1 2 Отговор
    Депутатите намалиха времето за дупавплика.

    15:27 21.05.2026

  • 12 Всичко

    1 1 Отговор
    се плаща и радките ще си платят за дивотиите

    15:28 21.05.2026

  • 13 Готвят ни съветска диктатура !

    0 2 Отговор
    Член I-ви кога ще възстановят ?

    15:53 21.05.2026

  • 14 Тома

    2 1 Отговор
    Ега си в тази държава само депутатите бачкат най много

    15:57 21.05.2026

