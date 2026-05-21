Министър Петрова: Имаме ясна цел – стабилна, предвидима и модерна енергетика

„Имаме ясна цел – да осигурим стабилна, предвидима и модерна енергетика, която гарантира сигурност за гражданите и конкурентоспособност за българската икономика. Енергетиката е сектор с пряко значение както за националната сигурност, така и за индустрията и всяко българско домакинство. Затова нашият подход не е кампаниен, а последователен, експертен и прозрачен“. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която представи пред медиите своя екип и първите резултати от направения преглед на състоянието на сектора.

Д-р Любомира Ганчева и Кирил Темелков са двамата заместник-министри на енергетиката, а Десислава Николова се присъединява към екипа като началник на политическия кабинет.

Да се установи пълната и обективна картина на завареното състояние в отрасъла – това бе първата задача на новия екип в министерството, след чието изпълнение е установено съществено забавяне по критични реформи, административни затруднения при изпълнение на инвестициите, необходимост от ускоряване на нормативни промени и други.

„Разплащането на инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост в сектор Енергетика изостава значително, а изключително кратките срокове за приключване на дейностите (м. август 2026 г.) поставят под риск изпълнението на проектите“, изтъкна министър Петрова. Така например, по инвестицията за подкрепа на ВЕИ и съхранение на енергия са разплатени приблизително 1% от безвъзмездните средства, по RESTORE – около 6%, а по RESTORE 2 няма извършени плащания.

„Изключително притеснително е, че нищо не е направено по отношение на ефективното усвояване на средствата по Модернизационния фонд. Съществено изоставане има и при подготовката на финансирането, осигурено в рамките на Европейското икономическо пространство (т.нар. Норвежка програма)“.

Въпреки, че това е основна тема в сектора през последните години, липсва съществен напредък по разработване и изпълнение на цялостна стратегическа визия за комплекса „Марица-изток“ – ключово условие за гарантиране сигурността, адекватността и баланса на електроенергийната система. Част от тази визия е и реформата, свързана с подобряване на корпоративното управление на БЕХ, включена в ПВУ. В резултат на цялостното забавяне, към момента под критичен риск са над 1 млрд. евро от Механизма за възстановяване и устойчивост и Териториалните планове за справедлив преход.

Министър Петрова съобщи и за установени в БЕХ ЕАД притеснителни управленски практики, които изискват пълна проверка и обективна оценка. Сред тях: сериозни признаци за влошаване на ремонтната готовност в част от дружествата от групата, критично изоставане при подготовката и изпълнението на ремонтни и инвестиционни програми, тенденция за увеличаване на задлъжнялостта, влошаваща се ликвидност, непредоставяне на средства към операторите за приоритетни проекти (Вертикален газов коридор, ПАВЕЦ, IGB), въпреки отпуснатия ресурс чрез увеличаване на капитала на БЕХ ЕАД.

„Аз и моят екип няма да толерираме подобен управленски подход, който поставя под риск развитието на структуроопределящ отрасъл като енергетиката“, категорична бе министър Петрова. Тя съобщи, че са възложени детайлни одити в ключови дружества, които ще започнат с БЕХ, АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ и „Мини Марица-изток“ – като най-важните в системата. Работи се и по законодателни промени в законите за енергетиката, за енергийната ефективност и за енергията от възобновяеми източници, предприети са и действия за оптимизация на процеса по мониторинг и верификация на плащанията по ПВУ за своевременно изпълнение на инвестициите.

Като първа стъпка към подобряване на корпоративното управление в сектора министър Петрова анонсира смяна на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД: „Въвеждам нов управленски екип с безспорни качества и секторна експертност за повишаване на прозрачността, ефективността и финансовата дисциплина“, изтъкна тя. Новите членове на ръководството на холдинга са Андрей Живков, Илза Чинкова, Иво Тодоров, Петър Ангелов и Васил Василев.

В рамките на брифинга в Министерството на енергетиката се включи и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, която съобщи, че заради множество и системни сигнали за нарушения в ТЕЦ „Бобов дол“ е издадена заповед за затваряне на Котел 2 в централата.

Това няма да възпрепятства гарантирането на енергийната сигурност, тъй като останалите съоръжения в централата продължават да работят, категорични бяха министрите на енергетиката и на околната среда и водите.