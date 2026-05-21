Министър Петрова: Имаме ясна цел – стабилна, предвидима и модерна енергетика

21 Май, 2026 14:52 720 16

Министърът на енергетиката представи пред медиите своя екип, първи резултати от направения преглед на състоянието на сектора и анонсира нов състав на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД

Снимка: МЕ
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Имаме ясна цел – да осигурим стабилна, предвидима и модерна енергетика, която гарантира сигурност за гражданите и конкурентоспособност за българската икономика. Енергетиката е сектор с пряко значение както за националната сигурност, така и за индустрията и всяко българско домакинство. Затова нашият подход не е кампаниен, а последователен, експертен и прозрачен“. Това каза министърът на енергетиката Ива Петрова, която представи пред медиите своя екип и първите резултати от направения преглед на състоянието на сектора.

Д-р Любомира Ганчева и Кирил Темелков са двамата заместник-министри на енергетиката, а Десислава Николова се присъединява към екипа като началник на политическия кабинет.

Да се установи пълната и обективна картина на завареното състояние в отрасъла – това бе първата задача на новия екип в министерството, след чието изпълнение е установено съществено забавяне по критични реформи, административни затруднения при изпълнение на инвестициите, необходимост от ускоряване на нормативни промени и други.

„Разплащането на инвестициите по Плана за възстановяване и устойчивост в сектор Енергетика изостава значително, а изключително кратките срокове за приключване на дейностите (м. август 2026 г.) поставят под риск изпълнението на проектите“, изтъкна министър Петрова. Така например, по инвестицията за подкрепа на ВЕИ и съхранение на енергия са разплатени приблизително 1% от безвъзмездните средства, по RESTORE – около 6%, а по RESTORE 2 няма извършени плащания.

„Изключително притеснително е, че нищо не е направено по отношение на ефективното усвояване на средствата по Модернизационния фонд. Съществено изоставане има и при подготовката на финансирането, осигурено в рамките на Европейското икономическо пространство (т.нар. Норвежка програма)“.

Въпреки, че това е основна тема в сектора през последните години, липсва съществен напредък по разработване и изпълнение на цялостна стратегическа визия за комплекса „Марица-изток“ – ключово условие за гарантиране сигурността, адекватността и баланса на електроенергийната система. Част от тази визия е и реформата, свързана с подобряване на корпоративното управление на БЕХ, включена в ПВУ. В резултат на цялостното забавяне, към момента под критичен риск са над 1 млрд. евро от Механизма за възстановяване и устойчивост и Териториалните планове за справедлив преход.

Министър Петрова съобщи и за установени в БЕХ ЕАД притеснителни управленски практики, които изискват пълна проверка и обективна оценка. Сред тях: сериозни признаци за влошаване на ремонтната готовност в част от дружествата от групата, критично изоставане при подготовката и изпълнението на ремонтни и инвестиционни програми, тенденция за увеличаване на задлъжнялостта, влошаваща се ликвидност, непредоставяне на средства към операторите за приоритетни проекти (Вертикален газов коридор, ПАВЕЦ, IGB), въпреки отпуснатия ресурс чрез увеличаване на капитала на БЕХ ЕАД.

„Аз и моят екип няма да толерираме подобен управленски подход, който поставя под риск развитието на структуроопределящ отрасъл като енергетиката“, категорична бе министър Петрова. Тя съобщи, че са възложени детайлни одити в ключови дружества, които ще започнат с БЕХ, АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“ и „Мини Марица-изток“ – като най-важните в системата. Работи се и по законодателни промени в законите за енергетиката, за енергийната ефективност и за енергията от възобновяеми източници, предприети са и действия за оптимизация на процеса по мониторинг и верификация на плащанията по ПВУ за своевременно изпълнение на инвестициите.

Като първа стъпка към подобряване на корпоративното управление в сектора министър Петрова анонсира смяна на Съвета на директорите на БЕХ ЕАД: „Въвеждам нов управленски екип с безспорни качества и секторна експертност за повишаване на прозрачността, ефективността и финансовата дисциплина“, изтъкна тя. Новите членове на ръководството на холдинга са Андрей Живков, Илза Чинкова, Иво Тодоров, Петър Ангелов и Васил Василев.

В рамките на брифинга в Министерството на енергетиката се включи и министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова-Благова, която съобщи, че заради множество и системни сигнали за нарушения в ТЕЦ „Бобов дол“ е издадена заповед за затваряне на Котел 2 в централата.

Това няма да възпрепятства гарантирането на енергийната сигурност, тъй като останалите съоръжения в централата продължават да работят, категорични бяха министрите на енергетиката и на околната среда и водите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 2 Отговор
    «На шаг впереди»

    14:56 21.05.2026

  • 2 Дъжд

    9 3 Отговор
    от голи приказки !

    14:56 21.05.2026

  • 3 кРадев, Бойко и Делян са руски еничари!

    5 4 Отговор
    Докато не видя на подсъдимата скамейка Владимир Малинов, националния предател реализирал турски поток, Боташ, авариите в АЕЦ, компрометирането на Чирен, за мен кРадев-Боко-Шиши са едно и също - руски eничapи !

    14:58 21.05.2026

  • 4 Бобов дол

    6 1 Отговор
    Доматите в градината са ми черни!
    Ваштамамка.

    15:01 21.05.2026

  • 5 Гориил

    6 1 Отговор
    Това твърдение е неоснователно и несъвместимо с двадесет и първия пакет антируски санкции. Москва предупреди, че не всички европейски страни ще могат да купуват руски петрол и газ.

    15:02 21.05.2026

  • 6 Ще видим

    5 2 Отговор
    Както сте я подкарали може и да не ви стигне времето. Мандат даден. Мандат отнет

    15:06 21.05.2026

  • 7 народа

    6 0 Отговор
    Народа плати двойните сметки за ток ! При ще ни върнат ли ? Наказани ще има ли ?

    Коментиран от #10

    15:08 21.05.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Дефинирайте модерна енергетика!

    Щото от всички тия простотии дето сте изброили аз нямам нужда
    ИМАМ НУЖДА ОТ ЕВТИНА!!!... а незнайно защо вие не я споменавате?!

    15:12 21.05.2026

  • 9 Честита "промяна" (поредната)

    4 3 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    15:18 21.05.2026

  • 10 Рундьо Боташа съм

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "народа":

    Не, от първи юли всички излизате на свободния пазар с борсите и "евтиния ток", ха ха ха!

    15:21 21.05.2026

  • 11 бушприт

    0 0 Отговор
    министърката на енергетиката- Ива Петрова,

    15:41 21.05.2026

  • 12 в кратце

    0 0 Отговор
    Докато не бъдат направени 7-ми и 8-ми блок на АЕЦ „Козлонадуй" и други,Нови мощности,например на остров Белене/Избелване,нищо няма да се промени. Въглищата са до време.

    15:46 21.05.2026

  • 13 Говори си Пенке, ле

    1 0 Отговор
    Модерната енергетика създава евтина енергия, със старите и скъпи технологии на американците и американските тецове няма как да стане.

    15:50 21.05.2026

  • 14 Пенчо

    0 0 Отговор
    Позитивно послание, но има пропуск - няма ясно заявено, че целта е енергийна независимост от зависимости, които идват чрез съюзи и алианси.

    16:00 21.05.2026

  • 15 Енергитик

    1 0 Отговор
    Това което казвате г-жо Петрова може да стане само след национализация на ЕРП-тата. Монополите ЕВН, ЧЕС и ЕнергоПРО в момента са над Държавата. Правят каквото си поискат без да има никакви последствия за тях.

    16:51 21.05.2026

  • 16 Кочо простия чизмар

    1 0 Отговор
    АЕЦ Белене да се строи. Росатом сам може да дострои централата с негов кредит, както прави в Турция за 8 блока. Ако досега тая центарала беше построена, и не беше спирана от агент Тулупа от Банкя на ционистка и враждебна на хората фашистгтонци и Юръба, сега щеше да се е изплатила вече 2 пъти!

    17:01 21.05.2026

