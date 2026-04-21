Първан Симеонов: Радев се припознава като новия център

Изборната победа на Румен Радев и успехът на проекта „Прогресивна България” пренареждат трайно политическата карта у нас. Това заяви политологът Първан Симеонов от агенция „Мяра” в „Интервюто в Новините на NOVA".
Според него резултатът от над 1,4 милиона гласа е плод на мощна вълна в последните дни на кампанията. „Над 800 000 души са взели решението си в последните дни. Когато има вълна, тя се хваща накрая – хората гласуват за победителя, гласуват конформистки или за най-малкото зло”, коментира Симеонов.
Политологът подчерта, че Румен Радев е успял да „извади всичките си карти“, предвиждайки обществените процеси – от икономическата нестабилност и поскъпването до развитието на войната в Украйна. „Радев предвиди, че колкото повече продължава тази война, толкова повече Украйна намалява в териториален смисъл и че тя трябва да спре”, посочи експертът.
Симеонов направи интересен паралел между Радев и Бойко Борисов като фигури на баланса. „Един балансьор, какъвто беше Борисов, ще бъде заменен от друг – Радев. Разликата е, че Борисов се опитваше да следва общественото мнение и западните партньори, докато Радев няма да се опитва да следва – той ще се опитва да води”, обясни той.
В анализа си Симеонов посочи, че на политическия хоризонт се появява нов тип конструктивен консерватизъм. Той сравни подхода на Радев с този на Виктор Орбан в Унгария и Джорджа Мелони в Италия. Според него Радев успява да „потопи” радикалните формации, като канализира проруските настроения в една по-системна и умерена посока, която звучи лоялно към ЕС и НАТО, когато е насочена навън.
„Радев се припознава от българите като новия център. Той говори за неравенства, използва социалдемократическа реторика – свобода, справедливост, солидарност, но демографският му профил е абсолютно сходен с този на ГЕРБ в добрите им години”, подчерта политологът.
1 си дзън
21:42 21.04.2026
2 Помак
21:44 21.04.2026
3 Помак
До коментар #2 от "Помак":Първане ..грешка
21:45 21.04.2026
4 Режисьор
21:45 21.04.2026
5 Първан е толкова запленен от
Сега трябва малко да млъкне и да си вкара главата като щраус в пясъка а не да продължи да ръси тъпотии. Агенция мяра е лъжлива като него
21:48 21.04.2026
6 Каква трайност, с вдигнати цени на тока
-;-
Като се вдигнат цените на тока и петролните неща и ще видим новите протести!
21:52 21.04.2026
7 Вече ви казаха
До коментар #4 от "Режисьор":Извънземните имат пръст в това ....
21:53 21.04.2026
8 Гост
ПС
И никито Дойнов глена кат мисирка пред Мака...
ПСС
Жалко Другари..
21:53 21.04.2026
9 ДрайвингПлежър
21:55 21.04.2026
10 Мисира
До коментар #1 от "си дзън":Тълкуваш съновници ли какво?Голяма фобия ви гони ненормалните!
22:04 21.04.2026
11 Обществото е изненадано
22:06 21.04.2026
12 Дрът козел
22:07 21.04.2026
14 Гласуваха срещу безочието
22:14 21.04.2026
15 Самозабравиха се
22:16 21.04.2026
16 Въх
22:17 21.04.2026
17 А50
22:19 21.04.2026
18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
22:23 21.04.2026
19 И да свалят охраната
22:25 21.04.2026
20 РАДЕВ
УРСУЛАТА ВЕЧЕ СЕ ЧУДИ КАК ДА ГО ПРИБЛИЖЕ. ДАНО РАДЕВ ДА НЕ СЕ ПОДДАДЕ НА ФАШИСТКИТЕ И МАНИПУЛАЦИИ.
22:26 21.04.2026
21 Владимир Путqin
22:29 21.04.2026
22 Първан е ясен,народа също,?
22:31 21.04.2026
24 Само българите
Седят гледат този класически ръб и гласуват за него, за ръба, уникално!
22:32 21.04.2026
25 Фашистче
До коментар #20 от "РАДЕВ":С малко пиши,не се прави на уменТъпако
22:34 21.04.2026
26 РЕАЛИСТ
До коментар #6 от "Каква трайност, с вдигнати цени на тока":Да ама цените няма да се вдигнат заради Радев, а напротив, той предупреждаваше да не приемаме еврото и да търсим икономически връзки с Русия. Затова сега ще мълчите. Цените са следствие на евроантлантическата простотия и инат.
22:35 21.04.2026
27 Zахарова
22:36 21.04.2026
28 Среднист
До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Какво е това жендърня, бай професор? Дефинирай.
22:36 21.04.2026
29 Песков
22:37 21.04.2026
30 Точен
22:38 21.04.2026
31 Реалист
22:42 21.04.2026
32 Възраждане
До коментар #27 от "Zахарова":Не се лъжете. Само Възраждане работи за българо-руските отношения
22:43 21.04.2026
33 Радев
До коментар #1 от "си дзън":Руското лай.но е най-голямото гов.но на света! И е най-хубавото на вкус и мирис.
22:44 21.04.2026
34 Zахарова
До коментар #32 от "Възраждане":Люблю израждане
22:47 21.04.2026
36 абе
До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":ти друга работа нямаш ли си, изборите минаха, той още си плямпа за ппдб
22:54 21.04.2026
37 Нехис
До коментар #30 от "Точен":Само че Костя е лъжец. Не еврото направи инфлацията, а българските картели и търгаши. В страните от ЕС малката потреб.кошница не е мръднала и цент нагоре!
22:58 21.04.2026
38 АЗ МОГА
До коментар #25 от "Фашистче":ДА ПИША С МАЛКИ БУКВИ,КОЕТО НЕ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ, НОО..МАЛКАТА ТИ ПИШКА НЯМА КАК ДА СТАНЕ ГОЛЯМА....ТЪПАКО.
23:15 21.04.2026
39 Щяло да има голяма амнистия
23:15 21.04.2026
40 големдебил
23:18 21.04.2026
41 333
23:25 21.04.2026
42 Ку-ку
До коментар #11 от "Обществото е изненадано":И още по-изненадано ще остане обществото след като всичко, което обеща новият "спасител" няма да се случи.....и много ще са ми интересни физиономиите на мисирките, които се бяха превъзбудили в изборния ден от резултатите на "пилота" след като трябва да започнат да му поставят въпроси за неизпълнените обещания, а вече оправданията с Борисов и Пеевски не вървят.. 🤣🤣🤣
23:37 21.04.2026
43 боташ крадев
00:21 22.04.2026
44 Радев щял да води?!
Радев- не е платил една заплата от джоба си, не е водил нито един бизнес, цял живот само на готово.
Какво ще води?!
00:32 22.04.2026
45 Възродителен процес е Национален Празник
Това което може да направи НОВОТО правителство на Румен Радев --
1) АНУЛИРАНЕ на договора за 10 години, който оня мошеник- СЛУЖЕБЕН министър Гюров е направил с циганите- евреи на Зеленски в Украйна .
2) ВРЪЩАНЕ а БЪлгарския ЛЕВ като валута в България.
3 ) Датата- 29 май 1989 г.( Изгонването на турците от ТОдор Живков, по време на ВЪзродителния процес) трябва да стане НАЦИОНАЛЕН Празник на България, както 3 март..
В БЪлгария е имало МНОГО въстания срещу Мюсюлманското РОбство, но САМО 3 март 1878 г и 29 май 1989 г дават ИСТИНСКИ резултат за БЪлгария- изгонването на мюсюлманите ( кърджалии, башибозуци и заптии, крадци, убийци и изнасилвачи) от БЪлгарските земи.
Турците, които се намират в България са онези Османци- МЮСЮЛМАНИ, които 500 години са убивали българи,,
При Освобождението, 1878 г, САМО част от българите се освобождава от РОбство.. Голяма част от българите остават под робство в Османската империя.. И затова през 1903 г, българите в Македония и Около Истанбул се вдигат на въстание- Илинденско- Преображенското въстание от 1903 г..
След 1913 г, след Балканската война, МЮСЮЛМАНИТЕ османци са убили и изгонили почти всички българи( с имена- Иван, Петко, Христо, Драган, Кирил). И сега в Турция има 500 българи...
А ние от БЪлгария все още НЕ сме изгонили Мюсюлманите османци( с имена Башар Башур, Насар, Насер, Осман, Али, Мехмед, Семир, Абу)... След 1990 г, оня турчин Ахмед Доган, напра
00:59 22.04.2026
46 Възродителен процес е Празник 2
Тия гадове- башибозуци трябва да ги изгоним от България и изтребим.
4 ) Закриване на Агенцията за бежанци, с която ВРАГОВЕТЕ на БЪлгария прехвърлят крадци, убийци, изнасилвачи и Трафиканти на Наркотици през Турската граница..
01:01 22.04.2026
47 Изгонване на Вииваком и Йетел 3
В момента, с тая дирекция, Правосъдието е както по време на Османската империя и Мюсюлманското РОБСТВО.
6) ИЗГОНВАНЕ на фирмите - Вииваком, Йетел и А1 от Българските градове и села , да си махат станциите на ПОНЕ 2 килопетра , за да НЕ разболяват хорат с РАК и Левкемия..
В момента тия фирми разболяват с РАК и Левкемия по 100 хиляди българи годишно... Тия фирми разболяват с РАК, два - пъти по- БЪРЗО от Наркотици и 4 ( четири) пъти по бързо от цигарите..
01:02 22.04.2026