Първан Симеонов: Радев се припознава като новия център

21 Април, 2026 21:40

Според политолога от агенция „Мяра” огромният резултат на Румен Радев се дължи на способността му да предвиди обществените страхове

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изборната победа на Румен Радев и успехът на проекта „Прогресивна България” пренареждат трайно политическата карта у нас. Това заяви политологът Първан Симеонов от агенция „Мяра” в „Интервюто в Новините на NOVA".

Според него резултатът от над 1,4 милиона гласа е плод на мощна вълна в последните дни на кампанията. „Над 800 000 души са взели решението си в последните дни. Когато има вълна, тя се хваща накрая – хората гласуват за победителя, гласуват конформистки или за най-малкото зло”, коментира Симеонов.

Политологът подчерта, че Румен Радев е успял да „извади всичките си карти“, предвиждайки обществените процеси – от икономическата нестабилност и поскъпването до развитието на войната в Украйна. „Радев предвиди, че колкото повече продължава тази война, толкова повече Украйна намалява в териториален смисъл и че тя трябва да спре”, посочи експертът.

Симеонов направи интересен паралел между Радев и Бойко Борисов като фигури на баланса. „Един балансьор, какъвто беше Борисов, ще бъде заменен от друг – Радев. Разликата е, че Борисов се опитваше да следва общественото мнение и западните партньори, докато Радев няма да се опитва да следва – той ще се опитва да води”, обясни той.

В анализа си Симеонов посочи, че на политическия хоризонт се появява нов тип конструктивен консерватизъм. Той сравни подхода на Радев с този на Виктор Орбан в Унгария и Джорджа Мелони в Италия. Според него Радев успява да „потопи” радикалните формации, като канализира проруските настроения в една по-системна и умерена посока, която звучи лоялно към ЕС и НАТО, когато е насочена навън.

„Радев се припознава от българите като новия център. Той говори за неравенства, използва социалдемократическа реторика – свобода, справедливост, солидарност, но демографският му профил е абсолютно сходен с този на ГЕРБ в добрите им години”, подчерта политологът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    10 19 Отговор
    Радев се припознава като новия център ... на вселената. Точно като Путин.

    Коментиран от #10, #33

    21:42 21.04.2026

  • 2 Помак

    4 2 Отговор
    Грешиш Пътуване , ние пмк продължаваме и завзехме цялата власт в България ! Вонята е всеобща да не ти се влиза в държавно и общинско учреждение , болница, ...

    Коментиран от #3

    21:44 21.04.2026

  • 3 Помак

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "Помак":

    Първане ..грешка

    21:45 21.04.2026

  • 4 Режисьор

    22 0 Отговор
    Махни го Радев като какво се припознава. Кажи защо НИТО ЕДНА социологическа агенция не предвиждаше такава разлика? Слушам?

    Коментиран от #7

    21:45 21.04.2026

  • 5 Първан е толкова запленен от

    12 3 Отговор
    Пеперастите че в нощта на изборите до последно ни убеждаваше включително и сутринта на следващия ден че те са утрепали гербаджиите.
    Сега трябва малко да млъкне и да си вкара главата като щраус в пясъка а не да продължи да ръси тъпотии. Агенция мяра е лъжлива като него

    21:48 21.04.2026

  • 6 Каква трайност, с вдигнати цени на тока

    9 4 Отговор
    Изборната победа на Румен Радев и успехът на проекта „Прогресивна България” пренареждат трайно политическата карта у нас.
    -;-
    Като се вдигнат цените на тока и петролните неща и ще видим новите протести!

    Коментиран от #26

    21:52 21.04.2026

  • 7 Вече ви казаха

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Режисьор":

    Извънземните имат пръст в това ....

    21:53 21.04.2026

  • 8 Гост

    4 0 Отговор
    Как център? Какъв център? Център като дуБка ли. ДуБка като твоята ли? В центъра?
    ПС
    И никито Дойнов глена кат мисирка пред Мака...
    ПСС
    Жалко Другари..

    21:53 21.04.2026

  • 9 ДрайвингПлежър

    10 4 Отговор
    За тва ли евроатлантиците така реват на умряло? Интересното е, че не ГЕРБ или даже ДПС реват против Радев а цялата ППедофилска и ДБилска армия, която би трябвало да е доволна от демонтирането на Борисов и Пеевски а изглежда най-недоволна... да си десен (т.е. ултра-ляв) наистина е мозъчно заболяване - всъщност мозъчна смърт!

    Коментиран от #35, #36

    21:55 21.04.2026

  • 10 Мисира

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Тълкуваш съновници ли какво?Голяма фобия ви гони ненормалните!

    22:04 21.04.2026

  • 11 Обществото е изненадано

    4 2 Отговор
    Но никой не оспорва...Значи всичко точно,Успех на Прогресивна България,да е Прогресивна,да свали цените -това първо ,второ първо са горивата,трето първо са съдебната власт и прокуратурата,,четвърто първо да доходиите-не отговарят на инфлацията,И все първи неща..,.то откъдето и да се започне все първо нещо ще е.....Успех,Успех и Успех!Но,доходите са зле,освен учителите,МВР ,МО и Държавната администрация,без Президенството!!!!!Успех !

    Коментиран от #42

    22:06 21.04.2026

  • 12 Дрът козел

    2 0 Отговор
    Параванчо от Стара Загора с геййската си муцунка е много жалко същество. Аз на човек, на който косата му расте отдолу вяра нямам.

    22:07 21.04.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гласуваха срещу безочието

    8 1 Отговор
    Желязков, Гюров, Асен Василев, Борисов, Пеевски и сие, че и еврозаната или Белене, все зад гърба на народа, и то в Угода на неадекватните западняци, та сега тъпкано им го върнаха

    22:14 21.04.2026

  • 15 Самозабравиха се

    6 0 Отговор
    И народът ги наказа, евала

    22:16 21.04.2026

  • 16 Въх

    8 0 Отговор
    Да се чуди човек Радев ли е спечелил изборите или Първан, толкова е въодушевен.

    22:17 21.04.2026

  • 17 А50

    7 0 Отговор
    Ако в Брюксел очакваха такъв резултат щяха да вземат мерки. Добре че са наще платени и лъжливи социолози та приспаха либералите

    22:19 21.04.2026

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор
    Прави впечатление че жендърнята не виеше толкова много когато ГЕРБ спечелиха предните избори.

    Коментиран от #28

    22:23 21.04.2026

  • 19 И да свалят охраната

    7 0 Отговор
    Те си знаят на кого?!?!?!Доста унижения изтърпяха,народа също,Ами захващайте се.....

    22:25 21.04.2026

  • 20 РАДЕВ

    7 2 Отговор
    ГИ ИЗНЕНАДА И
    УРСУЛАТА ВЕЧЕ СЕ ЧУДИ КАК ДА ГО ПРИБЛИЖЕ. ДАНО РАДЕВ ДА НЕ СЕ ПОДДАДЕ НА ФАШИСТКИТЕ И МАНИПУЛАЦИИ.

    Коментиран от #25

    22:26 21.04.2026

  • 21 Владимир Путqin

    5 1 Отговор
    Я очен рад для нашего Румен,болшой молодец!

    22:29 21.04.2026

  • 22 Първан е ясен,народа също,?

    4 0 Отговор
    То не можеш да си вечно аут,но народа е по-бърз,като се задейства!И го показа и ако трябва пак ще го покаже!!!!Успех на първите и Хората очакват Успеха Ни!!!

    22:31 21.04.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Само българите

    3 3 Отговор
    Могат с един замах да о с е рат всичко, няма по- способни, Радев го доказва.
    Седят гледат този класически ръб и гласуват за него, за ръба, уникално!

    22:32 21.04.2026

  • 25 Фашистче

    2 3 Отговор

    До коментар #20 от "РАДЕВ":

    С малко пиши,не се прави на уменТъпако

    Коментиран от #38

    22:34 21.04.2026

  • 26 РЕАЛИСТ

    4 3 Отговор

    До коментар #6 от "Каква трайност, с вдигнати цени на тока":

    Да ама цените няма да се вдигнат заради Радев, а напротив, той предупреждаваше да не приемаме еврото и да търсим икономически връзки с Русия. Затова сега ще мълчите. Цените са следствие на евроантлантическата простотия и инат.

    22:35 21.04.2026

  • 27 Zахарова

    2 1 Отговор
    Пияна на съм с френско шавпаско,взехме София

    Коментиран от #32

    22:36 21.04.2026

  • 28 Среднист

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Какво е това жендърня, бай професор? Дефинирай.

    22:36 21.04.2026

  • 29 Песков

    2 1 Отговор
    Булгаристани Вл. Путин ви поздравява за избора на Радев

    22:37 21.04.2026

  • 30 Точен

    1 2 Отговор
    Доста неверни неща каза Първанчо, каквито бяха и прогнозите му. Не Радев, а Костадинов и ВЪЗРАЖДАНЕ още преди подписката за Референдума казаха с пълен глас, че влизането в еврозоната ще предизвика инфлация от поне 10-15 процента. Радев открадна 80 процента от Прогарамата на ВЪЗРАЖДАНЕ, но всички ще видят, че е лъжерусофил, а и смешното е, че е и лъжеевропеец...

    Коментиран от #37

    22:38 21.04.2026

  • 31 Реалист

    3 4 Отговор
    Да ви е честит поредния чорапест месия

    22:42 21.04.2026

  • 32 Възраждане

    3 2 Отговор

    До коментар #27 от "Zахарова":

    Не се лъжете. Само Възраждане работи за българо-руските отношения

    Коментиран от #34

    22:43 21.04.2026

  • 33 Радев

    6 4 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Руското лай.но е най-голямото гов.но на света! И е най-хубавото на вкус и мирис.

    22:44 21.04.2026

  • 34 Zахарова

    1 1 Отговор

    До коментар #32 от "Възраждане":

    Люблю израждане

    22:47 21.04.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 абе

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ДрайвингПлежър":

    ти друга работа нямаш ли си, изборите минаха, той още си плямпа за ппдб

    22:54 21.04.2026

  • 37 Нехис

    5 0 Отговор

    До коментар #30 от "Точен":

    Само че Костя е лъжец. Не еврото направи инфлацията, а българските картели и търгаши. В страните от ЕС малката потреб.кошница не е мръднала и цент нагоре!

    22:58 21.04.2026

  • 38 АЗ МОГА

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Фашистче":

    ДА ПИША С МАЛКИ БУКВИ,КОЕТО НЕ Е ОТ ЗНАЧЕНИЕ, НОО..МАЛКАТА ТИ ПИШКА НЯМА КАК ДА СТАНЕ ГОЛЯМА....ТЪПАКО.

    23:15 21.04.2026

  • 39 Щяло да има голяма амнистия

    2 0 Отговор
    по затворите да се освободи място за нови самозабравили се бъдещи пациенти.

    23:15 21.04.2026

  • 40 големдебил

    2 2 Отговор
    Първане,знаем истината за победата на твоя началник.Алабала с машините и нашето мвр.Така всеки биспечелил изборите.

    23:18 21.04.2026

  • 41 333

    2 0 Отговор
    Предстои да се разбере, социалисти ли са ПБ и самият Радев, или да? Няма вакуум в политиката, роди се БСП-ново начало. Ура, другари! Гласуването за личност винаги е водила до бързо, да кажем една година, масово разочарование, което е обяснимо с невъзможността да представлява няколко политически ориентации. Това ще стане проблем и в самата "партия"-няма как всички да приемат да са социалисти.

    23:25 21.04.2026

  • 42 Ку-ку

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Обществото е изненадано":

    И още по-изненадано ще остане обществото след като всичко, което обеща новият "спасител" няма да се случи.....и много ще са ми интересни физиономиите на мисирките, които се бяха превъзбудили в изборния ден от резултатите на "пилота" след като трябва да започнат да му поставят въпроси за неизпълнените обещания, а вече оправданията с Борисов и Пеевски не вървят.. 🤣🤣🤣

    23:37 21.04.2026

  • 43 боташ крадев

    0 0 Отговор
    браво българи ще ви спася!

    00:21 22.04.2026

  • 44 Радев щял да води?!

    1 0 Отговор
    Точно това ни е страх, я!

    Радев- не е платил една заплата от джоба си, не е водил нито един бизнес, цял живот само на готово.
    Какво ще води?!

    00:32 22.04.2026

  • 45 Възродителен процес е Национален Празник

    0 0 Отговор
    Възродителен процес е Национален Празник (нерегистриран)
    Това което може да направи НОВОТО правителство на Румен Радев --
    1) АНУЛИРАНЕ на договора за 10 години, който оня мошеник- СЛУЖЕБЕН министър Гюров е направил с циганите- евреи на Зеленски в Украйна .

    2) ВРЪЩАНЕ а БЪлгарския ЛЕВ като валута в България.

    3 ) Датата- 29 май 1989 г.( Изгонването на турците от ТОдор Живков, по време на ВЪзродителния процес) трябва да стане НАЦИОНАЛЕН Празник на България, както 3 март..
    В БЪлгария е имало МНОГО въстания срещу Мюсюлманското РОбство, но САМО 3 март 1878 г и 29 май 1989 г дават ИСТИНСКИ резултат за БЪлгария- изгонването на мюсюлманите ( кърджалии, башибозуци и заптии, крадци, убийци и изнасилвачи) от БЪлгарските земи.

    Турците, които се намират в България са онези Османци- МЮСЮЛМАНИ, които 500 години са убивали българи,,
    При Освобождението, 1878 г, САМО част от българите се освобождава от РОбство.. Голяма част от българите остават под робство в Османската империя.. И затова през 1903 г, българите в Македония и Около Истанбул се вдигат на въстание- Илинденско- Преображенското въстание от 1903 г..
    След 1913 г, след Балканската война, МЮСЮЛМАНИТЕ османци са убили и изгонили почти всички българи( с имена- Иван, Петко, Христо, Драган, Кирил). И сега в Турция има 500 българи...

    А ние от БЪлгария все още НЕ сме изгонили Мюсюлманите османци( с имена Башар Башур, Насар, Насер, Осман, Али, Мехмед, Семир, Абу)... След 1990 г, оня турчин Ахмед Доган, напра

    00:59 22.04.2026

  • 46 Възродителен процес е Празник 2

    0 0 Отговор
    А ние от БЪлгария все още НЕ сме изгонили Мюсюлманите османци( с имена Башар Башур, Насар, Насер, Осман, Али, Мехмед, Семир, Абу)... След 1990 г, оня турчин Ахмед Доган, направи дори политическа партия - ДПС в България..Тия Мюсюлмани са СЪЩИТЕ които 500 години са убивали българи..
    Тия гадове- башибозуци трябва да ги изгоним от България и изтребим.

    4 ) Закриване на Агенцията за бежанци, с която ВРАГОВЕТЕ на БЪлгария прехвърлят крадци, убийци, изнасилвачи и Трафиканти на Наркотици през Турската граница..

    01:01 22.04.2026

  • 47 Изгонване на Вииваком и Йетел 3

    0 0 Отговор
    5 ) ЗАКРИВАНЕ на дирекция ""Българско гражданство от Министерството на правосъдието"" и ПРОМЯНА на закона за БГ гражданство, така че БГ гражданство да се дава САМО след гласуване на бългаския парламент, за всеки отделен случай, защото разни араби и негри дават ПОДКУПИ на корумпирани чиновници да получат наши паспорти и после може САМИ да си изберат президент- Реджеб Ердоган от Турция или някой негър- маймуна от Африка..
    В момента, с тая дирекция, Правосъдието е както по време на Османската империя и Мюсюлманското РОБСТВО.

    6) ИЗГОНВАНЕ на фирмите - Вииваком, Йетел и А1 от Българските градове и села , да си махат станциите на ПОНЕ 2 килопетра , за да НЕ разболяват хорат с РАК и Левкемия..
    В момента тия фирми разболяват с РАК и Левкемия по 100 хиляди българи годишно... Тия фирми разболяват с РАК, два - пъти по- БЪРЗО от Наркотици и 4 ( четири) пъти по бързо от цигарите..

    01:02 22.04.2026

