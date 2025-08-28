Ремонтни дейности в подстанция на ЕСО може да доведат до смущения на електрозахранването в община Тетевен

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) уведоми ЕРМ Запад, че ще извърши ремонт в своята подстанция „Тетевен“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на територията на община Тетевен, област Ловеч.

Промяната в схемата може да предизвика смущения в електрозахранването в гр. Тетевен и останалите населени места в община Тетевен между 07:00 ч. и 19:00 ч.на 01.09.2025 г.

Като оператор на електроразпределителната мрежа ЕРМ Запад има задължение да осигури безопасни условия за работа по съоръжението на ЕСО. ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.