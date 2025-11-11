Нападнаха и раниха с нож мъж в заложна къща в Тетевен, има задържан

Полицията в Тетевен е задържала 45-годишен мъж, който е нападнал с нож служител на заложна къща в града при опит да открадне пари.
Според разследването криминално проявен от тетевенското село Глогово е направил опит да отнеме оборота, последвало е сбиване между него и служителя на обекта. Нападателят е нанесъл с нож няколко прорезни рани на служителя.
Пристигналият на място полицейски екип е задържал нападателя. Пострадалият е прегледан във филиала на Спешна помощ и е освободен за домашно лечение.
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА