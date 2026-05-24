Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в Благоевград

Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Момчето е настанено в болница с тежки травми.
Инцидентът е станал в благоевградския квартал "Струмско". Сигнал за момиче, което лежи в безпомощно състояние пред жилищен блок, е получен след полунощ на телефон 112, пише Нова телевизия.
От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че момичето, което е непълнолетно е починало. При извършен оглед на мястото, от другата страна на жилищната сграда полицаите открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота.
Задържани са двама младежи, чиято съпричастност се установява, като единият от тях бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние, а другия е устанивен на друго място в града.
По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на ОП.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Mими Кучева🐕🦺
и той взел,че ги убил!
Коментиран от #8
10:37 24.05.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Поле
Друго си е путинската младеж.
Коментиран от #6
10:39 24.05.2026
4 Дрогата не прощава никому
Коментиран от #17
10:39 24.05.2026
5 ----------
До коментар #2 от "Демократ":Д-Е-Б-И-Л-С-К-И Х-У-М-ОР.
10:40 24.05.2026
6 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #3 от "Поле":Кофтито е,че с текива младежи не можем да победим Путин.🦧😪🦧
10:40 24.05.2026
7 Епа
Коментиран от #9
10:41 24.05.2026
8 007 лиценз ту кил
До коментар #1 от "Mими Кучева🐕🦺":Фентанилът вече е в България. Засега се разпространява предимно сред цганте, но скоро някой дилър ще се изкуши да го смесва с другите наркотици и ще има доста жертви.
Коментиран от #13, #18, #19
10:42 24.05.2026
9 Дали
До коментар #7 от "Епа":Ако бяха твоите деца или приятели би написал това?
10:43 24.05.2026
13 Mими Кучева🐕🦺
До коментар #8 от "007 лиценз ту кил":Преди година двайсетина роми умряха за една седмица във Варна. 😎🤣👍
11:20 24.05.2026
14 Искрено и лично
Коментиран от #16, #20
11:33 24.05.2026
16 Също
До коментар #14 от "Искрено и лично":Децата са отговорност и инстиктът за възпроизводство според мен е неоправдано в някои случаи.
Това, да упрекваш някого, че не се е възпроизвел или че не полага грижи за деца, в повечето случаи на безотговорни родители е принудително вмешателство в личния живот, което е наказуемо.
11:49 24.05.2026
17 да-а-а
До коментар #4 от "Дрогата не прощава никому":свръхдоза мортале......
11:56 24.05.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 00 лиценз ту wc
До коментар #8 от "007 лиценз ту кил":сме шко вече го има като упойка в болниците
12:23 24.05.2026
20 Да, добре че нямаш деца
До коментар #14 от "Искрено и лично":С подобно мислене и подходи добре че нямаш деца !
12:28 24.05.2026