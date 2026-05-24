Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в Благоевград

Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Момчето е настанено в болница с тежки травми.

Инцидентът е станал в благоевградския квартал "Струмско". Сигнал за момиче, което лежи в безпомощно състояние пред жилищен блок, е получен след полунощ на телефон 112, пише Нова телевизия.

От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че момичето, което е непълнолетно е починало. При извършен оглед на мястото, от другата страна на жилищната сграда полицаите открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота.

Задържани са двама младежи, чиято съпричастност се установява, като единият от тях бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние, а другия е устанивен на друго място в града.

По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на ОП.