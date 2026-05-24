Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в Благоевград

24 Май, 2026 10:35 2 451 20

По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество

Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Младо момиче загина, а момче е с опасност за живота след инцидент в жилищен блок в Благоевград. Момчето е настанено в болница с тежки травми.

Инцидентът е станал в благоевградския квартал "Струмско". Сигнал за момиче, което лежи в безпомощно състояние пред жилищен блок, е получен след полунощ на телефон 112, пише Нова телевизия.

От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че момичето, което е непълнолетно е починало. При извършен оглед на мястото, от другата страна на жилищната сграда полицаите открили да лежи непълнолетен младеж, който е транспортиран в болница в София с опасност за живота.

Задържани са двама младежи, чиято съпричастност се установява, като единият от тях бил в апартамент в сградата във видимо неадекватно състояние, а другия е устанивен на друго място в града.

По първоначална информация младежите са употребили наркотично вещество. Работата по установяване на всички факти и обстоятелства по случая продължава под надзора на ОП.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    28 5 Отговор
    Забавлявали се с господин Фентанил,
    и той взел,че ги убил!
    🦍🦍🦍🤣😪👍

    Коментиран от #8

    10:37 24.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Поле

    11 38 Отговор
    за изява на другари, блатници и петолъчници, че демокрацията е упадък на обществото.
    Друго си е путинската младеж.

    Коментиран от #6

    10:39 24.05.2026

  • 4 Дрогата не прощава никому

    44 1 Отговор
    До дилърите и разпостранителите на дрога в България: Дано и вашите деца свършат по същия начин !

    Коментиран от #17

    10:39 24.05.2026

  • 5 ----------

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "Демократ":

    Д-Е-Б-И-Л-С-К-И Х-У-М-ОР.

    10:40 24.05.2026

  • 6 Mими Кучева🐕‍🦺

    22 7 Отговор

    До коментар #3 от "Поле":

    Кофтито е,че с текива младежи не можем да победим Путин.🦧😪🦧

    10:40 24.05.2026

  • 7 Епа

    21 9 Отговор
    Всеки наркоман заслужава това, за болни хора ми е жал,за тия-НЕ

    Коментиран от #9

    10:41 24.05.2026

  • 8 007 лиценз ту кил

    21 2 Отговор

    До коментар #1 от "Mими Кучева🐕‍🦺":

    Фентанилът вече е в България. Засега се разпространява предимно сред цганте, но скоро някой дилър ще се изкуши да го смесва с другите наркотици и ще има доста жертви.

    Коментиран от #13, #18, #19

    10:42 24.05.2026

  • 9 Дали

    12 9 Отговор

    До коментар #7 от "Епа":

    Ако бяха твоите деца или приятели би написал това?

    10:43 24.05.2026

  • 10 Чума

    15 12 Отговор
    Лица от протестите! Сезонът на баловете!

    10:44 24.05.2026

  • 11 Дзак

    3 2 Отговор
    Не знаем Петър каква работа има в Кюстендилско? Можем само да гадаем!

    10:54 24.05.2026

  • 12 Еий

    8 3 Отговор
    що така не ми е тъжно бе

    11:12 24.05.2026

  • 13 Mими Кучева🐕‍🦺

    14 0 Отговор

    До коментар #8 от "007 лиценз ту кил":

    Преди година двайсетина роми умряха за една седмица във Варна. 😎🤣👍

    11:20 24.05.2026

  • 14 Искрено и лично

    10 6 Отговор
    Добре, че нямам деца, та няма опасност да станат наркомани. Иначе бих решила проблема, като му уредя една свръхдоза. Хич не бих го чакала да ми трови нервите, разпродава имуществото, пък да го уреждам по комуни... Не, директно се търси начин за окончателно отърваване в такъв случай. Я си признайте колко от вас сте го мислили, преди да изревете, че нямам деца, затова така говоря.

    Коментиран от #16, #20

    11:33 24.05.2026

  • 15 Трап

    9 2 Отговор
    Бодрата смяна, която идва отдолу е празнувала 24 май. Аз съм спокоен за бъдещето на територията.

    11:38 24.05.2026

  • 16 Също

    4 2 Отговор

    До коментар #14 от "Искрено и лично":

    Децата са отговорност и инстиктът за възпроизводство според мен е неоправдано в някои случаи.
    Това, да упрекваш някого, че не се е възпроизвел или че не полага грижи за деца, в повечето случаи на безотговорни родители е принудително вмешателство в личния живот, което е наказуемо.

    11:49 24.05.2026

  • 17 да-а-а

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Дрогата не прощава никому":

    свръхдоза мортале......

    11:56 24.05.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 00 лиценз ту wc

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "007 лиценз ту кил":

    сме шко вече го има като упойка в болниците

    12:23 24.05.2026

  • 20 Да, добре че нямаш деца

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "Искрено и лично":

    С подобно мислене и подходи добре че нямаш деца !

    12:28 24.05.2026

