Близо 3000 ученици се включиха в шествието за 24 май СНИМКИ

Близо 3000 деца, ученици, учители и директори се включиха в шествието за 24 май в София. Денят на знанието, духа и българската писменост премина с много усмивки, оркестри, състави и ансамбли, които създадоха празнична атмосфера в центъра на столицата.
Тази година в процесията участваха 84 училища и детски градини, а за първи път в колоните са включени и 38 училищни знамена.
Шествието тръгна от Министерството на образованието и науката с участието на министъра проф. Георги Вълчев и заместник-министрите д-р Таня Панчева и акад. Николай Витанов. МОН подари близо 800 трибагреника на участниците в празника.
Начело на тържественото дефиле бяха Гвардейският духов оркестър и ученици от Софийската духовна семинария. В него се включиха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, кметът на София Васил Терзиев, народни представители от различни парламентарни групи, вицепремиерът Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и др. Присъединиха се и представители на БАН, както и академичният съвет на СУ „Св. Климент Охридски“.
Пред Националната библиотека първокласниците Карина Кръстева от 149. СУ “Иван Хаджийски“ и Дарио Павлов от 104. ОУ „Захари Стоянов“ изпълниха стихотворението „Аз съм българче“ от Иван Вазов, а след това бяха пуснати балони с българската азбука.
Стотици граждани, учени, ректори, преподаватели, студенти се вляха под звуците на химна „Върви, народе възродени“, поднесоха цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий и отдадоха почит към тяхното дело.
По-късно министър Вълчев поздрави академичната общност на СУ „Св. Климент Охридски“. Той благодари на преподавателския състав и служителите на университета за отдадеността и неуморната работа и ги призова да продължат с усилията си да поддържат високото обществено доверие и научната подкрепа, която висшето училище има. По време на академичното тържество той отличи и студенти с годишните награди на Алма матер за 24 май.
Предстои днес проф. Вълчев да награди и 25 изявени педагогически специалисти с почетните отличия на МОН „Неофит Рилски“. На ежегодната церемония, организирана от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, председателят д-р Юлиян Петров ще връчи призовете „Стоян Михайловски“ на учители, класни ръководители, директори и др.
С редица културни инициативи 24 май беше отбелязан и от българските неделни училища в чужбина, в които 39 000 деца и ученици изучават български език, история, география, българска култура и традиции. Традиционно учители, ученици организират рецитали, конкурси, концерти, изложби. В момента зад граница функционират 401 неделни училища, които са средища на българската история и памет.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 От Утре !
Бангаранга !
15:35 24.05.2026
2 Сатана Z
На 24 май в Русия се чества Денят на славянската писменост и култура (День славянский письменности и культуры). Празникът е официално признат и почита паметта на светите братя Кирил и Методий – създателите на славянската азбука
Коментиран от #7, #10
15:47 24.05.2026
3 Сатана Z
🇧🇬🇷🇺
Са два братски народа с един и същи празник,което ги обединява духовно и културно.
Ние,Българите ,сме разпространили славянската писменост в Европа.
Коментиран от #11, #13
15:52 24.05.2026
4 Аз буки веди
Коментиран от #6
15:57 24.05.2026
5 ЗЕЛЕНСКИ ДА ВНИМАВА С БЕЛОТО
16:02 24.05.2026
6 24 май
До коментар #4 от "Аз буки веди":Манифестацията в София започваше още от бул.К.Величков по ул.Найчо Цанов посока центъра.Огромно шествие ,море от радостни хора излезли да отдадат почит на братята Кирил и Методий.В Бургас обикновенно този ден беше повод за първата баня на плажа щото шествието свършваше до централна жп гара на Еди КР място от морската градина
Коментиран от #45
16:07 24.05.2026
7 Руска пропаганда
До коментар #2 от "Сатана Z":Азбуката е българска, тъй като е създадена в България по времето на княз Борис и цар Симеон!
Коментиран от #14
16:08 24.05.2026
8 Пламен
Ученик от България спечели най-големия световен конкурс за наука и инженерство .
Никола Веселинов спечели най-големия световен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството. Единадесетокласникът от Софийската математическа гимназия (СМГ) взе първото място в Regeneron ISEF.. В надпревата участваха 1000 ученици от 80 държави
Първото място идва с парична премия в размер на 75 000 долара.
За това момче няма статии, няма софра в Резиденството , няма шпалир от гвардейци и червен килим.
Важното е DARA и BANGARANGA.:)
Коментиран от #15, #17, #46
16:10 24.05.2026
9 Най после
Тази азбука днес се ползва от милиони славянски и неславянски хора.
Коментиран от #12
16:11 24.05.2026
10 Пламен
До коментар #2 от "Сатана Z":Путя каза , че пишем на македоница.
16:11 24.05.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Нека
До коментар #9 от "Най после":да пребъде делото на Кирилиметоди и брат му !
16:15 24.05.2026
13 Скрий се
До коментар #3 от "Сатана Z":Руснаците не са ни никакви братя! Стига с тези пропагандни кремълски опорки. Ние сме самостоятелен народ със собствени азбука, език, традиции и култура Нямаме нищо общо с угро-финското племе, което по прищявка на Историята се е появило сред славянските народи и, подобно на кукувиче, снесено в чуждо гнездо, е започнало да измества насилствено автохтонните славянски народи, присвоявайки техния език, култура и религия, но въпреки това запазило в дъното на своята същност варварските си нрави и жестокост!
Коментиран от #25
16:15 24.05.2026
14 Буревестников
До коментар #7 от "Руска пропаганда":Азбуката е българска,ползували са я, и днес я ползват и руснаците.А повечето българи днес ползват латиницата и нейното словесно превъплащение-английския ! Ах защо не съм едни министътър- председател.За един месец Всички надписи на улиците ще са на български ! Отдолу,с по-силен шрифт може и на английски,за чужденците.От тук трябва да се започне,за да се измие 37 годишния тотален упадък !
16:18 24.05.2026
15 Софийски селянин,Пенсионер
До коментар #8 от "Пламен":Опростачването върви с пълна сила,особено сегашното поколение което е функционално неграмотно..
И то заедно с продажните политици и ромляните ще довършат България.
След това ще се повтори 1396 година..
16:19 24.05.2026
16 Яшар
Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!
Върви към мощната просвета!...
В световните борби върви
от длъжност неизменно воден —
и Бог ще те благослови!
Напред! Науката е слънце,
което във душите грей!
Напред! Народността не пада
там, дето знаньето живей!
Безвестен беше ти, безславен!...
О, влез в историята веч,
духовно покори страните,
които завладя със меч!..."
Тъй солунските двама братя
насърчваха дедите ни...
О, минало незабравимо,
о, пресвещени старини!
България остана вярна
на достославний тоз завет —
в тържествованье и в страданье
извърши подвизи безчет...
Да, ро̀дината ни години
пресветли преживя, в беда
неописуема изпадна,
но върши дългът си всегда!
Бе време, писмеността наша
кога обходи целий мир;
за всесветовната просвета
тя бе неизчерпаем вир;
бе и тъжовно робско време...
Тогаз балканский храбър син
навеждаше лице под гнета
на отоманский властелин...
Но винаги духът народен
подпорка търсеше у вас,
о, мъдреци!... През десет века
сé жив остана ваший глас!
О, вий, които цяло племе
извлякохте из мрътвина,
народен гений възкресихте —
заспал в глубока тъмнина;
подвижници за права вяра,
сеятели на прав
16:29 24.05.2026
17 Страхотно
До коментар #8 от "Пламен":Браво на момчето!
16:30 24.05.2026
18 Пламен
Путин:
-Славянската писменост е дошла в Русия от "македонската земя".- заяви руският президент Владимир Путин на 24 май по време на среща с македонския си колега Георге Иванов.
Коментиран от #20
16:41 24.05.2026
19 ПРЕДИ СЕ ВКЛЮЧВАХМЕ В ШЕСТВИЕТО ВСИЧКИ
16:48 24.05.2026
20 Читател
До коментар #18 от "Пламен":Правилно е казал защото когато е създадена азбуката всички македонски земи са били България по късно е създадена тази квази държавата по подобие на Украйна например
Коментиран от #22, #30
16:50 24.05.2026
21 Читател
16:51 24.05.2026
22 Пламен
До коментар #20 от "Читател":Путя не можеше ли просто да каже , че всичките им стари книги са написани на славяно-български ?
Не ти ли е обидно заради тази негова изцепка ?!
Коментиран от #24
16:53 24.05.2026
23 Ники Пътника
16:57 24.05.2026
24 Читател
До коментар #22 от "Пламен":Не Пламен не ми е обидно защото и Путин а той е образован човек и много други знаят че говорят на нашият език,а за това че съвременната цивилизация е тръгнала от нашите земи не може да се отрече въпреки напъните на едни поклонници на падналия
Коментиран от #26
17:01 24.05.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 един
До коментар #24 от "Читател":Руският и македонският езици са диалекти на българския
Коментиран от #28
17:09 24.05.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Читател
До коментар #26 от "един":Абсолютно съм съгласен с теб и не само украински и руски и македонски а и молдовски беларуски още много други.Правилно казано диалекти
17:17 24.05.2026
29 цигането Симо
17:24 24.05.2026
30 Български фатмак
До коментар #20 от "Читател":България по времето на цар Александар Велики се казвала "Северна Македония"
Атина и Спарта-Южна Македония.
17:33 24.05.2026
31 Политкоректен
17:34 24.05.2026
32 СТРАНЕН ПРАЗНИК!!!
17:34 24.05.2026
33 Парадокс БГ
Най-голямата ирония е, че народ, който се кълне в буквите, мрази интелигентните, подиграва се на учените и боготвори посредствеността.
24 май не е празник на просветата. Това е ежегоден cosplay на държава, която отдавна е абдикирала от знанието.
17:39 24.05.2026
34 Клета невежа копейка 🤪
Честит празник!
Коментиран от #51
17:39 24.05.2026
35 Честно? Целият този патос е смешен.
17:42 24.05.2026
36 Възмутен
17:43 24.05.2026
37 Песимист
И после веднъж годишно се правим на “народ на просветата”. Не, благодаря.
17:43 24.05.2026
38 Истината
Хора, които едва свързват две смислени изречения, днес говорят за духовност и знание. Посредствеността стана норма, простащината — стил, а арогантността — политическа квалификация.
После същите тези ни обясняват колко важни били буквите и образованието. Ако наистина ги уважаваха, нямаше най-шумните, най-неподготвените и най-безочливите да управляват.
24 май отдавна не е празник на културата. Това е денят, в който най-неграмотните рецитират най-патриотичните речи.
17:45 24.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Само факти
Киpилицата и cвъpзаната c нея литеpатypа пpоизхожда от Бългаpия и чpез Бългаpия доcтига до наpодите в Източна Евpопа. Пpез втоpата половина на Х век бългаpcки дyховници занаcят чаcт от кyлтypното ни наcледcтво в Киевcка Рyc, където започват да pазпpоcтpаняват хpиcтиянcтвото и да yчаcт меcтните на четмо и пиcмо. Рycнаците наpичат този етап "пъpво южноcлавянcко влияние", понеже ги боли да пpизнаят, че кyлтypата и езикът им cа им даpом от бългаpите.
В началото на ΧV век, докато Моcковcкото княжеcтво cе боpи да обединява pycките земи, втоpа голяма вълна бългаpcки дyховници заминават на cевеpоизток и донаcят доcтиженията на Тъpновcката книжовна школа, cпаcявайки ги от оcманcкото нашеcтвие. Рycката иcтоpия наpича това "втоpо южноcлавянcко влияние", защото не може да пpиеме, че Св. Кипpиян - де факто cъздателя на cъвpеменната pycка и yкpаинcка цъpква, е бългаpин и че отново бългаpите, за втоpи път, обновяват pycката кyлтypа и език, cлед като поcледните cа били пометени от татаpите.
Рycия дължи на Бългаpия cвоята кyлтypа, език и пpоcвета. Да, те cа ги cъхpанили и pазвили, но коpенът на вcичко започва в Пpеcлав. Вcичко дpyго cа бpътвежи на иcтоpичеcки негpамотни люде, които cе cpамят да cе наpекат бългаpи.
17:48 24.05.2026
41 Ирония
Коментиран от #50
17:48 24.05.2026
42 Тинтири-минтири
17:49 24.05.2026
43 Боли
Коментиран от #48, #49
17:51 24.05.2026
44 Странен празник
17:51 24.05.2026
45 Гошо
До коментар #6 от "24 май":по Стамболийски, не по Найчо Цанов
17:54 24.05.2026
46 Провокациите ви са некадърни!
До коментар #8 от "Пламен":Инженерните науки какво общо имат с шоуто, че очакваше да го посрещнат на сцена?
17:55 24.05.2026
47 Пламен
А и DARA ,(според поста на Рундьо) ми намеква , че в скоро време трябва да приемем латиницата.
17:56 24.05.2026
48 Преклонена главица, сабя не я сече
До коментар #43 от "Боли":Борисов беше 15 години премиер, защото просветените ви господари го подкрепяха, а вие мълчахте!
17:56 24.05.2026
49 Да бе
До коментар #43 от "Боли":Щото шапкарите и Рундю, Кики, Ники, Кокорчо и другите с фалшивите дипломи и хабилитации са много грамотни. Ниска топка си човече.
17:59 24.05.2026
50 Знайте къде се намирате!
До коментар #41 от "Ирония":Простотията от ефира, която влезе и в парламента, също е част от хибридната война!
17:59 24.05.2026
51 тиририрам
До коментар #34 от "Клета невежа копейка 🤪":Ти пък като имаш 10, и все мъжки, да не си цъфнал и вързал?
18:02 24.05.2026