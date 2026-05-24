Близо 3000 ученици се включиха в шествието за 24 май СНИМКИ

Близо 3000 деца, ученици, учители и директори се включиха в шествието за 24 май в София. Денят на знанието, духа и българската писменост премина с много усмивки, оркестри, състави и ансамбли, които създадоха празнична атмосфера в центъра на столицата.

Тази година в процесията участваха 84 училища и детски градини, а за първи път в колоните са включени и 38 училищни знамена.

Шествието тръгна от Министерството на образованието и науката с участието на министъра проф. Георги Вълчев и заместник-министрите д-р Таня Панчева и акад. Николай Витанов. МОН подари близо 800 трибагреника на участниците в празника.

Начело на тържественото дефиле бяха Гвардейският духов оркестър и ученици от Софийската духовна семинария. В него се включиха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, кметът на София Васил Терзиев, народни представители от различни парламентарни групи, вицепремиерът Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и др. Присъединиха се и представители на БАН, както и академичният съвет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Пред Националната библиотека първокласниците Карина Кръстева от 149. СУ “Иван Хаджийски“ и Дарио Павлов от 104. ОУ „Захари Стоянов“ изпълниха стихотворението „Аз съм българче“ от Иван Вазов, а след това бяха пуснати балони с българската азбука.

Стотици граждани, учени, ректори, преподаватели, студенти се вляха под звуците на химна „Върви, народе възродени“, поднесоха цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий и отдадоха почит към тяхното дело.

По-късно министър Вълчев поздрави академичната общност на СУ „Св. Климент Охридски“. Той благодари на преподавателския състав и служителите на университета за отдадеността и неуморната работа и ги призова да продължат с усилията си да поддържат високото обществено доверие и научната подкрепа, която висшето училище има. По време на академичното тържество той отличи и студенти с годишните награди на Алма матер за 24 май.

Предстои днес проф. Вълчев да награди и 25 изявени педагогически специалисти с почетните отличия на МОН „Неофит Рилски“. На ежегодната церемония, организирана от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, председателят д-р Юлиян Петров ще връчи призовете „Стоян Михайловски“ на учители, класни ръководители, директори и др.

С редица културни инициативи 24 май беше отбелязан и от българските неделни училища в чужбина, в които 39 000 деца и ученици изучават български език, история, география, българска култура и традиции. Традиционно учители, ученици организират рецитали, конкурси, концерти, изложби. В момента зад граница функционират 401 неделни училища, които са средища на българската история и памет.