Близо 3000 ученици се включиха в шествието за 24 май СНИМКИ

24 Май, 2026 15:21 958 51

Пред Националната библиотека първокласниците Карина Кръстева от 149. СУ "Иван Хаджийски" и Дарио Павлов от 104. ОУ „Захари Стоянов" изпълниха стихотворението „Аз съм българче" от Иван Вазов, а след това бяха пуснати балони с българската азбука

Снимки: МОН
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Близо 3000 деца, ученици, учители и директори се включиха в шествието за 24 май в София. Денят на знанието, духа и българската писменост премина с много усмивки, оркестри, състави и ансамбли, които създадоха празнична атмосфера в центъра на столицата.

Тази година в процесията участваха 84 училища и детски градини, а за първи път в колоните са включени и 38 училищни знамена.

Шествието тръгна от Министерството на образованието и науката с участието на министъра проф. Георги Вълчев и заместник-министрите д-р Таня Панчева и акад. Николай Витанов. МОН подари близо 800 трибагреника на участниците в празника.

Начело на тържественото дефиле бяха Гвардейският духов оркестър и ученици от Софийската духовна семинария. В него се включиха президентът Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, кметът на София Васил Терзиев, народни представители от различни парламентарни групи, вицепремиерът Иво Христов, министърът на културата Евтим Милошев, министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев и др. Присъединиха се и представители на БАН, както и академичният съвет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Пред Националната библиотека първокласниците Карина Кръстева от 149. СУ “Иван Хаджийски“ и Дарио Павлов от 104. ОУ „Захари Стоянов“ изпълниха стихотворението „Аз съм българче“ от Иван Вазов, а след това бяха пуснати балони с българската азбука.

Стотици граждани, учени, ректори, преподаватели, студенти се вляха под звуците на химна „Върви, народе възродени“, поднесоха цветя пред паметника на светите братя Кирил и Методий и отдадоха почит към тяхното дело.

По-късно министър Вълчев поздрави академичната общност на СУ „Св. Климент Охридски“. Той благодари на преподавателския състав и служителите на университета за отдадеността и неуморната работа и ги призова да продължат с усилията си да поддържат високото обществено доверие и научната подкрепа, която висшето училище има. По време на академичното тържество той отличи и студенти с годишните награди на Алма матер за 24 май.

Предстои днес проф. Вълчев да награди и 25 изявени педагогически специалисти с почетните отличия на МОН „Неофит Рилски“. На ежегодната церемония, организирана от Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, председателят д-р Юлиян Петров ще връчи призовете „Стоян Михайловски“ на учители, класни ръководители, директори и др.

С редица културни инициативи 24 май беше отбелязан и от българските неделни училища в чужбина, в които 39 000 деца и ученици изучават български език, история, география, българска култура и традиции. Традиционно учители, ученици организират рецитали, конкурси, концерти, изложби. В момента зад граница функционират 401 неделни училища, които са средища на българската история и памет.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 От Утре !

    9 2 Отговор
    Пак !

    Бангаранга !

    15:35 24.05.2026

  • 2 Сатана Z

    6 4 Отговор
    Също:
    На 24 май в Русия се чества Денят на славянската писменост и култура (День славянский письменности и культуры). Празникът е официално признат и почита паметта на светите братя Кирил и Методий – създателите на славянската азбука

    Коментиран от #7, #10

    15:47 24.05.2026

  • 3 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Честит празник деца.Не забравяйте ,че
    🇧🇬🇷🇺
    Са два братски народа с един и същи празник,което ги обединява духовно и културно.
    Ние,Българите ,сме разпространили славянската писменост в Европа.

    Коментиран от #11, #13

    15:52 24.05.2026

  • 4 Аз буки веди

    7 0 Отговор
    Преди беше манифестация, сега му викат шествие! 6676

    Коментиран от #6

    15:57 24.05.2026

  • 5 ЗЕЛЕНСКИ ДА ВНИМАВА С БЕЛОТО

    3 3 Отговор
    ТУТУУУУУУУУ !

    16:02 24.05.2026

  • 6 24 май

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Аз буки веди":

    Манифестацията в София започваше още от бул.К.Величков по ул.Найчо Цанов посока центъра.Огромно шествие ,море от радостни хора излезли да отдадат почит на братята Кирил и Методий.В Бургас обикновенно този ден беше повод за първата баня на плажа щото шествието свършваше до централна жп гара на Еди КР място от морската градина

    Коментиран от #45

    16:07 24.05.2026

  • 7 Руска пропаганда

    8 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Азбуката е българска, тъй като е създадена в България по времето на княз Борис и цар Симеон!

    Коментиран от #14

    16:08 24.05.2026

  • 8 Пламен

    10 0 Отговор
    18 май 2026
    Ученик от България спечели най-големия световен конкурс за наука и инженерство .
    Никола Веселинов спечели най-големия световен конкурс за гимназисти в областта на науката и инженерството. Единадесетокласникът от Софийската математическа гимназия (СМГ) взе първото място в Regeneron ISEF.. В надпревата участваха 1000 ученици от 80 държави
    Първото място идва с парична премия в размер на 75 000 долара.

    За това момче няма статии, няма софра в Резиденството , няма шпалир от гвардейци и червен килим.
    Важното е DARA и BANGARANGA.:)

    Коментиран от #15, #17, #46

    16:10 24.05.2026

  • 9 Най после

    6 0 Отговор
    празнуваме българската писменост, създадена от българските школи по поръка на българския цар, на която е преведена Библията на български език.
    Тази азбука днес се ползва от милиони славянски и неславянски хора.

    Коментиран от #12

    16:11 24.05.2026

  • 10 Пламен

    2 6 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Путя каза , че пишем на македоница.

    16:11 24.05.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Нека

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Най после":

    да пребъде делото на Кирилиметоди и брат му !

    16:15 24.05.2026

  • 13 Скрий се

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Руснаците не са ни никакви братя! Стига с тези пропагандни кремълски опорки. Ние сме самостоятелен народ със собствени азбука, език, традиции и култура Нямаме нищо общо с угро-финското племе, което по прищявка на Историята се е появило сред славянските народи и, подобно на кукувиче, снесено в чуждо гнездо, е започнало да измества насилствено автохтонните славянски народи, присвоявайки техния език, култура и религия, но въпреки това запазило в дъното на своята същност варварските си нрави и жестокост!

    Коментиран от #25

    16:15 24.05.2026

  • 14 Буревестников

    5 0 Отговор

    До коментар #7 от "Руска пропаганда":

    Азбуката е българска,ползували са я, и днес я ползват и руснаците.А повечето българи днес ползват латиницата и нейното словесно превъплащение-английския ! Ах защо не съм едни министътър- председател.За един месец Всички надписи на улиците ще са на български ! Отдолу,с по-силен шрифт може и на английски,за чужденците.От тук трябва да се започне,за да се измие 37 годишния тотален упадък !

    16:18 24.05.2026

  • 15 Софийски селянин,Пенсионер

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Опростачването върви с пълна сила,особено сегашното поколение което е функционално неграмотно..
    И то заедно с продажните политици и ромляните ще довършат България.
    След това ще се повтори 1396 година..

    16:19 24.05.2026

  • 16 Яшар

    4 2 Отговор
    Штом министъра на българите започва 24 май с възхвала към чуждото и пошлото и не осъзнава колко гл упаво изглеждаше този ден ....нека аз цгна яшар да започна с този хубав български текст ,химна на 24 май ..често празник !


    Върви, народе възродени,
    към светла бъднина върви,
    с книжовността, таз сила нова,
    съдбините си поднови!

    Върви към мощната просвета!...
    В световните борби върви
    от длъжност неизменно воден —
    и Бог ще те благослови!

    Напред! Науката е слънце,
    което във душите грей!
    Напред! Народността не пада
    там, дето знаньето живей!

    Безвестен беше ти, безславен!...
    О, влез в историята веч,
    духовно покори страните,
    които завладя със меч!..."

    Тъй солунските двама братя
    насърчваха дедите ни...
    О, минало незабравимо,
    о, пресвещени старини!

    България остана вярна
    на достославний тоз завет —
    в тържествованье и в страданье
    извърши подвизи безчет...

    Да, ро̀дината ни години
    пресветли преживя, в беда
    неописуема изпадна,
    но върши дългът си всегда!

    Бе време, писмеността наша
    кога обходи целий мир;
    за всесветовната просвета
    тя бе неизчерпаем вир;

    бе и тъжовно робско време...
    Тогаз балканский храбър син
    навеждаше лице под гнета
    на отоманский властелин...

    Но винаги духът народен
    подпорка търсеше у вас,
    о, мъдреци!... През десет века
    сé жив остана ваший глас!

    О, вий, които цяло племе
    извлякохте из мрътвина,
    народен гений възкресихте —
    заспал в глубока тъмнина;

    подвижници за права вяра,
    сеятели на прав

    16:29 24.05.2026

  • 17 Страхотно

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Браво на момчето!

    16:30 24.05.2026

  • 18 Пламен

    2 4 Отговор
    25 май 2017 г.

    Путин:
    -Славянската писменост е дошла в Русия от "македонската земя".- заяви руският президент Владимир Путин на 24 май по време на среща с македонския си колега Георге Иванов.

    Коментиран от #20

    16:41 24.05.2026

  • 19 ПРЕДИ СЕ ВКЛЮЧВАХМЕ В ШЕСТВИЕТО ВСИЧКИ

    2 0 Отговор
    УЧЕНИЦИ , НО ТОГАВА УЧИЛИЩАТА БЯХА НАД 10 000 , А ДНЕС СА ПОД 2 000 И ПО ТОЧНО НИКОЙ НЕ ЗНАЕ КОЛКО СА ЩОТО Е ГОЛЯМ СРАМ ! СРАМ Е И ДА СЕ ВКЛЮЧАТ 3 000 ДЕЦА , ЗАЩОТО ДЕЦАТА СА МНОГО ПОВЕЧЕ - КЪДЕ СА ДРУГИТЕ ?

    16:48 24.05.2026

  • 20 Читател

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Пламен":

    Правилно е казал защото когато е създадена азбуката всички македонски земи са били България по късно е създадена тази квази държавата по подобие на Украйна например

    Коментиран от #22, #30

    16:50 24.05.2026

  • 21 Читател

    6 2 Отговор
    За мен това е най българския празник.В началото бе словото.

    16:51 24.05.2026

  • 22 Пламен

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Читател":

    Путя не можеше ли просто да каже , че всичките им стари книги са написани на славяно-български ?
    Не ти ли е обидно заради тази негова изцепка ?!

    Коментиран от #24

    16:53 24.05.2026

  • 23 Ники Пътника

    2 0 Отговор
    А защо няма ученици от моето и на Калуша училище да покажат как се извисяват през фонтанелите?

    16:57 24.05.2026

  • 24 Читател

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Пламен":

    Не Пламен не ми е обидно защото и Путин а той е образован човек и много други знаят че говорят на нашият език,а за това че съвременната цивилизация е тръгнала от нашите земи не може да се отрече въпреки напъните на едни поклонници на падналия

    Коментиран от #26

    17:01 24.05.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 един

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Читател":

    Руският и македонският езици са диалекти на българския

    Коментиран от #28

    17:09 24.05.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Читател

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "един":

    Абсолютно съм съгласен с теб и не само украински и руски и македонски а и молдовски беларуски още много други.Правилно казано диалекти

    17:17 24.05.2026

  • 29 цигането Симо

    2 0 Отговор
    Браво ученицииииии.Който не учи ше стане ФАТМАК

    17:24 24.05.2026

  • 30 Български фатмак

    2 0 Отговор

    До коментар #20 от "Читател":

    България по времето на цар Александар Велики се казвала "Северна Македония"
    Атина и Спарта-Южна Македония.

    17:33 24.05.2026

  • 31 Политкоректен

    1 0 Отговор
    Браво!

    17:34 24.05.2026

  • 32 СТРАНЕН ПРАЗНИК!!!

    2 0 Отговор
    На днешния ден честваме (вкл и аз) един странен празник…празник на кирилицата и братята - светии Кирил и Методи, които обаче са създали съвсем различна азбука - глаголицата!!!

    17:34 24.05.2026

  • 33 Парадокс БГ

    3 1 Отговор
    И стига с тоя култ към “светите братя”. Нито Кирил, нито Методий имат вина, че през 2026 г. масово хората четат само коментари във Facebook и заглавия в TikTok.
    Най-голямата ирония е, че народ, който се кълне в буквите, мрази интелигентните, подиграва се на учените и боготвори посредствеността.
    24 май не е празник на просветата. Това е ежегоден cosplay на държава, която отдавна е абдикирала от знанието.

    17:39 24.05.2026

  • 34 Клета невежа копейка 🤪

    3 3 Отговор
    Копейките винаги се тревожат, когато нямат гадже на 14 февруари, но въобще не им пука, че са неграмотни на 24 май!
    Честит празник!

    Коментиран от #51

    17:39 24.05.2026

  • 35 Честно? Целият този патос е смешен.

    4 1 Отговор
    На 24 май всички внезапно стават защитници на знанието. Политици, които не са отваряли книга от години, обясняват колко свещени били буквите. Журналисти рецитират клишета. Институции, които цяла година убиват културата, днес се правят на нейни пазители.

    17:42 24.05.2026

  • 36 Възмутен

    3 1 Отговор
    Не ме интересува митологията около “светите братя”, нито националното самохипнотизиране колко били велики буквите. Една азбука не прави народ умен. И България е живото доказателство за това.

    17:43 24.05.2026

  • 37 Песимист

    3 2 Отговор
    Истината е проста — живеем в държава, в която простотията носи влияние, агресията носи популярност, а мислещите хора или мълчат, или заминават.
    И после веднъж годишно се правим на “народ на просветата”. Не, благодаря.

    17:43 24.05.2026

  • 38 Истината

    4 1 Отговор
    Каква просвета, каква култура? Погледнете парламента.
    Хора, които едва свързват две смислени изречения, днес говорят за духовност и знание. Посредствеността стана норма, простащината — стил, а арогантността — политическа квалификация.
    После същите тези ни обясняват колко важни били буквите и образованието. Ако наистина ги уважаваха, нямаше най-шумните, най-неподготвените и най-безочливите да управляват.
    24 май отдавна не е празник на културата. Това е денят, в който най-неграмотните рецитират най-патриотичните речи.

    17:45 24.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Само факти

    2 1 Отговор
    Днеc много фенове на Роccия ще обяcняват как величието на киpилицата cе pажда в тази дъpжава, но това cа болни бълнyвания на хоpа без елементаpна гpамотноcт.
    Киpилицата и cвъpзаната c нея литеpатypа пpоизхожда от Бългаpия и чpез Бългаpия доcтига до наpодите в Източна Евpопа. Пpез втоpата половина на Х век бългаpcки дyховници занаcят чаcт от кyлтypното ни наcледcтво в Киевcка Рyc, където започват да pазпpоcтpаняват хpиcтиянcтвото и да yчаcт меcтните на четмо и пиcмо. Рycнаците наpичат този етап "пъpво южноcлавянcко влияние", понеже ги боли да пpизнаят, че кyлтypата и езикът им cа им даpом от бългаpите.
    В началото на ΧV век, докато Моcковcкото княжеcтво cе боpи да обединява pycките земи, втоpа голяма вълна бългаpcки дyховници заминават на cевеpоизток и донаcят доcтиженията на Тъpновcката книжовна школа, cпаcявайки ги от оcманcкото нашеcтвие. Рycката иcтоpия наpича това "втоpо южноcлавянcко влияние", защото не може да пpиеме, че Св. Кипpиян - де факто cъздателя на cъвpеменната pycка и yкpаинcка цъpква, е бългаpин и че отново бългаpите, за втоpи път, обновяват pycката кyлтypа и език, cлед като поcледните cа били пометени от татаpите.
    Рycия дължи на Бългаpия cвоята кyлтypа, език и пpоcвета. Да, те cа ги cъхpанили и pазвили, но коpенът на вcичко започва в Пpеcлав. Вcичко дpyго cа бpътвежи на иcтоpичеcки негpамотни люде, които cе cpамят да cе наpекат бългаpи.

    17:48 24.05.2026

  • 41 Ирония

    3 1 Отговор
    „Празник на просветата“? В държава, в която парламентът прилича на чалготека?

    Коментиран от #50

    17:48 24.05.2026

  • 42 Тинтири-минтири

    2 1 Отговор
    Така че хайде да спрем с театъра за “народ на просветата”. Ако беше така, нямаше най-неграмотните да задават тона на цялата държава.

    17:49 24.05.2026

  • 43 Боли

    2 1 Отговор
    Държава, в която неграмотния Бойко Борисов е бил 15 години премиер, говори за изключително ниското ниво на просветеността на този нарад за съжаление, казвам го с болка!

    Коментиран от #48, #49

    17:51 24.05.2026

  • 44 Странен празник

    4 1 Отговор
    Уж сме дали писменост на маса народи, но никой не ни го признава и всички ни мразят. Нещо повече, самите ние пишем на маймуница и се мразим. Подкарали 3000 дечица да измият срама на безродниците които докараха образователната система до историческо дъно.

    17:51 24.05.2026

  • 45 Гошо

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "24 май":

    по Стамболийски, не по Найчо Цанов

    17:54 24.05.2026

  • 46 Провокациите ви са некадърни!

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Пламен":

    Инженерните науки какво общо имат с шоуто, че очакваше да го посрещнат на сцена?

    17:55 24.05.2026

  • 47 Пламен

    1 1 Отговор
    БулгарРанга трябва стане национален химн .
    А и DARA ,(според поста на Рундьо) ми намеква , че в скоро време трябва да приемем латиницата.

    17:56 24.05.2026

  • 48 Преклонена главица, сабя не я сече

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Боли":

    Борисов беше 15 години премиер, защото просветените ви господари го подкрепяха, а вие мълчахте!

    17:56 24.05.2026

  • 49 Да бе

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Боли":

    Щото шапкарите и Рундю, Кики, Ники, Кокорчо и другите с фалшивите дипломи и хабилитации са много грамотни. Ниска топка си човече.

    17:59 24.05.2026

  • 50 Знайте къде се намирате!

    2 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ирония":

    Простотията от ефира, която влезе и в парламента, също е част от хибридната война!

    17:59 24.05.2026

  • 51 тиририрам

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Клета невежа копейка 🤪":

    Ти пък като имаш 10, и все мъжки, да не си цъфнал и вързал?

    18:02 24.05.2026

