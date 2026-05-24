Новини
България »
Прокурор Георги Иванов: Първоначално никой не вярваше, че Васил Михайлов някога ще бъде осъден

Прокурор Георги Иванов: Първоначално никой не вярваше, че Васил Михайлов някога ще бъде осъден

24 Май, 2026 19:48 1 327 21

  • прокурор-
  • георги иванов-
  • васил михайлов-
  • прокурорски син

По това дело пострадалите са 11 души, които в продължение на години са били жертви на действията на Васил Михайлов

Прокурор Георги Иванов: Първоначално никой не вярваше, че Васил Михайлов някога ще бъде осъден - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Той пръв започна да разследва прокурорския син Васил Михайлов. Какво се случи с делата и каква трябва да е максималната присъда? Ексклузивно пред Стоян Нешев говори прокурорът от Софийската районна прокуратура Георги Иванов.

"Сагата с Васил Михайлов започна, след като в обществото станаха публично известни видеозаписи, на които се виждаха насилствени действия и побои над различни граждани на територията на град Перник. Към онзи момент прокурорите в Перник си направиха самоотвод, поради познанства с неговия баща, който е бивш заместник окръжен прокурор на Перник. С постановление на главния прокурор разследването беше възложено на Софийската районна прокуратура, а на случаен принцип първото разследване се падна на мен". Това разказа прокурор Иванов.

„Самият факт, че първоначално никой не вярваше, че той някога ще бъде осъден за каквото и да е било деяние, смятам, че показва, че когато има екипна работа и се полагат необходимите усилия, всяко наказателно производство може да бъде приключено“, подчерта магистратът.

По думите му по първоначалното досъдебно производство Михайлов бил привлечен като обвиняем за осем престъпления. Бил изготвен обвинителен акт и делото било внесено в съда. "През 2025 г. по това дело му беше наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 4 години. Присъдата към момента не е влязла в сила. Аз съм я протестирал. В пледоарията си поисках наказание от 11 години и 11 месеца лишаване от свобода", обясни магистратът.

По това дело пострадалите са 11 души, които в продължение на години са били жертви на действията на Васил Михайлов. Прокурорът заяви, че по негово впечатление хората първоначално не са желаели да подават сигнали. "По-късно те бяха насърчени да го направят от съпругата на футболния треньор Румен Андонов. След това много хора започнаха да подават сигнали. Първоначално бяха повдигнати обвинения за три деяния, но в хода на разследването се установиха още, и в крайна сметка обвинителният акт обхвана осем престъпления", подчерта Иванов.

В момента Михайлов е в затвора по дела на прокурора от СРП. "Междувременно, в хода на наказателните производства, аз отново бях определен като наблюдаващ прокурор по още две дела срещу него. По едното му беше наложено наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода с 4 години изпитателен срок, като този съдебен акт е влязъл в сила. По другото дело, за закани спрямо бившата му приятелка, първоначално беше постановена присъда от 1 година лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Аз протестирах тази присъда. Градският съд уважи протеста ми и наложи общо най-тежко наказание - 1 година и 8 месеца лишаване от свобода", разказа прокурорът.

Михайлов обаче успял да избяга преди присъдата да влезе в сила. "Аз настоявах за задържане под стража, но поради това, че първоначално беше неосъждан и наказателните производства се развиваха във времето, мярката му за неотклонение постепенно беше изменяна", подчерта Иванов.

Според него към момента не може да се каже колко ще лежи в затвора Михайлов. Фактически изтърпяното наказание зависи и от това дали той ще полага труд по време на изтърпяване на наказанието.

На въпрос имало ли е усещане, че пострадалите са започнали да съдействат повече с времето прокурора отговори: "Да. В един момент свидетелите започнаха да вярват, че ще бъдат взети мерки, и започнаха да съдействат активно на разследващите органи. За това те трябва да бъдат поздравени".

По думите на прокурор Иванов разследванията са приключили в разумни и обективно възможни срокове. В хода на процеса Михайлов сменял защитници, което до известна степен също е довело до забавяне.

Магистратът коментира и въпроса дали има доказателства за покровителство на Михайлов от страна на прокуратурата. "Аз не съм виждал такива доказателства. Ако бях, щях да подам сигнал към компетентните органи. Въпросът дали е имало покровителство и от кого е, е за разследващите органи", категоричен е той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 какво е 1г и 8м

    19 0 Отговор
    за такъв уруд ????? като го пуснете дано го очистят най на края

    19:51 24.05.2026

  • 2 селяк

    14 0 Отговор
    еми герберите се пазат един друг ама ся властта се смени и колко бързо го хванаха келето

    19:53 24.05.2026

  • 3 Боко праните гащи

    18 2 Отговор
    11 пострадали и 8 престъпления. Ше лежи около година. Е... съм ви с 200

    19:57 24.05.2026

  • 4 Сталин

    14 1 Отговор
    Цървулите са мишоци и мушмороци,тоя боклук ако беше някъде в Берлин Брюксел или Лондон до края на деня щеше да му бъде отрязана главата и да се търкаля в канавката

    20:00 24.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    21 1 Отговор
    Докато не започнат екзекуции на корумпирани съдии прокурори и полицаи нищо няма да се промени в кочината

    Коментиран от #17

    20:05 24.05.2026

  • 7 Винкели-минкели

    8 3 Отговор
    Всички "мъже" в Перник станаха за смях. Някакво си ев..ухче ги претрепваше с месеци. Сега същото това пси..атско ци..ане наложи и спецакции с които да го издирват.
    Няма мъже повече в тази страна, последните измряха отдавна...

    20:06 24.05.2026

  • 8 Казанлъшкия

    13 0 Отговор
    След 11 години ще излезе още по-голям изрод тоя и ще е към 30- годишен. 50 години ще е добра присъда и да бачка и да плаща обезщетение на малтретираните от него заа нанесени вреди. Да бъде смазан всячески !

    20:12 24.05.2026

  • 9 Овче търпение

    13 1 Отговор
    В ютюб има един клип: горска полянка, от едно дърво се стрелва сокол и напада зайче. Зайчето започва да пищи... Идва една сърничка и започва да рита с крака грабливата птица, зайчето се измъква. Бамби продължава да рита и стъпче сокола, да рита и стъпче, да рита и стъпче...
    В един момент друга сърна идва и вижда какво става. Сякаш й казва: "Братле, соколът вече е мъртъв!". Първата сърна поглежда втората и сякаш й казва: "Злото никога не е достатъчно мъртво!"...
    И така, сигурно 15 минути....
    Защото и Бамби си има граница на търпението.
    Българският народ - няма...
    Затова сме е на тоя хал...

    Коментиран от #10

    20:15 24.05.2026

  • 10 Дзак

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Овче търпение":

    Знаем кой е сокола, кой зайчето и кой сърничката.

    20:25 24.05.2026

  • 11 прах

    4 1 Отговор
    Ох и ти си към системата
    Вързани сте като свински черва

    20:28 24.05.2026

  • 12 ОК-осъден!

    5 0 Отговор
    Но да видим сега,колко РЕАЛНО ще лежи в затвора...?!
    Пак ще измислят някоя точка и запетайка,в някой член и алинея и ...айдеее...,прокурорското синче,току-виж,пак на свобода да раздава правосъдие,с юмруци...

    20:44 24.05.2026

  • 13 ПРОКУРОР ИВАНОВ

    2 0 Отговор
    КАТО ЧЕНГЕ С МНОГО ДЪЛЪГ ОПИТ ТИ ЗАЯВЯВАМ ТОВА ЖИВОТНО С ЗАТВОР ПОПРАВЯНЕ НЯМА ДА ИМА ЕДИНСТВЕНАТА РЕЦЕПТА Е 7/62/25 ДОКАЗАН ПО СТАЛИНОВО ВРЕМИ

    20:52 24.05.2026

  • 14 Изборът

    3 0 Отговор
    Това е доказан случай на псих0патия. Няма да се оправи, няма да спре, ще си намира само още нови и нови жертви. Псих0патите никога не тормозят само една жертва. Животът на жертвите е безкраен психотрилър.
    Как свършва всяка история с псих0пат?
    Един ден трябва да решите: или вие, или той...

    Коментиран от #21

    20:59 24.05.2026

  • 15 Знаещ

    2 0 Отговор
    Обърнете внимание на думите на прокурорът . Престъпникът е осъден вече по две различни дела и има влезли в сила две присъди . Едната е година и осем месеца . Втората е година и три месеца . И вместо да лежи общо три години и един месец , са ги комулирали в една и ще лежи само по голямата от 1 година и 8 месеца ! Това е поощрение на престъпността . И промяната му зависи от депутатите приемащи и променящи закони . Крайно време е присъдите да започнат да се сумират както го правят в Турция, Испания, САЩ... Или в България има демокрация , а в САЩ няма демокрация???

    21:20 24.05.2026

  • 16 Моряка

    0 0 Отговор
    На първо време бледоликите ще свършат работа и без 7/62/25.Така или иначе ще му спукат з.....ника.Но не вярвам да го опитомят с циганска обич.Дънгалака е психиатричен случай.По скоро татко му ще го изкара от пандиза.Което ще бъде фатално за психарчето.

    21:22 24.05.2026

  • 17 Помни

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сталин":

    Полицаите , прокурорите и съдиите работят по законите сътворени от депутатите в Народното Събрание. Питайте ги бившите и сегашните депутати , какво им пречи да приемат закон премахват комулирането на присъди и да задължи съдилищата да ги сумират ? Какво им пречи да приемат закон за третата криминална присъда задължаващ съдиите тя да е минимум 25 години независимо от размера на престъплението. В над две трети от щатите в САЩ такива закони действат и дори убийствата там са намалели с 50 процента !

    21:30 24.05.2026

  • 18 Женята

    1 0 Отговор
    Защо ли много хора в България също не вярват, че Баце, Буда, Бабата Б. Борисов ще бъде съден и осъден някога?

    Коментиран от #20

    21:31 24.05.2026

  • 19 гмуржеР

    0 0 Отговор
    Какво очаквате , при положение , че 10-15-20 години България беше управлявана от човек с мутро-охранителния контингент . Човек , който бе модел за подражание , възхищение , дори се градеше КУЛТ към простащината му. А що се отнася до речника , държанието и поведението му.....леле мале !

    21:45 24.05.2026

  • 20 Слоностозъбест Абракадабър

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Женята":

    Защото на всички възлови позиции в България - съд , прокуратура , полиция , са закотвени негови послушници и слуги ! На него и на Шиши !

    21:48 24.05.2026

  • 21 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Изборът":

    Ако този бияч наричаш ПСИХОпат , как ли ще определиш хората с тулупесто-магнитни прякори ?

    21:50 24.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове