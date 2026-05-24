Прокурор Георги Иванов: Първоначално никой не вярваше, че Васил Михайлов някога ще бъде осъден

Той пръв започна да разследва прокурорския син Васил Михайлов. Какво се случи с делата и каква трябва да е максималната присъда? Ексклузивно пред Стоян Нешев говори прокурорът от Софийската районна прокуратура Георги Иванов.
"Сагата с Васил Михайлов започна, след като в обществото станаха публично известни видеозаписи, на които се виждаха насилствени действия и побои над различни граждани на територията на град Перник. Към онзи момент прокурорите в Перник си направиха самоотвод, поради познанства с неговия баща, който е бивш заместник окръжен прокурор на Перник. С постановление на главния прокурор разследването беше възложено на Софийската районна прокуратура, а на случаен принцип първото разследване се падна на мен". Това разказа прокурор Иванов.
„Самият факт, че първоначално никой не вярваше, че той някога ще бъде осъден за каквото и да е било деяние, смятам, че показва, че когато има екипна работа и се полагат необходимите усилия, всяко наказателно производство може да бъде приключено“, подчерта магистратът.
По думите му по първоначалното досъдебно производство Михайлов бил привлечен като обвиняем за осем престъпления. Бил изготвен обвинителен акт и делото било внесено в съда. "През 2025 г. по това дело му беше наложено наказание „лишаване от свобода“ в размер на 4 години. Присъдата към момента не е влязла в сила. Аз съм я протестирал. В пледоарията си поисках наказание от 11 години и 11 месеца лишаване от свобода", обясни магистратът.
По това дело пострадалите са 11 души, които в продължение на години са били жертви на действията на Васил Михайлов. Прокурорът заяви, че по негово впечатление хората първоначално не са желаели да подават сигнали. "По-късно те бяха насърчени да го направят от съпругата на футболния треньор Румен Андонов. След това много хора започнаха да подават сигнали. Първоначално бяха повдигнати обвинения за три деяния, но в хода на разследването се установиха още, и в крайна сметка обвинителният акт обхвана осем престъпления", подчерта Иванов.
В момента Михайлов е в затвора по дела на прокурора от СРП. "Междувременно, в хода на наказателните производства, аз отново бях определен като наблюдаващ прокурор по още две дела срещу него. По едното му беше наложено наказание от 1 година и 8 месеца лишаване от свобода с 4 години изпитателен срок, като този съдебен акт е влязъл в сила. По другото дело, за закани спрямо бившата му приятелка, първоначално беше постановена присъда от 1 година лишаване от свобода с 3 години изпитателен срок. Аз протестирах тази присъда. Градският съд уважи протеста ми и наложи общо най-тежко наказание - 1 година и 8 месеца лишаване от свобода", разказа прокурорът.
Михайлов обаче успял да избяга преди присъдата да влезе в сила. "Аз настоявах за задържане под стража, но поради това, че първоначално беше неосъждан и наказателните производства се развиваха във времето, мярката му за неотклонение постепенно беше изменяна", подчерта Иванов.
Според него към момента не може да се каже колко ще лежи в затвора Михайлов. Фактически изтърпяното наказание зависи и от това дали той ще полага труд по време на изтърпяване на наказанието.
На въпрос имало ли е усещане, че пострадалите са започнали да съдействат повече с времето прокурора отговори: "Да. В един момент свидетелите започнаха да вярват, че ще бъдат взети мерки, и започнаха да съдействат активно на разследващите органи. За това те трябва да бъдат поздравени".
По думите на прокурор Иванов разследванията са приключили в разумни и обективно възможни срокове. В хода на процеса Михайлов сменял защитници, което до известна степен също е довело до забавяне.
Магистратът коментира и въпроса дали има доказателства за покровителство на Михайлов от страна на прокуратурата. "Аз не съм виждал такива доказателства. Ако бях, щях да подам сигнал към компетентните органи. Въпросът дали е имало покровителство и от кого е, е за разследващите органи", категоричен е той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
19:51 24.05.2026
19:53 24.05.2026
19:57 24.05.2026
20:00 24.05.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Винкели-минкели
Няма мъже повече в тази страна, последните измряха отдавна...
20:06 24.05.2026
9 Овче търпение
В един момент друга сърна идва и вижда какво става. Сякаш й казва: "Братле, соколът вече е мъртъв!". Първата сърна поглежда втората и сякаш й казва: "Злото никога не е достатъчно мъртво!"...
И така, сигурно 15 минути....
Защото и Бамби си има граница на търпението.
Българският народ - няма...
Затова сме е на тоя хал...
Коментиран от #10
20:15 24.05.2026
10 Дзак
До коментар #9 от "Овче търпение":Знаем кой е сокола, кой зайчето и кой сърничката.
20:25 24.05.2026
11 прах
Вързани сте като свински черва
20:28 24.05.2026
12 ОК-осъден!
Пак ще измислят някоя точка и запетайка,в някой член и алинея и ...айдеее...,прокурорското синче,току-виж,пак на свобода да раздава правосъдие,с юмруци...
20:44 24.05.2026
14 Изборът
Как свършва всяка история с псих0пат?
Един ден трябва да решите: или вие, или той...
Коментиран от #21
20:59 24.05.2026
17 Помни
До коментар #6 от "Сталин":Полицаите , прокурорите и съдиите работят по законите сътворени от депутатите в Народното Събрание. Питайте ги бившите и сегашните депутати , какво им пречи да приемат закон премахват комулирането на присъди и да задължи съдилищата да ги сумират ? Какво им пречи да приемат закон за третата криминална присъда задължаващ съдиите тя да е минимум 25 години независимо от размера на престъплението. В над две трети от щатите в САЩ такива закони действат и дори убийствата там са намалели с 50 процента !
21:30 24.05.2026
20 Слоностозъбест Абракадабър
До коментар #18 от "Женята":Защото на всички възлови позиции в България - съд , прокуратура , полиция , са закотвени негови послушници и слуги ! На него и на Шиши !
21:48 24.05.2026
21 ЗЕЛЕН чук или ЗЕЛЕНЧУК
До коментар #14 от "Изборът":Ако този бияч наричаш ПСИХОпат , как ли ще определиш хората с тулупесто-магнитни прякори ?
21:50 24.05.2026