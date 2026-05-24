Порой и градушка удариха центъра на София СНИМКИ И ВИДЕО

Пороен дъжд, придружен от градушка, се изля над централните части на София. Валежите са изключително интензивни и продължиха повече от половин час, уточни бТВ.

Засега няма данни за сериозни щети или пострадали.

Днес ситуацията в страната след наводненията постепенно се нормализира. Във Великотърновско нивото на река Янтра е спаднало. Ситуацията в Априлци и Севлиево също се нормализира.

Последното денонощие е било натоварено за пожарникарите. Имало е над 200 произшествия като сигналите, които са свързани с метеорологичните условия, са били 153.

Най-трудна е била ситуацията на територията на Габровска, Търновска и Ловешка област. Най-много са сигналите на територията на област Габрово – 61.