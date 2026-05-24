Порой и градушка удариха центъра на София СНИМКИ И ВИДЕО

24 Май, 2026 20:31 2 507 22

Снимка: Факти
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пороен дъжд, придружен от градушка, се изля над централните части на София. Валежите са изключително интензивни и продължиха повече от половин час, уточни бТВ.

Засега няма данни за сериозни щети или пострадали.

Днес ситуацията в страната след наводненията постепенно се нормализира. Във Великотърновско нивото на река Янтра е спаднало. Ситуацията в Априлци и Севлиево също се нормализира.

Последното денонощие е било натоварено за пожарникарите. Имало е над 200 произшествия като сигналите, които са свързани с метеорологичните условия, са били 153.

Най-трудна е била ситуацията на територията на Габровска, Търновска и Ловешка област. Най-много са сигналите на територията на област Габрово – 61.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    13 9 Отговор
    не съм от там

    20:32 24.05.2026

  • 2 Ами да, те

    9 2 Отговор
    така правят градушките и пороите - прочистват...

    20:33 24.05.2026

  • 3 Христанов

    10 5 Отговор
    Аз раздадох бонусите за борба с градушките, но да знаете, че Радев е виновен!

    20:39 24.05.2026

  • 4 така така

    11 5 Отговор
    застигна и софийското сиган

    20:39 24.05.2026

  • 5 Одавна !

    9 1 Отговор
    Не беше им се случвало !

    Но Поне !

    Улиците им !

    С Чисти !

    И Измити !

    20:44 24.05.2026

  • 6 така е

    11 5 Отговор
    Малко им е! Още трябва! Там е събрана най-голямата смрад, която трябва да се разчисти!!!!!!!

    20:47 24.05.2026

  • 7 ?????

    8 1 Отговор
    Абе около София няма ли ПБГ(полигони за борба с градушките)?
    Всъщност нормално е умнокрасивата София да се е отказала от наследството на комунизма като ПБГ.

    Коментиран от #8, #12

    20:57 24.05.2026

  • 8 Тефтерис

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Всичко си имаме, но отчуждиха земята за да построят блокове за вас.

    21:03 24.05.2026

  • 9 Помак

    3 2 Отговор
    Това е да се сештат софияните от къде са ...те утре ще се прибират от село се и от Гърция ..където е евтино кат не село

    21:04 24.05.2026

  • 10 Гробар

    4 1 Отговор
    Дано е потрошило ес класите и джиповете на мутретата с еднакви цифри в номерата.

    21:09 24.05.2026

  • 11 така е

    6 0 Отговор
    Покажете ми една софийска улица с правилно направени отводнителни канали? Такава няма! Липса на шахти. Липса на наклони. Грешни наклони. Неправилно място на шахтите. Обратни наклони. Факти.

    21:13 24.05.2026

  • 12 хе хе

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "?????":

    Над градовете не се стреля срещу градушки. Особено в райони в които летят самолети. Четете ги тези книжки бре!

    Коментиран от #13

    21:15 24.05.2026

  • 13 ?????

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "хе хе":

    Уф.
    Когато стрелят срещу градушки самолетите не летят щото са предупредили авиодиспечерите.
    А самолетите обикновено изчакват градоносния фронт и след тва излитата и кацат.
    Ти кви книжки си чел бре?

    Коментиран от #14

    21:20 24.05.2026

  • 14 хе хе

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "?????":

    В коя книжка пише, че се стреля против градушки над населени места?

    Коментиран от #17

    21:23 24.05.2026

  • 15 фАНТОМасс

    0 2 Отговор
    тОва всъщност не е ли една много добра новина ? Поне ще отмие част от софийската измет !

    21:28 24.05.2026

  • 16 Лама Мирчев

    7 1 Отговор
    Как нямаше някой протест на жълтопаветния планктон в това време там, че да ги издави и да има малко шанс за България без тях.

    21:30 24.05.2026

  • 17 ?????

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "хе хе":

    Как да кажа по-меко?
    Стреля се около населените места за да не дойде градоносния фронт до охраняваните територии.
    Как да ти кажа?
    Баща ми Бог да го прости има немалко участие в създаването на тая система в началото на 70-те години.
    Та аз имам кво да чета и да си спомням.
    Всъщност не е важно.
    Сега е важно т@панарите да напишат нещо някъде си.
    Все ми е тая.
    Оправяйте се.

    Коментиран от #18, #20

    21:33 24.05.2026

  • 18 хе хе

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "?????":

    нищо не казваш за книжката

    21:34 24.05.2026

  • 19 ужас

    1 2 Отговор
    Вече втори ден Борисов и министрите му се крият в миша дупка. Защо не са при бедстващите хора!

    Коментиран от #22

    21:37 24.05.2026

  • 20 ?????

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "?????":

    Ква книжка кви пет лева?
    "Стреля се около населените места за да не дойде градоносния фронт до охраняваните територии."
    Ако тва не ти е ясно не разбирам кво можеш да разбереш?
    Честно казано разбирам че ти си аналфабет и т@панар.
    Погугли да разбереш кво е аналфабет.

    21:45 24.05.2026

  • 21 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор
    ЗА СВЕДЕНИЕ
    НА„ НАСЕЛЕНИЕТО”
    ОТ ОКРЪЗИТЕ С БОРДЮРИ
    БОЯДИСАНИ КАТО ЖП ПЕРОНИ
    ТОВА НА КАРТИНИ ЕДНО И ДВЕ
    Е МЕЧТАТА НА ВСЕКИ ВИЛИДЖ ПИПЪЛ
    ДА ПООСЕТИ ЕДИН ДЕН....
    КУЛТОВОТО КРЪСТОВИЩЕ....„ПОПА”☝

    21:46 24.05.2026

  • 22 Ку-ку

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "ужас":

    Борисов си седи вкъщи с внуците, а там трябва да отиде новият "спасител" Румен - Боташа....или той се приготвя да ви изтреля в нова орбита... 🚀🚀🚀🤣🤣🤣

    21:56 24.05.2026

