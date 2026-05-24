Издирват 55-годишен мъж след потопа в Севлиево

24 Май, 2026 06:12, обновена 24 Май, 2026 05:19 1 132 2

Мъжът е бил забелязан за последно вчера в местността Чакала, малко след 10:00 часа

Снимка: БНТ
БНТ Българска национална телевизия

В Севлиево се издирва мъж на 55 години, съобщиха от полицията. Мъжът е бил забелязан за последно вчера в местността Чакала, малко след 10:00 часа.

По случая се извършват оперативно-издирвателни мероприятия и процесуално-следствени действия, като в издирването са включени и доброволци.

От полицията уточняват, че издирвателните действия се провеждат при усложнена метеорологична обстановка и затруднени условия в района вследствие на обилните валежи.

В района на Чакала главният път Габрово - Севлиево беше затворен, заради излизане от коритото на река Видима.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Камикадзе

    2 3 Отговор
    Удавил се е.

    05:40 24.05.2026

  • 2 Гробар

    1 4 Отговор
    Плешо да излезе и да каже дали Бойко и Шиши са му разрешили да вземе мерки срещу незаконната сеч.

    07:22 24.05.2026

