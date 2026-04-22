Васил Терзиев: Очаквам държавата да бъде партньор на София

„Моята задача е да защитавам интересите на всички софиянци – независимо от политическия им избор. И очаквам същото от държавата - отношение, водено не от партийни сметки и реваншизъм, а от отговорност към бъдещето ни“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

“Изборите минаха. Изненада нямаше по отношение на победителя, но имаше по отношение на разликата. България показа, че иска да сложи край на модела, в който правилата важат само за някои и има „по-равни от равните“. Тази битка обаче не свършва с изборите - тя започва оттам. Има предпоставки за стабилно управление, но предстои да видим дали ще има и истинска воля за дълбоки реформи,“ заяви Терзиев.

Той подчерта, че позицията му остава непроменена, независимо от това кой управлява на национално ниво.

Кметът очерта ключовите теми, по които София очаква активна и последователна работа от страна на държавата:

подобряване на достъпността до Витоша;

напредък по изграждането на околовръстния път;

ускоряване на проекта за Националната детска болница;

осигуряване на достатъчно финансиране за детски градини и училища;

устойчив модел за финансиране на градския транспорт;

навременно разплащане по инфраструктурни проекти;

реално съдействие от държавните институции в борбата с незаконните сметища;

въвеждане на работеща депозитна система и подобряване на управлението на отпадъците;

приемане на необходимите законови промени в устройственото планиране;

дигитализация на строителните процеси и въвеждане на електронно разрешително за строеж.

„И най-важното - да спре практиката софиянци да бъдат наказвани заради политически различия. Когато няма правила, а решенията се взимат по симпатии, спрените проекти и забавените плащания не са проблем на кмета – те са проблем за целия град“, подчерта Терзиев.

Той припомни, че София е най-голямата община и основен двигател на икономиката на страната.

„Подкрепата за София не е услуга по милост. Тя е нормална и необходима държавна политика“, заяви още кметът.

В заключение Терзиев подчерта, че Столична община ще продължи да работи с всяко правителство, което е готово на партньорство.

„Нашият подход остава непроменен. Институционално и държавнически ще си сътрудничим с всяко управление, което е готово да работи в интерес на страната. Надеждата ни, моята и на софиянци, винаги е била държавата и общината да действат като партньори, а не като противници”, каза той.