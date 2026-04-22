Васил Терзиев: Очаквам държавата да бъде партньор на София

22 Април, 2026 13:10 843 35

Битката да няма „по-равни от равните“ тепърва започва, но България показа, че иска да сложи край на досегашния модел

Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Моята задача е да защитавам интересите на всички софиянци – независимо от политическия им избор. И очаквам същото от държавата - отношение, водено не от партийни сметки и реваншизъм, а от отговорност към бъдещето ни“, коментира кметът на София Васил Терзиев.

“Изборите минаха. Изненада нямаше по отношение на победителя, но имаше по отношение на разликата. България показа, че иска да сложи край на модела, в който правилата важат само за някои и има „по-равни от равните“. Тази битка обаче не свършва с изборите - тя започва оттам. Има предпоставки за стабилно управление, но предстои да видим дали ще има и истинска воля за дълбоки реформи,“ заяви Терзиев.

Той подчерта, че позицията му остава непроменена, независимо от това кой управлява на национално ниво.

Кметът очерта ключовите теми, по които София очаква активна и последователна работа от страна на държавата:

подобряване на достъпността до Витоша;

напредък по изграждането на околовръстния път;

ускоряване на проекта за Националната детска болница;

осигуряване на достатъчно финансиране за детски градини и училища;

устойчив модел за финансиране на градския транспорт;

навременно разплащане по инфраструктурни проекти;

реално съдействие от държавните институции в борбата с незаконните сметища;

въвеждане на работеща депозитна система и подобряване на управлението на отпадъците;

приемане на необходимите законови промени в устройственото планиране;

дигитализация на строителните процеси и въвеждане на електронно разрешително за строеж.

„И най-важното - да спре практиката софиянци да бъдат наказвани заради политически различия. Когато няма правила, а решенията се взимат по симпатии, спрените проекти и забавените плащания не са проблем на кмета – те са проблем за целия град“, подчерта Терзиев.

Той припомни, че София е най-голямата община и основен двигател на икономиката на страната.

„Подкрепата за София не е услуга по милост. Тя е нормална и необходима държавна политика“, заяви още кметът.

В заключение Терзиев подчерта, че Столична община ще продължи да работи с всяко правителство, което е готово на партньорство.

„Нашият подход остава непроменен. Институционално и държавнически ще си сътрудничим с всяко управление, което е готово да работи в интерес на страната. Надеждата ни, моята и на софиянци, винаги е била държавата и общината да действат като партньори, а не като противници”, каза той.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мурка

    24 4 Отговор
    СЛЕД ПЕТРОХАНСКИТЕ ДАРЕНИЯ-ДЪРЖАВАТА ЛИ ДА ДАРЯВА

    13:12 22.04.2026

  • 2 зелен петел

    24 4 Отговор
    ОчакваШ държавата да ТИ бъде партньор на ТЕБЕ,А НЕ НА София.

    13:12 22.04.2026

  • 3 Кирил

    6 7 Отговор
    Терзиев е доволен, че комунистите взимат управлението отново.

    Коментиран от #11, #30

    13:12 22.04.2026

  • 4 да питам

    9 1 Отговор
    Ше се отделяте ли бе ?!🤔

    13:12 22.04.2026

  • 5 мишок

    12 5 Отговор
    парици искаш ти ама няма за чекмеджета

    13:12 22.04.2026

  • 6 Моето мнение

    14 1 Отговор
    Аз очаквам улиците в София да придобият поне малко европейски вид, а иначе като в Кабул дупка До дупка.

    13:13 22.04.2026

  • 7 Трол

    9 3 Отговор
    София е държава в държавата, а от това по-партньорнско не знам да има.

    13:13 22.04.2026

  • 8 Софянка

    18 2 Отговор
    Терзиев кво става с ЦГМ и боклука🤣🤣

    13:15 22.04.2026

  • 9 Хипотетично

    11 2 Отговор
    💲Кметът очерта ключовите теми,💲
    За изтекъл половин мандат няма нито една нова ключова тема, но поне продължава започнатото метро от Фандъкова. Това лято няма да ходи за прохлада в петроханската хижа.

    13:16 22.04.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 проличава си

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    Как да не е щастлив и доволен кмет, като сам е наследник на най-ревностните комунисти на длъжности в ДСигурност.

    13:19 22.04.2026

  • 12 Този

    12 2 Отговор
    Петрохански п-с досъсипа София.
    Към края на мандата си Фандъкова започна да разчиства таралясниците из града - тоя боклук спря това.
    Затова пък - де що има зелено местенце - продължава да го застроява ...

    13:20 22.04.2026

  • 13 поредния смешник

    9 2 Отговор
    се изказва, негоовата роля била да защитава интересите на софиянци, забрави за транспортната стачка и отпадъците с които ни зарина, софиянци пък чакат да те сменят другата година, некадърно ДС внуче, хайде сега реши да се подмазва тук, шут, некадърник, не се показвай, че си и неприятен за гледане

    13:22 22.04.2026

  • 14 Коя държава

    4 3 Отговор
    Държавата мунева си има партньори по пътя на копринката

    13:23 22.04.2026

  • 15 Държавата

    9 2 Отговор
    партньор на ДС? Нема проблема, кражбата продължава!

    13:24 22.04.2026

  • 16 "Петрохански дарения"

    4 2 Отговор
    са лични пари. Други в джобят, мърлячи затрити

    13:26 22.04.2026

  • 17 Петрохан

    7 3 Отговор
    Ти още ли си кмет?

    13:30 22.04.2026

  • 18 Прогресивна България

    14 3 Отговор
    Скрий се, петроханец. Ти си следващия

    13:31 22.04.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 жгдгжб

    5 2 Отговор
    Скрии се ве хюммне че могажем те гледаме

    13:40 22.04.2026

  • 21 Очаквам да свалиш

    6 3 Отговор
    Украинския парцальок от общината.

    Коментиран от #23

    13:43 22.04.2026

  • 22 Разбирач

    8 1 Отговор
    След победата на Румен Радев, той още ли не е стегнал багажа си да бяга в Брюксел

    13:49 22.04.2026

  • 23 „Парцалцок”

    1 5 Отговор

    До коментар #21 от "Очаквам да свалиш":

    Е твоята АБИТУРИЕНТСКА рокля..(....)...

    Коментиран от #24

    13:51 22.04.2026

  • 24 Ще ви изметем

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "„Парцалцок”":

    Ненужни търтеи!
    Парцальоци и курвор!

    13:55 22.04.2026

  • 25 Тити на Кака

    5 0 Отговор
    ДСУшко е заменил лама Калушко с държавата?
    Грандиозна замяна, все пак момченцата в държавата са много повече от момченцата в елитния клуб на ППетрохан - струва си 😂😂😂

    13:56 22.04.2026

  • 26 Абе

    6 0 Отговор
    Твоите партньпри са на Петрохан.

    13:57 22.04.2026

  • 27 007 лиценз ту кил

    4 0 Отговор
    Васко ДС-то търси партньори да ремонтира хижата на Петрохан.

    14:00 22.04.2026

  • 28 Хххххххххххх

    4 0 Отговор
    Аз няма да плащам за софийския комунизъм!!!

    14:16 22.04.2026

  • 29 Георги

    0 0 Отговор
    няма се пуашиш, чичо румен е от ваще

    14:46 22.04.2026

  • 30 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Кирил":

    кирчо, ти аквариум с рибки имаш ли? Какъв комунист е чичо румен? Той е завършил американски военни академии и е натовски генерал. Той лично ни натресе петроханските пп-та. Добре е като слушаш твоите кумири после и да поразсъждаваш над това , което са ти говорили.

    14:49 22.04.2026

  • 31 Миме

    2 0 Отговор
    Педуханския амбреаж терзийката много обича да има партньори и той винаги да е от поемащата стран

    15:17 22.04.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Тиквата +Шиши =ОПГ

    3 0 Отговор
    Палячо, трябва да е обратното. София да бъде партньор на държавата. Всички пари се наливат в столицата, а провинцията свири на флейта. Да не сте богопомазани, спрете с кражбите,нямате наяждане💩💩💩🚽

    15:37 22.04.2026

  • 35 Яяяяяя

    0 0 Отговор
    А София на държавата- не?

    16:00 22.04.2026

