Васил Терзиев: Очаквам държавата да бъде партньор на София

„Моята задача е да защитавам интересите на всички софиянци – независимо от политическия им избор. И очаквам същото от държавата - отношение, водено не от партийни сметки и реваншизъм, а от отговорност към бъдещето ни“, коментира кметът на София Васил Терзиев.
“Изборите минаха. Изненада нямаше по отношение на победителя, но имаше по отношение на разликата. България показа, че иска да сложи край на модела, в който правилата важат само за някои и има „по-равни от равните“. Тази битка обаче не свършва с изборите - тя започва оттам. Има предпоставки за стабилно управление, но предстои да видим дали ще има и истинска воля за дълбоки реформи,“ заяви Терзиев.
Той подчерта, че позицията му остава непроменена, независимо от това кой управлява на национално ниво.
Кметът очерта ключовите теми, по които София очаква активна и последователна работа от страна на държавата:
подобряване на достъпността до Витоша;
напредък по изграждането на околовръстния път;
ускоряване на проекта за Националната детска болница;
осигуряване на достатъчно финансиране за детски градини и училища;
устойчив модел за финансиране на градския транспорт;
навременно разплащане по инфраструктурни проекти;
реално съдействие от държавните институции в борбата с незаконните сметища;
въвеждане на работеща депозитна система и подобряване на управлението на отпадъците;
приемане на необходимите законови промени в устройственото планиране;
дигитализация на строителните процеси и въвеждане на електронно разрешително за строеж.
„И най-важното - да спре практиката софиянци да бъдат наказвани заради политически различия. Когато няма правила, а решенията се взимат по симпатии, спрените проекти и забавените плащания не са проблем на кмета – те са проблем за целия град“, подчерта Терзиев.
Той припомни, че София е най-голямата община и основен двигател на икономиката на страната.
„Подкрепата за София не е услуга по милост. Тя е нормална и необходима държавна политика“, заяви още кметът.
В заключение Терзиев подчерта, че Столична община ще продължи да работи с всяко правителство, което е готово на партньорство.
„Нашият подход остава непроменен. Институционално и държавнически ще си сътрудничим с всяко управление, което е готово да работи в интерес на страната. Надеждата ни, моята и на софиянци, винаги е била държавата и общината да действат като партньори, а не като противници”, каза той.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
3 Кирил
13:12 22.04.2026
9 Хипотетично
За изтекъл половин мандат няма нито една нова ключова тема, но поне продължава започнатото метро от Фандъкова. Това лято няма да ходи за прохлада в петроханската хижа.
13:16 22.04.2026
11 проличава си
До коментар #3 от "Кирил":Как да не е щастлив и доволен кмет, като сам е наследник на най-ревностните комунисти на длъжности в ДСигурност.
13:19 22.04.2026
12 Този
Към края на мандата си Фандъкова започна да разчиства таралясниците из града - тоя боклук спря това.
Затова пък - де що има зелено местенце - продължава да го застроява ...
13:20 22.04.2026
21 Очаквам да свалиш
Коментиран от #23
13:43 22.04.2026
23 „Парцалцок”
До коментар #21 от "Очаквам да свалиш":Е твоята АБИТУРИЕНТСКА рокля..(....)...
Коментиран от #24
13:51 22.04.2026
24 Ще ви изметем
До коментар #23 от "„Парцалцок”":Ненужни търтеи!
Парцальоци и курвор!
13:55 22.04.2026
25 Тити на Кака
Грандиозна замяна, все пак момченцата в държавата са много повече от момченцата в елитния клуб на ППетрохан - струва си 😂😂😂
13:56 22.04.2026
30 Георги
До коментар #3 от "Кирил":кирчо, ти аквариум с рибки имаш ли? Какъв комунист е чичо румен? Той е завършил американски военни академии и е натовски генерал. Той лично ни натресе петроханските пп-та. Добре е като слушаш твоите кумири после и да поразсъждаваш над това , което са ти говорили.
14:49 22.04.2026
